Web Interface

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21.09.2021 С одобрения Путина в России начали строить гигантскую ИТ-систему контроля над зерном и хлебом 1
09.07.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за июнь 2021 г. 1
24.06.2021 Arenadata выпустила новую систему мониторинга запросов в Arenadata DB (СУБД на базе Greenplum) 1
02.06.2021 МТС запустила платформу для разработки IoT решений 1
26.04.2021 «Сбер» запустил платформу виртуальных персонажей Visper 1
06.04.2021 «Tekta Group» контролирует строительство с помощью «1С:ERP Управление строительной организацией» 1
05.01.2021 D-Link представила защищенную точку доступа AC1300 Wave 2 DWL-8720AP. Цена 1
15.12.2020 Abbyy представила новую версию Abbyy Intelligent Search 1
09.12.2020 Подтверждена совместимость системы виртуализации zVirt 4.3 и решения для удаленного доступа Termit с ОС Astra Linux 1
26.11.2020 Обзор коммутаторов Aruba Instant On 1930 2
21.10.2020 GreenMDC разработала «супероболочку» для суперкомпьютера МАИ 1
20.10.2020 «Спецтек» и «Софтвер лабс» внедрят систему управления производством на заводе «Би Питрон» 2
20.10.2020 «Техносерв» внедрила систему интеллектуального видеонаблюдения в Распадской угольной компании 1
12.10.2020 Zyxel Networks представила 12-потоковый маршрутизатор Armor G5 с Wi-Fi 6 1
24.09.2020 ВТБ потратит до 10 миллиардов на ПО хранения данных на технологиях Oracle и Arenadata 1
22.09.2020 «Ростелеком» установил на Урале 40 тысяч умных фонарей 1
21.07.2020 Росатом зарегистрировал в Роспатенте «умный город» 1
26.06.2020 В России появилась демо-площадка для тестирования решений Cisco 1
29.05.2020 ИС управления дронами РЖД притормозили на неизвестный срок 1
26.12.2019 D-Link начала российские поставки AC1750 Wave 2 точки доступа DAP-2680 1
25.11.2019 D-Link представила беспроводной маршрутизатор ADSL2+ DSL-2750U/R 1
12.11.2019 Образовательные организации Симферополя подключены к централизованной системе «Парус» 1
07.10.2019 D-Link представила новые переключатели KVM-over-IP 2
25.09.2019 D-Link начала поставки новых гигабитных настраиваемых PoE-коммутаторов 2
29.08.2019 «Билайн» доставит SIM-карты и покупки из интернет-магазина за два часа 1
16.07.2019 Интеллектуальная поддержка МФУ сокращает расходы на эксплуатацию 1
10.07.2019 «Сбербанк Лизинг» многократно ускорил проверку договоров с помощью технологий Abbyy 1
21.06.2019 «Ростелеком» представил новые цифровые сервисы 1
19.06.2019 onefactor открыла данные по медиазмерениям 1
14.06.2019 РНКБ Банк использует решение компании «Имреди» для развития процессов цифровой трансформации в сфере повышения качества обслуживания клиентов 1
17.01.2019 «Росэлектроника» разработает «умные» метки для автомобильных шин 1
26.12.2018 «Мегафон» представил решение для онлайн-мониторинга передвижения грузов 1
12.12.2018 D-Link представила новые корпоративные IP-телефоны 2
28.11.2018 «Индид» выпустил специализированное ПО Indeed Privileged Access Manager 1
27.11.2018 Обзор МФУ Canon i-SENSYS MF428x 1
20.11.2018 «Индид» представила Indeed Privileged Access Manager 1
16.11.2018 D-Link новые управляемые коммутаторы 3 уровня с поддержкой PoE 1
01.11.2018 Обзор МФУ Canon i-SENSYS MF428x 1
19.09.2018 D-Link представила новую версию двухдиапазонной точки доступа DWL-6610AP 1
12.09.2018 D-Link представила управляемые стекируемые коммутаторы 3 уровня DGS-3130 2

Публикаций - 177, упоминаний - 202

Web Interface упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

D-Link 189 42
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4678 11
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5332 11
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 9
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6467 6
Парус 202 6
Abbyy 793 4
ВымпелКом - Билайн Бизнес 251 4
ZyXEL Communications 168 4
Mango Cloud Systems - Mango Office - Манго Телеком 225 4
3738 3
IBM 3539 3
Canon 568 3
SAP SE 3212 3
Netgear 163 3
Panasonic 1138 3
Cisco Systems 2040 3
Oracle Corporation 3344 3
Intel Corporation 4175 2
РусБИТех - ГК Astra Linux 426 2
Synology Inc 130 2
VMware 1829 2
Ростех - Ростехнологии 2230 2
МегаФон МегаЛабс - MegaLabs 93 2
Dell EMC 2400 2
АйТи 751 2
Indeed ID - Indeed Identity - Индид Компетенс Ай Ти 16 2
