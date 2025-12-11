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Web Interface Веб-интерфейс

СОБЫТИЯ

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11.12.2025 Deckhouse Kubernetes Platform получила встроенную систему мониторинга в веб-интерфейсе

едставители «Флант». Наблюдаемость в DKP — система сквозного мониторинга, которая встроена в платформу и отслеживает состояние всех компонентов инфраструктуры в режиме реального времени. Интеграция в веб-интерфейс позволяет командам получать доступ к метрикам, дашбордам и правилам оповещений без переключения между внешними инструментами. Система выявляет сбои до того, как они повлияют на ко
24.12.2024 Новая версия CommuniGate Pro с масштабными изменениями: новый веб-интерфейс и многое другое

iGate Pro, объявляет о выпуске новой версии – 6.3.39. Обновление направлено на повышение стабильности, безопасности и удобства работы с платформой. Версия включила в себя новые функции, а также новый веб-интерфейс. Об этом CNews сообщили представители «СБК». «Версия 6.3.39 – самая масштабная по нововведениям и улучшениям версия, которую выпустила «СБК». Работа над нашим продуктом идет в соо
21.11.2024 «Ред АДМ Промышленная редакция» 1.2.2. Настройка ACL-прав для файлового хранилища через веб-интерфейс

расширяет возможности управления правами. Интересной особенностью является рекурсивная выдача прав: права автоматически применяются ко всем вложенным объектам внутри каталога. Ред Софт Таким образом, через веб-интерфейс можно назначать права доступа для различных отделов организации. Например, для настройки сетевой папки отдела бухгалтерии, администратор просто переходит в меню «Безопасност
29.05.2024 Операционная система «Альт Виртуализация» 10.2: более удобный веб-интерфейс, темная тема и автоматизация функций

ержка системы хранения данных Ceph 17 версии, при этом работа с Ceph 16 по-прежнему доступна; через веб-интерфейс теперь можно добавлять хранилища типов ZFS, LVM и LVM-Thin, расположенные на др
09.02.2024 Fort Telecom представил глобальное обновление V2X-устройств и web-интерфейс для мониторинга и настройки V2X-оборудования

. Об этом CNews сообщили представители Fort Telecom. Главным в релизе 3.2.2. стало появление нового web-интерфейса, который значительно упростил работу специалистов, отвечающих за развертывание
19.01.2023 Новый Docsvision – поддержка облачной подписи, улучшенный поиск, новый web-интерфейс для администрирования

ает на новые запросы заказчиков и решает актуальные бизнес-задачи. Весь релиз расширяет возможности web-интерфейса как наиболее востребованного в период гибридного формата работы и перехода на

26.11.2020 Обзор коммутаторов Aruba Instant On 1930

й конфигурации с расширенной функциональностью и поддержкой управления через мобильное приложение и Web-интерфейс.  Коммутаторы Aruba легко монтируются, достаточно просты в настройке, имеют инт
19.12.2016 Доступ к «БОСС-Кадровику» теперь возможен через веб-интерфейс

ения персоналом и расчета заработанной платы «БОСС-Кадровик» — объявила о появлении в линейке технологических реализаций своей системы принципиально новой версии с возможностью работы с данными через веб-интерфейс. Речь, в первую очередь, идет о продукте, использующем СУБД Oracle Database. Трехзвенная архитектура программы на базе Oracle Application Server долгое время позволяла решать все

22.10.2015 Вышла СЭД «Дело» 15.3: новые принципы работы с документами и веб-интерфейс

Компания «Электронные Офисные Системы» (ЭОС) выпустила новую версию системы электронного оборота «Дело». Как сообщили CNews в ЭОС, в обновленной версии «Дело» 15.3 важным изменением является новый веб-интерфейс рабочего места пользователя. В нем, кроме нового дизайна, появилась возможность настроить рабочий стол для себя, тем самым повысив функциональность и удобство работы с системой. К
23.07.2015 R-Style Softlab перевела еще один модуль АБС на современный веб-интерфейс

и справочников, удобную навигацию между ними, наглядность процесса сопоставления данных, использования различных фильтров и создания собственных и доступное отображение свойств отчетов. «Современный веб-интерфейс, основанный на новейших юзабилити-технологиях и стандартах многооконности, гарантирует банкам удобство при работе с модулями RS-Bank V.6, — заявил Михаил Дробышевский, заместитель
25.06.2015 Пробизнесбанк выбрал веб-интерфейс для работы с модулями АБС

