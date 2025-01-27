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QEMU

QEMU


27.01.2025 «Базис» и ИСП РАН при поддержке «Фобос-НТ» обнаружили уязвимости в популярном открытом ПО виртуализации 1
27.01.2025 Россияне обнаружили сотни дефектов в ПО для виртуализации. Многие из них останутся без исправлений 1
06.12.2024 Вышла новая версия гиперконвергентного решения российского разработчика 1
23.10.2024 Из Kubernetes Image Builder забыли вычистить заводские пароли: уязвимость оценивается в 10 баллов 1
02.10.2024 Astra Linux начала продавать частное «облако» в виде ПО без нагрузки в виде «железа» 1
10.09.2024 Выпущена ОС на замену Linux и BSD. Она написана на Rust, имеет микроядро и поддерживает ПО для Unix 1
02.09.2024 ИТ-компания «Ред Софт» открыла лабораторию по изучению отечественных разработок в Университете «Сириус» 1
21.08.2024 Власти потратят 1,6 миллиарда на безопасную разработку российских ОС и разнообразного ПО 1
15.08.2024 Сергей Наумов -

Сергей Наумов, CEO Timeweb Cloud: Выгоднее уйти в облако, а не поддерживать «железо» у себя

 1
03.07.2024 Чем отличаются российские платформы виртуализации друг от друга? Разбор основных критериев 1
29.05.2024 Операционная система «Альт Виртуализация» 10.2: более удобный веб-интерфейс, темная тема и автоматизация функций 1
27.05.2024 Программист в одиночку создал клон Unix, потратив меньше месяца. Годы разработки и десятки кодеров больше не нужны? Видео 1
20.05.2024 В России создан «суверенный» ПАК для частного облака, подобный решениям VMware 1
24.04.2024 Институт системного программирования РАН и «Базис» расширяют работу по повышению безопасности российских облачных решений 1
24.04.2024 Институт системного программирования РАН и «Базис» будут вместе искать уязвимости 1
04.03.2024 По-крупному обновилась сверхлегкая ОС, которая умещается на дискете, написана на ассемблере и может запускать Doom. Видео 1
11.12.2023 Новый троян для Linux атакует VMware ESXi и поголовно шифрует данные 1
07.12.2023 Дмитрий Исаев, Softline: У нас есть замена и Veeam, и VMware 1
16.11.2023 Российский Linux впервые научили работать со стратегическими китайскими процессорами, которые не уступают Intel Core и AMD Ryzen 1
25.10.2023 GNOME Foundation возглавила «профессиональный шаман, целительница, писательница» без опыта работы в ИТ 1
04.09.2023 «Базальт СПО» обеспечила бесшовный переход крупного госучреждения на ОС «Альт» 1
03.08.2023 «Базальт СПО» выпустила российскую операционную систему «Альт СП» релиз 10 1
25.07.2023 ПК СВ «Брест»: защищенная облачная виртуализация 1
24.03.2023 Импортозамещение в инфраструктуре органов государственной власти: применение продуктов и решений АО «НППКТ» 1
22.02.2023 «Базальт СПО» анонсировала экспериментальную сборку ОС Simply Linux для архитектуры RISC-V 1
10.10.2022 «Ред софт» анонсирует новый релиз «РЕД виртуализация» 1
21.01.2022 Россияне создали уникальную ОС — конкурента Linux 1
02.08.2021 Подтверждена совместимость продуктов ISPsystem и «Ред ОС» 1
20.07.2021 Merlion и ISPsystem подписали дистрибуторское соглашение 1
24.05.2021 Выпущен полноценный Linux, умещающийся на дискете 1
18.05.2021 Создано ПО для превращения «макбуков» в Linux-ПК по технологии, «подсмотренной» у Microsoft 1
08.02.2021 Новая версия ОС «Альт 8 СП» сертифицирована ФСТЭК России 1
02.10.2020 Защитники Linux и прочего СПО устроят бесчестным производителям техники показательную порку 1
26.06.2020 В ядре Linux впервые в истории появилась поддержка российского процессора 1
18.06.2020 «Байкал Электроникс» представила новый SDK для микропроцессора Baikal-T 1
08.04.2020 Россияне выпустили «легкий» Linux с поддержкой «Эльбрусов» и «Байкалов» 1
19.02.2020 Astra Linux стала военной ОС для виртуализации с допуском к гостайне 1
06.02.2020 Google втайне создает новую операционную систему 1
17.12.2019 «Базальт СПО» представила ПО «Альт сервер виртуализации» 1
27.06.2019 Eset обнаружила криптомайнер, маскирующийся под пиратское ПО для обработки звука 1

Публикаций - 54, упоминаний - 54

QEMU и организации, системы, технологии, персоны:

