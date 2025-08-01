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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 179428
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Байкин Александр


УПОМИНАНИЯ


01.08.2025 Конференция CNews «Роботизация бизнес-процессов 2025» состоится 30 сентября 1
15.03.2021 В ОЭЗ «Технополис Москва» назвали факторы роста рынка робототехники 1
28.06.2010 В Ярославле пройдет конференция программистов Application Developer Days 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Байкин Александр и организации, системы, технологии, персоны:

GE Fanuc - Фанук 40 1
ABB Group - Asea Brown Boveri 320 1
Promobot - Промобот 141 1
Bitrobotics - Битроботикс 4 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3201 1
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 517 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5931 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5016 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15888 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12034 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14122 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32583 1
TMS - Test Management System - Системы управления тестированием - Тестирование программного обеспечения - TestOps - test operations 456 1
CAE - Computer-Aided Engineering - Компьютерная инженерия - ПО для инженерных задач: расчётов, анализа и симуляции физических процессов - Software Engineering - Программная инженерия - инженерный анализ 448 1
Робототехника сервисная - Сервисный робот - Robotics service - Service robot 55 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 5663 1
Робототехника промышленная - Промышленная роботизация - Промышленные робототехнические системы - Унифицированные роботизированные системы для промышленности - Industrial robot 118 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21518 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7865 1
Google YouTube - Видеохостинг 2840 1
Шиляев Юрий 1 1
Фомин Станислав 1 1
Петелин Денис 1 1
Уразбаев Асхат 3 1
Лобасев Дмитрий 1 1
Бибичев Андрей 1 1
Дегтев Геннадий 270 1
Новоселов Александр 7 1
Кивокурцев Олег 92 1
Кочеткова Александра 2 1
Стесин Святослав 3 1
Полубабкин Виталий 1 1
Сушков Максим 1 1
Елисеев Виктор 1 1
Архипенков Сергей 8 1
Александров Александр 83 1
Орлов Александр 12 1
Россия - РФ - Российская федерация 151547 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 18091 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44670 1
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль - Ярославская агломерация 756 1
Сингапур - Республика 1883 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14322 1
Беларусь - Минск 660 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14447 1
Пищевая промышленность - Пищевое производство - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1063 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2843 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5091 1
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 975 1
Правительство Москвы - ДОНМ Москва - МГОК ГБПОУ - Московский государственный образовательный комплекс ГБПОУ 4 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2522 1
Worldskills - Ворлдскиллс - Агентство развития профессионального мастерства 115 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1375222, в очереди разбора - 747956.
Создано именных указателей - 179428.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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