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Orion soft Nova Container Platform Nova AI kubernetes-платформа
Nova Container Platform – российская безопасная платформа контейнеризации на базе Kubernetes. Решение позволяет ускорить процесс разработки ПО, сократить Time To Market за счёт автоматизации развертывания и управления Kubernetes кластеров. NOVA – не просто Kubernetes, а полноценная платформа со всеми необходимым инструментами для размещения и эксплуатации контейнеризированных приложений, включая: инструменты логирования и мониторинга, инструменты безопасности, управления сетью, инструменты для разработчиков. Управление NOVA осуществляется через консольную утилиту или удобный веб-интерфейс. Платформа может быть поверх собственной виртуализации, в публичных облаках или на bare-metal. Nova Container Platform интегрируется с продуктами экосистемы Orion soft: zVirt (безопасная среда виртуализации), Cloudlink (CMP-платформа), Proxima DB (СУБД).
Nova AI помогает ИТ-командам и ML/DS-специалистам запускать и масштабировать инфраструктуру для обучения моделей, развертывания LLM-сервисов и инференса, обеспечивая при этом безопасность, совместимость с российскими операционными системами и эффективность использования GPU.
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|27.10.2026
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RDW Computers и Orion soft подтвердили совместимость серверов «Хибины» с Nova AI для развертывания корпоративного ИИ
Компания «РДВ Технолоджи» (бренд RDW Computers), производитель российской вычислительной техники, подтвердила технологическую совместимость сервера RDW серии «Хибины» с платформой контейнеризации Nova AI от российского разработчика Orion soft. Об этом CNews сообщил представитель «РДВ Технолоджи». RDW Computers и Orion soft объявляют об успешном завершении сертификационных испытаний плат
|12.10.2026
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Orion soft обновила сертифицированную ФСТЭК Nova Special Edition
ния Nova Special Edition v1.2.0 (Nova SE) — ресертифицированной ФСТЭК редакции Kubernetes-платформы Nova Container Platform для соответствия актуальным требованиям регуляторов. Об этом CNews со
|15.09.2026
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Orion soft усилил управление GPU в платформе Nova AI
Российский разработчик инфраструктурного ПО Orion soft выпустил обновление платформы Nova AI для разработки и промышленной эксплуатации ИИ/ML-сервисов. В новой версии появилось автоматическое распределение GPU между нагрузками, обновлены средства запуска моделей, расширены мони
|28.08.2026
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Orion Soft и «Диасофт» подтвердили совместимость Nova Container Platform и Digital Q.Integration
ии подтвердили совместимость интеграционной платформы Digital Q.Integration с Kubernetes-платформой Nova Container Platform. Об этом CNews сообщили представители «Диасофт». Во время тестировани
|14.05.2026
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Orion soft представила Nova Container Platform 7.6.0
аструктуры Orion soft представил новую версию платформы оркестрации контейнеризированных приложений Nova Container Platform 7.6.0. Обновление включает в себя новый подход к управлению модулями,
|22.01.2026
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Подтверждена совместимость Multidirectory c решениями StarVault и Nova Container Platform
ия секретами и защитой доступа StarVault и с платформой оркестрации контейнеризированных приложений Nova Container Platform. Об этом CNews сообщили представители «Мультифактор». По результатам
|25.12.2025
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Orion soft расширяет возможности управления контейнерами в Nova Container Platform
нфраструктурного ПО для Enterprise-бизнеса Orion soft выпустил обновление платформы контейнеризации Nova Container Platform – версию 7.4.0. Обновление усиливает контроль над контейнерной инфрас
|16.12.2025
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Обновленная версия Nova Special Edition теперь поддерживает ОС Astra Linux и «Мос ОС»
вместимости с российскими операционными системами. Об этом CNews сообщили представители Orion soft. Nova Container Platform — российская безопасная платформа контейнеризации на базе Kubernetes,
|11.11.2025
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Orion soft выпустил новую редакцию платформы контейнеризации – Nova AI
Orion soft представил Nova AI – новую редакцию платформы контейнеризации Nova Container Platform, созданную специально для работы с ИИ и машинным обучением. Это перво
|12.08.2025
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Совместимость «айФлекс.Биллинговая платформа» с Nova Container Platform обеспечит компаниям стабильную работу биллинга
Платформа автоматизации расчетов «айФлекс.Биллинговая платформа» российского разработчика «айФлекс» получила сертификат совместимости с системой контейнеризации Nova Container Platform, разработанной Orion soft. Сертификат подтверждает возможность эффективного функционирования «айФлекс.Биллинговая платформа» в инфраструктуре Nova, гарантируя высокий ур
|30.06.2025
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Платформа контейнеризации Nova от Orion soft теперь с сертификатом от ФСТЭК
Оркестратор контейнеризированных приложений Nova Container Platform от российского разработчика ПО Orion soft получил сертификат ФСТЭК Ро
|19.06.2025
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Платформа Visiology сертифицирована для работы в системе контейнеризации Nova Container Platform
Платформа бизнес-аналитики Visiology получила сертификат совместимости с системой управления контейнерами Nova Container Platform компании Orion soft. Это означает, что Visiology может быть развёрнута и эффективно функционировать в среде Nova, соответствуя требованиям к производительности, отказоус
|23.04.2025
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Совместимость платформы Bimeister с Nova Container Platform облегчит цифровизацию бизнес-процессов
етность в условиях высоконагруженной инфраструктуры с большими объемами данных. Об этом CNews сообщили представители Orion soft. В ходе тестирования ПО развернули в кластере платформы контейнеризации Nova Container Platform. Все основные операции, такие как развертывание приложения в контейнерной среде, множественный импорт документов в архив и из архива, парсинг и размещение в системе 3D-м
|09.04.2025
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Подтверждена совместимость платформы ИНКА с Nova Container Platfrom и Proxima DB
Научно-исследовательский центр «Консом Групп» и разработчик инфраструктурного ПО Orion soft подтвердили совместимость платформы ИНКА с платформой оркестрации контейнеризированных приложений Nova Container Platform и СУБД Proxima DB. Совместное использование решений позволит оптимизировать ресурсы для разработки и развития систем управления производством. Об этом CNews сообщили пре
|19.03.2025
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Совместимость с «Интеграционной платформой FESB» облегчит развертывание систем в Nova Container Platform
имость «Интеграционной платформы FESB» (Factor-ESB) с оркестратором контейнеризированных приложений Nova Container Platform, а также СУБД Proxima DB. Совместимость решений обеспечивает простую
|17.03.2025
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«Модум-Транс» перешла с западного ПО на системы zVirt и Nova Container Platform разработчика Orion soft
орожных перевозок, усилила технологическую независимость, внедрив два российских решения разработчика инфраструктурного ПО Orion soft – систему виртуализации zVirt в связке с системой контейнеризации Nova Container Platform. «Модум-Транс» — оператор железнодорожного подвижного состава, сервисный партнер ключевых промышленных грузоотправителей, производителей угля, цемента, продукции масложи
|24.02.2025
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Подтверждена совместимость системы резервного копирования «Кибер Бэкап» и платформы оркестрации контейнеризированных приложений Nova Container Platform
истемы резервного копирования «Кибер Бэкап» и платформы оркестрации контейнеризированных приложений Nova Container Platform. Вместе решения дают заказчикам инструменты для комплексной защиты да
|29.01.2025
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Совместимость DC Commerce и Nova Container Platform поможет повысить эффективность разработки цифровых решений для электронной торговли
Платформа для электронной коммерции DC Commerce разработчика Digital Chief получила официальное подтверждение совместимости с Nova Container Platform — передовым оркестратором контейнеризированных приложений от компании Orion soft. Об этом CNews сообщили представители Orion soft. Сертификация DC Commerce для работы с
|12.12.2024
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Data Sapience и Orion soft подтвердили совместимость продуктов
ные тестирования Lakehouse-платформы данных Data Ocean Nova и платформы управления контейнеризацией Nova Container Platform. Продукты позволяют развернуть решение для работы с большими данными
|06.12.2024
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Совместимость GitFlic и Nova Container Platform позволит построить эффективный конвейер для разработки и эксплуатации микросервисных приложений
Компания «РеСолют» (входит в «Группу Астра») объявляет о подтвержденной совместимости платформы для хранения и работы с исходным кодом GitFlic и Nova Container Platform — платформы оркестрации контейнеризированных приложений на базе Kubernetes российского разработчика инфраструктурного ПО для Enterprise-бизнеса Orion soft. Об этом CNews
|28.11.2024
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Совместимость Low-code платформы ELMA365 с продуктами Nova Container Platform и Proxima DB позволит эффективно автоматизировать бизнес-процессы
Российские разработчики ELMA и Orion soft успешно протестировали совместимость Low-code платформы ELMA365 для автоматизации бизнес-процессов с платформой контейнеризации Nova Container Platform и промышленной СУБД Proxima DB. В связке продукты позволят ускорить процесс импортозамещения и развивать ИТ-инфраструктуру, обеспечивая безопасность, стабильность и отка
|10.10.2024
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Luntry и Orion soft подтвердили совместимость продуктов для защиты и оркестрации контейнеризированных приложений
Компания «КлаудРан» и разработчик инфраструктурного ПО для Enterprise-бизнеса Orion soft подтвердили совместимость решения для обеспечения безопасности контейнеров Luntry и платформы контейнеризации Nova Container Platform. Заказчики могут использовать продукты совместно, чтобы обеспечить контроль рисков на всем жизненном цикле контейнерных приложений и сократить затраты времени и ресурсов
|23.07.2024
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Страховой дом ВСК перешел на российскую платформу контейнеризации Nova Container Platform
Страховой дом ВСК перевел часть сервисов на российскую Kubernetes-платформу. Nova Container Platform, разработанная компанией Orion soft и позволяющая упростить управлени
|04.06.2024
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«Центр корпоративных решений» и Orion soft: Nova Container Platform – новая скорость новых решений
«Центр корпоративных решений» совместно с компанией Orion soft внедрили платформу контейнеризации Nova Container Platform для Корпоративного портала ЦКР. Платформа позволила сократить время з
|31.10.2023
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Инфраструктура на контейнерах позволила «Музторгу» в 3 раза сократить время развертывания корпоративной PIM-системы
сервисы» реализовали проект на базе собственного облака с помощью платформы оркестрации контейнеров Nova Container Platform от Orion soft. За счет ее использования развертывание и настройка зан
|24.07.2023
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Платформа контейнеризации Nova Container Platform включена в реестр российского ПО
Российский разработчик Orion soft сообщил о включении платформы контейнеризации Nova Container Platform в реестр отечественного ПО. На основании поручения Министерства цифро
|22.06.2023
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Nova Container Platform стала доступна в облаке «Крок»
облачные сервисы» объявил о доступности в своем облаке российской платформы оркестрации контейнеров Nova Container Platform от Orion soft. Решение позволяет более чем на 40% ускорить процесс ра
Orion soft и организации, системы, технологии, персоны:
|Морарь Максим 25 21
|Векессер Никита 15 13
|Березин Максим 152 11
|Гавриленко Александр 64 10
|Фикс Александр 13 9
|Болвачев Владимир 6 6
|Шишков Евгений 15 6
|Мерещенко Сергей 13 5
|Орловский Михаил 12 5
|Крючков Андрей 42 3
|Беляевский Владимир 23 3
|Сорокин Дмитрий 76 3
|Родионова Любовь 15 2
|Головко Юрий 10 2
|Лавров Павел 4 2
|Багаутдинов Ирек 2 2
|Векесер Никита 2 2
|Кальчева Ирина 8 2
|Зинкевич Сергей 79 2
|Козлов Максим 52 2
|Чубов Александр 7 2
|Шернек Ольга 10 1
|Сергеева Наталья 50 1
|Ганюшкин Андрей 7 1
|Ващенков Константин 30 1
|Польшаков Денис 1 1
|Атоян Антон 36 1
|Калашников Артем 25 1
|Непейвода Евгений 21 1
|Лукин Евгений 2 1
|Синёв Иван 1 1
|Прохоров Иван 9 1
|Желтухин Вадим 79 1
|Секретенко Виталий 3 1
|Толокнов Андрей 46 1
|Кунцевич Сергей 5 1
|Захваткин Александр 5 1
|Минеева Ольга 5 1
|Дудка Любовь 1 1
|Мышкин Андрей 8 1
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