НПЦАП ФГУП - Научно-производственный центр автоматики и приборостроения имени академика Н. А. Пилюгина 3 2
TRENDnet 49 2
HP Inc. 2909 2
TP-Link 158 2
МегаФон Столичный филиал 68 2
МегаФон Центральный филиал 60 2
CompanyMedia 111 2
InterTrust - ИнтерТраст 232 2
Lenovo EMC - Iomega 45 2
Arenadata - Аренадата Софтвер 39 2
Yandex - Яндекс 4101 1
БФТ - Бюджетные и Финансовые Технологии 200 1
Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 211 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 619 1
Парк Победы - Парк культуры и отдыха 24 1
Распадская угольная компания 5 1
Qiwi - ОСМП - Объединённая система моментальных платежей - E-port 84 1
СтройГазМонтаж 12 1
Вера-Олимп 1 1
РНКБ - Российский национальный коммерческий банк 21 1
Lego 84 1
Совкомбанк ПАО 147 1
Татнефть 112 1
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 99 1
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 1
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 190 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1278 1
Связной ГК 878 1
CyberPlat - КиберПлат 202 1
Газпром ПАО 520 1
Сбербанк Лизинг 23 1
Прогресс РКЦ - Ракетно-космический центр 130 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
Газпромбанк - ГПБ 692 1
Северсталь ПАО 204 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 4
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 526 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 3
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 751 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 3
Правительство РФ 2203 3
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 85 2
МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр 60 2
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 917 2
Федеральное казначейство России 766 2
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1369 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1240 2
Правительство Чувашской Республики 15 1
Администрации города Симферополя - Управлении образования администрации города Симферополя 2 1
Правительство Калужской области 8 1
Законодательное Собрание Санкт-Петербурга 19 1
Национальный банк Республики Казахстан - Центральный банк Казахстана 13 1
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 271 1
Правительство Москвы 653 1
Правительство Московской области 48 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 183 1
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан 50 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1430 1
Правительство Воронежской области 12 1
МКУ ЦЦООО - Центр по обслуживанию образовательных организаций г. Симферополя 1 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 154 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 508 1
Президент Российской Федерации 1439 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 312 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 255 1
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 220 1
Счётная палата РФ 460 1
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору 79 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1687 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2233 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1332 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1719 1
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - 20 3
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 203 1
ECMA - European Computer Manufacturers Association 9 1
PoE - Power over Ethernet 275 28
SNMP - Simple Network Management Protocol - Простой протокол сетевого управления - Стандартный интернет-протокол для управления устройствами в IP-сетях на основе архитектур TCP/UDP 164 26
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5332 25
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7282 22
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1251 22
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4515 20
Telnet - Сетевой протокол текстового терминального интерфейса при помощи транспорта TCP 84 20
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1697 19
QoS - Quality of service - Качество обслуживания 283 19
IGMP snooping - IGMP Filtering - процесс отслеживания сетевого трафика 55 18