Style Softlab — веб-интерфейсом подсистемы «Автоматизированные регистры налогового учета» (АРНУ), входящей в состав АБС RS-Bank V.6. Об этом CNews сообщили в компании R-Style Softlab. Как отмечается, веб-интерфейс обеспечил удобство при работе с модулями АБС. Для того чтобы превратить рабочее место сотрудника банка в высокотехнологичное операционное пространство, сохранив и даже упростив ло
02.12.2014 Банк «Уралсиб» перешел на веб-интерфейс АБС RS-Bank V.6

Компания R-Style Softlab завершила первый проект по переводу финансово-кредитного учреждения на веб-интерфейс RS-Bank V.6 — АБС для крупных и многопрофильных банков. Внедрение состоялось в банке «Уралсиб», сообщили CNews в R-Style Softlab. Запуск веб-интерфейса был реализован в рамках пер
20.12.2012 Digital Security продемонстрировала примеры взлома SAP через веб-интерфейс

али CNews в Digital Security. — Неавторизованный доступ к таким системам может привести к шпионажу, саботажу и мошенничеству». Специалисты Digital Security продемонстрировали примеры взлома SAP через веб-интерфейс: получив при помощи простого GET-запроса доступ к операционной системе, ключ и зашифрованный пароль администратора, а затем расшифровав пароль полученным ключом, хакеры подключили
20.01.2012 «ИнтерТраст» протестировала новый веб-интерфейс СЭД CompanyMedia 4.0

Компания «ИнтерТраст» объявила об успешных результатах тестирования нового веб-интерфейса СЭД CompanyMedia 4.0, разрабатываемого совместно со специалистами «Студии Артемия Лебедева». Новый веб-интерфейс создается в рамках версии СЭД CompanyMedia 4.0, выход которой запланирован на 2012 г. Данная версия системы расширяет границы применения СЭД. Версия 4.0, в частности, будет характ
27.10.2010 Доступ к системе «АЦК-Планирование» теперь возможен через веб-интерфейс

Компания «Бюджетные и Финансовые Технологии» (БФТ) объявила о выпуске нового модуля «Web-интерфейс АЦК-Планирование», расширяющего возможности работы пользователей с комплексной системой автоматизации и оптимизации планирования бюджета «АЦК-Планирование». Использование веб-инте
15.08.2007 ГЛОНАСС может заменить интернет-выборы

ах, кандидатах, итогах голосования. Специалисты считают, что проблемы, препятствующие массовому внедрению системы интернет-голосования, действительно существуют. «Чтобы осуществлять голосование через веб-интерфейс, необходимо однозначно идентифицировать каждого голосующего, - отмечает Сергей Шалманов, аналитик CNews Analytics. - В настоящее время голосование через веб-интерфейс с дом
13.06.2007 ePolicy Orchestra 4.0: управление политиками через веб-интерфейс

McAfee представила публичную бета-версию приложения управления политиками безопасности и составлением отчётов, ePolicy Orchestra 4.0. С приложением можно работать удалённо через веб-интерфейс. «Это больше веб-консоль, нежели приложение безопасности для Windows, - сказал Джордж Курц (George Kurtz), старший вице-президент McAfee по корпоративному бизнесу. – Структура, ос
05.11.2002 Nokia представила веб-интерфейс для MMS-приложений

Сегодня Nokia представила свой первый веб-интерфейс MM7 для собственного MMS-решения. MM7 соответствует стандартам 3GPP. Интерфейс к стандартным веб-услугам позволит операторам доставлять эти услуги через сервис мультимедийных сооб
12.04.2002 Рынок ПО: Веб-контентом нужно уметь управлять

lle Software, в основе системы лежит модель данных XML. Система обеспечивает доступ ко всем типам накопленных данных и их конвертацию в XML-документы. Для работы с контентом пользователю предоставлен веб-интерфейс. Интересно, что, в противовес большинству компаний, создающих свои продукты на базе веб-интерфейса, имеются и такие, которые предпочитают обновление в оффлайне. К последним принад

