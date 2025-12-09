Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 186774
ИКТ 14478
Организации 11235
Ведомства 1493
Ассоциации 1072
Технологии 3540
Системы 26484
Персоны 80513
География 2983
Статьи 1571
Пресса 1264
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2743
Мероприятия 878

ROMI Return on Marketing Investment Окупаемость расходов на рекламу Коэффициент возврата маркетинговых инвестиций Сквозная аналитика


  • Под сквозной аналитикой авторы исследования понимают системы, позволяющие отслеживать путь клиента от первого контакта с рекламой до совершения покупки. Такие решения помогают компаниям получать полную картину эффективности своих маркетинговых усилий, выявлять наиболее эффективные каналы привлечения потребителей и оптимизировать рекламные акции.

     

СОБЫТИЯ


09.12.2025 Кто зарабатывает на предновогодней суете: исследование «Телфин», OkoCRM, Unisender 1
02.12.2025 «МТС AdTech» запускает кросс-платформенную механику рекламных кампаний в DSP и Telegram Ads 1
28.11.2025 Холдинг «Агросила» реализует масштабный проект цифровой трансформации аналитики данных 1
10.11.2025 Как операционный CRM помогает банкам удерживать клиентов и сокращать издержки 1
29.10.2025 «Т-Банк» создал интерактивную карту для поиска кэшбэка от розничных продавцов 1
30.09.2025 «Нижегородская областная фармация» перешла на RightWay 2
17.09.2025 ГК «Кортрос» внедрила систему продвинутой аналитики «Дельта BI» 1
03.09.2025 Что дают корпоративные LMS бизнесу и сотрудникам 1
17.07.2025 «Сбер» и BI.Zone повысят цифровую устойчивость российских организаций 1
07.02.2025 Классифайды и мобильный трафик: компания Smartis представила новые интеграции для сквозной аналитики 1
22.11.2024 Ярослав Третьяков -

Ярослав Третьяков, «Пульс»: Для HR цифровизация означает меньше бумажной рутины и больше фокуса на развитии сотрудников

 1
31.10.2024 Цифровизация госуправления в сфере аккредитации обошлась в 662 миллиона 1
22.10.2024 Аналитическая система мониторинга бизнес-процессов Optimining расширяет функциональность 1
02.10.2024 HR-платформа iMpact LMS представила решение для автоматизации адаптации персонала на базе «Битрикс24» 1
22.07.2024 Настало время готовиться к выходу на рынки дружественных стран 1
05.07.2024 vStack внедрила SimpleOne B2B CRM 1
03.06.2024 Никита Березуцкий, Basera Properties: Agile-подход эффективен даже за пределами ИТ 1
13.02.2024 ГК Applite подтвердила совместимость DLP-системы «Стахановец» с операционной системой «Атлант»   1
25.01.2024 «Группа Астра» подтвердила совместимость клиентской части программного комплекса «Стахановец» с ОС Astra Linux 1
23.11.2023 «Билайн» приобрел долю в маркетинговом сервисе Callibri 1
09.11.2023 IBS запускает услугу «Клиентская аналитика и автоматизация целевого маркетинга (CVM и Campaign Management)» 1
08.11.2023 Hybrid выпустила CMP-платформу Flamp 1
19.07.2023 «Детский мир» внедрил искусственный интеллект в свою инфраструктуру 1
07.07.2023 Как выбрать и использовать low-code инструменты 1
20.07.2023 Как построить корпоративное хранилище данных за 4 месяца: кейс платформы цифровой логистики 1
29.03.2023 Проблемы техподдержки, и как их решают Service Desk-системы 1
22.03.2023 Комплексный подход по взаимодействию с клиентами: решения CRM+Service для увеличения LTV клиента 1
28.02.2023 Названы интересные примеры использования больших данных 1
30.09.2022 Mango Office расширила географию присутствия 1
31.08.2022 Каждый пятый россиянин чаще звонит и пишет SMS после блокировки соцсетей 1
09.08.2022 RooX предлагает «страховку» от удаления мобильных приложений из сторов 1
07.06.2022 В CIAM-системе RooX UIDM появилась функциональность для сквозной веб-аналитики 1
09.11.2021 «Сберкорус» внедрил личного цифрового помощника каждому менеджеру по продажам в группе «Самолет» 1
21.10.2021 Mango Office обновил платформу сквозной аналитики и коллтрекинга 1
27.11.2020 Экосистема недвижимости «Метр квадратный» внедрила СRM-платформу Creatio 1
25.11.2020 Как пандемия подстегнула цифровизацию ритейла 1
09.11.2020 «Битрикс24» достиг отметки в 8 млн зарегистрированных компаний 1
22.10.2020 «Манго телеком» интегрировал телефонию с CRM-системой Creatio 1
22.07.2020 Больше половины российских компаний не знают, что такое CRM 1
16.07.2020 «Открытие Брокер» c помощью «Рексофт» внедрила систему управления архитектурой предприятия 1

