«Лаборатория Числитель» и Selectel будут вместе развивать гибридные облачные среды

Российский разработчик ПО «Лаборатория Числитель» объявил об успешной интеграции CMP-платформы для управления частными и гибридными облаками «Нимбиус» с облачной платформой компании Selectel, независимого провайдера сервисов ИТ-инфраструктуры в России. Об этом CNews сообщили представители «Лаборатория Числитель».

Согласно исследованию Selectel, 55% российских компаний предпочитают строить ИТ-инфраструктуру на базе гибридных облачных решений, совмещая ресурсы собственных серверов и облако провайдера. Такой подход позволяет сократить время запуска сервисов, оптимизировать затраты и увеличить отказоустойчивость ИТ-инфраструктуры.

CMP-платформа (Cloud Management Platform, платформа управления облаками) «Нимбиус» позволяет централизованно управлять ИТ-ресурсами как в on-premise средах, так и в публичных облаках, а также автоматизировать предоставление готовых ИТ-сервисов под проекты и разработку. Тесты, проведенные командой «Лаборатории Числитель», подтвердили, что облачная платформа Selectel успешно подключается к платформе «Нимбиус», а пользовательские данные корректно синхронизируются. В результате интеграции пользователи продукта получают доступ к управлению внешними облачными ресурсами и локальной ИТ-инфраструктурой в режиме одного окна.

Облачная платформа Selectel — это управляемое публичное облако для высоконагруженных проектов. Пользователи могут использовать вычислительные ресурсы платформы, а также подключать сопутствующие инфраструктурные, платформенные и сетевые сервисы. Облачные ресурсы предоставляются на базе собственных дата-центров Selectel в Москве, Санкт-Петербурге, Ленинградской области, а также партнерского ЦОД в Новосибирске. Облачная платформа построена на базе компонентов с открытым кодом и постоянно дорабатывается специалистами компании. Облачная платформа Selectel позволяет хранить и обрабатывать персональные данные до первого (высочайшего) уровня защищенности в соответствии с 152-ФЗ.

«Со стороны наших заказчиков мы видим растущий спрос на использование облачных платформ российского производства. Интеграция с облаком Selectel дает возможность пользователям заказывать и управлять из единого окна своими ИТ-ресурсами как в публичных облаках, так и on-premise инфраструктурах. В ближайшее время наша платформа будет поддерживать решения всех крупных игроков на рынке облачных провайдеров», — сказал Александр Александров, руководитель платформы «Нимбиус», «Лаборатория Числитель».

«За 10 лет разработки облачной платформы мы накопили уникальную экспертизу в создании надежных и масштабируемых сервисов для задач любой сложности. Особое внимание мы уделяем бесшовной интеграции наших решений с инфраструктурой клиентов — будь это собственные площадки или российские облака. Сотрудничество с "Лабораторией Числитель" — это новый шаг в направлении поддержки клиентов в создании гибридной инфраструктуры, которая сочетает лучшее из нескольких подходов и адаптируется под потребности каждого бизнеса», — сказал Константин Ансимов, директор по продуктам Selectel.