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Orion soft Nova Container Platform Nova AI kubernetes-платформа

Nova Container Platform – российская безопасная платформа контейнеризации на базе Kubernetes. Решение позволяет ускорить процесс разработки ПО, сократить Time To Market за счёт автоматизации развертывания и управления Kubernetes кластеров. NOVA – не просто Kubernetes, а полноценная платформа со всеми необходимым инструментами для размещения и эксплуатации контейнеризированных приложений, включая: инструменты логирования и мониторинга, инструменты безопасности, управления сетью, инструменты для разработчиков. Управление NOVA осуществляется через консольную утилиту или удобный веб-интерфейс. Платформа может быть поверх собственной виртуализации, в публичных облаках или на bare-metal.  Nova Container Platform интегрируется с продуктами экосистемы Orion soft: zVirt (безопасная среда виртуализации), Cloudlink (CMP-платформа), Proxima DB (СУБД).

Nova AI помогает ИТ-командам и ML/DS-специалистам запускать и масштабировать инфраструктуру для обучения моделей, развертывания LLM-сервисов и инференса, обеспечивая при этом безопасность, совместимость с российскими операционными системами и эффективность использования GPU.

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27.10.2026 RDW Computers и Orion soft подтвердили совместимость серверов «Хибины» с Nova AI для развертывания корпоративного ИИ

Компания «РДВ Технолоджи» (бренд RDW Computers), производитель российской вычислительной техники, подтвердила технологическую совместимость сервера RDW серии «Хибины» с платформой контейнеризации Nova AI от российского разработчика Orion soft. Об этом CNews сообщил представитель «РДВ Технолоджи». RDW Computers и Orion soft объявляют об успешном завершении сертификационных испытаний плат
12.10.2026 Orion soft обновила сертифицированную ФСТЭК Nova Special Edition

ния Nova Special Edition v1.2.0 (Nova SE) — ресертифицированной ФСТЭК редакции Kubernetes-платформы Nova Container Platform для соответствия актуальным требованиям регуляторов. Об этом CNews со
15.09.2026 Orion soft усилил управление GPU в платформе Nova AI

Российский разработчик инфраструктурного ПО Orion soft выпустил обновление платформы Nova AI для разработки и промышленной эксплуатации ИИ/ML-сервисов. В новой версии появилось автоматическое распределение GPU между нагрузками, обновлены средства запуска моделей, расширены мони
28.08.2026 Orion Soft и «Диасофт» подтвердили совместимость Nova Container Platform и Digital Q.Integration

ии подтвердили совместимость интеграционной платформы Digital Q.Integration с Kubernetes-платформой Nova Container Platform. Об этом CNews сообщили представители «Диасофт». Во время тестировани
14.05.2026 Orion soft представила Nova Container Platform 7.6.0

аструктуры Orion soft представил новую версию платформы оркестрации контейнеризированных приложений Nova Container Platform 7.6.0. Обновление включает в себя новый подход к управлению модулями,
22.01.2026 Подтверждена совместимость Multidirectory c решениями StarVault и Nova Container Platform

ия секретами и защитой доступа StarVault и с платформой оркестрации контейнеризированных приложений Nova Container Platform. Об этом CNews сообщили представители «Мультифактор». По результатам

25.12.2025 Orion soft расширяет возможности управления контейнерами в Nova Container Platform

нфраструктурного ПО для Enterprise-бизнеса Orion soft выпустил обновление платформы контейнеризации Nova Container Platform – версию 7.4.0. Обновление усиливает контроль над контейнерной инфрас
16.12.2025 Обновленная версия Nova Special Edition теперь поддерживает ОС Astra Linux и «Мос ОС»

вместимости с российскими операционными системами. Об этом CNews сообщили представители Orion soft. Nova Container Platform — российская безопасная платформа контейнеризации на базе Kubernetes,
11.11.2025 Orion soft выпустил новую редакцию платформы контейнеризации – Nova AI

