Orion soft Nova Container Platform
Nova Container Platform – российская безопасная платформа контейнеризации на базе Kubernetes. Решение позволяет ускорить процесс разработки ПО, сократить Time To Market за счёт автоматизации развертывания и управления Kubernetes кластеров. NOVA – не просто Kubernetes, а полноценная платформа со всеми необходимым инструментами для размещения и эксплуатации контейнеризированных приложений, включая: инструменты логирования и мониторинга, инструменты безопасности, управления сетью, инструменты для разработчиков. Управление NOVA осуществляется через консольную утилиту или удобный веб-интерфейс. Платформа может быть поверх собственной виртуализации, в публичных облаках или на bare-metal. Nova Container Platform интегрируется с продуктами экосистемы Orion soft: zVirt (безопасная среда виртуализации), Cloudlink (CMP-платформа), Proxima DB (СУБД).
Orion soft и организации, системы, технологии, персоны:
|МузТорг 4 1
|Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания - Военно-страховая компания 197 1
|ЦКР - Центр корпоративных решений - 79 1
|Морарь Максим 17 14
|Березин Максим 112 9
|Мерещенко Сергей 5 4
|Орловский Михаил 11 4
|Гавриленко Александр 16 3
|Зинкевич Сергей 55 2
|Родионова Любовь 6 2
|Шернек Ольга 10 1
|Польшаков Денис 1 1
|Самоукин Сергей 17 1
|Карапузов Алексей 20 1
|Козлов Евгений 34 1
|Синёв Иван 1 1
|Сычев Артем 73 1
|Климов Андрей 72 1
|Акишин Александр 3 1
|Сергеева Наталья 39 1
|Дудка Любовь 1 1
|Крючков Андрей 21 1
|Бакулин Александр 11 1
|Соколов Ренат 8 1
|Леженина Карина 2 1
|Литвинов Егор 6 1
|Ганюшкин Андрей 5 1
|Близгарёв Антон 4 1
|Захваткин Александр 5 1
|Козлов Максим 27 1
|Вилков Евгений 2 1
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|Gartner - Гартнер 3556 1
|ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 320 1
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