Публикаций - 2042, упоминаний - 2155

Web Interface и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 176
9594 115
Oracle Corporation 7074 85
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 82
Google LLC 12690 78
Yandex - Яндекс 9216 75
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 64
D-Link - Д-Линк Трейд 395 63
Ростелеком 10948 59
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 58
Broadcom - VMware 2610 53
SAP SE 5601 53
МегаФон 10742 52
IBM - International Business Machines Corp 9699 52
Cisco Systems 5372 46
Softline - Софтлайн 3743 45
VK - Mail.ru Group 3602 45
ZyXEL Communications - ZyXEL Russia - ЗиКСЕЛ Коммьюникейшнс Корпорейшн 310 44
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 38
Telegram Group 2940 37
Apple Inc 13156 36
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 35
Meta Platforms - Facebook 4621 30
АйТи 1519 30
Ред Софт - Red Soft 1236 28
Intel Corporation 12811 27
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1778 26
ЭОС - Электронные офисные системы - ЭОС Софт 1218 26
R-Style - Эр-Стайл ГК 749 24
Orion soft - Орион софт - 315 24
РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 713 22
Huawei 4677 20
HP Inc. 5883 20
Samsung Electronics 11065 19
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1225 19
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 418 19
Dell EMC 5180 18
SAS Institute 1082 18
Dropbox 527 18
ВымпелКом - Билайн Бизнес - Beeline Business 496 18
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 48
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 26
Почта России ПАО 2370 20
РЖД - Российские железные дороги 2096 18
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 18
Россети Ленэнерго 1699 15
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 15
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 13
Газпром ПАО 1493 12
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 11
Альфа-Банк 1979 9
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 9
ГПБ - Газпромбанк 1273 8
NanduQ - Qiwi 1013 8
Visa International 1993 8
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 8
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 8
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 7
Северсталь ПАО - Severstal 629 7
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 212 7
Familia - Фамилия - Торговая сеть 285 6
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 354 6
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 6
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 6
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 6
Татнефть 243 6
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 6
ВТБ - ВТБ24 671 6
Sollers - Соллерс Групп - Соллерс Авто - Эрфикс - Ford Sollers - Форд Соллерс СП - Северсталь-авто 79 5
Студия Артемия Лебедева 101 5
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 5
Платина КБ - CyberPlat - КиберПлат 342 5
Связной ГК 1401 5
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 5
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 5
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 5
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 5
Microsoft - LinkedIn 699 5
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 5
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 94
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 94
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 35
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 27
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 25
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 24
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 21
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 19
Федеральное казначейство России 1949 19
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 17
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 17
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 16
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 15
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 14
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 14
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 13
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 12
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 12
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 11
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 10
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 10
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 8
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 8
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 8
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 8
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 7
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 7
Государственные органы власти - ОМСУ - Органы местного самоуправления - Федеральный закон 8-ФЗ - Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления - 131-ФЗ - Об общих принципах организации 225 6
Судебная власть - Judicial power 2500 6
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 6
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 583 6
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 6
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 6
Правительство Калининградской области - Калининградская областная Дума - органы государственной власти 88 5
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 5
Правительство Московской области - Губернатор Московской области - Московская областная дума - органы государственной власти 263 5
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 599 5
Государственные органы власти - РОИВ РФ - Органы исполнительной власти - республиканские, областные правительства 96 4
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 319 4
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 264 4
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 25
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 10
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 5
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - МСЭ-Т - Сектор стандартизации электросвязи Международного союза электросвязи, МСЭ 99 5
IMAPS - International Microelectronics Assembly and Packaging Society - Международное сообщество по микроэлектронике 7 4
OWASP - Open Web Application Security Project 146 3
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 120 3
Apache Software Foundation - ASF 231 3
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 3
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 3
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 3
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 161 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 2
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца - Российский Красный Крест 84 2
WiMAX Forum 69 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 2
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 2
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 110 1
АСНА - Ассоциация независимых аптек - Аптечный агрегатор 21 1
