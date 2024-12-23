Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 166197
ИКТ 12983
Организации 10187
Ведомства 1441
Ассоциации 966
Технологии 3379
Системы 24912
Персоны 70402
География 2712
Статьи 1506
Пресса 1175
ИАА 682
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2547
Мероприятия 843

CMP Connectivity Management Platform Платформа управления подключениями



23.12.2024 «Лаборатория Числитель» и Selectel будут вместе развивать гибридные облачные среды 1
03.12.2024 «Кросс технолоджис» и «Лаборатория Числитель» заключили соглашение о сотрудничестве 1
24.05.2024 «Группа Астра» и Orion soft договорились о более плотной интеграции решений 1
08.11.2023 Hybrid выпустила CMP-платформу Flamp 1
03.10.2023 Максим Морарь: Рынок платформ контейнеризации в России только зарождается, но у нас огромные перспективы 1
24.07.2023 Платформа контейнеризации Nova Container Platform включена в реестр российского ПО 1
09.06.2023 Orion soft представила экосистему продуктов для построения ИТ-инфраструктуры 1
01.06.2023 Orion soft представила ПО для построения ИТ-инфраструктуры 1
19.04.2018 Платформа интернета вещей компании Nexign включена в реестр российского ПО 1

Публикаций - 9, упоминаний - 9

CMP и организации, системы, технологии, персоны:

Orion soft - Орион софт - 104 5
Broadcom - VMware 2359 3
Proxima 28 3
8213 2
Системы документооборота 498 2
МегаФон 8805 1
МегаФон - Nexign - Нэксайн - Петер-Сервис 272 1
BSS - Банк Софт Системс - БСС 669 1
Yandex - Яндекс 7340 1
Adobe Figma 41 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1877 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Rusonyx - Русоникс 76 1
РусБИТех - Увеон – облачные технологии - Uveon 238 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem - ИСПсистем - Энт Сервисез - Экзософт - Exosoft 245 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Knomary - Номари СиАйЭс 125 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 308 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РеСолют 146 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Тантор Лабс 231 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост 209 1
Инфосистемы Джет - Лаборатория Числитель 43 1
Zabbix SIA - Заббикс 89 1
Crosstech - Cross Technologies - Кросс Технолоджис 45 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 658 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1151 1
ВкусВилл - Избёнка 156 1
Hoff - Мебель Хофф - Домашний интерьер - гипермаркет мебели и товаров для дома 124 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11625 3
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1213 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4078 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65966 7
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21135 7
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 888 5
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11347 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27362 5
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды 6084 5
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30690 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19285 5
Bare-Metal - «(на) голом железе» - маркетинговый термин системы виртуализации с гипервизорами без операционной системы 145 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11053 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25337 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50407 3
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7357 3
TTM - T2M - Time-to-Market - time2market - Время от начала разработки идеи до выхода на рынок 392 3
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 1954 3
Web Interface - Веб-интерфейс 1684 3
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды 1527 3
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО 1119 3
Microservice architecture - Микросервисная архитектура - вариант сервис-ориентированной архитектуры программного обеспечения 531 3
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4006 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13101 2
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1429 2
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5343 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 2
OpenStack 488 2
DevOps - Development и Operations 865 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12513 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29677 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6665 2
OLTP - Online Transaction Processing - Транзакционная система - Обработка транзакций в реальном времени 176 2
Self-Service portal - Web Self-Service - Веб-портал самообслуживания 330 2
Cloud Management Platform, CMP - Управление облачной средой - Cloud Data Management, CDM - Управление облачными данными - Cloud Security Posture Management, CSPM - Управление гибридными и мультиоблачными средами - Cloud Native Platforms - Облачные платфор 504 2
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3528 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10076 2
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 1890 2
On-premise - модель локального развёртывания программного обеспечения 721 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5778 1
IMEI - International Mobile Equipment Identity - Международный идентификатор мобильного оборудования 150 1
MarTech - PRM - Partner Relationship Management - Система повышения эффективности процессов взаимодействия с партнерами в области продаж и маркетинга 32 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4751 1
Orion soft - Zvirt - система безопасного управления средой виртуализации 108 5
Orion soft - Proxima DB 36 5
Orion soft - Nova Container Platform 35 5
Huawei Cloud 60 4
Huawei nova - Серия смартфона 63 4
Orion soft - Cloudlink 17 3
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1242 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5169 2
Инфосистемы Джет - Лаборатория Числитель - Нимбиус 8 2
МегаФон - Nexign Peter-Service BIS АСР 15 1
МегаФон - Nexign Peter-Service RSS 7 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4435 1
Rakuten Viber 627 1
Red Hat OpenShift 132 1
Broadcom - VMware Tanzu Application Platform - VMware Tanzu Application Catalog 38 1
Orion soft - Орион софт - Termit - Инфолэнд Термит - решение для обеспечения удаленного доступа к приложениям и виртуальным рабочим столам 35 1
SUSE Rancher 23 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 343 1
Orion soft - StarVault 8 1
Linux OS 9937 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Astra DB Tantor Platform - Астра база данных тантор платформа СУБД 262 1
РусБИТех - Увеон - Термидеск - Termidesk 299 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РеСолют - GitFlic 155 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост - WorksPad - MobileSputnik 308 1
Hybrid Flamp 5 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост - RuPost - RuPost Desktop X - почтовый клиент 280 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem DCImanager 247 1
Selectel Cloud - Selectel Облачная платформа 26 1
Морарь Максим 17 4
Березин Максим 112 2
Мерещенко Сергей 5 2
Родионова Любовь 6 2
Иванченко Павел 6 1
Ризаев Олег 2 1
Петровых Алексей 1 1
Чеклов Дмитрий 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 144215 8
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2414 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17368 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8371 7
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47991 5
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14319 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51007 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24083 2
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6397 2
Список системообразующих предприятий РФ 281 2
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1206 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4970 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3556 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3417 1
ROMI - Return on Marketing Investment - Окупаемость расходов на рекламу - Коэффициент возврата маркетинговых инвестиций - Сквозная аналитика 47 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2334 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29018 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2305 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 629 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3199 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335485, в очереди разбора - 773260.
Создано именных указателей - 166197.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Где легально слушать музыку: стриминговые сервисы, которые работают в России в 2025 году

Как изучать звездное небо при помощи смартфона: лучшие приложения

7 увлекательных бесплатных игр для iOS и Android, в которые можно играть без геймпада

Показать еще

Наука

Загадочные камни возрастом 12 000 лет — предшественники колеса?

Самое холодное место во Вселенной раскрывает тайны антиматерии

В древнеегипетской кружке найдено 2000-летнее психоделическое зелье
Показать еще