SSH - Secure Shell - Сетевой протокол прикладного уровня 154 18
Gigabit Ethernet 358 17
SFP - Small Form-factor Pluggable - Промышленный стандарт модульных компактных приёмопередатчиков (трансиверов) 136 17
RJ - Registered Jack - Стандартизированный физический сетевой интерфейс 308 16
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10383 15
IPv6 - Internet Protocol version 6 210 14
LLDP - Link Layer Discovery Protocol - протокол канального уровня 20 14
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2892 12
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 785 11
RMON - Remote Network MONitoring - протокол дистанционного мониторинга компьютерных сетей 19 11
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2047 11
Port Security - функция коммутатора 15 11
SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 450 10
IEEE 802.3af - Передача электроэнергии через Ethernet - Power over Ethernet (PoE) 28 10
IPv4 - Internet Protocol version 4 132 10
MLD Snooping - Multicast Listener Query 10 9
ERPS - Ethernet Ring Protection Switching 10 9
MAC-адрес - Media Access Control - Hardware Address - уникальный идентификатор активного оборудования, интерфейса в сетях Ethernet 100 9
TACACS - TACACS+ - Terminal Access Controller Access Control System - сеансовый протокол 14 8
WPA - WPA2 - Wi-Fi Protected Access 118 8
RADIUS - Remote Authentication in Dial-In User Service - протокол аутентификации, авторизации и сбора сведений об использованных ресурсах 57 8
CLI - Command Line Interface - Внутренний инструмент для шаблонизации площадок (интерфейса командной строки) 40 7
ACL - Access Control List - Access List - Список правил контроля и фильтрации трафика 36 7
IEEE - 802.3az Energy Efficient Ethernet 21 7
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1094 7
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 7
3G - Стандарт мобильной связи 3731 6
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1148 6
Wi-Fi Alliance WPS - Wi-Fi Protected Setup - Стандарт полуавтоматического создания беспроводной сети Wi-Fi 81 6
STP - Spanning Tree Protocol - Канальный протокол сети Ethernet 31 6
D-Link LBD - Loopback Detection 21 17
Linux OS 4257 12
Microsoft Windows 10 6635 10
Apple Mac 1456 9
D-Link DGS - серия маршрутизаторов 10 8
D-Link ISM VLAN 7 7
Google Android 10751 7
WEP - Wired Equivalent Privacy - Алгоритм обеспечения безопасности сетей Wi-Fi 62 7
D-Link Network Assistant 6 5
Apple - App Store 2198 5
Apple iOS 5742 5
Apple iPhone - Серия смартфонов 5132 4
D-Link DPS - серия источников питания в стандартную 19-дюймовую стойку 4 4
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 788 4
Microsoft Outlook 642 3
Apple iPad 3263 3
Яндекс.DNS 16 3
Google Play - Google Store - Android Market 2515 3
Microsoft SharePoint Products and Technologies 829 3
Microsoft Office 1939 3
SQL - Язык программирования 433 3
Microsoft Windows Server 2008 210 2
Synology NAS DiskStation Manager - Synology DSM 69 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 2
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 2
Microsoft Windows 7 1662 2
Canon Print Business 15 2
Abbyy FlexiCapture 127 2
Google Chrome - браузер 1117 2
D-Link DPH - Серия IP-телефонов 11 2
Yandex.Browser - Яндекс.Браузер 178 2
Indeed PAM - Indeed Privileged Access Manager 4 2
Microsoft Edge - Браузер 974 2
Java - Язык программирования 1176 2
1С:Бухгалтерия 396 2
Microsoft IIS - Microsoft Internet Information Services-Server 62 2
Canon i-SENSYS MF - МФУ 6 2
AWS S3 - Amazon S3 - Amazon Simple Storage Service 124 2
HCL - IBM Lotus Domino - IBM Notes/Domino 344 2
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 592 2
Нечай Елена 25 2
Патока Андрей 96 2
Ян Давид 40 1
Шуваев Артем 1 1
Клиновский Роман 1 1
Шумай Михаил 1 1
Орловский Михаил 1 1
Недобой Владимир 2 1
Дубовицкий Николай 5 1
Yen Nathan - Йен Натан 6 1
Чуприна Екатерина 1 1
Тяпаев Денис 9 1
Долгов Василий 12 1
Коспанов Арман 5 1
Подгородецкая Татьяна 2 1
Назарова Светлана 1 1
Конозаков Павел 4 1
Малеева Наталья 5 1
Сукманов Алексей 1 1
Червяков Алексей 2 1
Степанов Кирилл 3 1
Нальский Максим 6 1
Притула Павел 31 1
Гребнов Евгений 2 1
Гуральников Сергей 161 1