TIA - Telecommunications Industry Association 90 1
АЗАПИ - Ассоциация по защите авторских прав в интернете 24 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 1
OSI - Open Source Initiative 80 1
PMI - Project Management Institute - Институт управления проектами - Институт проектного менеджмента 53 1
IMPALA - the European organisation for independent music companies - Ассоциация независимых музыкальных компаний 25 1
КПК - Коммунистическая политическая партия Китая - Чжунго гунчаньдан 45 1
MEF Forum - Metro Ethernet Forum 23 1
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 276 1
IMO - International Maritime Organization - Международная морская организация 15 1
Элладская (Греческая) православная церковь - Церковь (Греции) Эллады 2 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 1
Международная академия связи - МАС 46 1
OMA - Open Mobile Alliance - OMA SpecWorks 31 1
ГосИнформСистемы 160 1
ВЭО России - Вольное экономическое общество России - ВЭО Москвы - Вольное экономическое общество Москвы 14 1
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 75 1
ECMA - European Computer Manufacturers Association - Европейская ассоциация производителей компьютеров - Европейская ассоциация по стандартизации информационных и вычислительных систем 32 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 590
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 533
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 475
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 330
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 329
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 324
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 309
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 277
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 265
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 242
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 237
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 235
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 221
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 207
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 196
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 195
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 192
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Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 186
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 183
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5209 178
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 177
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 173
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6684 166
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 147
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 147
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 143
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Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6852 136
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4556 136
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26794 135
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 131
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7697 128
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 126
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3900 125
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3374 125
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22558 124
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 124
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 123
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 117
Linux OS 11533 233
Microsoft Windows 16882 197
Google Android 15244 152
Apple iOS 8583 126
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1684 79
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 76
Microsoft Office 4170 74
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 72
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 54
Microsoft Outlook 1506 53
Oracle Java - язык программирования 3469 51
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 51
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 48
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 47
Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 45
Apple macOS 2419 42
Microsoft Windows 2000 8678 41
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1597 41
Apple iPad 4012 40
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1518 37
Apple iPhone 6 4861 36
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1210 35
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1402 34
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1023 30
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 30
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 30
Google - Gmail 1021 30
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1316 30
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks - OS X Leopard - OS X Mountain Lion - OS X Yosemite - OS X Jaguar 1708 30
Mozilla Firefox - браузер 1951 29
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1044 28
Python - высокоуровневый язык программирования 1286 28
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1672 28
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 28
D-Link LBD - Loopback Detection 33 27
JavaScript - JS - язык программирования 1425 27
Apple - App Store 3109 26
Google Chrome - браузер 1701 25
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 673 24
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 23
Шадаев Максут 1210 14
Анисимов Александр 19 10
Березин Максим 144 9
Рустамов Рустам 548 8
Натрусов Артем 313 8
Дробышевский Михаил 53 7
Гавриленко Александр 62 7
Артамонова Анна 183 7
Кирьянова Александра 169 6
Нечай Елена 37 6
Урусов Виктор 157 6
Кузовкин Алексей 155 6
Сорокин Дмитрий 64 6
Белоусов Сергей 254 6
Чаркин Евгений 317 6
Старовойтов Дмитрий 47 6
Назаров Алексей 73 5
Пуцин Сергей 27 5
Врацкий Андрей 175 5
Самойленко Максим 67 5
Демидов Михаил 134 5
Морарь Максим 25 5
Белов Руслан 15 5
Родионова Любовь 14 5
Путин Владимир 3454 5
Новодворский Алексей 114 5
Патока Андрей 110 4
Ульянов Николай 176 4
Васильев Дмитрий 76 4
Мацыгин Юрий 50 4
Медведев Дмитрий 1665 4
Воронин Павел 196 4
Френкель Лев 51 4
Готальский Михаил 95 4
Макаров Станислав 118 4
Солонин Виталий 90 4
Тутаев Михаил 57 4
Труфанов Владимир 15 4
Авхимович Анна 38 4
Дуров Павел 329 4
Россия - РФ - Российская федерация 166168 982
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 216
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 124
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 99
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 85
Европа 24964 72
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19139 44
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 41
Казахстан - Республика 6048 34
Украина 7928 30
Беларусь - Белоруссия 6289 26
Германия - Федеративная Республика 13221 24
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 23
