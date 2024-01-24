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Рекламная платформа «СберМаркета» запустила видеобаннеры

Ads Platform, рекламная платформа «СберМаркета», запустила новый инструмент. Теперь бренды смогут размещать на площадке видеобаннеры с роликами длительностью от 5 до 30 секунд. Эта функция уже доступна в веб-версии сервиса. На следующем этапе разработчики планируют запустить её и в приложении.

По оценкам аналитиков Ads Platform, видеобаннеры позволят рекламодателям привлекать в несколько раз больше выручки, чем статичные форматы. Новый инструмент сделает рекламные коммуникации более эффективными, заметными и запоминающимися. Это увеличит охват и вовлечение пользователей. Видеобаннеры помогут брендам не только решить имиджевые задачи, но и повысить перформанс-показатели, так как покупки совершаются на той же площадке.

Рекламодатели смогут совмещать видеобаннеры с инструментами полок и другими традиционными форматами.

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Дмитрий Русов, директор продукта рекламной платформы «СберМаркета», сказал: «Потребности рекламодателей для «СберМаркета» очень важны, именно они побудили расширить наш инструментарий форматом видеобаннеров. Сейчас переход к видео — одна из ключевых тенденций на рекламном рынке, короткие ролики более интересны для пользователей и гораздо более эффективны, чем статичные баннеры. Поэтому мы считаем, что новый формат будет очень востребован. Мы серьёзно подошли к его запуску: опросили рекламодателей, провели глубокую аналитику и вложили много сил в разработку. В результате нам удалось гармонично встроить видеобаннеры в архитектуру платформы. В частности, мы оптимизировали процессы загрузки и размеры роликов, чтобы они не оказывали большого влияния на быстродействие сайта».

Рекламная платформа «СберМаркета» планирует развивать формат видеобаннеров, запуская для него интерактивные механики и новые возможности более глубокой аналитики.

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