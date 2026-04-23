Разделы

Безопасность Администратору Стратегия безопасности
|

Хакеры научились использовать виртуальные машины QEMU для запуска троянов-шифровальщиков

Злоумышленники используют QEMU для развёртывания вредоносных виртуальных машин, которые затем используются для запуска шифровальщиков и установки удалённых соединений.

Невидимое зло

Исследователи фирмы Sophos выявили сразу две вредоносные киберкампании, операторы которых используют эмуляторы QEMU для обхода защиты на конечных точках.

QEMU - это многофункциональный опенсорсный инструмент эмуляции и виртуализации, который позволяет запускать разворачивать виртуальные машины на заданных системах. Злоумышленники в последние годы стали активно использовать его в атаках, поскольку защитные средства хоста обычно не способны просканировать содержимое виртуальных систем.

В прошлом использованием QEMU отметились вымогательская группировка 3AM, распространители криптомайнера LoudMiner и фишинговая группировка CRON#TRAP.

Злоумышленники использовали QEMU для хранения и запуска вредоносных программ, а также для создания скрытых SSH-туннелей к хостам.

hooded-with-700.jpg

Фото: master1305 на Freepik
Обнаружены сразу две вредоносные киберкампании, операторы которых используют эмуляторы QEMU для взлома защиты

«Развёртывание виртуальных машин на атакуемых устройствах - сравнительно редко встречающийся, но эффективный метод пост-эксплуатации, - говорит Михаил Зайцев, эксперт по информационной безопасности компании SEQ. - Однако на первоначальном этапе вектор проникновения, как правило, никакой экзотики не подразумевает: это либо эксплуатация широко известных уязвимостей, либо фишинг и социальная инженерия. Ни то, ни другое не требует каких-либо революционных подходов к защите, только внимательность и своевременное устранение программных уязвимостей в периметре».

Первая из обнаруженных исследователями кампаний, связанная с распространением шифровальщика Payouts King, началась в ноябре 2025 года; она получила условное наименование STAC4713.

Вторая, STAC3725, началась в феврале этого года; её операторы эксплуатируют печально знаменитую уязвимость CitrixBleed 2 в продуктах Citrix NetScaler ADC и Gateway.

Старые знакомые

STAC4713 эксперты Sophos увязали с кластером угроз GOLD ENCOUNTER, которая активно атакует гипервизоры VMware и среды ESXi.

Атаки начинаются либо с эксплуатации незащищённых VPN-устройств SonicWall, либо, в более недавних атаках, с использования уязвимости CVE-2025-26399 в SolarWinds Web Help Desk.

Получив доступ в систему, они создают отложенную задачу TPMProfiler, с помощью которой на хосте создаётся виртуальная машина QEMU; причём она сразу же снабжена максимальными привилегиями.

Файлы виртуального диска замаскированы под базы данных и DLL-библиотеки. На хосте также задаётся перенаправление портов, чтобы обеспечить скрытый доступ к скомпрометированному хосту через SSH-туннель.

Сама по себе виртуальная машина работает под управлением Alpine Linux 3.22.0 с добавлением инструментов для кибератак - AdaptixC2, Chisel, BusyBox и Rclone.

На последующем этапе злоумышленники используют VSS (vssuirun.exe) для создания теневой копии, затем копируют логические группы ключей системного реестра NTDS.dit, SAM и SYSTEM во временные каталоги.

Кроме того, в последнее время GOLD ENCOUNTER в феврале начали эксплуатировать доступные из Сети Cisco SSL VPN, а в марте - обманом заставляли пользователей Microsoft Teams устанавливать себе QuickAssist - средство удалённого доступа.

«Во всех случаях атакующие использовали легитимный исполняемый файл ADNotificationManager.exe для побочной подгрузки вредоносного компонента Havic C2 (vcruntime140_1.dll), после чего, с помощью Rclone, выводили данные на удалённый узел SFTP», - написали исследователи Sophos.

Как отмечает издание Bleeping Computer, ссылаясь на исследование фирмы Zscaler, Payouts King, вероятнее всего, связан с кем-то из бывших аффилиатов («партнёров») хакерской группировки BlackBasta. Этот вывод они делают на основании приёмов получения первоначального доступа, используемых PK; в частности, бомбардировки спамом, фишинга в Microsoft Teams и эксплуатации Quick Assist.

Используемый ими вредонос характеризуется мощной обфускацией и использованием ряда механизмов защиты от анализа. Постоянство присутствия обеспечивается через отложенные задачи. Вредонос также выводит из строя системные средства безопасности с помощью низкоуровневых системных вызовов.

Шифровальщик Payouts King использует алгоритмы AES-256 (CTR) и RSA-4096; большие файлы шифруются порциями.

По окончанию процедуры шифрования злоумышленники оставляют в системе «визитную карточку» со ссылками на свои сайты утечек в даркнете.

С другого фланга

Вторая кампания, STAC3725, как уже сказано, начинается с компрометации устройств Citrix NetScaler. После этого злоумышленники внедряют в систему ZIP-архиве с вредоносным исполняемым файлом, который, в свою очередь, устанавливает службу AppMgmt, клиент ScreenConnect для обеспечения постоянства присутствия и создаёт нового локального пользователя с административными полномочиями (CtxAppVCOMService).

Клиентское приложение ScreenConnect подключается к удалённому серверу переадресации и создаёт сессию с системными привилегиями; а затем уже загружает и разворачивает эмулятор QEMU, всё так же, со скрытой виртуальной машиной Alpine Linux. Образ диска обозначен как custom.qcow2.

Вместо применения предустановленного инструментария злоумышленники вручную устанавливают и компилируют свои средства компрометации прямо в виртуальной машине. Они включают: Impacket, KrbRelayx, Coercer, BloodHound.py, NetExec, Kerbrute и Metasploit.

Исследователи успели зафиксировать сбор учётных данных, инвентаризацию пользовательских имён Kerberos, разведку сред Active Directory, а также подготовку данных к выводу на сторонние FTP-серверы.

Sophos рекомендует организациям проверить свою инфраструктуру на предмет появления там несанкционированных виртуальных машин QEMU, подозрительных запланированных задач, запущенных с максимальными привилегиями, а также необычной переадресации SSH-портов и исходящих SSH-туннелей.

Роман Георгиев

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Эксперименты с ИИ: разрыв между крупными и малыми банками растет

Эксплойт к «дыре» в ПО Microsoft от обиды опубликовали до выхода заплатки

Исследование: российские компании игнорируют базовые ошибки, которые ведут к взломам

Банковский троянец переписали на Rust с помощью ИИ

Александр Перфилов, ИТ-директор «Росводоканала»: Изношенность сетей водоснабжения достигает 80%, так что ИТ-проекты финансируются по остаточному принципу

За атаку на совершенно посторонний софт дорого заплатит Cisco

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Грозит ли миру дефицит дисплеев?

Обзор HUAWEI MateBook GT 14: элегантный и мощный ноутбук с парящим дисплеем

Что умеют флагманские смарт-часы: битва лидеров

Показать еще

Наука

Почему неандертальские дети росли быстрее, чем современные люди?

Новая система превращает камеры смартфонов в точные детекторы уровня радиации

Удивительное открытие: у самых древних позвоночных было две пары глаз, а не одна
Показать еще