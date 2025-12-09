Под сквозной аналитикой авторы исследования понимают системы, позволяющие отслеживать путь клиента от первого контакта с рекламой до совершения покупки. Такие решения помогают компаниям получать полную картину эффективности своих маркетинговых усилий, выявлять наиболее эффективные каналы привлечения потребителей и оптимизировать рекламные акции.