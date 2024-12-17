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VK Mail.ru myTracker


MyTracker – мультиплатформенная система аналитики и атрибуции для мобильных приложений и сайтов. Она подсказывает пользователю, кто аудитория его проекта, собирает статистику и упрощает аналитику, предоставляя все необходимые отчёты в одном окне: рекламная активность, профиль и поведение пользователей, финансовые показатели и др.


17.12.2024 В MyTracker появился ИИ-ассистент для аналитики 1
04.12.2024 Бизнес сможет интегрировать VK ID и MyTracker в рамках единого решения 1
29.11.2023 Сервис VK поможет развивать сайты и приложения с расширенной аналитикой 1
22.11.2023 Интернет-магазины могут анализировать продажи и прогнозировать доход с помощью MyTracker 1
30.06.2023 MyTracker запустила инструмент для оценки портрета аудитории сайта или приложения 1
09.06.2023 В «VK рекламе» стали доступны расширенные инструменты для работы с аудиториями из MyTracker 1
27.10.2022 MyTracker запустила инструмент для автоматической передачи сегментов в рекламные платформы 1
16.08.2022 MyTracker расширяет инструменты сквозной аналитики для приложений 1
18.05.2022 MyTracker открывает возможность для создания кастомизированных метрик 1
16.12.2021 VK запустила MyTracker Personalize – новый рекомендательный сервис для увеличения дохода приложений 3
22.11.2021 VK представила технологию вероятностной ML-атрибуции установок мобильных приложений в myTarget 2
10.11.2021 VK запустила в Mytracker возможность бесплатной атрибуции Facebook для владельцев мобильных приложений на базе Android 1
03.11.2021 В MyTracker стал доступен инструмент для выявления фрода на веб-сайтах 1
01.11.2021 VK запустила в myTarget динамические рекламные объявления для привлечения аудитории на сайт или в приложение 1
25.10.2021 В Mytracker появился новый бесплатный инструмент для прогноза LTV по универсальному доходу 1
07.09.2021 В myTracker появился инструмент для прогнозирования эффективности кампаний на iOS 14.5+ 1
19.03.2021 Система myTracker начала поддерживать интеграцию с платформой медиации Google AdMob 1
25.02.2021 Платформа myTracker поможет загружать данные о доходах из различных источников через API 1
17.02.2021 «Вконтакте» запустила новый инструмент для рекламы мобильных приложений 1
05.11.2020 MyTracker запустила инструмент для отслеживания фрода в мобильных приложениях 1
02.09.2020 Mail.ru Group поможет анализировать доходы от рекламы в приложениях 1
20.08.2020 Mail.ru Group запустила автоматическую оценку влияния наружной рекламы на установки приложений 1
19.08.2020 myTarget объединила аналитику по кампаниям и баннерам 1
11.08.2020 В myTracker появились данные о рекламных кампаниях в App Store 1
23.07.2020 Платформа myTracker расширила возможности аналитики за счет трекинга предустановок 1
07.07.2020 Mail.ru Group запустила Look-alike таргетинг на основе данных мобильных трекеров 1
06.07.2020 myTracker начал поддерживать мультиплатформенную атрибуцию 1
18.06.2020 Mail.ru Group добавила новые метрики в аналитике рекламных кампаний 1
25.05.2020 В myTracker появился новый инструмент для сегментирования аудитории 1
17.04.2020 myTracker начала бета-тестирование API для прямой передачи событий между серверами 1
19.02.2020 В myTracker добавлена поддержка post-view атрибуции в myTarget 1
05.02.2020 Исследование myTracker: миллениалы охотнее других платят в мобильных играх 1
07.10.2019 В маркетинговой платформе myTracker появилась мультиплатформенная статистика 1
26.09.2019 В маркетинговой платформе myTracker появилась аналитика по подпискам в мобильных приложениях 1
02.09.2019 Платформа myTracker начала показывать данные об оттоке пользователей и обновленную статистику 1
11.06.2019 Сервис myTracker позволит оценивать активность на уровне пользователя приложений 1
07.06.2019 Mail.ru Group запускает предикативную аналитику на базе myTracker 1
13.07.2018 В myTarget запущена модель oCPM для продвижения мобильных приложений 1
21.04.2017 Mail.Ru Group запустит бесплатную предиктивную аналитику на базе myTracker 2
15.12.2015 Mail.Ru Group запустила геотаргетированную рекламу 1

Публикаций - 41, упоминаний - 45

VK и организации, системы, технологии, персоны:

