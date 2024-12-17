Бизнес сможет интегрировать VK ID и MyTracker в рамках единого решения 1

Сервис VK поможет развивать сайты и приложения с расширенной аналитикой 1

MyTracker запустила инструмент для оценки портрета аудитории сайта или приложения 1

MyTracker запустила инструмент для автоматической передачи сегментов в рекламные платформы 1

MyTracker расширяет инструменты сквозной аналитики для приложений 1

MyTracker открывает возможность для создания кастомизированных метрик 1

VK запустила в Mytracker возможность бесплатной атрибуции Facebook для владельцев мобильных приложений на базе Android 1

VK запустила в myTarget динамические рекламные объявления для привлечения аудитории на сайт или в приложение 1

В Mytracker появился новый бесплатный инструмент для прогноза LTV по универсальному доходу 1

Система myTracker начала поддерживать интеграцию с платформой медиации Google AdMob 1

Платформа myTracker поможет загружать данные о доходах из различных источников через API 1

MyTracker запустила инструмент для отслеживания фрода в мобильных приложениях 1

myTarget объединила аналитику по кампаниям и баннерам 1

В myTracker появились данные о рекламных кампаниях в App Store 1

Платформа myTracker расширила возможности аналитики за счет трекинга предустановок 1

myTracker начал поддерживать мультиплатформенную атрибуцию 1

В myTracker появился новый инструмент для сегментирования аудитории 1

В маркетинговой платформе myTracker появилась мультиплатформенная статистика 1

В маркетинговой платформе myTracker появилась аналитика по подпискам в мобильных приложениях 1

Платформа myTracker начала показывать данные об оттоке пользователей и обновленную статистику 1

Сервис myTracker позволит оценивать активность на уровне пользователя приложений 1