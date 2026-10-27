RDW Computers и Orion soft подтвердили совместимость серверов «Хибины» с Nova AI для развертывания корпоративного ИИ Компания «РДВ Технолоджи» (бренд RDW Computers), производитель российской вычислительной техники, подтвердила технологическую совместимость сервера RDW серии «Хибины» с платформой контейнеризации Nova AI от российского разработчика Orion soft. Об этом CNews сообщил представитель «РДВ Технолоджи». RDW Computers и Orion soft объявляют об успешном завершении сертификационных испытаний плат

Orion soft обновила сертифицированную ФСТЭК Nova Special Edition ния Nova Special Edition v1.2.0 (Nova SE) — ресертифицированной ФСТЭК редакции Kubernetes-платформы Nova Container Platform для соответствия актуальным требованиям регуляторов. Об этом CNews со

Orion soft усилил управление GPU в платформе Nova AI Российский разработчик инфраструктурного ПО Orion soft выпустил обновление платформы Nova AI для разработки и промышленной эксплуатации ИИ/ML-сервисов. В новой версии появилось автоматическое распределение GPU между нагрузками, обновлены средства запуска моделей, расширены мони

Orion Soft и «Диасофт» подтвердили совместимость Nova Container Platform и Digital Q.Integration ии подтвердили совместимость интеграционной платформы Digital Q.Integration с Kubernetes-платформой Nova Container Platform. Об этом CNews сообщили представители «Диасофт». Во время тестировани

Orion soft представила Nova Container Platform 7.6.0 аструктуры Orion soft представил новую версию платформы оркестрации контейнеризированных приложений Nova Container Platform 7.6.0. Обновление включает в себя новый подход к управлению модулями,

Подтверждена совместимость Multidirectory c решениями StarVault и Nova Container Platform ия секретами и защитой доступа StarVault и с платформой оркестрации контейнеризированных приложений Nova Container Platform. Об этом CNews сообщили представители «Мультифактор». По результатам

Orion soft расширяет возможности управления контейнерами в Nova Container Platform нфраструктурного ПО для Enterprise-бизнеса Orion soft выпустил обновление платформы контейнеризации Nova Container Platform – версию 7.4.0. Обновление усиливает контроль над контейнерной инфрас

Обновленная версия Nova Special Edition теперь поддерживает ОС Astra Linux и «Мос ОС» вместимости с российскими операционными системами. Об этом CNews сообщили представители Orion soft. Nova Container Platform — российская безопасная платформа контейнеризации на базе Kubernetes,

Orion soft выпустил новую редакцию платформы контейнеризации – Nova AI Orion soft представил Nova AI – новую редакцию платформы контейнеризации Nova Container Platform, созданную специально для работы с ИИ и машинным обучением. Это перво

Совместимость «айФлекс.Биллинговая платформа» с Nova Container Platform обеспечит компаниям стабильную работу биллинга Платформа автоматизации расчетов «айФлекс.Биллинговая платформа» российского разработчика «айФлекс» получила сертификат совместимости с системой контейнеризации Nova Container Platform, разработанной Orion soft. Сертификат подтверждает возможность эффективного функционирования «айФлекс.Биллинговая платформа» в инфраструктуре Nova, гарантируя высокий ур

Платформа контейнеризации Nova от Orion soft теперь с сертификатом от ФСТЭК Оркестратор контейнеризированных приложений Nova Container Platform от российского разработчика ПО Orion soft получил сертификат ФСТЭК Ро

Платформа Visiology сертифицирована для работы в системе контейнеризации Nova Container Platform Платформа бизнес-аналитики Visiology получила сертификат совместимости с системой управления контейнерами Nova Container Platform компании Orion soft. Это означает, что Visiology может быть развёрнута и эффективно функционировать в среде Nova, соответствуя требованиям к производительности, отказоус

Совместимость платформы Bimeister с Nova Container Platform облегчит цифровизацию бизнес-процессов етность в условиях высоконагруженной инфраструктуры с большими объемами данных. Об этом CNews сообщили представители Orion soft. В ходе тестирования ПО развернули в кластере платформы контейнеризации Nova Container Platform. Все основные операции, такие как развертывание приложения в контейнерной среде, множественный импорт документов в архив и из архива, парсинг и размещение в системе 3D-м

Подтверждена совместимость платформы ИНКА с Nova Container Platfrom и Proxima DB Научно-исследовательский центр «Консом Групп» и разработчик инфраструктурного ПО Orion soft подтвердили совместимость платформы ИНКА с платформой оркестрации контейнеризированных приложений Nova Container Platform и СУБД Proxima DB. Совместное использование решений позволит оптимизировать ресурсы для разработки и развития систем управления производством. Об этом CNews сообщили пре