Orion soft представил Nova AI – новую редакцию платформы контейнеризации Nova Container Platform, созданную специально для работы с ИИ и машинным обучением. Это перво
12.08.2025 Совместимость «айФлекс.Биллинговая платформа» с Nova Container Platform обеспечит компаниям стабильную работу биллинга

Платформа автоматизации расчетов «айФлекс.Биллинговая платформа» российского разработчика «айФлекс» получила сертификат совместимости с системой контейнеризации Nova Container Platform, разработанной Orion soft. Сертификат подтверждает возможность эффективного функционирования «айФлекс.Биллинговая платформа» в инфраструктуре Nova, гарантируя высокий ур
30.06.2025 Платформа контейнеризации Nova от Orion soft теперь с сертификатом от ФСТЭК

Оркестратор контейнеризированных приложений Nova Container Platform от российского разработчика ПО Orion soft получил сертификат ФСТЭК Ро
19.06.2025 Платформа Visiology сертифицирована для работы в системе контейнеризации Nova Container Platform

Платформа бизнес-аналитики Visiology получила сертификат совместимости с системой управления контейнерами Nova Container Platform компании Orion soft. Это означает, что Visiology может быть развёрнута и эффективно функционировать в среде Nova, соответствуя требованиям к производительности, отказоус
23.04.2025 Совместимость платформы Bimeister с Nova Container Platform облегчит цифровизацию бизнес-процессов

етность в условиях высоконагруженной инфраструктуры с большими объемами данных. Об этом CNews сообщили представители Orion soft. В ходе тестирования ПО развернули в кластере платформы контейнеризации Nova Container Platform. Все основные операции, такие как развертывание приложения в контейнерной среде, множественный импорт документов в архив и из архива, парсинг и размещение в системе 3D-м
09.04.2025 Подтверждена совместимость платформы ИНКА с Nova Container Platfrom и Proxima DB

Научно-исследовательский центр «Консом Групп» и разработчик инфраструктурного ПО Orion soft подтвердили совместимость платформы ИНКА с платформой оркестрации контейнеризированных приложений Nova Container Platform и СУБД Proxima DB. Совместное использование решений позволит оптимизировать ресурсы для разработки и развития систем управления производством. Об этом CNews сообщили пре
19.03.2025 Совместимость с «Интеграционной платформой FESB» облегчит развертывание систем в Nova Container Platform

имость «Интеграционной платформы FESB» (Factor-ESB) с оркестратором контейнеризированных приложений Nova Container Platform, а также СУБД Proxima DB. Совместимость решений обеспечивает простую

17.03.2025 «Модум-Транс» перешла с западного ПО на системы zVirt и Nova Container Platform разработчика Orion soft

орожных перевозок, усилила технологическую независимость, внедрив два российских решения разработчика инфраструктурного ПО Orion soft – систему виртуализации zVirt в связке с системой контейнеризации Nova Container Platform. «Модум-Транс» — оператор железнодорожного подвижного состава, сервисный партнер ключевых промышленных грузоотправителей, производителей угля, цемента, продукции масложи
24.02.2025 Подтверждена совместимость системы резервного копирования «Кибер Бэкап» и платформы оркестрации контейнеризированных приложений Nova Container Platform

истемы резервного копирования «Кибер Бэкап» и платформы оркестрации контейнеризированных приложений Nova Container Platform. Вместе решения дают заказчикам инструменты для комплексной защиты да
29.01.2025 Совместимость DC Commerce и Nova Container Platform поможет повысить эффективность разработки цифровых решений для электронной торговли

Платформа для электронной коммерции DC Commerce разработчика Digital Chief получила официальное подтверждение совместимости с Nova Container Platform — передовым оркестратором контейнеризированных приложений от компании Orion soft. Об этом CNews сообщили представители Orion soft. Сертификация DC Commerce для работы с

12.12.2024 Data Sapience и Orion soft подтвердили совместимость продуктов

ные тестирования Lakehouse-платформы данных Data Ocean Nova и платформы управления контейнеризацией Nova Container Platform. Продукты позволяют развернуть решение для работы с большими данными