Broadcom - VMware 2361 12
Google LLC 11785 11
Intel Corporation 12199 10
Базальт СПО - BaseALT 656 10
Microsoft Corporation 24632 9
AMD - Advanced Micro Devices 4231 7
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1884 7
GitHub 820 6
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 411 3
Базальт СПО - ALT Linux - Альт Линукс 229 3
Nvidia Corp 3491 3
Ред Софт - Red Soft 707 3
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1398 3
Huawei 3938 2
Fastwel - Фаствел 31 2
Sifive 12 2
IBM - International Business Machines Corp 9442 2
Softline - Софтлайн 2817 2
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 486 2
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 791 2
ИВК - Информационная внедренческая компания 186 2
Mandriva - Mandrake - Mandrakesoft 187 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem - ИСПсистем - Энт Сервисез - Экзософт - Exosoft 245 2
8220 2
Red Hat 1306 2
Oracle Corporation 6692 2
Базис Консалтинговая компания 23 2
ICL Astra Services 12 2
ICL Techno - АйСиЭл Техно - Завод вычислительной техники 96 2
Dell EMC 5028 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 308 2
ICL ГК 381 2
Western Digital Corporation - WDC 549 1
ESET - ESET Software 1133 1
Imagination Technologies - VideoLogic 39 1
Базальт СПО - ALT Linux Team 56 1
Escher Technologies 7 1
Apple Inc 12106 1
Panda Security SL - Panda Software - PandaLabs 496 1
Merlion - Мерлион 797 1
Unsplash 775 3
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 966 2
Газпром ПАО 1342 1
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 244 1
RPI - Rothschild Patent Imaging 33 1
Royal Dutch Shell - Шелл 211 1
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 198 1
Лаборатория ПО - Лаборатория программного обеспечения - Helix - Хеликс - Лабораторная служба 49 1
Microsoft - LinkedIn 648 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4093 12
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3138 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11645 5
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2994 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5441 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2807 2
U.S. PTO - USPTO - the United States Patent and Trademark Office - Ведомство по патентам и товарным знакам США 208 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1799 1
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 519 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 340 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1518 1
ФСТЭК РФ - ГНИИИ ПТЗИ - ГНИИПТИ - Государственный научно-исследовательский испытательный институт проблем технической защиты информации Федеральной службы по техническому и экспортному контролю - НИИ ТЗИ - ГНИИТЗИ 15 1
SFC - Software Freedom Conservancy - Американская правозащитная организация 12 2
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 109 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 662 1
ASF - Apache Software Foundation 206 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25369 38
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29711 29
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды 6092 26
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7385 25
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2655 25
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66079 24
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24145 21
KVM - Kernel-based Virtual Machine - Программное решение виртуализации в Linux - KVM Hypervisor 297 19
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20806 19
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19333 16
Repository - Репозиторий 855 12
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27440 11
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21153 11
Эмулятор - Emulation 265 11
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15730 9
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16144 8
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50494 8
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9385 8
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5715 8
GNU General Public License - GNU GPL - Открытое Лицензионное Соглашение 620 7
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5782 7
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1432 7
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12530 7
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2477 7
Командная строка - Command Line 371 7
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Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4011 6
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2775 6
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10979 6
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9193 6
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9285 6
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3787 6
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10089 6
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BSD license - Berkeley Software Distribution license - Программная лицензия университета Беркли 171 5
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Linux OS 9957 34
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Intel x86 - архитектура процессора 1856 12
Microsoft Windows 15667 12
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Google Android 14002 7
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1634 7
Red Hat Ceph Storage 100 7
OpenNebula 39 7
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Linux - Debian GNU 466 6
LXC - Linux Containers - Контейнеры Linux - Система виртуализации на уровне операционной системы Linux 41 6
Google Chrome - браузер 1563 5
Baikal Electronics - Байкал-Т - Микропроцессор BE-T 166 5
Docker - Платформа распределённых приложений 335 5
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1326 5
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Google Chrome OS - Google Chromebox 369 4
Baikal Electronics - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 354 4
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Google Fuchsia OS 21 4
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Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51062 12
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29060 8
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13517 7
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Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48036 4
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Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2340 3
Английский язык 6637 3
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Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10958 3
НКО - Некоммерческая организация 500 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18482 2
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3646 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6062 2
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Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3947 2
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4658 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2920 1
Федеральный закон 131-ФЗ - О государственной тайне - Государственная измена - предательство интересов своей страны, юридически является преступлением - шпионаж 186 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8640 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3041 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3546 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1212 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3110 1
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1737 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1789 1
Увлечения и хобби - Hobbies 364 1
Энергетика - Energy - Energetically 5088 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5525 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5736 1
Ботаника - Растения - Plantae 1041 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2758 1
Торговля оптовая - Wholesale trade 1179 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5421 1
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Reddit 313 1
Engadget - Блог о технологиях 422 1
9to5Google 48 1
Golem.de 3 1
Phoronix 41 1
Android Authority 47 1
The Register - The Register Hardware 1554 1
BleepingComputer - Издание 339 1
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 110 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8133 1
Gartner - Гартнер 3556 1
MalwareHunterTeam 13 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3202 1
РАН - Российская академия наук 1874 4
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 164 4
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 953 2
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 596 2
ЧГУ имени И.Н. Ульянова - Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 11 2
Johns Hopkins University - Университет Джонса Хопкинса 161 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 186 1
Illinois State University - Иллинойсский университет - Университет штата Иллинойс 200 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 312 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 597 1
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 459 1
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 231 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 929 1
МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 102 1
МИИТ - АВИШ - Академия Высшая инженерная школа 7 1
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 141 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 224 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2423 3
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 2
A.M.P.A.S. - Academy of Motion Picture Arts and Sciences - Американская академия кинематографических искусств и наук - Oscar Academy Awards - кинопремия Оскар 36 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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