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Индексная книга (каталог) CNews*
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Александров Александр



23.12.2024 «Лаборатория Числитель» и Selectel будут вместе развивать гибридные облачные среды 1
11.11.2024 MANGO OFFICE стал продуктом года в категории «Сервисы и решения для бизнеса» 1
16.10.2024 Создателя российских суперкомпьютеров заново арестовали и увеличили срок заключения 1
23.08.2024 CNews — самое цитируемое СМИ об ИТ и телекоме в России 1
17.06.2024 Успейте зарегистрироваться для участия на CNews FORUM Кейсы 2024. Остался один день 1
13.06.2024 Остается неделя до главного ИТ-события лета. Идет регистрация на CNews FORUM Кейсы 1
11.06.2024 Лидеры в области развития цифровой инфраструктуры выступят на CNews FORUM Кейсы 2024 1
06.06.2024 Хедлайнеры цифровой трансформации выступят на CNews FORUM Кейсы 2024 1
04.06.2024 Осталось две недели до главного ИТ-события лета. Идет регистрация на CNews FORUM Кейсы 1
31.05.2024 Лидеры в области цифровизации торговли выступят на CNews FORUM Кейсы 2024 1
29.05.2024 Осталось три недели до главного ИТ-события лета. Идет регистрация на CNews Forum Кейсы 1
23.05.2024 Лидеры цифровизации в госсекторе выступят на CNews FORUM Кейсы 2024 1
20.05.2024 Остается месяц до главного ИТ-события лета: CNews Forum Кейсы 2023 при поддержке Минцифры 1
15.05.2024 Лидеры финансового сектора выступят на CNews FORUM Кейсы 2024 1
08.05.2024 Хедлайнеры импортозамещения выступят на CNews FORUM Кейсы 2024 1
06.05.2024 Лидеры в области цифровизации кадров выступят на CNews FORUM Кейсы 2024 1
25.04.2024 Лидеры в обеспечении информационной безопасности выступят на CNews FORUM Кейсы 2024 1
23.04.2024 Лидеры ИТ в промышленности выступят на CNews FORUM Кейсы 2024 1
11.04.2024 Начат отбор номинантов на премии «Инновация года 2024» и «Импортозамещение года 2024» 1
10.04.2024 Крупнейшее ИТ-мероприятие лета CNews FORUM Кейсы. Открыта регистрация 1
26.12.2023 ГК Softline оптимизировала «Росводоканалу» затраты на облачную инфраструктуру с помощью «Инферит Клаудмастер» 1
10.08.2023 CNews AWARDS 2023: Лучшие ИТ-проекты года получат награду 1
10.07.2023 Цифровизация в условиях санкций: опыт финансовых организаций 1
07.07.2023 Каким будет суверенный Рунет и «Гостех» 1
07.07.2023 ИТ радикально меняет бизнес-процессы в ритейле: разбираем кейсы 1
07.07.2023 О чем говорили участники CNews FORUM Кейсы 2023 1
07.07.2023 Как выбрать и использовать low-code инструменты 1
07.07.2023 От 1С-автоматизации к модели Digital Transformation-as-a-Service 1
06.07.2023 Есть ли на рынке достойная альтернатива западным ИТ-решениям 1
07.07.2023 Какие цифровые решения приносят самый большой экономический эффект 1
28.06.2023 Лучшие проекты и решения получили премии CNews «Инновация года 2023» и «Импортозамещение года 2023» 1
26.06.2023 «Убийца» MS Active Directory, созданный разработчиками Astra Linux, собрал заказов более чем на миллиард 1
20.06.2023 Минцифры: Банкам и крупным компаниям придется выделить ИТ-«дочек», чтобы сохранить льготы 1
20.06.2023 Глава Минцифры объяснил, что такое системно значимые ИТ-компании. Власти побудят их скооперироваться 1
09.12.2022 «Лента» представила стратегию развития своих ИТ-систем и масштабную программу импортозамещения 1
02.12.2022 РЖД полностью перестали закупать зарубежный софт 1
30.11.2022 Пользователи иностранного ПО будут мигрировать в российские облака 1
21.11.2022 Как ИТ-отделы ритейлеров справляются с неприятностями 1
21.11.2022 Как обеспечить безопасность критических бизнес-процессов 1
18.11.2022 Как убедить бизнес в преимуществах Low-code платформ 1

Публикаций - 70, упоминаний - 70

Александров Александр и организации, системы, технологии, персоны:

8213 46
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 503 45
Т1 Холдинг - Т1 Группа 246 31
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1877 30
DатаРу - DataRu - ДатаРу - ДатаRu 112 30
Корус Консалтинг ГК 1217 29
Ред Софт - Red Soft 700 29
Neoflex - Неофлекс 220 29
Kaspersky - ForPeople - Фопипл 43 29
БИС - ITQuick - Айтиквик 47 29
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3902 18
Сбер - АБК - VSR - VS Robotics - Voice Systems Robotics 57 17
Газпромнефть Снабжение - Isource - Айсорс - Isource Inspector - ранее ЦЗС - Цифровые Закупочные Сервисы 44 17
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 918 16
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2160 16
ММК Информсервис 51 16
Т2 - Т2 Мобайл - Bercut - Беркут НПФ 176 16
Газинформсервис - ГИС 272 16
Т1 Иннотех 178 16
Некст ЦТР - Центр технологий роботизации 36 16
РКЦ - Российский квантовый центр - RQC - Russian Quantum Center - МЦКТ 120 15
Microsoft Corporation 24625 11
Т-Платформы - T-Platforms 395 10
Biocad - Биокад 78 10
Yandex - Яндекс 7340 8
Oracle Corporation 6688 6
IBM - International Business Machines Corp 9441 5
HP Inc. 5685 4
Huawei 3933 4
SAP SE 5277 4
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 411 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 3
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3219 3
Intel Corporation 12197 3
Telegram Group 1983 3
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 380 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 2
Infinidat 32 2
Broadcom - VMware 2359 2
Lenovo Group 2292 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 49
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 461 45
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 514 45
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 35
Лента - Сеть розничной торговли 2080 35
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 452 31
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1629 30
ВТБ - Единый ЦУПИС - ЕЦУПИС - Первый ЦУПИС - Мобильная карта НКО ИТИС 75 29
Шереметьево Хэндлинг 36 29
