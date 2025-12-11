Web Interface

Deckhouse Kubernetes Platform получила встроенную систему мониторинга в веб-интерфейсе едставители «Флант». Наблюдаемость в DKP — система сквозного мониторинга, которая встроена в платформу и отслеживает состояние всех компонентов инфраструктуры в режиме реального времени. Интеграция в веб-интерфейс позволяет командам получать доступ к метрикам, дашбордам и правилам оповещений без переключения между внешними инструментами. Система выявляет сбои до того, как они повлияют на ко

Новая версия CommuniGate Pro с масштабными изменениями: новый веб-интерфейс и многое другое iGate Pro, объявляет о выпуске новой версии – 6.3.39. Обновление направлено на повышение стабильности, безопасности и удобства работы с платформой. Версия включила в себя новые функции, а также новый веб-интерфейс. Об этом CNews сообщили представители «СБК». «Версия 6.3.39 – самая масштабная по нововведениям и улучшениям версия, которую выпустила «СБК». Работа над нашим продуктом идет в соо

«Ред АДМ Промышленная редакция» 1.2.2. Настройка ACL-прав для файлового хранилища через веб-интерфейс расширяет возможности управления правами. Интересной особенностью является рекурсивная выдача прав: права автоматически применяются ко всем вложенным объектам внутри каталога. Ред Софт Таким образом, через веб-интерфейс можно назначать права доступа для различных отделов организации. Например, для настройки сетевой папки отдела бухгалтерии, администратор просто переходит в меню «Безопасност

Операционная система «Альт Виртуализация» 10.2: более удобный веб-интерфейс, темная тема и автоматизация функций ержка системы хранения данных Ceph 17 версии, при этом работа с Ceph 16 по-прежнему доступна; через веб-интерфейс теперь можно добавлять хранилища типов ZFS, LVM и LVM-Thin, расположенные на др

Fort Telecom представил глобальное обновление V2X-устройств и web-интерфейс для мониторинга и настройки V2X-оборудования . Об этом CNews сообщили представители Fort Telecom. Главным в релизе 3.2.2. стало появление нового web-интерфейса, который значительно упростил работу специалистов, отвечающих за развертывание

Новый Docsvision – поддержка облачной подписи, улучшенный поиск, новый web-интерфейс для администрирования ает на новые запросы заказчиков и решает актуальные бизнес-задачи. Весь релиз расширяет возможности web-интерфейса как наиболее востребованного в период гибридного формата работы и перехода на

Обзор коммутаторов Aruba Instant On 1930 й конфигурации с расширенной функциональностью и поддержкой управления через мобильное приложение и Web-интерфейс. Коммутаторы Aruba легко монтируются, достаточно просты в настройке, имеют инт

Доступ к «БОСС-Кадровику» теперь возможен через веб-интерфейс ения персоналом и расчета заработанной платы «БОСС-Кадровик» — объявила о появлении в линейке технологических реализаций своей системы принципиально новой версии с возможностью работы с данными через веб-интерфейс. Речь, в первую очередь, идет о продукте, использующем СУБД Oracle Database. Трехзвенная архитектура программы на базе Oracle Application Server долгое время позволяла решать все

Вышла СЭД «Дело» 15.3: новые принципы работы с документами и веб-интерфейс Компания «Электронные Офисные Системы» (ЭОС) выпустила новую версию системы электронного оборота «Дело». Как сообщили CNews в ЭОС, в обновленной версии «Дело» 15.3 важным изменением является новый веб-интерфейс рабочего места пользователя. В нем, кроме нового дизайна, появилась возможность настроить рабочий стол для себя, тем самым повысив функциональность и удобство работы с системой. К

R-Style Softlab перевела еще один модуль АБС на современный веб-интерфейс и справочников, удобную навигацию между ними, наглядность процесса сопоставления данных, использования различных фильтров и создания собственных и доступное отображение свойств отчетов. «Современный веб-интерфейс, основанный на новейших юзабилити-технологиях и стандартах многооконности, гарантирует банкам удобство при работе с модулями RS-Bank V.6, — заявил Михаил Дробышевский, заместитель

Пробизнесбанк выбрал веб-интерфейс для работы с модулями АБС Style Softlab — веб-интерфейсом подсистемы «Автоматизированные регистры налогового учета» (АРНУ), входящей в состав АБС RS-Bank V.6. Об этом CNews сообщили в компании R-Style Softlab. Как отмечается, веб-интерфейс обеспечил удобство при работе с модулями АБС. Для того чтобы превратить рабочее место сотрудника банка в высокотехнологичное операционное пространство, сохранив и даже упростив ло

Банк «Уралсиб» перешел на веб-интерфейс АБС RS-Bank V.6 Компания R-Style Softlab завершила первый проект по переводу финансово-кредитного учреждения на веб-интерфейс RS-Bank V.6 — АБС для крупных и многопрофильных банков. Внедрение состоялось в банке «Уралсиб», сообщили CNews в R-Style Softlab. Запуск веб-интерфейса был реализован в рамках пер

Digital Security продемонстрировала примеры взлома SAP через веб-интерфейс али CNews в Digital Security. — Неавторизованный доступ к таким системам может привести к шпионажу, саботажу и мошенничеству». Специалисты Digital Security продемонстрировали примеры взлома SAP через веб-интерфейс: получив при помощи простого GET-запроса доступ к операционной системе, ключ и зашифрованный пароль администратора, а затем расшифровав пароль полученным ключом, хакеры подключили

«ИнтерТраст» протестировала новый веб-интерфейс СЭД CompanyMedia 4.0 Компания «ИнтерТраст» объявила об успешных результатах тестирования нового веб-интерфейса СЭД CompanyMedia 4.0, разрабатываемого совместно со специалистами «Студии Артемия Лебедева». Новый веб-интерфейс создается в рамках версии СЭД CompanyMedia 4.0, выход которой запланирован на 2012 г. Данная версия системы расширяет границы применения СЭД. Версия 4.0, в частности, будет характ

Доступ к системе «АЦК-Планирование» теперь возможен через веб-интерфейс Компания «Бюджетные и Финансовые Технологии» (БФТ) объявила о выпуске нового модуля «Web-интерфейс АЦК-Планирование», расширяющего возможности работы пользователей с комплексной системой автоматизации и оптимизации планирования бюджета «АЦК-Планирование». Использование веб-инте

ГЛОНАСС может заменить интернет-выборы ах, кандидатах, итогах голосования. Специалисты считают, что проблемы, препятствующие массовому внедрению системы интернет-голосования, действительно существуют. «Чтобы осуществлять голосование через веб-интерфейс, необходимо однозначно идентифицировать каждого голосующего, - отмечает Сергей Шалманов, аналитик CNews Analytics. - В настоящее время голосование через веб-интерфейс с дом

ePolicy Orchestra 4.0: управление политиками через веб-интерфейс McAfee представила публичную бета-версию приложения управления политиками безопасности и составлением отчётов, ePolicy Orchestra 4.0. С приложением можно работать удалённо через веб-интерфейс. «Это больше веб-консоль, нежели приложение безопасности для Windows, - сказал Джордж Курц (George Kurtz), старший вице-президент McAfee по корпоративному бизнесу. – Структура, ос

Nokia представила веб-интерфейс для MMS-приложений Сегодня Nokia представила свой первый веб-интерфейс MM7 для собственного MMS-решения. MM7 соответствует стандартам 3GPP. Интерфейс к стандартным веб-услугам позволит операторам доставлять эти услуги через сервис мультимедийных сооб