VK - Mail.ru Group 3455 21
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3903 15
Apple Inc 12101 3
Meta Platforms - Facebook 4438 1
Google LLC 11775 1
Прогноз 1650 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12553 1
Ситимобил - Служба такси 158 1
Лента - Сеть розничной торговли 2080 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4749 22
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11125 11
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 4992 9
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24118 9
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7093 8
SDK - Software development kit - Комплект средств разработки ПО 980 6
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7548 6
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10965 5
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17062 5
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3156 4
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2471 4
Data monetization - Монетизация данных 1624 4
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4671 4
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12009 3
CPM - Corporate Performance Management - EMP - Enterprise Performance Management - Управление эффективностью организации 549 3
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27846 3
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3839 3
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10496 3
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13932 2
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2532 2
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5031 2
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 4977 2
Кибербезопасность - Fraud Detection - Anti-fraud - Антифрод - Системы противодействия мошенничеству 587 2
Релевантность - Relevance - актуальность, уместность - соответствие интента (поискового намерения) 509 2
Look-alike - Look-a-like - рекламная технология "поиск похожих" 18 1
Cloud Games - MOBA - Multiplayer Online Battle Arena - Многопользовательская онлайновая боевая арена 27 1
O2O - Online-to-Offline - "из онлайна в офлайн" - digital-маркетинг привода клиентов из интернета в реальные точки продаж 25 1
Google Android - приложения и разработчики 590 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7573 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50409 1
PSIM - Physical Security Information Management - Интеграция нескольких несвязанных приложений и устройств безопасности и управления ими через единый пользовательский интерфейс 297 1
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1134 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8556 1
Cloud Games - MMORPG - Massively multiplayer online role-playing game - Массовая многопользовательская ролевая онлайн-игра - ММОРПГ 796 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65968 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7621 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4214 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30692 1
Сеть передачи данных - Data transmission network 3722 1
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Кофемашина - Кофеварка - Coffee machine 353 1
VK - Mail.Ru myTarget 145 12
Apple iOS 7809 9
Google Android 13994 8
AppsFlyer - платформа измерения мобильной рекламы 14 3
AppLovin - Adjust 12 3
VK - Mail.ru Одноклассники 1789 3
VK Реклама - ВК Рекламные Технологии 96 3
VK - Mail.Ru Group Юла - Youla - каталог бесплатных частных объявлений 104 2
Apple iPhone - серия смартфонов 7083 1
Apple - App Store 2890 1
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1621 1
VK - Mail.ru Мой мир - социальная сеть 160 1
Google AdMob Сертификация 42 1
VK Connect 21 1
VK Pay - платежная система ВКонтакте 52 1
Google Play - Google Store - Android Market 3291 1
Яндекс.Метрика - Yandex.Metrika - Webvisor - Вебивизор 260 1
Dash - Криптовалюта 54 1
Google Android APP - Google Android Advanced Protection Program 670 1
Microsoft Office Excel 1197 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1098 1
VK ID - VK OnePass - Mail.ru ID 66 1
Сергеев Дмитрий 59 2
Кузнецов Денис 8 1
Крутицкий Дмитрий 1 1
Астахов Ярослав 1 1
Алферов Игорь 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 144219 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 2
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 934 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17027 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52102 1
Япония 13282 1
Дания - Королевство 1296 1
Финляндия - Финляндская Республика 3604 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17368 1
Индия - Bharat 5446 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2490 1
Италия - Итальянская Республика 4352 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2414 1
Бразилия - Федеративная Республика 2362 1
Индонезия - Республика 957 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 992 1
Филиппины - Республика 564 1
Норвегия - Королевство 1804 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3526 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14111 1
Швеция - Королевство 3619 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2762 6
LTV - Lifetime Value - CLV - Customer Lifetime Value - пожизненная ценность клиента 70 6
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 761 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47991 2
MAU - Monthly Active Users - Ежемесячные активные пользователи 221 1
ROMI - Return on Marketing Investment - Окупаемость расходов на рекламу - Коэффициент возврата маркетинговых инвестиций - Сквозная аналитика 47 1
ARPPU - Average revenue per paying user - Средняя выручка на одного платящего пользователя 2 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14320 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9927 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3106 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3646 1
Статистика - Statistics - статистические данные 1733 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6049 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2471 1
AdTech - Баннеры - Баннерная реклама - Banner advertising - Интернет-реклама 1544 1
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 880 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5735 1
Спорт - Йога - Fitness - Фитнес - Зарядка - Гимнастика - вид физической активности 683 1
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1584 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2756 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6961 1
Газпром ГПМ РТВ - Пятница! - телеканал 118 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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