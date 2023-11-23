«Билайн» приобрел долю в маркетинговом сервисе Callibri

ПАО «Вымпелком» («Билайн») приобрел мажоритарную долю в ООО «Колибри» (Callibri), специализирующимся на создании облачных сервисов, которые позволяют маркетологам и предпринимателям отследить эффективность рекламы и получать больше клиентов из интернета. Об этом CNews сообщили представители «Билайн».

В рамках сделки «Вымпелком» получил 51% доли в уставном капитале ООО «Колибри». Callibri сохранит бренд, автономность и будет управляться текущим менеджментом, команды останутся самостоятельными бизнес-юнитами.

Callibri — платформа лид-менеджмента, которая специализируется на маркетинговой аналитике (коллтрекинг, email-трекинг, сквозная аналитика), коммуникациях (чаты, обратный звонок, соцсети и мессенджеры) и автоматизации работы с лидами. Сервис дополнит инструментарий «Билайн adtech» (подразделение по рекламным технологиям «Билайн бизнес») в части аналитики, медийной рекламы и платформы «Билайн.продвижение». В то же время принадлежащий Callibri облачный сервис для микробизнеса «Гудок» позволит «Билайну» пополнить свой текущий портфель маркетинговых технологий новыми продуктами и решениями и придать импульс для разработки и внедрения новых, инновационных сервисов и услуг для своих клиентов.

Партнерство с сервисом Callibri значительно расширит возможности и улучшит качество облачной АТС для корпоративных клиентов «Билайна». Благодаря интеграции решений Callibri с продуктами «Билайна», компания сможет предложить своим клиентам еще более широкий спектр продуктов и инструментов для эффективного ведения бизнеса.

Евгений Коробов, директор по новому бизнесу «Билайна», управляющий бизнес-директор «Билайн adtech»: «Покупка доли в компании Callibri — это очередной шаг в сторону реализации нашей стратегии, направленной на создание глубоких партнерств с игроками рынка, которые являются лидерами в комплементарных нашим бизнес-приоритетам сферам. Выбор Callibri обусловлен высокой эффективностью компании в своей отрасли, а также вовлеченной и сплоченной командой, которая хорошо знает потребности клиента и готова вместе с нами развивать мартех-продукты. В команде «Билайн adtech» Иван Шкиря, кроме Callibri, также будет курировать клиентский опыт и продвижение маркетинговых сервисов».

Иван Шкиря, основатель Callibri: «Миссия Callibri — сделать эффективный маркетинг доступным для клиентов. Это сложная задача, для которой нам нужен сильный партнер. Отличный продукт, партнерская сеть и экспертиза в микро-, малом и среднем бизнесе – с нашей стороны. Технологии и экспертиза в крупном бизнесе – со стороны «Билайна». Плюс схожие ценности и заряженные команды. По нашему мнению, идеальное партнерство. С «Билайном» мы сможем предлагать коллтрекинг в любом уголке России, создавать продукты круче и быстрее, а для меня отдельная амбиция — лидировать развитие всего martech-рынка».

Callibri работает на рынке с 2014 г., в ее портфолио более 8 тыс. клиентов из 108 городов, включая почти 2 тыс. клиентов сервиса «Гудок». Штат Callibri – 71 сотрудник, выручка от SAAS – облачной модели предоставления ПО – составляет 100% выручки компании. Основной офис находится в Екатеринбурге.

***

ПАО «Вымпелком» (бренд «Билайн») — цифровая компания, которая, помимо услуг связи, развивает собственные компетенции в области финтеха, решений на базе ИИ для медицины, образования, сервисов видео- и аудио аналитики, решений для умного города, а также ESG.