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 198 29
ЦППК - Центральная пригородная пассажирская компания 132 29
Агропромкомплектация ГК - АПК-Центр 70 29
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах 349 25
Силовые машины 111 25
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 658 18
РЖД - Российские железные дороги 1903 18
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2343 17
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 489 17
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 233 17
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 329 17
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 793 16
Hoff - Мебель Хофф - Домашний интерьер - гипермаркет мебели и товаров для дома 124 16
Гулливер и Ко Торговый дом - Gulliver - Люкс трейд - торговая сеть 62 16
Ростех - ОДК УЗГА - Уральский Завод Гражданской Авиации - Завод № 404 48 15
ТехноНИКОЛЬ - ТСТН - Торговая Сеть ТехноНИКОЛЬ - УТС ТехноНИКОЛЬ 87 15
Восток-Сервис ГК 52 15
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 140 15
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 455 15
Агроэко ГК 22 15
Газпром бурение 30 15
ГПБ Лизинг - Каркаде Лизинг - Carcade Leasing 59 15
Доставка морем - Дейлсфорд Мёрчант - Агрохолдинг 18 15
Карат МЗПС - Московский завод плавленых сыров 16 15
LDC - Louis Dreyfus Company - Луис Дрейфус Восток 19 15
Sokolov - Лакса Трейдинг 61 13
Почта России ПАО 2112 7
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1025 6
ГПБ - Газпромбанк 1084 6
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1072 5
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 926 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 45
Федеральное казначейство России 1772 18
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 17
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 308 17
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3276 12
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 10
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2803 7
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 781 7
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 6
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 990 6
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 5
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4956 5
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2886 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 4
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4077 3
Минюст РФ - ФСИН РФ СИЗО - Следственный изолятор 184 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2182 2
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 675 2
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1375 2
Правительство Москвы - ЦНД ГКУ - Центр налоговых доходов ГКУ 35 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 1
Россельхознадзор РФ - Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 133 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1131 1
РосНИИРОС - Российский научно-исследовательский институт развития общественных сетей - RIPN - Russian Institute for Public Networks 149 1
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 387 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 664 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 340 1
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 769 1
Минтранс РФ - Ространснадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере транспорта - Ространсинспекция - Госавтодорнадзор 110 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1392 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2715 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 305 1
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 156 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 330 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 374 1
Росстандарт - ЦСМ ФБУ - Центр стандартизации и метрологии - Ростест-Москва ФБУ - Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в городе Москва и Московской области 73 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 256 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 721 2
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 253 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1433 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 661 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 308 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 256 1
АФТ - Ассоциация Финтех 164 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19282 56
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50404 51
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FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4172 49
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27360 45
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30687 37
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4402 34
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2115 32
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5249 31
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EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1737 30
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 1605 30
Системное программное обеспечение - System software - Базовое ПО 876 30
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21134 29
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ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 7985 24
Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1158 24
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12009 22
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ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6665 21
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IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2773 20