06.12.2024 Совместимость GitFlic и Nova Container Platform позволит построить эффективный конвейер для разработки и эксплуатации микросервисных приложений

Компания «РеСолют» (входит в «Группу Астра») объявляет о подтвержденной совместимости платформы для хранения и работы с исходным кодом GitFlic и Nova Container Platform — платформы оркестрации контейнеризированных приложений на базе Kubernetes российского разработчика инфраструктурного ПО для Enterprise-бизнеса Orion soft. Об этом CNews
28.11.2024 Совместимость Low-code платформы ELMA365 с продуктами Nova Container Platform и Proxima DB позволит эффективно автоматизировать бизнес-процессы

Российские разработчики ELMA и Orion soft успешно протестировали совместимость Low-code платформы ELMA365 для автоматизации бизнес-процессов с платформой контейнеризации Nova Container Platform и промышленной СУБД Proxima DB. В связке продукты позволят ускорить процесс импортозамещения и развивать ИТ-инфраструктуру, обеспечивая безопасность, стабильность и отка
10.10.2024 Luntry и Orion soft подтвердили совместимость продуктов для защиты и оркестрации контейнеризированных приложений

Компания «КлаудРан» и разработчик инфраструктурного ПО для Enterprise-бизнеса Orion soft подтвердили совместимость решения для обеспечения безопасности контейнеров Luntry и платформы контейнеризации Nova Container Platform. Заказчики могут использовать продукты совместно, чтобы обеспечить контроль рисков на всем жизненном цикле контейнерных приложений и сократить затраты времени и ресурсов
23.07.2024 Страховой дом ВСК перешел на российскую платформу контейнеризации Nova Container Platform

Страховой дом ВСК перевел часть сервисов на российскую Kubernetes-платформу. Nova Container Platform, разработанная компанией Orion soft и позволяющая упростить управлени
04.06.2024 «Центр корпоративных решений» и Orion soft: Nova Container Platform – новая скорость новых решений

«Центр корпоративных решений» совместно с компанией Orion soft внедрили платформу контейнеризации Nova Container Platform для Корпоративного портала ЦКР. Платформа позволила сократить время з
31.10.2023 Инфраструктура на контейнерах позволила «Музторгу» в 3 раза сократить время развертывания корпоративной PIM-системы

сервисы» реализовали проект на базе собственного облака с помощью платформы оркестрации контейнеров Nova Container Platform от Orion soft. За счет ее использования развертывание и настройка зан
24.07.2023 Платформа контейнеризации Nova Container Platform включена в реестр российского ПО

Российский разработчик Orion soft сообщил о включении платформы контейнеризации Nova Container Platform в реестр отечественного ПО. На основании поручения Министерства цифро
22.06.2023 Nova Container Platform стала доступна в облаке «Крок»

облачные сервисы» объявил о доступности в своем облаке российской платформы оркестрации контейнеров Nova Container Platform от Orion soft. Решение позволяет более чем на 40% ускорить процесс ра

Публикаций - 111, упоминаний - 165

Orion soft и организации, системы, технологии, персоны:

Orion soft - Орион софт - 365 102
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3247 17
Broadcom - VMware 2636 14
9771 8
Flant - Флант 240 7
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 861 6
Proxima 57 6
К2Тех - K2Tech 384 6
Softline - Софтлайн 3830 5
К2Тех - K2 Cloud - K2 Облако - K2 Cloud Облачная платформа - К2 Автомотив Клауд - ранее Крок Облачные сервисы - Крок Облако - Крок Облачная платформа - Крок Виртуальный дата-центр 253 4
Yandex - Яндекс 9446 4
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 833 4
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1872 4
Крок - Croc 1972 4
ICL Services - АйСиЭл Сервисез - ДжиДиСи Сервисез - Глобал Дата Консалтинг энд Сервисез 181 4
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 1121 4
Nvidia Corp 4128 4
Инфосистемы Джет - Лаборатория Числитель 113 4
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РеСолют 157 3
DeepSeek - Hangzhou DeepSeek Artificial Intelligence 270 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5751 3
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 439 3
Киберпротект - Cyberprotect - Акронис-Инфозащита - Acronis-Infoprotect 358 3
K2 - К2РУ - SourceCode 159 3
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 627 3
Multifactor - Мультифактор 144 3
MIND Software - Майнд Софт 81 3
Системы документооборота 524 2
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит - Инферит ОС 131 2
МТС Веб Сервисы - МВС - MTS Web Services - MWS 340 2
К2Тех - К2 НейроТех 55 2
Inventive Retail Group - Inventive DLM - Инвентив ДЛМ 8 2
Ростелеком 11091 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16273 2
Ред Софт - Red Soft 1280 2
Microsoft Corporation - GitHub 1124 2
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 967 2
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1528 2
Telegram Group 3037 2
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 524 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 9157 4
МузТорг 7 2
Рантайм 5 2
Модум-транс 3 2
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания - ранее Военно-страховая компания 251 2
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 220 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1862 2
Газпром Интернэшнл Лимитед - Gazprom International Limited 12 1
Вкусно — и точка 39 1
Go Invest - ГО Инвест 7 1
Numina - Нумина 4 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1164 1
РЖД - Российские железные дороги 2113 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3173 1
ВТБ - Почта Банк 515 1
ГПБ - Газпромбанк 1300 1
Напитки Вместе - AB InBev Efes - АБ ИнБев Эфес - САН Инбев 108 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 634 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 392 1
McDonald’s - Макдоналдс 221 1
Татнефть 247 1
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 621 1
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 461 1
Алроса АК - Алмазы России — Саха 306 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 648 1
OTP Group - ОТП Банк - ОТП Финансовые Технологии - Инвестсбербанк 339 1
Сбер А - Сбербанк АСТ SberB2B ЭТП - Сбербанк Автоматизированная система торгов - Электронная торговая площадка 109 1
Правительство Республики Татарстан - Алабуга ОЭЗ ППТ - Особая экономическая зона промышленно-производственного типа в Елабужском районе Республики Татарстан 65 1
FM Logistic - ФМ Ложистик 22 1
ТехноНИКОЛЬ - ТСТН - Торговая Сеть ТехноНИКОЛЬ - УТС ТехноНИКОЛЬ 154 1
Додо Пицца - DoDo Pizza - Dodo Brands - Додо Франчайзинг - Dodo Engineering - Додо Инжиниринг - Дринкит 79 1
QazaqGaz - КазТрансГаз НК 6 1
Whoosh - ВУШ Холдинг - ВУШ ПДМ 124 1
ОТЭКО ГК 29 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5901 22
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13988 19
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 4085 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3710 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5803 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2104 2
Минпромторг РФ - ЦИТ ФГАУ - Цифровые индустриальные технологии - ФЦПР ИИ ФГАУ - ФЦПРИИ ФГАУ - Федеральный центр прикладного развития искусственного интеллекта 28 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1454 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2390 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2923 1
Росреестр - ФКП ФГБУ - Федеральная кадастровая палата - Роскадастр ППК 151 1
МИК - Московский инновационный кластер 199 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 210 1
Государственные органы власти - ОМСУ - Органы местного самоуправления - Федеральный закон 8-ФЗ - Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления - 131-ФЗ - Об общих принципах организации 229 1
Правительство Москвы - ЦНД ГКУ - Центр налоговых доходов ГКУ 60 1
Правительство Москвы - Москомархитектура - Мосгоргеотрест ГУП - МГГТ - Московский городской трест геолого-геодезических и картографических работ ГБУ 11 1
НОПРИЗ - Национальное объединение изыскателей и проектировщиков 4 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 788 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 829 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 55215 86
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26638 54
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 1499 50
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7389 48
Виртуализация - Контейнеризация - containerd - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами 2074 48
