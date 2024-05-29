Операционная система «Альт Виртуализация» 10.2: более удобный веб-интерфейс, темная тема и автоматизация функций

«Базальт СПО» выпустила новую версию операционной системы «Альт Виртуализация» 10.2, предназначенной для создания корпоративной виртуальной инфраструктуры. Версия 10.2 доработана с учетом требований безопасности, в ней устранены все известные на данный момент уязвимости. Об этом CNews сообщили представители «Базальт СПО».

Обновлена пакетная база и версии ключевых компонентов: ядро, PVE, OpenNebula. В веб-интерфейсе появились новые возможности, автоматизирован ряд функций, добавлена темная тема оформления.

Системное окружение теперь базируется на новом ядре un-def 6.1.85 с длительной поддержкой и системе инициализации и управления службами systemd-249.17. Улучшены производительность, безопасность, совместимость с новым оборудованием.

Обновились версии основных систем и компонентов дистрибутива, в том числе: система управления виртуализацией OpenNebula 6.2.0; система управления виртуализацией PVE 7.4; инструменты контейнеризации Docker 24.0.7, Podman 4.9.4; эмулятор аппаратного обеспечения QEMU 8.2.2; набор инструментов для управления виртуализацией libvirt 9.7.0; комплект программ для организации системы хранения Ceph 17.2.7 (Quincy); клиенты систем резервного копирования Proxmox Backup Client 3.1.4., Urbackup 2.5.24 и Bacula 11.0.6.

Теперь вместо лицензионного договора на дистрибутив заключается лицензионное соглашение. В нем уточнены категории пользователей и их права. Ознакомиться с соглашением можно на странице продукта или во время установки операционной системы. При обновлении с версий «Альт Виртуализации» 10.0 и 10.1 продолжает действовать лицензионный договор, заключенный ранее.

Ключевые изменения в PVE 7.4: появилась поддержка системы хранения данных Ceph 17 версии, при этом работа с Ceph 16 по-прежнему доступна; через веб-интерфейс теперь можно добавлять хранилища типов ZFS, LVM и LVM-Thin, расположенные на другом узле кластера; добавлено автоматическое перенаправление HTTP-запросов на безопасный протокол передачи данных HTTPS; в планировщике ресурсов кластера Cluster Resource Scheduler (CRS) добавлена возможность автоматической балансировки виртуальных машин и контейнеров при запуске, а не только при восстановлении; появилась темная тема «Proxmox Dark» для веб-интерфейса управления; оптимизирована сортировка виртуальных машин и контейнеров. Теперь можно выбрать порядок сортировки в дереве ресурсов и сортировать по имени, а не только по идентификационным номерам (VMID); журналы задач теперь можно выгружать в виде текстовых файлов для дальнейшей проверки; теперь, когда узел переходит в режим обслуживания и все активные службы HA (High Availability) перемещаются на другие узлы, при отключении режима они автоматически переносятся обратно.

Ключевые изменения в OpenNebula 6.2.0: система контейнерной виртуализации LXD (Linux Container Daemon) заменена на LXC (Linux Containers); улучшен графический интерфейс, добавлена темная тема; добавлен индикатор запланированных действий в таблице виртуальных машин в графическом интерфейсе; добавлена возможность вносить задания в планировщике как для виртуальных машин, так и сразу в шаблоны ВМ. При этом можно изменить или обновить существующие задания в графическом интерфейсе; для биллинга добавлен режим подсчета ресурсов только запущенных виртуальных машин; добавлено отображение более двух IP-адресов в выпадающем списке в таблице виртуальных машин; появилась поддержка резервного копирования виртуальных машин: теперь можно сохранять данные своих машин в удаленном хранилище, настроенном как приватный маркетплейс. Встроенный механизм резервного копирования виртуальных машин доступен для всех поддерживаемых гипервизоров: LXC, KVM и vCenter/ESX; добавлено изменение объемов для ресурсов vCPU и vRAM в реальном времени; добавлена возможность включать и временно отключать пользователей; добавлена возможность автоматического удаления службы, если все связанные виртуальные машины были выключены; новая подсистема мониторинга, способная масштабироваться до тысяч физических хостов и десятков тысяч виртуальных машин; добавлена возможность отключения зон. Эта новая функция полезна для мероприятий по техническому обслуживанию.

Узнать больше об «Альт Виртуализации» 10.2 можно в документации и на ALT Linux Wiki, скачать образ — на сайте компании.

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«Базальт СПО» («Альт Линукс» до 2015 г.) — разработчик линейки российских операционных систем «Альт» для рабочих станций, серверов и построения виртуальной инфраструктуры. Развитие платформы ведется более 20 лет. ОС «Альт» включены в Единый реестр российского ПО.