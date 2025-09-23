Разделы

Русов Дмитрий


УПОМИНАНИЯ


23.09.2025 «Магнит ADS» верифицирует click-out рекламу 1
24.01.2024 Рекламная платформа «СберМаркета» запустила видеобаннеры 1
24.04.2023 билайн бизнес начал показывать рекламу пользователям по их ТВ-предпочтениям 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Русов Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:

ВымпелКом - Билайн Бизнес - Beeline Business 447 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9062 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5035 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25269 1
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7619 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9453 1
AdTech - CTR - Click-Through Rate - показатель кликов 114 1
Оповещение и уведомление - Notification 5201 1
Push Notifications - Web Push Notifications - Push-уведомления - Пуш-уведомления - Технология распространения информации (уведомления, контента) в интернете 906 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55416 1
CEP - Customer Engagement Platform - Управление вовлеченностью клиентов 539 1
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3873 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3436 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8799 1
ВымпелКом - Билайн ПРОдвижение 8 1
Сбер - Купер - СберМаркет - Sberbank Markets - Instamart - Инстамарт Сервис 188 1
Россия - РФ - Российская федерация 153420 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45063 1
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1271 1
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1447 2
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5194 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6814 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6247 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2885 1
Строительство - Товары для строительства и ремонта - Do It Yourself, DIY - самодельничество или «сделай сам» 328 1
AdTech - Баннеры - Баннерная реклама - Banner advertising - Интернет-реклама 1633 1
Спорт - Йога - Fitness - Фитнес - Зарядка - Гимнастика - вид физической активности 753 1
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1283 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9407 1
