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Робототехника сервисная Сервисный робот Robotics service Service robot

Робототехника сервисная - Сервисный робот - Robotics service - Service robot

 


13.12.2024 В России создан человекоподобный робот для работ на складах, умеющий выдавать заказы 1
03.04.2024 В Европе полицейские роботы-собаки вышли на улицы, чтобы следить за скутерами 1
28.02.2024 В областном центре Нижнего Новгорода начал работать российский робот-консультант 1
05.02.2024 Администраторы, консультанты, экскурсоводы: каких сервисных роботов выпустили в Москве в 2023 году 1
25.10.2023 Российская компания «Промобот» разработала искусственный интеллект, который поможет посещать экскурсии в музеях. 1
04.10.2023 «Промобот» разработала искусственный интеллект, который поможет заниматься футболом 1
19.07.2023 Российская компания «Промобот» разработала искусственный интеллект, который поможет заниматься боксом 1
28.06.2023 Российская компания «Промобот» разработала искусственный интеллект, который поможет записаться на занятия йогой 1
07.06.2023 «Пермский краевой центр «Муравейник» обучит детей робототехнике с помощью новых отечественных разработок 1
01.06.2023 Детский технопарк «Кванториум фотоника» обучит детей робототехнике с помощью новых отечественных разработок 1
25.05.2023 В России создали искусственный интеллект, который заменит гидов в музеях 1
17.05.2023 В дагестанской строительной компании начал работать секретарь с искусственным интеллектом 1
04.05.2023 В России разработали искусственный интеллект для продажи туров по Уралу 1
20.04.2023 В лаборатории интеллектуальных технологий в Кувейте будут обучать студентов робототехнике с помощью российского оборудования 1
12.04.2023 В России создали искусственный интеллект, который заменит кассиров в театре 1
06.04.2023 В России создали офис-менеджера с искусственным интеллектом 1
17.03.2023 В ОЭЗ «Технополис Москва» разработали робота-амфибию 1
30.11.2022 В России создали искусственный интеллект, который защищает компании от спама и рассылок 1
02.11.2022 В России создали чат-бот с искусственным интеллектом для помощи туристам 1
26.10.2022 В России создали платформу для создания чат-ботов с искусственным интеллектом 1
12.10.2022 Африканские страны закупают российских роботов-продавцов SIM-карт 1
05.10.2022 Министр спорта Олег Матыцин и робот «Промобот» открыли фиджитал-центр в Кузбассе 1
04.08.2022 В Российских городах начнут массово появляться роботы-экскурсоводы 1
03.08.2022 Российские разработчики создали робота-экскурсовода 1
19.07.2022 «Промобот» создала новую модель человекоподобного робота способного демонстрировать эмоции. Видео 1
24.06.2022 Пермский робот проводит экскурсии в библиотеке 1
27.05.2022 «Промобот» открыла центр разработки роботизированных решений 1
19.05.2022 «Промобот» начала выпускать руки-манипуляторы 1
16.05.2022 Испанский телекоммуникационный холдинг OliveNet закупает российских роботов для продажи SIM-карт 1
13.05.2022 В одном из крупнейших бразильских ТЦ начал работать российский робот-консультант 1
23.11.2021 «Промобот» представил новую версию робота-полицейского 1
03.11.2021 «Промобот» и «Фонд содействия инновациям» вложат 40 млн руб. в разработку робототехнической платформы 1
06.07.2021 «Промобот» и «Уральский союз туриндустрии» инвестируют 20 млн рублей в разработку робота нового поколения для индустрии туризма 1
15.03.2021 В ОЭЗ «Технополис Москва» назвали факторы роста рынка робототехники 1
08.02.2021 В России отрегулируют отношения человека с роботами и искусственным интеллектом 1
20.11.2020 В России создали искусственное «ухо» для робота 1
12.11.2020 Россияне научили роботов долгому общению с людьми при отключенном интернете 1
12.11.2020 Резидент «Сколково» научил роботов общаться с помощью нейронных сетей и без интернета 1
20.01.2020 Сервисные роботы 1
22.11.2019 Нормативную базу для «Цифровой экономики» напишут за 1,1 миллиарда 1