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 36306 42
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24937 38
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 24395 34
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13394 33
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 34169 33
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 37042 25
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18488 22
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10925 21
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 27225 20
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 2477 20
Инфраструктурное ПО - Инфраструктурное программное обеспечение 376 19
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12437 18
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6760 17
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 3302 17
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16908 17
MLOps - LLM - Large Language Model - большая языковая модель - Prompt engineering - Промпт-инжиниринг 1647 15
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 3329 15
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8841 14
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта 4792 14
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4962 14
On-premise - Он-премис - модель локального развёртывания программного обеспечения 1353 13
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1952 12
DevOps - Development и Operations 1288 12
CI/CD - Continuous integration & Continuous delivery - Непрерывная интеграция и доставка ПО 595 12
Виртуализация - SVM - Security Virtual Machine - Виртуальные устройства безопасности - Защищенная среда виртуализации - Защита виртуальных инфраструктур 31 12
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6932 11
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 13243 11
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28699 11
Web Interface - Веб-интерфейс 2097 11
Bare-Metal - «(на) голом железе» - маркетинговый термин системы виртуализации с гипервизорами без операционной системы 254 11
Syslog - system log - системный журнал - logging - логирование - стандарт отправки и регистрации сообщений о происходящих в системе событиях (событийных журналов) 1275 11
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг/сервиса/обслуживания 2392 10
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5462 10
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8565 10
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13731 10
Orion soft - Zvirt - система безопасного управления средой виртуализации 290 51
Huawei nova - Серия смартфона 123 34
Orion soft - Proxima DB 55 29
Orion soft - Орион софт - Termit - Инфолэнд Термит - решение для обеспечения удаленного доступа к приложениям и виртуальным рабочим столам 63 24
Orion soft - Cloudlink - Cloud Management-платформа 32 22
Orion soft - StarVault 40 22
Huawei Cloud 86 16
Orion soft - StarGuard AI 14 12
CNews - CNewsMarket - ИТ-маркетплейс 819 11
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5934 11
DevOps - GitOps - Git Repository - Git-репозитории - Распределённая система управления версиями 286 9
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1673 7
Flant - Deckhouse Platform - Deckhouse Kubernetes Platform, DKP - Deckhouse Virtualization Platform - Deckhouse Commander 241 6
HashiCorp Vault 35 5
Linux OS 11724 5
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1736 5
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 695 5
openSUSE - SUSE Linux NeuVector 10 5
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1869 5
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Боцман - Боцман клик 59 4
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РеСолют - GitFlic - DevOps-платформа 226 4
Orion soft - Hyperdrive GitOps-платформа 9 4
Python Software Foundation - PSF - Python - высокоуровневый язык программирования 1353 4
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 784 4
GitLab Inc - Gitlab - Веб-инструмент жизненного цикла DevOps с открытым исходным кодом 237 4
Broadcom - VMware vSphere 620 4
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 309 4
РусБИТех - Увеон - Термидеск - Termidesk 375 4
Basis - Базис.Digital Energy DevOps-платформа - Диджитал Энерджи 50 4
Alibaba Group - AliCloud - Alibaba Cloud - Qwen - Tongyi Qianwen 162 3
МТС Веб Сервисы - МВС - MTS Web Services - MWS Container Platform 11 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6443 3
Oracle Java - язык программирования 3510 3
Positive Technologies - PT SIEM - MP SIEM - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management - MaxPatrol EDR 509 3
C# - C Sharp - Си шарп - Язык программирования 410 3
ИКС - Yadro Tatlin - Татлин - платформа хранения данных (СХД) 141 3
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2586 3
JupyterHub - JupyterLab - Project Jupyter 71 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 513 3
Киберпротект - Кибер Бэкап 211 3
Морарь Максим 25 21
Векессер Никита 15 13
Березин Максим 152 11
Гавриленко Александр 64 10
Фикс Александр 13 9
Болвачев Владимир 6 6
Шишков Евгений 15 6
Мерещенко Сергей 13 5
Орловский Михаил 12 5
Крючков Андрей 42 3
Беляевский Владимир 23 3
Сорокин Дмитрий 76 3
Родионова Любовь 15 2
Головко Юрий 10 2
Лавров Павел 4 2
Багаутдинов Ирек 2 2
Векесер Никита 2 2
Кальчева Ирина 8 2
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