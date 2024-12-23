CMP Connectivity Management Platform Платформа управления подключениями
CMP и организации, системы, технологии, персоны:
|Морарь Максим 17 4
|Березин Максим 112 2
|Мерещенко Сергей 5 2
|Родионова Любовь 6 2
|Иванченко Павел 6 1
|Ризаев Олег 2 1
|Петровых Алексей 1 1
|Чеклов Дмитрий 3 1
|Россия - РФ - Российская федерация 144215 8
|Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2414 1
|Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17368 1
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 1
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