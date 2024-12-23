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ВымпелКом Билайн ПРОдвижение



23.12.2024 Сервис OneБизнес от билайн бизнес и Альфа-Банка создает сайты из товарных каталогов соцсетей и маркетплейсов 1
23.11.2023 «Билайн» приобрел долю в маркетинговом сервисе Callibri 1
24.04.2023 билайн бизнес начал показывать рекламу пользователям по их ТВ-предпочтениям 1
11.04.2023 билайн бизнес: доход предпринимателя в России составляет 75-100 тыс. рублей в месяц 1
21.12.2021 Билайн бизнес запускает новый инструмент для проведения маркетинговых исследований 1
09.02.2021 «Билайн бизнес» предоставил клиентам возможность запуска таргетированных SMS-рассылок на сети других операторов 1
09.07.2020 «Билайн» запустил сервис мобильных опросов для малого и среднего бизнеса 1

Публикаций - 7, упоминаний - 7

ВымпелКом и организации, системы, технологии, персоны:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 7
ВымпелКом - Билайн Бизнес - Beeline Business 423 6
ESG - Enterprise Strategy Group 239 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 305 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8457 4
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4749 4
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6553 3
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13932 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24453 2
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4694 2
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3389 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7093 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13365 2
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4096 2
Push-уведомления - Web Push Notifications - Пуш-уведомления - Технология распространения информации (уведомления, контента) в интернете 714 2
Self-Service portal - Web Self-Service - Веб-портал самообслуживания 330 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5030 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11124 1
NPS - Net Promoter Score - Индекс потребительской лояльности 215 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20600 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24116 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12740 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24124 1
Домонет - Домовая сеть - Домашняя сеть - House network 931 1
AdTech - Programmatic advertising - Алгоритмическое размещение рекламы - Программатик - Способ закупки таргетированной digital-рекламы - Real-Time Bidding, RTB - Торг в реальном времени - Demand Side Platform, DSP - Supply Side Platform, SSP 249 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7548 1
AdTech - CTR - Click-Through Rate - показатель кликов 99 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9329 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3156 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21135 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50406 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5249 1
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Облачная телефония - Hosted PBX 1071 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6934 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30689 1
Оповещение и уведомление - Notification 4608 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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