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Orion soft Nova Container Platform


Nova Container Platform – российская безопасная платформа контейнеризации на базе Kubernetes. Решение позволяет ускорить процесс разработки ПО, сократить Time To Market за счёт автоматизации развертывания и управления Kubernetes кластеров. NOVA – не просто Kubernetes, а полноценная платформа со всеми необходимым инструментами для размещения и эксплуатации контейнеризированных приложений, включая: инструменты логирования и мониторинга, инструменты безопасности, управления сетью, инструменты для разработчиков. Управление NOVA осуществляется через консольную утилиту или удобный веб-интерфейс. Платформа может быть поверх собственной виртуализации, в публичных облаках или на bare-metal.  Nova Container Platform интегрируется с продуктами экосистемы Orion soft: zVirt (безопасная среда виртуализации), Cloudlink (CMP-платформа), Proxima DB (СУБД).


12.12.2024 Data Sapience и Orion soft подтвердили совместимость продуктов 2
06.12.2024 Совместимость GitFlic и Nova Container Platform позволит построить эффективный конвейер для разработки и эксплуатации микросервисных приложений 1
28.11.2024 Совместимость Low-code платформы ELMA365 с продуктами Nova Container Platform и Proxima DB позволит эффективно автоматизировать бизнес-процессы 1
11.11.2024 Yadro и Orion soft первыми в России подтвердили возможность создавать Persistent Storage в контейнерных средах на базе реестровых решений 1
31.10.2024 Orion Digital Day 1
21.10.2024 Облачные тренды-2030: как будет меняться ИТ-климат 1
16.10.2024 Market.CNews опубликовал первый в России рейтинг конвейеров для разработки ПО 2024 1
10.10.2024 Luntry и Orion soft подтвердили совместимость продуктов для защиты и оркестрации контейнеризированных приложений 1
01.10.2024 «Нота Купол» и Orion soft обеспечили совместимость решений в области защиты и управления Kubernetes 1
23.07.2024 Страховой дом ВСК перешел на российскую платформу контейнеризации Nova Container Platform 2
04.06.2024 «Центр корпоративных решений» и Orion soft: Nova Container Platform – новая скорость новых решений 1
28.05.2024 «Киберпротект», Yadro и Orion soft подписали соглашение о стратегическом партнерстве 1
28.05.2024 Хранилище секретов StarVault вошло в реестр российского ПО 1
27.05.2024 «DатаРу» и Orion soft подтвердили совместимость российских серверов с системой виртуализации zVirt и СУБД Proxima DB 1
24.05.2024 «Группа Астра» и Orion soft договорились о более плотной интеграции решений 1
22.05.2024 Orion soft и Positive Technologies повысят защищенность сред виртуализации 1
06.05.2024 Orion soft выпустила первый в России аналог решения для управления секретами Hashicorp Vault 1
03.05.2024 Orion soft: санкции США не повлияют на работу компании 1
10.04.2024 Market.CNews опубликовал первый в России рейтинг российских платформ Kubernetes 2024 1
27.02.2024 ICL Services и Orion soft подписали соглашение о партнерстве 1
27.02.2024 Платформа виртуализации zVirt получила сертификат соответствия требованиям безопасности ФСТЭК 1
08.12.2023 «Бизнес система телеком» и Orion soft подтвердили совместимость серверов «Звезда» и ПО zVirt . 1
28.11.2023 «Инферит» и Orion soft подписали соглашение о технологическом партнерстве, подтвердив совместимость системы виртуализации zVirt с серверами «Инферит техника» 1
24.11.2023 Микросегментация в SDN и новые функции: Orion soft выпустила zVirt 4.0 1
31.10.2023 Инфраструктура на контейнерах позволила «Музторгу» в 3 раза сократить время развертывания корпоративной PIM-системы 3
03.10.2023 Максим Морарь: Рынок платформ контейнеризации в России только зарождается, но у нас огромные перспективы 1
08.09.2023 Платформа для управления виртуализацией Cloudlink включена в реестр российского ПО 1
07.09.2023 Платформа для управления виртуализацией Cloudlink включена в Реестр российского ПО 1
24.08.2023 Orion soft разработала сервис по созданию управляемых программных сетей на базе платформы серверной виртуализации zVirt 3.3 1
21.08.2023 Серверы Aquarius в комплексе с защищенной виртуализацией zVirt от Orion Soft 1
24.07.2023 Платформа контейнеризации Nova Container Platform включена в реестр российского ПО 2
04.07.2023 Российский разработчик Orion soft представил обновленную версию платформы виртуализации zVirt 3.2 1
22.06.2023 Nova Container Platform стала доступна в облаке «Крок» 3
09.06.2023 Orion soft представила экосистему продуктов для построения ИТ-инфраструктуры 2
01.06.2023 Orion soft представила ПО для построения ИТ-инфраструктуры 2

Публикаций - 35, упоминаний - 44

Orion soft и организации, системы, технологии, персоны:

Orion soft - Орион софт - 104 33
Broadcom - VMware 2359 10
Proxima 28 4
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1877 4
8213 3
Крок - Croc 1777 2
Системы документооборота 498 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РеСолют 146 2
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 486 2
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 847 1
PimCore 9 1
Softline - Develonica - Девелоника 132 1
Softline - Софтлайн 2811 1
Intel Corporation 12197 1
Softline - Polymatica - Полиматика 172 1
Softline - Sl Soft - Robin - Робин 186 1
Softline - Sl Soft - Сл Софт 232 1
Ред Софт - Red Soft 701 1
Softline - Sl Soft - Softline - RoboVoice - Робовойс 98 1
Softline - Infosecurity - Инфосекьюрити 165 1
Хост ГК - HostVM 46 1
МТС - Система Телеком 235 1
SoftClub - СофтКлуб 156 1
Softline - Инженер ТЦ 68 1
BSTelecom - Бизнес система телеком - БСТ 23 1
Softline - Сомерс - ВВП ГК - ВПП ГК - Ваш платежный проводник 35 1
ЦВТ 71 1
Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 322 1
Softline - Инферит - Инферит Облако 48 1
ICL ГК 381 1
Softline - Инферит - Инферит ОС 53 1
ICL Services - АйСиЭл Сервисез - ДжиДиСи Сервисез - Глобал Дата Консалтинг энд Сервисез 118 1
Ланит - Онланта - Onlanta 108 1
Flant - Флант 95 1
Инфосистемы Джет - Лаборатория Числитель 43 1
HashiCorp 9 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1179 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Rusonyx - Русоникс 76 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 308 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem - ИСПсистем - Энт Сервисез - Экзософт - Exosoft 245 1
МузТорг 4 1
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания - Военно-страховая компания 197 1
ЦКР - Центр корпоративных решений - 79 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11627 13
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4078 4
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2803 3
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 195 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65971 32
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11349 24
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды 6084 24
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19287 23
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 889 16
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21137 15
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды 1527 15
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Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24118 9
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2648 9
Web Interface - Веб-интерфейс 1684 8
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2477 8
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9375 8
Виртуализация - SVM - Security Virtual Machine - Виртуальные устройства безопасности - Защищенная среда виртуализации - Защита виртуальных инфраструктур 23 8
On-premise - модель локального развёртывания программного обеспечения 721 7
OpenStack 488 6
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11053 6
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7357 6
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25337 6
Bare-Metal - «(на) голом железе» - маркетинговый термин системы виртуализации с гипервизорами без операционной системы 145 6
Microservice architecture - Микросервисная архитектура - вариант сервис-ориентированной архитектуры программного обеспечения 531 6
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4006 6
Cloud Management Platform, CMP - Управление облачной средой - Cloud Data Management, CDM - Управление облачными данными - Cloud Security Posture Management, CSPM - Управление гибридными и мультиоблачными средами - Cloud Native Platforms - Облачные платфор 504 6
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13102 6
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1429 6
CI/CD - Continuous integration & Continuous delivery - Непрерывная интеграция и доставка ПО 323 6
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Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 1954 5
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SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 1896 4
Self-Service portal - Web Self-Service - Веб-портал самообслуживания 330 4
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО 1119 4
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10160 4
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20792 4
Orion soft - Zvirt - система безопасного управления средой виртуализации 108 24
Orion soft - Proxima DB 36 23
Orion soft - Cloudlink 17 16
Orion soft - Орион софт - Termit - Инфолэнд Термит - решение для обеспечения удаленного доступа к приложениям и виртуальным рабочим столам 35 14
Huawei nova - Серия смартфона 63 12
Huawei Cloud 60 10
Orion soft - StarVault 8 6
Broadcom - VMware vSphere 554 4
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 620 4
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1242 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5170 2
Крок Облачные сервисы - Крок Облако - Крок Облачная платформа - Крок Виртуальный дата-центр 118 2
Broadcom - VMware vCenter - VMware VirtualCenter 197 2
Intel Xeon Cascade Lake - Серия серверных микропроцессоров 60 2
Red Hat OpenShift 132 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4435 2
ЭОС СМР - сервер мобильных решений 33 2
Proxmox VE - Proxmox Virtual Environment 22 2
РусБИТех - Увеон - Термидеск - Termidesk 299 2
Linux OS 9937 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1553 2
Intel Xeon Scalable Family - Intel Xeon Gold - Масштабируемые микропроцессоры 250 2
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 495 2
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HashiCorp Vault 8 2
Docker - Платформа распределённых приложений 333 2
Positive Technologies - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management - MaxPatrol EDR 340 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РеСолют - GitFlic 155 2
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Apple iPhone 6 4862 1
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Smart Technologies - Aquarius Array - Aquarius FS - серия СХД 4 1
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Газинформсервис - Ankey IDM 24 1
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