VK Mail.ru myTracker
MyTracker – мультиплатформенная система аналитики и атрибуции для мобильных приложений и сайтов. Она подсказывает пользователю, кто аудитория его проекта, собирает статистику и упрощает аналитику, предоставляя все необходимые отчёты в одном окне: рекламная активность, профиль и поведение пользователей, финансовые показатели и др.
VK и организации, системы, технологии, персоны:
|VK - Mail.ru Group 3455 21
|VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3903 15
|Apple Inc 12101 3
|Meta Platforms - Facebook 4438 1
|Google LLC 11775 1
|Прогноз 1650 1
|МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12553 1
|Сергеев Дмитрий 59 2
|Кузнецов Денис 8 1
|Крутицкий Дмитрий 1 1
|Астахов Ярослав 1 1
|Алферов Игорь 1 1
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