Data Sapience и Orion soft подтвердили совместимость продуктов 2

Совместимость GitFlic и Nova Container Platform позволит построить эффективный конвейер для разработки и эксплуатации микросервисных приложений 1

Yadro и Orion soft первыми в России подтвердили возможность создавать Persistent Storage в контейнерных средах на базе реестровых решений 1

Orion Digital Day 1

Luntry и Orion soft подтвердили совместимость продуктов для защиты и оркестрации контейнеризированных приложений 1

Страховой дом ВСК перешел на российскую платформу контейнеризации Nova Container Platform 2

Хранилище секретов StarVault вошло в реестр российского ПО 1

Orion soft и Positive Technologies повысят защищенность сред виртуализации 1

Orion soft выпустила первый в России аналог решения для управления секретами Hashicorp Vault 1

ICL Services и Orion soft подписали соглашение о партнерстве 1

Платформа виртуализации zVirt получила сертификат соответствия требованиям безопасности ФСТЭК 1

Платформа для управления виртуализацией Cloudlink включена в реестр российского ПО 1

Платформа для управления виртуализацией Cloudlink включена в Реестр российского ПО 1

Серверы Aquarius в комплексе с защищенной виртуализацией zVirt от Orion Soft 1