Mankowski Robert - Манковски Роберт 1 1
Готальский Михаил 91 1
Аветисян Армен 41 1
Дегтерева Мария 25 1
Вайнштейн Виктор 18 1
Бессарабский Алексей 29 1
Сапельников Сергей 100 1
Нечаев Иван 57 1
Чернецов Алексей 4 1
Путин Владимир 1824 1
Мишустин Михаил 302 1
Евтушенко Олег 125 1
Мальнев Алексей 8 1
Иванов Антон 39 1
Володин Вячеслав 62 1
Россия - Российская федерация - РФ 57350 41
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17360 16
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7129 7
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2462 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14070 5
Россия - Рязань 353 5
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1150 4
Россия - Челябинская область 658 4
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1619 3
Россия - Краснодарский край 914 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7932 3
Европа 3752 3
Россия - Республика Алтай 684 2
Россия - Нижегородская область 740 2
Россия - Волгоградская область 398 2
Африка 1489 2
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 582 2
Россия - Мурманская область 291 2
Россия - Свердловская область 806 2
Казахстан - Республика 2629 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5625 2
Германия - Нюрнберг 7 1
Россия - Чувашская Республика - Чувашия 342 1
Россия - Копейск 15 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1053 1
Россия - Саров 92 1
МКАД - Московская кольцевая автомобильная дорога 149 1
Россия - Воронежская область 395 1
Литва - Литовская Республика 329 1
Россия - Курганская область 261 1
Россия - Орёл 214 1
Россия - Республика Ингушетия 188 1
США - Вашингтон 334 1
Россия - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 436 1
Россия - Томск 449 1
Россия - Туапсе 30 1
Россия - Железноводск 10 1
Европа Северная - Скандинавия 274 1
США - Лос-Анджелес 291 1
Индия - Мумбаи 52 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1204 13
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4017 8
Русский язык 982 3
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1160 2
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 2
ЧС - Чрезвычайная ситуация 63 1
P&L Statement - Profit and Loss - отчет о прибылях и убытках 14 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 203 1
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 116 1
ЛПУ - Лечебно-профилактическое учреждение 28 1
ВК РФ - Воздушный кодекс Российской Федерации 12 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3217 1
ФРМР РФ - Федеральный регистр медицинских работников Российской Федерации 6 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2849 1
OTS - Opportunity to see - Оценка количества аудиторных контактов с рекламным сообщением 15 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 221 1
Человеческий фактор 126 1
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 280 1
ФОТ - Фонд оплаты труда 60 1
Региональное законодательство 45 1
НКО - Некоммерческая организация 91 1
ДМС - Добровольное медицинское страхование 58 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 324 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
CNews - ZOOM.CNews 1093 3
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 264 2
Wikipedia - Википедия 276 1
N+1 - Издание 94 1
Деловой Петербург 6 1
IDC - International Data Corporation 2718 1
Tolly Group 6 1
NIST - The National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартов и технологий США 114 1
ANSI - American national standards institute - Американский национальный институт стандартов 86 1
НИТУ МИСиС - Национальный исследовательский технологический университет 176 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 105 1
Ростех Росэлектроника НИИМА Прогресс - Научно-исследовательский институт микроэлектронной аппаратуры Прогресс 21 1
НИИАС - Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте 19 1
Олимпийские игры - Olympic Games 302 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 1
Startup Village - международная стартап-конференция 45 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 760951, в очереди разбора - 664640.
Создано именных указателей - 46354.
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