Публикаций - 58, упоминаний - 60

ROMI и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 8434 7
1С-Битрикс - Bitrix 620 6
8983 4
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2252 3
VK - Mail.ru Group 3532 3
Microsoft Corporation 25236 3
Google LLC 12255 3
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 396 2
RooX Solutons - Рукс Солюшенс 54 2
Adobe Figma 60 2
Ростелеком 10306 2
Naumen - Наумен 684 2
Mango Cloud Systems - Mango Office - Манго Телеком 268 2
Ланит - Норбит - Norbit 406 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9195 2
МегаФон 9892 2
Meta Platforms - Facebook 4531 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4523 2
Terrasoft - Террасофт 202 2
Telegram Group 2571 2
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 647 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2482 2
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1702 2
Luxms 99 1
Orbus Software 4 1
НКТ - Новые Коммуникационные Технологии - Р7 46 1
X5 Group - X5 Tech - X5 Технологии - X5 Digital - ИКС 5 Технологии - X5 Robotics 105 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem - ИСПсистем - Энт Сервисез - Экзософт - Exosoft 273 1
DataDarvin - ДатаДарвин 3 1
Infobot - Инфобот 2 1
Hawk House Integration - Хок Хаус Интегрэйшн - Эмбер - Amber 34 1
Flexis - iDecide - АйДесайд 36 1
Unlimited Production - Анлимитед Продакшен 86 1
Хомнет Лизинг 29 1
Easy Report 8 1
РусБИТех - Увеон – облачные технологии - Uveon 255 1
Retail Rocket Group - Ритейл Рокет 14 1
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 490 1
Schneider Electric - Systeme Electric - Систэм Электрик - СЭ АО - Шнейдер Электрик Системс Россия 170 1
DатаРу - DataRu - ДатаРу - ДатаRu 154 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1460 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8172 4
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 329 3
Альфа-Банк 1868 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 2995 3
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 500 3
Лента - Сеть розничной торговли 2267 3
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1791 2
Роснефть НК - нефтяная компания 528 2
Ростех - Вертолеты России 175 2
OBI - ОБИ - Международная торговая сеть магазинов строительных и хозяйственных товаров 61 2
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 260 2
Газпром ПАО 1416 2
Окей - О'Кей - Гипермаркет 220 1
Новард Эконика - Женская обувная сеть 22 1
Группа Самолет 95 1
MAER Group 2 1
Тракторные заводы Концерн - Машиностроительно-индустриальная группа - КТЗ МИГ - Чебоксарский завод промышленных тракторов, ЧЗПТ - ЧЕТРА-Промышленные машины - Промтрактор - Чебоксарский агрегатный завод, ЧАЗ - Владимирский моторо-тракторный завод, ВМТЗ 82 1
Силовые машины 142 1
Агропромкомплектация ГК - АПК-Центр 90 1
НИУ ВШЭ - Бизнес-инкубатор Высшей Школы Экономики - HSE Inc 14 1
Timepad - ТаймПэд Лтд 13 1
ВТБ - Единый ЦУПИС - ЕЦУПИС - Первый ЦУПИС - Мобильная карта НКО ИТИС 89 1
Монополия ГК 11 1
Mercedes-Benz Financial Services - Мерседес-Бенц Файненшл Сервисес - Mercedes-Benz Bank - Мерседес-Бенц Банк 5 1
Детский мир - Зоозавр - Zoozavr 15 1
Шереметьево Хэндлинг 48 1
Сибирское здоровье - медицинский центр 2 1
Совкомбанк жизнь - МетЛайф - Metlife Alico - RUS AIG - Страховая компания AIG Россия - Страховая компания АИГ Лайф - Страховая компания АЛИКО 14 1
ИПП - Институт проблем предпринимательства 2 1
РЖД - Российские железные дороги 2001 1
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 125 1
ВТБ - Почта Банк 503 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2694 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 477 1
ОМК - Объединенная металлургическая компания 219 1
Магнит - Дикси - Сеть магазинов 177 1
PepsiCo - Pepsi Bottling - Пепсико 207 1
Сбер - Сбербанк НПФ - Негосударственный пенсионный фонд - СберНПФ - Пенсионные решения НПФ - Ренессанс пенсии НПФ 76 1
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 238 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12842 6
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4889 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5229 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6273 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3249 2
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 366 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5779 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 390 1
АПБЭ - Агентство по прогнозированию балансов в электроэнергетике 2 1
Судебная власть - Judicial power 2412 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2002 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2161 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 909 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1028 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ 154 1
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 344 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 279 1
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 239 1
ФРИИ Акселератор 54 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 389 1
Федеральное казначейство России 1879 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3432 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5230 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1677 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 365 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1276 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 752 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3117 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 943 1
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 163 1
ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия 118 1
Рособрнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 176 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 130 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 741 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 210 1
OWASP - Open Web Application Security Project 118 1
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7609 24
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34015 22
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57346 21
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73170 18
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8454 18
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8130 17
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26083 16
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23034 13
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11314 13
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5635 12
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11458 12
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18134 11
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2447 11
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5145 11
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17152 10
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23161 10
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12265 10
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5262 10
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31736 9
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5592 9
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8930 8
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12326 8
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4472 7
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5661 7
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4668 7
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12339 7
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10127 7
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12376 7
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2853 6
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4036 6
MarTech - Call-tracking - колл-трекинг, отслеживание телефонных звонков 71 6
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25543 6
MarTech - LTV - Lifetime Value - CLV - Customer Lifetime Value - пожизненная ценность клиента - CVM-маркетинг - Customer Value Management 118 6
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5909 6
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7406 6
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13325 6
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3550 6
LCNC - Low-code - Low Coding - LCAP - Low-Code Platform - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1599 6
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2424 5
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9783 5
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 623 8
Mango Cloud Systems - Mango Office 242 4
Terrasoft Creatio 98 3
Terrasoft Creatio Sales 11 2
Стахановец - Стах@новец - Стахановец Про 107 2
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 260 2
Mango Cloud Systems - Mango Office - Виртуальная АТС 70 2
ELMA 365 Low-code BPM 148 2
RooX UIDM 45 2
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1510 2
Microsoft Office 3952 2
VK - Mail.Ru myTarget - Таргет@Mail.ru 165 2
Google Android 14679 2
Apple iOS 8242 2
Linux OS 10896 2
Google Analytics - Google Universal Analytics 108 2
Яндекс.Директ - Yandex Direct 325 2
Microsoft Dynamics 1186 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3440 2
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 831 2
Яндекс.Метрика - Yandex.Metrika - Webvisor - Вебивизор 317 2
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1110 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5828 2
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1324 2
CNews - CNewsMarket - ИТ-маркетплейс 653 2
Orbus Software iServer 5 1
Dell EMC Cloud - Dell EMC Cloud Marketplace - Dell EMC CloudIQ - Dell EMC Enterprise Hybrid Cloud - Dell EMC Hybrid Cloud Platform - Dell EMC Cloud Storage Services - Dell EMC Atmos Cloud 35 1
Adobe Marketo Engage 7 1
Microsoft Outlook.com - Microsoft Outlook Web App - Microsoft Outlook Web Access - Microsoft Windows Live Hotmail - MSN Hotmail 418 1
Google BigQuery 23 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem BILLmanager 248 1
Quorum - Кворум Брокер сообщений 33 1
ГАСУ - ГАС Управление - Государственная информационная система управления целевыми программами - ФЦП АИС - Автоматизированная информационная система сопровождения Федеральной целевой программы 66 1
Ланит - Lansoft - LANSOFT Document Management - iDecide Documents 20 1
Хомнет Лизинг - программный комплекс для лизинговых компаний 36 1
Хомнет Лизинг Управление продажами 1 1
ВымпелКом - Билайн ПРОдвижение 8 1
ВымпелКом - Callibri - Колибри 9 1
РусБИТех - Увеон - Термидеск - Termidesk 328 1
ITG - ITglobal.com - vStack HCP - ВиСтэк РУС 126 1
Кулешов Сергей 36 4
Бондарик Александр 7 2
Алешкин Сергей 65 2
Леднева Наталия 2 2
Канатов Александр 19 2
Цапок Михаил 6 1
Маслов Сергей 4 1
Ременникова Елена 10 1
Врацкий Андрей 165 1
Сологуб Денис 75 1
Стоянов Алексей 52 1
Шикинов Александр 28 1
Балагурова Ольга 3 1
Поликовский Дмитрий 6 1
Николаев Максим 5 1
Храпов Кирилл 3 1
Кожевников Дмитрий 18 1
Деверилин Павел 34 1
Карпов Евгений 59 1
Харитонов Дмитрий 71 1
Гаврилов Евгений 55 1
Хлавна Михаил 4 1
Горский Виктор 1 1
Елисеев Дмитрий 13 1
Кабанов Андрей 2 1
Белов Павел 4 1
Swarbrick Brian - Шварбрик Брайан 1 1
Филимонов Антон 21 1
Карпов Роман 75 1
Евгенов Никита 8 1
Лазуков Станислав 43 1
Тульчинский Станислав 85 1
Маркова Светлана 43 1
Ульянычев Матвей 47 1
Тятюшев Максим 160 1
Бирюков Артем 10 1
Саркисян Артур 5 1
Денисов Владислав 4 1
Мейнцер Антон 20 1
Евграфьев Евгений 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 156831 35
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18209 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53457 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45704 6
Украина 7793 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14485 4
Япония 13547 4
Польша - Республика 2001 4
Германия - Федеративная Республика 12936 4
Италия - Итальянская Республика 4429 4
Франция - Французская Республика 7975 4
