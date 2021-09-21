Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Web Interface
Веб-интерфейс
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Публикаций - 177, упоминаний - 202
Web Interface упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Нечай Елена 25 2
|Патока Андрей 96 2
|Ян Давид 40 1
|Шуваев Артем 1 1
|Клиновский Роман 1 1
|Шумай Михаил 1 1
|Орловский Михаил 1 1
|Недобой Владимир 2 1
|Дубовицкий Николай 5 1
|Yen Nathan - Йен Натан 6 1
|Чуприна Екатерина 1 1
|Тяпаев Денис 9 1
|Долгов Василий 12 1
|Коспанов Арман 5 1
|Подгородецкая Татьяна 2 1
|Назарова Светлана 1 1
|Конозаков Павел 4 1
|Малеева Наталья 5 1
|Сукманов Алексей 1 1
|Червяков Алексей 2 1
|Степанов Кирилл 3 1
|Нальский Максим 6 1
|Притула Павел 31 1
|Гребнов Евгений 2 1
|Гуральников Сергей 161 1
|Mankowski Robert - Манковски Роберт 1 1
|Готальский Михаил 91 1
|Аветисян Армен 41 1
|Дегтерева Мария 25 1
|Вайнштейн Виктор 18 1
|Бессарабский Алексей 29 1
|Сапельников Сергей 100 1
|Нечаев Иван 57 1
|Чернецов Алексей 4 1
|Путин Владимир 1824 1
|Мишустин Михаил 302 1
|Евтушенко Олег 125 1
|Мальнев Алексей 8 1
|Иванов Антон 39 1
|Володин Вячеслав 62 1
|CNews - ZOOM.CNews 1093 3
|iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 264 2
|Wikipedia - Википедия 276 1
|N+1 - Издание 94 1
|Деловой Петербург 6 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 760951, в очереди разбора - 664640.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 760951, в очереди разбора - 664640.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru