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Байкин Александр
УПОМИНАНИЯ
Байкин Александр и организации, системы, технологии, персоны:
|GE Fanuc - Фанук 40 1
|ABB Group - Asea Brown Boveri 320 1
|Promobot - Промобот 141 1
|Bitrobotics - Битроботикс 4 1
|Шиляев Юрий 1 1
|Фомин Станислав 1 1
|Петелин Денис 1 1
|Уразбаев Асхат 3 1
|Лобасев Дмитрий 1 1
|Бибичев Андрей 1 1
|Дегтев Геннадий 270 1
|Новоселов Александр 7 1
|Кивокурцев Олег 92 1
|Кочеткова Александра 2 1
|Стесин Святослав 3 1
|Полубабкин Виталий 1 1
|Сушков Максим 1 1
|Елисеев Виктор 1 1
|Архипенков Сергей 8 1
|Александров Александр 83 1
|Орлов Александр 12 1
|Правительство Москвы - ДОНМ Москва - МГОК ГБПОУ - Московский государственный образовательный комплекс ГБПОУ 4 1
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