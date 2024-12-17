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AdTech CTR Click-Through Rate показатель кликов


CTR (click through rate) представляет собой показатель кликабельности. Это параметр, используемый в интернет-маркетинге и определяющий соотношение числа показов сайта в поиске или рекламы к числу кликов по ней. Измеряется в процентах и вычисляется по следующей формуле: (клики/показы)*100%.

CTR — один из основных показателей эффективности абсолютно каждой рекламы или поисковой оптимизации, независимо от ее формата. Его можно использовать для любой ссылки, если нужно учесть соотношение ее показов и кликов по ней. Наиболее высокий CTR, согласно исследованиям, может обеспечивать грамотно оптимизированный сниппет в выдаче или правильно настроенная контекстная реклама, при которой объявления показываются пользователю в соответствии с его поисковыми запросами.

На CTR могут оказывать влияние следующие факторы:

  • Текстовый и графический контент, присутствующий на рекламном баннере или около ссылки. Чтобы иметь высокий CTR, необходимо размещать такой контент, который будет интересен представителям целевой аудитории или шок-контент, вызывающий любопытство (такой прием часто используется в тизерной рекламе).
  • Размеры. Логично, что чем больше будет размер баннера, тем выше будет его CTR, так как он привлекает к себе больше внимания.
  • Цветовые решения. Повышение контрастности и яркости вызывает больше внимания.
  • Применение звукового, видеоконтента и анимаций. Хорошее решение для рекламных сетей, которые не предъявляют к рекламодателю серьезных требований и разрешают использовать большие яркие баннеры с мигающими кнопками и т. д.
  • Интерактивность. Если реклама будет как-то реагировать при наведении на нее курсора мышки, это также будет положительно сказываться на CTR.
  • Месторасположение. Логично, чтобы получить максимальное внимание со стороны пользователя, реклама должна располагаться в зоне этого внимания, а в крайнем случае — попросту закрывать собой контент самого проекта.
  • Таргетинг. Подбирая запросы, необходимо помнить и про основные характеристики целевой аудитории (социальный статус, место проживания, возраст и т. д.), для которой будет показываться реклама.
  • Как правило, именно CTR считается основным показателем эффективности рекламы. Но важно понимать, что если речь идет об имиджевой рекламе, то CTR не имеет такого большого значения, как число людей (число показов), которые эту рекламу увидят.

Если же говорить о рекламе, продающей товары, то здесь куда большую важность имеет CR (conversion rate, конверсионный рейтинг), который представляет собой процент посетителей сайта, которые не просто кликнули по ссылке, но и купили рекламируемый продукт.


17.12.2024 «МТС AdTech» и «Авито» объявили о партнерстве в области размещения нативной рекламы 1
06.12.2024 Rutube представляет новый продукт Rutube Media Network совместно с маркетплейсом Centra 1
27.11.2024 Как сделать рекламные посты в Telegram более эффективными: исследование «Яндекса» 1
22.11.2024 Hybrid разработал технологию для определения наиболее конверсионных креативов с помощью ML — Creative Optimization 1
19.11.2024 «Лента» усовершенствовала поиск товаров в мобильном приложении 1
28.10.2024 AppMetrica упростила доступ к мобильной аналитике для партнеров рекламной сети «Яндекса» 1
15.10.2024 Hybrid: SmartBid снижает стоимость конверсионного действия в 5,5 раза 1
07.10.2024 Hybrid запустил Copilot — помощника для запуска программатик-рекламы 1
25.06.2024 UMG Team запускает программатик-платформу для интернет-магазинов 1
08.02.2024 «Яндекс Маркет» впервые открыл доступ к своей рекламной площадке для внешних рекламодателей 1
16.01.2024 Рекламодатели смогут размещать видеобаннеры на главной странице «Яндекс Маркета» 1
29.11.2023 билайн adtech начал продажи rewarded video 1
27.10.2023 «Лента онлайн» повысила показатель CTR-поиска благодаря гиперперсонализации 1
07.07.2023 МТС запустила технологию на базе ИИ для автоматического управления рекламными кампаниями 1
24.04.2023 билайн бизнес начал показывать рекламу пользователям по их ТВ-предпочтениям 1
13.02.2023 «БКС мир инвестиций» запустил рекламную кампанию на основе искусственного интеллекта 1
24.03.2022 VK запустила брендформанс-формат видеорекламы 1
17.03.2022 VK расширила возможности технологии таргетированной рекламы Look-alike 1
29.11.2021 VK добавила возможность выбора порядка выдачи товаров в объявлениях с динамическим ремаркетингом 1
30.06.2021 В myTarget App Marketplace стал доступен сервис Vinstant.pro 1
16.12.2020 Взломан самый защищенный мессенджер в мире. Взломщики будут продавать переписку силовикам 1
05.11.2020 ИИ позволит Rambler Group двукратно увеличить эффективность рекламы 1
28.04.2020 «Манго телеком» представил новые инструменты автоматизации маркетинга 1
06.12.2019 «Яндекс.метрика» запустила бесплатный инструмент для оценки эффективности медийной рекламы 1
29.11.2019 Исследование Mail.ru Group: перед Новым годом рекламодатели на треть увеличивают затраты на продвижение 1
24.05.2019 Mail.ru Group расширил возможности таргетинга на события в динамическом ремаркетинге 1
14.03.2019 «Яндекс.маркет» заплатил партнерам 203 млн рублей 1
14.02.2019 GPMD и PepsiCo провели интерактивную рекламную кампанию нового формата 1
29.11.2018 INO Group и oneFactor провели в Санкт-Петербурге омниканальную кампанию 1
29.05.2018 Mail.Ru выпустил сервис массовых рассылок без «неприятного спама» 1
14.11.2017 Вьетнамский мобильный оператор внедрит решение Jet Toolbar компании «Инфосистемы Джет» 2
21.07.2017 Getintent будет продавать видеорекламу на сайтах IMHO Outstream Network 1
09.06.2017 «Яндекс» удвоил число партнеров по обучению «Директу» и «Метрике» 1
20.03.2017 Rambler внедрил рекомендательную e-commerce систему в Price.ru и интернет-магазине Ecco 1
06.02.2017 ИИ HeadHunter покажет наиболее подходящие вакансии 1
08.07.2016 SocialKey Ads запускает рекламный формат в ленте новостей Facebook 1
23.06.2016 Mail.Ru Group запустила новый кроссплатформенный формат рекламы — Canvas 1
05.02.2016 Toshiba представила новые быстродействующие 4-канальные транзисторные оптопары 1
09.07.2015 СМБ-компании смогут самостоятельно размещать рекламу в сети Wi-Fi в столичном метро 1
16.03.2015 Платформа для медиабизнеса Traqli привлекла $300 тыс. инвестиций 1

