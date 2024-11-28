Совместимость Low-code платформы ELMA365 с продуктами Nova Container Platform и Proxima DB позволит эффективно автоматизировать бизнес-процессы

Российские разработчики ELMA и Orion soft успешно протестировали совместимость Low-code платформы ELMA365 для автоматизации бизнес-процессов с платформой контейнеризации Nova Container Platform и промышленной СУБД Proxima DB. В связке продукты позволят ускорить процесс импортозамещения и развивать ИТ-инфраструктуру, обеспечивая безопасность, стабильность и отказоустойчивость работы с данными и контейнеризированными приложениями. Об этом CNews сообщили представители ELMA.

Совместимость с СУБД Proxima DB обеспечит заказчикам ELMA365 легкость и автоматическое развертывание кластеров «из коробки» через понятный веб-интерфейс, а также высокую производительность и возможность ее мониторинга в режиме реального времени. Совместимость с Nova Container Platform позволит быстро развернуть приложение ELMA365 в контейнерной среде, обеспечить его безопасную и стабильную работу.

Совместное использование решений ELMA и Orion soft будет актуально компаниям, которые стремятся оптимизировать бизнес-процессы, эффективно использовать свои ресурсы в условиях дефицита кадров и компетенций.

«Платформа ELMA365 успешно прошла тестирование совместно с отечественными продуктами Nova Container Platform и Proxima DB. Это большой прорыв, так как СУБД и платформа контейнеризации — это наиболее интенсивно используемые компоненты ELMA365. Тем самым внедрение Low-code инструментов автоматизации будет более иммерсивно», — сказал Александр Захваткин, Lead DevOps, ELMA.

«Low-code инструменты становятся все более востребованными среди заказчиков. Многие выбирают их, стремясь сократить время и трудозатраты на модернизацию ИТ-систем. Nova Container Platform и Proxima DB, в свою очередь, обеспечивают быстрое, простое развертывание и масштабирование “фундамента”, который обеспечит надежную работу этих систем», — сказал Александр Гавриленко, руководитель направления технологических партнерств и экосистемных решений Orion soft.