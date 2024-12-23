Александров Александр
Александров Александр и организации, системы, технологии, персоны:
|Натрусов Артем 284 45
|Шадаев Максут 1008 45
|Тятюшев Максим 97 45
|Сотин Денис 205 38
|Чурсин Дмитрий 61 38
|Ульянов Николай 112 30
|Евдокимов Игорь 50 29
|Рустамов Рустам 412 29
|Леонов Алексей 79 29
|Сивцев Илья 140 29
|Булгаков Кирилл 104 29
|Карпов Роман 60 29
|Ульянычев Матвей 36 29
|фон Розен Александр 32 29
|Сельдемиров Александр 43 29
|Спирин Антон 61 26
|Сергеев Сергей 138 24
|Гуренков Михаил 30 23
|Семенов Александр 145 22
|Гузовский Денис 68 22
|Добровинский Александр 35 22
|Бурилов Андрей 105 22
|Климов Андрей 72 22
|Стоянов Алексей 41 22
|Гаврилов Евгений 43 22
|Маркова Светлана 32 22
|Долгов Александр 33 22
|Сергеева Наталья 39 22
|Сазонов Максим 29 22
|Лукавенко Олег 35 22
|Иванец Евгений 29 22
|Свинцов Андрей 45 17
|Кубарев Алексей 52 17
|Феоктистов Вадим 35 16
|Абакумов Евгений 205 16
|Свиридов Владимир 28 16
|Солопов Вячеслав 37 16
|Богданов Андрей 41 16
|Меденцев Константин 97 16
|Трофимов Дмитрий 41 16
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