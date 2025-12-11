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Web Interface Веб-интерфейс
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru
|11.12.2025
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Deckhouse Kubernetes Platform получила встроенную систему мониторинга в веб-интерфейсе
едставители «Флант». Наблюдаемость в DKP — система сквозного мониторинга, которая встроена в платформу и отслеживает состояние всех компонентов инфраструктуры в режиме реального времени. Интеграция в веб-интерфейс позволяет командам получать доступ к метрикам, дашбордам и правилам оповещений без переключения между внешними инструментами. Система выявляет сбои до того, как они повлияют на ко
|24.12.2024
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Новая версия CommuniGate Pro с масштабными изменениями: новый веб-интерфейс и многое другое
iGate Pro, объявляет о выпуске новой версии – 6.3.39. Обновление направлено на повышение стабильности, безопасности и удобства работы с платформой. Версия включила в себя новые функции, а также новый веб-интерфейс. Об этом CNews сообщили представители «СБК». «Версия 6.3.39 – самая масштабная по нововведениям и улучшениям версия, которую выпустила «СБК». Работа над нашим продуктом идет в соо
|21.11.2024
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«Ред АДМ Промышленная редакция» 1.2.2. Настройка ACL-прав для файлового хранилища через веб-интерфейс
расширяет возможности управления правами. Интересной особенностью является рекурсивная выдача прав: права автоматически применяются ко всем вложенным объектам внутри каталога. Ред Софт Таким образом, через веб-интерфейс можно назначать права доступа для различных отделов организации. Например, для настройки сетевой папки отдела бухгалтерии, администратор просто переходит в меню «Безопасност
|29.05.2024
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Операционная система «Альт Виртуализация» 10.2: более удобный веб-интерфейс, темная тема и автоматизация функций
ержка системы хранения данных Ceph 17 версии, при этом работа с Ceph 16 по-прежнему доступна; через веб-интерфейс теперь можно добавлять хранилища типов ZFS, LVM и LVM-Thin, расположенные на др
|09.02.2024
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Fort Telecom представил глобальное обновление V2X-устройств и web-интерфейс для мониторинга и настройки V2X-оборудования
. Об этом CNews сообщили представители Fort Telecom. Главным в релизе 3.2.2. стало появление нового web-интерфейса, который значительно упростил работу специалистов, отвечающих за развертывание
|19.01.2023
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Новый Docsvision – поддержка облачной подписи, улучшенный поиск, новый web-интерфейс для администрирования
ает на новые запросы заказчиков и решает актуальные бизнес-задачи. Весь релиз расширяет возможности web-интерфейса как наиболее востребованного в период гибридного формата работы и перехода на
|26.11.2020
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Обзор коммутаторов Aruba Instant On 1930
й конфигурации с расширенной функциональностью и поддержкой управления через мобильное приложение и Web-интерфейс. Коммутаторы Aruba легко монтируются, достаточно просты в настройке, имеют инт
|19.12.2016
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Доступ к «БОСС-Кадровику» теперь возможен через веб-интерфейс
ения персоналом и расчета заработанной платы «БОСС-Кадровик» — объявила о появлении в линейке технологических реализаций своей системы принципиально новой версии с возможностью работы с данными через веб-интерфейс. Речь, в первую очередь, идет о продукте, использующем СУБД Oracle Database. Трехзвенная архитектура программы на базе Oracle Application Server долгое время позволяла решать все
|22.10.2015
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Вышла СЭД «Дело» 15.3: новые принципы работы с документами и веб-интерфейс
Компания «Электронные Офисные Системы» (ЭОС) выпустила новую версию системы электронного оборота «Дело». Как сообщили CNews в ЭОС, в обновленной версии «Дело» 15.3 важным изменением является новый веб-интерфейс рабочего места пользователя. В нем, кроме нового дизайна, появилась возможность настроить рабочий стол для себя, тем самым повысив функциональность и удобство работы с системой. К
|23.07.2015
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R-Style Softlab перевела еще один модуль АБС на современный веб-интерфейс
и справочников, удобную навигацию между ними, наглядность процесса сопоставления данных, использования различных фильтров и создания собственных и доступное отображение свойств отчетов. «Современный веб-интерфейс, основанный на новейших юзабилити-технологиях и стандартах многооконности, гарантирует банкам удобство при работе с модулями RS-Bank V.6, — заявил Михаил Дробышевский, заместитель
|25.06.2015
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Пробизнесбанк выбрал веб-интерфейс для работы с модулями АБС