Публикаций - 53, упоминаний - 53

Робототехника сервисная и организации, системы, технологии, персоны:

Promobot - Промобот 139 40
Yandex - Яндекс 7340 13
Telegram Group 1983 12
Oracle Corporation 6688 6
Сколково - Skolkovo Robotics Center - Робототехнический центр 28 3
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 390 3
Цифра ГК 2426 2
ExoAtlet - ЭкзоАтлет - ExoАтлет 124 2
Unicorn - Юникорн 43 2
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 831 1
Новые облачные технологии (НОТ) 444 1
Nvidia Corp 3487 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 1
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 455 1
ABB Group - Asea Brown Boveri 319 1
Google LLC 11775 1
Sony 6544 1
Сбер - Sberbank Robotics Laboratory - Лаборатория робототехники 23 1
Vodafone Group 1370 1
Grishin Robotics 29 1
GE Fanuc - Фанук 39 1
NaviRobot - НавиРобот 5 1
Amazon - iRobot 56 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1466 1
СКТБ ПР - Специальное конструкторско-технологическое бюро прикладной робототехники 6 1
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 435 1
Телематические системы 54 1
CyberTek Lab - Кибертех Лабс 1 1
Bitrobotics - Битроботикс 3 1
Ростех - Кибертех - Кибернетические технологии - Cybertech 3 1
Tevian - Технологии видеоанализа 6 1
Фора Роботикс - Fora Robotics 1 1
Boston Dynamics 39 1
MathWorks 11 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 17
Dubai Mall - Дубай Молл 51 13
BWI - Baltimore/Washington International Airport - Международный аэропорт Балтимор-Вашингтон - ИАТА: BWI, ИКАО: KBWI, FAA LID: BWI 51 13
Сбер - Сбербанк НПФ - Негосударственный пенсионный фонд - СберНПФ - Пенсионные решения НПФ - Ренессанс пенсии НПФ 76 11
LEGO 244 3
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 916 2
РВК - Российская венчурная компания 549 2
WeMakeThis 2 2
Автодор - Российские автомобильные дороги 82 1
Политех - Политехнический музей 34 1
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 408 1
Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева - ИАТА: VKO, ИКАО: UUWW 194 1
Чернобыльская АЭС - Атомная электростанция 131 1
Almaz Capital Partners - Алмаз Капитал - венчурный фонд 133 1
Россети Ленэнерго 1700 1
Сокольники ПКиО - Парк культуры и отдыха 119 1
Сокольники КВЦ - Конгрессно-выставочный центр 41 1
ОЭЗ Технополис Москва - ОЭЗ Алабушево - Особая экономическая зона 146 1
ПФП-группа - Пермская финансово-производственная группа 10 1
Вита - cеть аптек 16 1
iTech Capital 14 1
Интеллект-Строй - ИнтеллектСтрой 2 1
АиП - A&P - Ашманов и партнёры 111 1
Ростех - Росэлектроника - СКТБ РТ - Специальное конструкторско-технологическое бюро по релейной технике 14 1
Кванториум Фотоника - Детский технопарк 2 1
Доброград 2 1
Patio Paulista 3 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 39
ГЦМСИР - Государственный центральный музей современной истории России - Центральный Музей революции СССР 80 27
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 978 13
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3276 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5909 2
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 457 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 2
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 335 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2803 2
Правительство Москвы - ДЭПиР Москва - Департамент экономической политики и развития города Москвы - Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы 234 2
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Департамент инвестиционной и промышленной политики и предпринимательства города Москвы 355 2
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1375 2
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1160 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2715 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2182 1
Минтранс РФ - Ространснадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере транспорта - Ространсинспекция - Госавтодорнадзор 110 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 665 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 313 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 285 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 340 1
РЖД МЦК - Московский метрополитен МЦК - Московское центральное кольцо - Московская кольцевая железная дорога - Московская окружная железная дорога 50 1
OECD - Organisation for Economic Co-operation and Development - ОЭСР - Организация экономического сотрудничества и развития 95 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 454 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1362 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4957 1
ЦМИТ - Центр молодежного инновационного творчества 5 1
МФЦ Мои документы Москвы 17 1
Кванториум АНО - Детский технопарк 78 1
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