Совместимость с «Интеграционной платформой FESB» облегчит развертывание систем в Nova Container Platform имость «Интеграционной платформы FESB» (Factor-ESB) с оркестратором контейнеризированных приложений Nova Container Platform, а также СУБД Proxima DB. Совместимость решений обеспечивает простую

«Модум-Транс» перешла с западного ПО на системы zVirt и Nova Container Platform разработчика Orion soft орожных перевозок, усилила технологическую независимость, внедрив два российских решения разработчика инфраструктурного ПО Orion soft – систему виртуализации zVirt в связке с системой контейнеризации Nova Container Platform. «Модум-Транс» — оператор железнодорожного подвижного состава, сервисный партнер ключевых промышленных грузоотправителей, производителей угля, цемента, продукции масложи

Подтверждена совместимость системы резервного копирования «Кибер Бэкап» и платформы оркестрации контейнеризированных приложений Nova Container Platform истемы резервного копирования «Кибер Бэкап» и платформы оркестрации контейнеризированных приложений Nova Container Platform. Вместе решения дают заказчикам инструменты для комплексной защиты да

Совместимость DC Commerce и Nova Container Platform поможет повысить эффективность разработки цифровых решений для электронной торговли Платформа для электронной коммерции DC Commerce разработчика Digital Chief получила официальное подтверждение совместимости с Nova Container Platform — передовым оркестратором контейнеризированных приложений от компании Orion soft. Об этом CNews сообщили представители Orion soft. Сертификация DC Commerce для работы с

Data Sapience и Orion soft подтвердили совместимость продуктов ные тестирования Lakehouse-платформы данных Data Ocean Nova и платформы управления контейнеризацией Nova Container Platform. Продукты позволяют развернуть решение для работы с большими данными

Совместимость GitFlic и Nova Container Platform позволит построить эффективный конвейер для разработки и эксплуатации микросервисных приложений Компания «РеСолют» (входит в «Группу Астра») объявляет о подтвержденной совместимости платформы для хранения и работы с исходным кодом GitFlic и Nova Container Platform — платформы оркестрации контейнеризированных приложений на базе Kubernetes российского разработчика инфраструктурного ПО для Enterprise-бизнеса Orion soft. Об этом CNews

Совместимость Low-code платформы ELMA365 с продуктами Nova Container Platform и Proxima DB позволит эффективно автоматизировать бизнес-процессы Российские разработчики ELMA и Orion soft успешно протестировали совместимость Low-code платформы ELMA365 для автоматизации бизнес-процессов с платформой контейнеризации Nova Container Platform и промышленной СУБД Proxima DB. В связке продукты позволят ускорить процесс импортозамещения и развивать ИТ-инфраструктуру, обеспечивая безопасность, стабильность и отка

Luntry и Orion soft подтвердили совместимость продуктов для защиты и оркестрации контейнеризированных приложений Компания «КлаудРан» и разработчик инфраструктурного ПО для Enterprise-бизнеса Orion soft подтвердили совместимость решения для обеспечения безопасности контейнеров Luntry и платформы контейнеризации Nova Container Platform. Заказчики могут использовать продукты совместно, чтобы обеспечить контроль рисков на всем жизненном цикле контейнерных приложений и сократить затраты времени и ресурсов

Страховой дом ВСК перешел на российскую платформу контейнеризации Nova Container Platform Страховой дом ВСК перевел часть сервисов на российскую Kubernetes-платформу. Nova Container Platform, разработанная компанией Orion soft и позволяющая упростить управлени

«Центр корпоративных решений» и Orion soft: Nova Container Platform – новая скорость новых решений «Центр корпоративных решений» совместно с компанией Orion soft внедрили платформу контейнеризации Nova Container Platform для Корпоративного портала ЦКР. Платформа позволила сократить время з

Инфраструктура на контейнерах позволила «Музторгу» в 3 раза сократить время развертывания корпоративной PIM-системы сервисы» реализовали проект на базе собственного облака с помощью платформы оркестрации контейнеров Nova Container Platform от Orion soft. За счет ее использования развертывание и настройка зан

Платформа контейнеризации Nova Container Platform включена в реестр российского ПО Российский разработчик Orion soft сообщил о включении платформы контейнеризации Nova Container Platform в реестр отечественного ПО. На основании поручения Министерства цифро