Публикаций - 99, упоминаний - 106

AdTech и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 7340 14
VK - Mail.ru Group 3455 9
Google LLC 11775 9
Microsoft Corporation 24625 6
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3903 6
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 5
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 918 5
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МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12553 4
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Киевстар - Kyivstar 539 1
Лента - Сеть розничной торговли 2080 3
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OMD OM Group - OMD Optimum Media - OMD Resolution - ОМД Новус 18 2
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L’Oreal 57 2
Регион Медиа - Видео Интернешнл - Video International Interactive - IMHO VI 64 2
Promo.ru 37 2
Севмаш ПО - Севмашпредприятие ПО - Северное машиностроительное предприятие - Производственное объединение 33 2
Visa International 1949 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 800 1
Bank of America - Банк Америки 262 1
Merrill Lynch 433 1
HSBC Holdings - Hongkong and Shanghai Banking Corporation 141 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1937 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 1
Россети Ленэнерго 1700 1
РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат 204 1
Softline VP - Softline Venture Partners - SVP - венчурный фонд 94 1
IAB - Internet Advertising Bureau 22 1
PepsiCo - Frito-Lay - Фрито Лей Мануфактуринг - Lay's 4 1
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 152 1
БКС Мир инвестиций - БрокерКредитСервис 63 1
Медиа Плюс 5 1
Procter&Gamble - P&G - Проктер энд Гэмбл 218 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 447 1
PepsiCo - Pepsi Bottling - Пепсико 204 1
INO Group - Коммуникационное агентство 1 1
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Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4874 7
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5735 6
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10956 6
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29019 6
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1584 6
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16301 5
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2727 5
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2105 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51009 5
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6170 5
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1366 5
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2253 4
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4794 4
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5747 4
Английский язык 6634 3
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8650 3
Кредитование - Сrediting - Заём 6698 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 3
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2639 3
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2762 3
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1307 3
Страхование - Страховое дело - Insurance 5827 3
Инвестиции венчурные - Venture investments 2129 3
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7598 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18459 3
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4970 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6049 2
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5095 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8036 2
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3106 2
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 4990 2
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5517 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5073 2
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6397 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2824 2
Спорт - Йога - Fitness - Фитнес - Зарядка - Гимнастика - вид физической активности 683 2
WapStart 45 4
Sports.ru - Спортс.ру 27 2
AT&T - WarnerMedia - AOL Time Warner 528 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 2
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 629 1
Известия ИД 624 1
EWDN - East-West Digital News 3 1
Slashdot 29 1
Ростелеком - Макомнет - МаксимаТелеком Wi-Fi.ru 9 1
РБК Вклады - РБК Кредиты 2 1
TechRadar 90 1
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 110 1
TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1213 1
TUT.BY - Белорусский интернет-портал 30 1
БелТА - Белорусское телеграфное агентство - Беларускае тэлеграфнае агенцтва 137 1
Газпром ГПМ - Эхо Москвы - радиостанция 177 1
РБК Туризм - tour.rbc.ru - turist.rbc.ru 6 1
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CNews TV 747 1
Петербург Online 7 1
Walt Disney Company - ESPN 56 1
Reddit 312 1
Jerusalem Post - почта Иерусалима 10 1
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Forrester Research 821 2
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IDC Research 12 1
Thomson Reuters - Yankee Group - Yankee Research Group 172 1
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 430 1
Millward Brown - Millward Brown Optimor - Millward Brown Ineractive - Kantar Millward Brown - BrandZ 15 1
BMI International - BMI-TechKnowledge 4 1
MASMI Research Group - МАСМИ рисерч - MASMI Online the Monitor - МАСМИ Онлайн Монитор 45 1
Conference Board - LEI - Leading Economic Indicators - Индекс опережающих индикаторов экономического развития 12 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 952 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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