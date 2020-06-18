Mail.ru Group добавила новые метрики в аналитике рекламных кампаний

Mail.ru Group добавила новые финансовые показатели кампаний в рекламном кабинете myTarget. Используя расширенную статистику, рекламодатели смогут определять наиболее эффективные каналы продвижения и еще точнее оценивать окупаемость инвестиций в digital-маркетинг.

Клиенты myTarget получили доступ к статистике по финансовым показателям: доходу, ROMI (Return on Marketing Investment) и доле рекламных расходов (ДРР). Их можно рассчитать для каждой цели рекламной кампании в отдельности — или получить суммарное значение по всем событиям.

Доход показывает, какую ценность принесли целевые действия пользователей на сайте или в приложении рекламодателя — например, покупки внутриигровых событий или оплата заказов в интернет-магазине. ДРР отражает отношение расходов на рекламу к доходам от нее, а ROMI – возврат инвестиций от маркетинговых кампаний.

Финансовые показатели рассчитываются на основе данных из счетчика top.mail.ru и основных трекеров, интегрированных c myTarget, в том числе myTracker.