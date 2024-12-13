Робототехника сервисная Сервисный робот Robotics service Service robot
- Коллаборативный робот - кобот - Collaborative robot - cobot
- Робототехника промышленная - Промышленная роботизация
- Робототехника - Роботизация - Robotic Governance
- Мехатроника
- Robotics Management System - Системы управления роботами
- Telerobotics - Телероботика - Remote Presence Device - Роботы телеприсутствия
Робототехника сервисная и организации, системы, технологии, персоны:
|Кивокурцев Олег 92 31
|Южаков Алексей 27 5
|Ефимов Альберт 43 4
|Дегтев Геннадий 255 2
|Ливанов Дмитрий 52 2
|Левашова Марина 2 2
|Никитин Игорь 12 2
|Metta Giorgio - Метта Джорджио 5 2
|Ребен Александр 2 2
|Чернышенко Дмитрий 565 1
|Новиков Андрей 32 1
|Еремеев Игорь 3 1
|Перминова Светлана 25 1
|Овчинский Владислав 228 1
|Матыцин Олег 6 1
|Матюхин Иван 1 1
|Недельский Виталий 9 1
|Кузяев Андрей 64 1
|Кривозубов Павел 27 1
|Носов Андрей 3 1
|Ковлягина Татьяна 8 1
|Новоселов Александр 7 1
|Кочеткова Александра 2 1
|Байкин Александр 2 1
|Стесин Святослав 3 1
|Полубабкин Виталий 1 1
|Сушков Максим 1 1
|Елисеев Виктор 1 1
|Asimov Isaac - Азимов Айзек 12 1
|Karlsson Jan - Карлссон Ян 1 1
|Лотарева Анастасия 1 1
|Степанова Дарья 4 1
|Аврясова Ольга 4 1
|Кузнецов Александр 123 1
|Лаверычев Илья 2 1
|Конушин Антон 7 1
|Путин Владимир 3171 1
|Business Insider - Бизнес инсайдер 240 6
|РБК Инновации 47 1
|Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5910 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 1
|IDC - International Data Corporation 4910 1
|World Robotics Survey 3 1
|ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 320 1
|ТехУспех - рейтинг быстрорастущих компаний 10 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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Создано именных указателей - 166197.
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