Земля - планета Солнечной системы 10865 23
Азия - Азиатский регион 5920 20
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 19
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 19
Россия - СФО - Новосибирск 4876 17
Канада 5082 16
Европа Восточная 3138 13
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 12
Япония 13807 12
Индия - Bharat 5870 12
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 12
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 12
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1795 12
Африка - Африканский регион 3641 11
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2831 11
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 11
Южная Корея - Республика 7052 10
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 10
Франция - Французская Республика 8177 10
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1775 10
Россия - УФО - Челябинская область 1512 10
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3354 10
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1547 10
Россия - УФО - Свердловская область 1951 9
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1377 9
Ближний Восток 3154 9
Россия - ПФО - Нижегородская область 2296 9
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Vanson Bourne 49 1
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Dell'Oro Group 66 1
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Check Point Research - Check Point Malware and Vulnerability Research Group 57 1
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 1
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 227 1
Berg Insight 19 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 6
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 307 4
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова - Сеченовка 281 4
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 304 4
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 190 3
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 3
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 273 3
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 3
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 302 3
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 3
РАН - Российская академия наук 2122 3
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 3
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 280 3
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 3
Ростех - Росэлектроника - Вега НИЦЭВТ - Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники - Специальное конструкторское бюро № 245 61 2
ПГУ - Пензенский государственный университет - ППИ - Педагогический институт имени В. Г. Белинского Пензенского государственного университета 60 2
ТУСУР НИУ - Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники 98 2
Иннополис Университет - Институт искусственного интеллекта 59 2
РАМН Гематологический научный центр - НМИЦ гематологии Минздрава России ФГБУ - Институт переливания крови 30 2
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 471 2
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 2
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 255 2
МЭСИ - Московский государственный университет экономики, статистики и информатики 71 2
Ланит Сетевая академия - учебный центр 51 1
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 121 1
НИИАА - НИИ автоматической аппаратуры имени В. С. Семенихина - Научно-исследовательский институт 46 1
Росатом - ВНИИА - ФГУП Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н. Л. Духова 57 1
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 246 1
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева 149 1
ГИТИС - Российский институт театрального искусства 43 1
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Институт цифровой медицины - Институт бионических технологий и инжиниринга - Институт регенеративной медицины 38 1
ПНИПУ - Пермский Политех - Пермский политехнический университет - Пермский национальный исследовательский политехнический университет 201 1
Яндекс.Академия - Яндекс.Образование - ШАД - Школа анализа данных - Школа разработки интерфейсов - Школа мобильной разработки - Школа бэкенд-разработки 134 1
РГУ нефти и газа имени Губкина - Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина - Губкинский университет - "Керосинка" 118 1
РЖД НИИАС - Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте 43 1
Illinois State University - Иллинойсский университет - Университет штата Иллинойс 201 1
РАН ИПС - Институт программных систем имени А.К. Айламазяна Российской академии наук 102 1
БГУ - Белорусский государственный университет 37 1
МЧС РФ - ВНИИ ГОЧС ФГБУ - Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России, федеральный центр науки и высоких технологий - Центр Антистихия ФКУ 29 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 23
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 21
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 15
CNews AWARDS - награда 571 14
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 11
CNews FORUM Кейсы 313 8
Docflow 148 4
CeBIT 614 3
Связь-Экспокомм 276 3
ЭОС Осенний документооборот 35 3
Softool - Софтул - Софтулийские Игры 90 3
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 3
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 3
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 227 3
Рейтинг Рунета - Всероссийский конкурс сайтов и приложений 95 2
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 389 2
Международный женский день - 8 марта 418 2
ISR - Integrated Systems Russia 24 2
День молодёжи - 27 июня 1087 2
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 119 2
Google I/O Всемирная конференция разработчиков 157 1
CNews Баттл 69 1
Лидеры России - Всероссийский конкурс управленцев 25 1
Открытые инновации - Международный форум инновационного развития 78 1
РИФ - Российский инвестиционный форум 83 1
Прямая линия с Президентом РФ - Итоги года с Президентом РФ 19 1
VK Cup - чемпионат по программированию 7 1
ДОКер Let IT Dok! - Фестиваль Документального Кино - Конкурсная программа документальных фильмов об информационных технологиях 17 1
БЕСЕДА - конференция по беспроводным технологиям 86 1
МОК - Паралимпиада - Паралимпийские игры - Параолимпийские игры - Paralympic Games 73 1
PRO Движение 1520 - Международный транспортно-логистический форум - Стратегическое партнерство 1520 - бизнес-форум 5 1
ZeroNights - конференция по информационной безопасности 17 1
InAVation Awards 6 1
Cambridge Healthtech Institute SCOPE Participant Engagement Awards 1 1
ProIntegration Awards 5 1
IT World Awards 2 1
РАЭК - Премия Рунета - Национальная премия за вклад в развитие российского сегмента сети Интернет 104 1
Пикника Афиши 2 1
Robotics Expo 5 1
Robotics Conference 2 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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Наука

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Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
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