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 2782 20
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ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10076 19
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Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1644 16
Кредитование - Скоринг - Score - Скоринговая модель - Статистическая модель прогноза вероятности, например, оценки кредитоспособности (кредитных рисков) 242 16
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Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1309 13
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2016 12
Кибербезопасность - СОИБ - Система обеспечения информационной безопасности 733 12
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 188 30
Bellsoft - Axiom JDK СЗИ 83 29
БИС - ITQuick - Jumse 39 29
Mango Cloud Systems - Mango Office 225 16
НКТ - Р7-Офис 380 16
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2271 16
Т1 НОТА МОДУС - Т1 CRM 70 16
ВТБ Онлайн - Интернет-банк ВТБ 214 16
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1553 11
Baikal Electronics - Байкал-Т - Микропроцессор BE-T 166 10
Linux OS 9937 8
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 621 8
Microsoft Windows 15657 7
Baikal Electronics - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 353 4
HP LaserJet - серия лазерных принтеров 177 4
Microsoft Office 3734 4
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5169 4
Microsoft Teams - MS Teams 547 4
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 685 3
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1242 3
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1323 3
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 322 2
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 662 2
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 968 2
Microsoft Azure 1408 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4435 2
Microsoft Skype 2067 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 526 2
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 466 2
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 881 2
Росатом - Северный морской путь - Севморпуть - СМП - Северный морской коридор - ЕПЦС СМП - Единая платформа цифровых сервисов - ЦЭС СМП - Цифровая экосистема Северного морского пусти 128 2
Apache Airflow 44 2
ВТБ Бизнес 48 2
Право.ру - Pravo.Tech - Manage.one 38 2
Secret Technologies - Secret Cloud Enterprise, SCE - Secret Cloud DRM 11 2
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 472 2
Электронное правосудие - Картотека арбитражных дел 211 2
Cisco Webex - WebEx Communications - Intranets.com 205 2
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 916 2
Oracle Java - язык программирования 3075 2
Натрусов Артем 284 45
Шадаев Максут 1008 45
Тятюшев Максим 97 45
Сотин Денис 205 38
Чурсин Дмитрий 61 38
Ульянов Николай 112 30
Евдокимов Игорь 50 29
Рустамов Рустам 412 29
Леонов Алексей 79 29
Сивцев Илья 140 29
Булгаков Кирилл 104 29
Карпов Роман 60 29
Ульянычев Матвей 36 29
фон Розен Александр 32 29
Сельдемиров Александр 43 29
Спирин Антон 61 26
Сергеев Сергей 138 24
Гуренков Михаил 30 23
Семенов Александр 145 22
Гузовский Денис 68 22
Добровинский Александр 35 22
Бурилов Андрей 105 22
Климов Андрей 72 22
Стоянов Алексей 41 22
Гаврилов Евгений 43 22
Маркова Светлана 32 22
Долгов Александр 33 22
Сергеева Наталья 39 22
Сазонов Максим 29 22
Лукавенко Олег 35 22
Иванец Евгений 29 22
Свинцов Андрей 45 17
Кубарев Алексей 52 17
Феоктистов Вадим 35 16
Абакумов Евгений 205 16
Свиридов Владимир 28 16
Солопов Вячеслав 37 16
Богданов Андрей 41 16
Меденцев Константин 97 16
Трофимов Дмитрий 41 16
Россия - РФ - Российская федерация 144208 65
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43161 33
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52101 9
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Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17367 7
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Украина 7608 3
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Болгария - Республика 772 2
Азия - Азиатский регион 5528 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2938 2
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Франция - Французская Республика 7845 2
Россия - ЮФО - Севастополь 540 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2490 1
Китай - Тайвань 3984 1
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль 704 1
Беларусь - Минск 631 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2896 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1014 1
Польша - Республика 1959 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2955 1
Африка - Африканский регион 3478 1
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Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 559 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2720 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2448 1
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Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1116 1
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ДНР - Донецкая Народная Республика 162 1
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Россия - ЦФО - Московская область - Реутов 81 1
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Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18455 45
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14317 41
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29017 37
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47986 34
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1623 30
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ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2762 4
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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