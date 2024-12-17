CTR (click through rate) представляет собой показатель кликабельности. Это параметр, используемый в интернет-маркетинге и определяющий соотношение числа показов сайта в поиске или рекламы к числу кликов по ней. Измеряется в процентах и вычисляется по следующей формуле: (клики/показы)*100%.

CTR — один из основных показателей эффективности абсолютно каждой рекламы или поисковой оптимизации, независимо от ее формата. Его можно использовать для любой ссылки, если нужно учесть соотношение ее показов и кликов по ней. Наиболее высокий CTR, согласно исследованиям, может обеспечивать грамотно оптимизированный сниппет в выдаче или правильно настроенная контекстная реклама, при которой объявления показываются пользователю в соответствии с его поисковыми запросами.

На CTR могут оказывать влияние следующие факторы:

Текстовый и графический контент, присутствующий на рекламном баннере или около ссылки. Чтобы иметь высокий CTR, необходимо размещать такой контент, который будет интересен представителям целевой аудитории или шок-контент, вызывающий любопытство (такой прием часто используется в тизерной рекламе).

Размеры. Логично, что чем больше будет размер баннера, тем выше будет его CTR, так как он привлекает к себе больше внимания.

Цветовые решения. Повышение контрастности и яркости вызывает больше внимания.

Применение звукового, видеоконтента и анимаций. Хорошее решение для рекламных сетей, которые не предъявляют к рекламодателю серьезных требований и разрешают использовать большие яркие баннеры с мигающими кнопками и т. д.

Интерактивность. Если реклама будет как-то реагировать при наведении на нее курсора мышки, это также будет положительно сказываться на CTR.

Месторасположение. Логично, чтобы получить максимальное внимание со стороны пользователя, реклама должна располагаться в зоне этого внимания, а в крайнем случае — попросту закрывать собой контент самого проекта.

Таргетинг. Подбирая запросы, необходимо помнить и про основные характеристики целевой аудитории (социальный статус, место проживания, возраст и т. д.), для которой будет показываться реклама.

Как правило, именно CTR считается основным показателем эффективности рекламы. Но важно понимать, что если речь идет об имиджевой рекламе, то CTR не имеет такого большого значения, как число людей (число показов), которые эту рекламу увидят.

Если же говорить о рекламе, продающей товары, то здесь куда большую важность имеет CR (conversion rate, конверсионный рейтинг), который представляет собой процент посетителей сайта, которые не просто кликнули по ссылке, но и купили рекламируемый продукт.