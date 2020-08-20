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Mail.ru Group запустила автоматическую оценку влияния наружной рекламы на установки приложений

Интернет E-commerce Веб-сервисы
, Текст: Эльяс Касми

Mail.ru Group запустила технологию, которая рассчитывает эффективность продвижения мобильных приложений с помощью наружной рекламы. Теперь рекламодатели смогут в реальном времени узнавать, сколько пользователей установили приложение после того, как увидели рекламу в офлайне — на цифровых носителях.

Новая технология работает на базе myTarget и системы мультиплатформенной аналитики и атрибуции myTracker. Это часть стратегии интернет-холдинга по развитию маркетинговых инструментов в области цифровой наружной рекламы. Платформа myTarget получает от партнеров — операторов наружной рекламы — обезличенные данные об аудитории, которая находится рядом с цифровыми билбордами в момент показа рекламы. Данные передаются в myTracker, после чего система сопоставляет их с информацией об установках приложения и совершаемых в нём действиях. myTracker автоматически определяет конверсию показов на билборде в установки и в реальном времени обновляет аналитику кампании в myTarget.

Данные о показах рекламы и установках приложения позволят с высокой точностью оценить эффективность офлайн-продвижения и в любой момент изменить настройки кампании. Например, можно выбрать билборды в другом районе, настроить параметры целевой аудитории, перераспределить бюджет или заменить ролик.

Новый инструмент уже протестировала команда сервиса объявлений «Юла». В июне 2020 г. рекламу приложения «Юлы» запустили на цифровых билбордах Gallery в Москве и Санкт-Петербурге. Средняя стоимость установки на iOS и Android по результатам кампании оказалась сопоставима с перформанс-форматами myTarget для продвижения мобильных приложений.

Итоги теста подтвердили, что цифровая наружная реклама подходит для эффективного привлечения пользователей в интернет-сервисы. Эта технология особенно полезна для проектов, которые работают и в офлайне, и в онлайне. Также цифровую наружную рекламу можно задействовать для комплексного продвижения мобильных приложений в связке с другими инструментами — например, ремаркетингом.

Доступ к аналитике по запросу можно получить уже сейчас, а позднее — воспользоваться им самостоятельно через единый интерфейс myTarget. Этот инструмент дополнит существующие решения Mail.ru Group в цифровой наружной рекламе, которые позволяют запускать таргетированное продвижение более чем в 10 городах России и оценивать эффективность О2О-кампаний.

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