Style Softlab — веб-интерфейсом подсистемы «Автоматизированные регистры налогового учета» (АРНУ), входящей в состав АБС RS-Bank V.6. Об этом CNews сообщили в компании R-Style Softlab. Как отмечается, веб-интерфейс обеспечил удобство при работе с модулями АБС. Для того чтобы превратить рабочее место сотрудника банка в высокотехнологичное операционное пространство, сохранив и даже упростив ло
|02.12.2014
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Банк «Уралсиб» перешел на веб-интерфейс АБС RS-Bank V.6
Компания R-Style Softlab завершила первый проект по переводу финансово-кредитного учреждения на веб-интерфейс RS-Bank V.6 — АБС для крупных и многопрофильных банков. Внедрение состоялось в банке «Уралсиб», сообщили CNews в R-Style Softlab. Запуск веб-интерфейса был реализован в рамках пер
|20.12.2012
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Digital Security продемонстрировала примеры взлома SAP через веб-интерфейс
али CNews в Digital Security. — Неавторизованный доступ к таким системам может привести к шпионажу, саботажу и мошенничеству». Специалисты Digital Security продемонстрировали примеры взлома SAP через веб-интерфейс: получив при помощи простого GET-запроса доступ к операционной системе, ключ и зашифрованный пароль администратора, а затем расшифровав пароль полученным ключом, хакеры подключили
|20.01.2012
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«ИнтерТраст» протестировала новый веб-интерфейс СЭД CompanyMedia 4.0
Компания «ИнтерТраст» объявила об успешных результатах тестирования нового веб-интерфейса СЭД CompanyMedia 4.0, разрабатываемого совместно со специалистами «Студии Артемия Лебедева». Новый веб-интерфейс создается в рамках версии СЭД CompanyMedia 4.0, выход которой запланирован на 2012 г. Данная версия системы расширяет границы применения СЭД. Версия 4.0, в частности, будет характ
|27.10.2010
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Доступ к системе «АЦК-Планирование» теперь возможен через веб-интерфейс
Компания «Бюджетные и Финансовые Технологии» (БФТ) объявила о выпуске нового модуля «Web-интерфейс АЦК-Планирование», расширяющего возможности работы пользователей с комплексной системой автоматизации и оптимизации планирования бюджета «АЦК-Планирование». Использование веб-инте
|15.08.2007
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ГЛОНАСС может заменить интернет-выборы
ах, кандидатах, итогах голосования. Специалисты считают, что проблемы, препятствующие массовому внедрению системы интернет-голосования, действительно существуют. «Чтобы осуществлять голосование через веб-интерфейс, необходимо однозначно идентифицировать каждого голосующего, - отмечает Сергей Шалманов, аналитик CNews Analytics. - В настоящее время голосование через веб-интерфейс с дом
|13.06.2007
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ePolicy Orchestra 4.0: управление политиками через веб-интерфейс
McAfee представила публичную бета-версию приложения управления политиками безопасности и составлением отчётов, ePolicy Orchestra 4.0. С приложением можно работать удалённо через веб-интерфейс. «Это больше веб-консоль, нежели приложение безопасности для Windows, - сказал Джордж Курц (George Kurtz), старший вице-президент McAfee по корпоративному бизнесу. – Структура, ос
|05.11.2002
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Nokia представила веб-интерфейс для MMS-приложений
Сегодня Nokia представила свой первый веб-интерфейс MM7 для собственного MMS-решения. MM7 соответствует стандартам 3GPP. Интерфейс к стандартным веб-услугам позволит операторам доставлять эти услуги через сервис мультимедийных сооб
|12.04.2002
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Рынок ПО: Веб-контентом нужно уметь управлять
lle Software, в основе системы лежит модель данных XML. Система обеспечивает доступ ко всем типам накопленных данных и их конвертацию в XML-документы. Для работы с контентом пользователю предоставлен веб-интерфейс. Интересно, что, в противовес большинству компаний, создающих свои продукты на базе веб-интерфейса, имеются и такие, которые предпочитают обновление в оффлайне. К последним принад
Web Interface и организации, системы, технологии, персоны:
|Шадаев Максут 1210 14
|Анисимов Александр 19 10
|Березин Максим 144 9
|Рустамов Рустам 548 8
|Натрусов Артем 313 8
|Дробышевский Михаил 53 7
|Гавриленко Александр 62 7
|Артамонова Анна 183 7
|Кирьянова Александра 169 6
|Нечай Елена 37 6
|Урусов Виктор 157 6
|Кузовкин Алексей 155 6
|Сорокин Дмитрий 64 6
|Белоусов Сергей 254 6
|Чаркин Евгений 317 6
|Старовойтов Дмитрий 47 6
|Назаров Алексей 73 5
|Пуцин Сергей 27 5
|Врацкий Андрей 175 5
|Самойленко Максим 67 5
|Демидов Михаил 134 5
|Морарь Максим 25 5
|Белов Руслан 15 5
|Родионова Любовь 14 5
|Путин Владимир 3454 5
|Новодворский Алексей 114 5
|Патока Андрей 110 4
|Ульянов Николай 176 4
|Васильев Дмитрий 76 4
|Мацыгин Юрий 50 4
|Медведев Дмитрий 1665 4
|Воронин Павел 196 4
|Френкель Лев 51 4
|Готальский Михаил 95 4
|Макаров Станислав 118 4
|Солонин Виталий 90 4
|Тутаев Михаил 57 4
|Труфанов Владимир 15 4
|Авхимович Анна 38 4
|Дуров Павел 329 4
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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