Турция - Турецкая республика 2486 4
Индонезия - Республика 1007 4
Испания - Королевство 3760 4
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1064 4
Португалия - Португальская Республика 938 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13566 3
Казахстан - Республика 5792 2
Беларусь - Белоруссия 6023 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18566 2
Европа 24634 2
Индия - Bharat 5697 2
Россия - УФО - Екатеринбург 4270 2
Нигерия - Федеративная Республика 327 2
Турция - Стамбул - Константинополь - Царьград - Византий 185 2
Россия - УФО - Челябинская область - Миасс 116 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Стерлитамак 79 1
Россия - СЗФО - Псковская область - Великолукский район - Великие Луки 65 1
Россия СЗФО - Архангельская область - Северодвинск 134 1
Лига арабских государств - Организации Арабских государств - Arab League - Арабские страны 404 1
Африка Центральная 41 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Сарапул 61 1
Россия - СЗФО - Республика Коми - Воркута 45 1
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1075 1
Грузия 1282 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8112 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4092 1
Швеция - Королевство 3715 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2908 1
Россия - СФО - Новосибирск 4650 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55022 12
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51283 12
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25996 12
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31901 9
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10295 9
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15115 8
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11434 6
AdTech - Lead - Лид - лидогенерация - Целевой лид - потенциальный клиент - CPL - Cost Per Lead - стоимость получения лида (контактов) потенциального клиента - CRM Lead Management - Системы управления лидами 327 6
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1544 6
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2954 6
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11762 6
Английский язык 6876 5
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3767 5
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3224 4
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6237 4
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6321 4
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20386 4
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3379 4
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6106 3
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5323 3
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8130 3
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1628 3
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8242 3
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6496 3
Экономический эффект 1219 3
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5515 3
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7355 3
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9672 3
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6784 3
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 1044 3
Страхование - Страховое дело - Insurance 6251 3
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2308 3
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3114 3
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2803 2
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3280 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3702 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6939 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6406 2
Здравоохранение - Психология - Стресс - Stress - состояние повышенного напряжения 996 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10742 2
Forbes - Форбс 910 2
Independent 111 1
Sports.ru - Спортс.ру 30 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3754 2
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 776 1
Gartner Magic Quadrant CRM Lead Management - Gartner Magic Quadrant CRM Customer Engagement - Gartner CRM Vendor Guide 3 1
Fortune Business Insights 23 1
Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 129 1
Frost & Sullivan 203 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1050 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 371 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8374 1
CNews Инновация года - награда 133 1
Gartner - Гартнер 3608 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1259 3
МИСиС НИТУ - Центр компетенций НТИ Квантовые коммуникации - Институт физики и квантовой инженерии 53 1
Альфа-Банк - Alfa Factory 2 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 518 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 219 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1087 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 395 1
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 201 1
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 420 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1215 3
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2135 2
CNews FORUM Кейсы 280 2
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2603 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 366 1
CNews AWARDS - награда 549 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1406090, в очереди разбора - 733442.
Создано именных указателей - 186774.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Обзор HARPER UCH-715: сетевой фильтр с функцией быстрой зарядки

Как правильно составить запрос для нейросети: советы ZOOM

Как бесплатно узнать, кто звонил: лучшие сервисы и приложения в 2025 году

Показать еще

Наука

Ученые используют ген долголетия, который есть у людей старше 100 лет, чтобы замедлить быстрое старение

Произошло рекордное извержение черной дыры — она сияет ярче 10 триллионов Солнц

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность
Показать еще