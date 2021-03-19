Система myTracker начала поддерживать интеграцию с платформой медиации Google AdMob

Система мультиплатформенной аналитики myTracker интегрировалась с платформой рекламной монетизации Google AdMob. Теперь издатели, работающие с AdMob, смогут отслеживать в кабинете ключевые показатели объявлений, которые транслируется в их приложениях через эту платформу медиации, включая показы, объем вовлеченной аудитории и доходы от встроенной рекламы. Это поможет анализировать эффективность текущих подходов к монетизации приложений и максимизировать доходы.

Часто издатели и маркетологи приложений используют несколько медиаторов, чтобы увеличить выручку от показа рекламы на своих ресурсах. Такой подход может быть наиболее эффективным при условии, что у пользователя есть возможность сравнивать результаты по разным источникам дохода.

Теперь в myTracker разработчики могут в одном окне анализировать статистику и сравнивать данные по монетизации в AdMob и других платформах медиации. Вся доступная статистика будет отображаться в «Конструкторе отчетов».

Чтобы получать данные из AdMob, необходимо воспользоваться методами по отслеживанию данных из медиатора на уровне SDK. Подробнее процесс описан в документации.