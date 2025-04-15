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Google AdMob Сертификация



15.04.2025 Япония запретила Google навязывать свой поиск и браузер Chrome в смартфонах на Android 1
19.03.2021 Система myTracker начала поддерживать интеграцию с платформой медиации Google AdMob 2
18.11.2020 Google и Mail.ru Group запустили совместную программу бизнес-акселерации для игровых разработчиков 1
10.08.2020 Check Point: троян Emotet активизировался после пятимесячного затишья 1
01.03.2018 Годовая выручка Mail.Ru Group подскочила более чем на треть 1
01.03.2018 Mail.Ru Group представила аудированную МСФО отчетность за 2017 год 1
25.01.2017 Первым техническим директором Microsoft стал топ-менеджер LinkedIn 1
18.01.2017 Новый троян незаметно скачивает программы из Google Play 1
26.11.2014 Run Capital инвестирует $6 млн в AppInTop 1
21.08.2014 Вирус AdThief заразил более 75 тыс. iOS-устройств 1
15.04.2014 Embarcadero выпустила RAD Studio XE6 с расширенной поддержкой Android 1
24.04.2013 28 приложений в каталоге Google Play распространяют Android-трояны 1
18.06.2012 Angry Birds атакуют российских пользователей вредоносной рекламой 1
28.07.2011 iConText вышла на рынок мобильной рекламы 1
25.07.2011 Сеть WapStart будет размещать рекламу в мобильных приложениях 1
10.06.2011 Google покупает платформу баннерной рекламы за $400 млн 1
10.03.2011 Разработчик Angry Birds получил $42 млн инвестиций 1
03.12.2010 Сеть WapStart интегрировалась с рекламной платформой AdWhirl 1
01.11.2010 Приобретенная Google рекламная сеть AdMob осталась без главы 1
10.09.2010 Apple разрешила Flash-приложения для iPhone 1
11.08.2010 Еврокомиссия присоединилась к антипомопольному разбирательству в отношении Apple 1
18.06.2010 Аналитики: число пользователей iPhone в 2011 г. вырастет в 3 раза 1
14.06.2010 AdMob, Google крайне недовольны тем, что Apple оставила их без iAd 1
27.05.2010 Блог Сергея Меднова. Кто проглотит Apple? 1
24.05.2010 Google добился разрешения выйти на рынок мобильной рекламы 1
19.05.2010 Google будет бороться с правительством США за AdMob 1
04.05.2010 HTC расширит ассортимент коммуникаторов на базе Android 1
09.04.2010 Apple нанесла Google ответный удар 1
12.03.2010 Глава Microsoft похвалил Apple за iPhone 1
26.02.2010 73% пользователей смартфонов на Android – мужчины 1
20.01.2010 Apple iPhone: поиск Google хотят заменить на Microsoft 1
19.01.2010 Мобильное ПО принесет Apple $1,35 млрд 1
25.11.2009 В рекламе Google появилось видео и карты 1
10.11.2009 Google вложил $750 млн в мобильную рекламу 1
31.08.2009 Ежегодная выручка Apple с App Store составляет $2,4 млрд 1
22.04.2009 Названы смартфоны-трафикогенераторы Рунета 1
26.03.2009 Названы смартфоны-трафикогенераторы 1
26.03.2009 Названы пять основных смартфонов – генераторов трафика 1
13.01.2009 iPhone давит Nokia в интернете 1
14.11.2008 Мобильным браузерам обещают 3-кратный рост 1

Публикаций - 43, упоминаний - 44

Google AdMob Сертификация и организации, системы, технологии, персоны:

Google LLC 11903 26
Apple Inc 12224 17
Microsoft Corporation 24773 8
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5688 7
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1575 5
Lenovo Motorola 3503 5
VK - Mail.ru Group 3474 4
Adobe Systems 1559 4
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4070 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13030 3
МегаФон 9141 3
Киевстар - Kyivstar 542 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8833 3
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1417 3
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1524 3
HTC Corporation 1500 3
SK Group - SK Telecom - South Korea Telecom - SK Broadband 201 3
i-Free - i-Free Innovations - Айфри 126 3
ИММО - Информ-Мобил 53 3
Рустар Холдинг - торговые марки Infon и Агрегатор 86 3
Next Media Group - Некст Медиа 38 3
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners 1374 3
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 359 2
data.ai - App Annie 85 2
Dr.Web - Доктор Веб 1260 2
Meta Platforms - Facebook 4456 2
Samsung Electronics 10341 2
X Corp - Twitter 2875 2
VK - My.Games Venture Capital - MGVC 13 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4994 1
GitHub 857 1
Casio 332 1
Dell EMC 5043 1
Amazon Inc - Amazon.com 3034 1
Check Point Software Technologies 768 1
Hitachi - Хитачи 1468 1
Sony 6565 1
Zecurion - Зекурион - SecurIT - Секьюрит 376 1
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1760 1
Trend Micro 609 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 6
Евросеть 1412 3
Radisson Hotel Group - RHG - Radisson Hotels & Resorts - гостиничная сеть 43 3
Radisson Blu Slavyanskaya Hotel and Business Centre - Отель Рэдиссон Славянская 291 3
VK - ESforce - Исфорс Рус 32 2
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб 257 2
Pandao 24 2
BeepCar - Бипкар 16 2
VK - Mail.ru Group ZakaZaka 7 2
Morgan Stanley - Морган Стэнли 462 2
Microsoft - LinkedIn 657 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2737 1
UBS AG - Ю Би Эс Секьюритиз 298 1
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 531 1
Accel Partners 49 1
Spark Capital 19 1
Tesla Motors 401 1
Quattro Wireless 1 1
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 427 3
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 638 2
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1020 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3317 1
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 348 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4835 24
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24513 19
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25797 11
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14043 8
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28152 7
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17277 7
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12882 5
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10712 5
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30260 5
Data monetization - Монетизация данных 1678 5
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11387 5
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9324 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28486 4
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7492 4
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 2935 4
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7245 4
SDK - Software development kit - Комплект средств разработки ПО 993 4
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13959 4
Native applications - Нативные приложения - Прикладные программы, оптимизированые под конкретные операционные системы 254 3
Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3125 3
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6500 3
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12326 3
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16292 3
VAS - Value Added Services - Услуги, приносящие дополнительный доход 236 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67958 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16012 3
FinTech - ДБО - Mobile Payment - Услуги мобильной коммерции - Мобильная платежная система - Мобильный платёж - Wireless-based payment system - Система мобильных платежей 861 3
Мобильное приложение - Мобильный контент - Mobile content - цифровой контент - digital content 524 3
Web 2.0 - Веб 2.0 397 3
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3534 2
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2827 2
IVAS - Internet value-added services - Пользовательские платежи в социальных сетях 26 2
Cloud Games - MMO, MMOG - Massively Multiplayer Online Game - Массовая многопользовательская онлайн-игра 316 2
Flash Video - FLV - формат файлов, медиаконтейнер 1160 2
Google Android - приложения и разработчики 604 2
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4291 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14371 2
BookReader - Букридер - Электронная книга (устройство) - цифровые книги 1501 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21600 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24785 2
Apple iPhone - серия смартфонов 7149 20
Google Android 14179 18
Apple iPod Touch 746 10
Google Play - Google Store - Android Market 3327 8
Apple - App Store 2921 8
Apple iAd 49 7
Apple iOS 7919 6
Apple iPad 3877 6
Apple iPhone OS 149 6
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2396 5
Apple iPod 1537 4
Nokia Nseries 537 4
Nokia Symbian OS 1400 4
Google Marketing Platform - DoubleClick - DARTmail - DARTsearch 252 4
Google Pixel - гуглофон - серия смартфонов 396 3
HTC Dream - T-Mobile G - смартфон 72 3
Google Android APP - Google Android Advanced Protection Program 683 3
VK - Mail.ru Одноклассники 1821 2
VK - Mail.Ru Почта 351 2
VK - Mail.Ru myTarget 146 2
VK - Mail.Ru Group Юла - Youla - каталог бесплатных частных объявлений 105 2
МегаФон Hotbox - Сервис «горячего» хранения корпоративных данных 32 2
Google AdWords - Google Ads - Google Display Network 128 2
VK - Mail.Ru Infra 44 2
VK - Mail.Ru Icebox 31 2
VK Live 10 2
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks 1521 2
Google YouTube - Видеохостинг 2792 2
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4046 2
Apple Safari - браузер 860 2
Google Nexus - серия смартфонов, планшетов и медиа-устройств 477 2
Microsoft Bing - Microsoft Search in Bing - Microsoft Live Search 469 2
Rovio Mobile - Angry Birds 112 2
BlackBerry Curve 31 2
Microsoft Windows 15829 2
Google Android Package Kit - APK 192 2
BlackBerry Pearl 10 2
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 920 2
C/C++ - Язык программирования 778 2
Google - Teracent - Intelligent Display Advertising 4 2
Schmidt Eric Emerson - Шмидт Эрик Эмерсон 282 5
Jobs Steve - Джобс Стив 1014 5
Добродеев Борис 95 3
Гришин Дмитрий 209 2
Еремеев Илья 3 1
Satya Nadella - Сатья Наделла 201 1
Романенко Андрей 91 1
Ковалев Александр 162 1
Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 570 1
Наместников Юрий 40 1
Муравьев Андрей 11 1
Филиппов Василий 18 1
Багдасарян Стефани 2 1
Baghdassarian Stephanie - Багдасарян Стефани 2 1
Khan Imran - Хан Имран 9 1
Horowitz Maya - Хоровитц Майя 9 1
Huberty Katy - Хьюберти Кэти 18 1
Фадеев Михаил 56 1
Лопатин Виктор 25 1
Романенко Николай 10 1
Михайлов Игорь 12 1
Федющенко Сергей 6 1
Zennstroem Niklas - Зеннстрем Никлас 3 1
Памухин Василий 1 1
Miller Andy - Миллер Энди 6 1
Endo Nobuhiro - Эндо Нобухиро 2 1
Евдокимов Николай 3 1
Роман-Погоржельская Инесса 3 1
Путинцев Тимофей 3 1
Клепиков Владимир 2 1
Мацокин Никита 3 1
Юсупов Влад 1 1
Долин Василий 1 1
Рипаков Артем 1 1
Бажан Александр 1 1
Barrett Michael - Барретт Майкл 7 1
Барматова Алена 1 1
Мардо Роман 1 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52432 18
Россия - РФ - Российская федерация 147350 13
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43826 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14258 3
Африка - Африканский регион 3509 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17315 2
Финляндия - Финляндская Республика 3620 2
Азия - Азиатский регион 5589 2
Европа 21870 2
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1870 1
Израиль 2745 1
Ближний Восток 2970 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14211 1
Турция - Турецкая республика 2399 1
Европа Западная 1482 1
Украина - Чернобыль 60 1
Америка Латинская 1830 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13386 1
Япония 13342 1
США - Нью-Йорк 3102 1
Великобритания - Лондон 2390 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 1159 1
Германия - Берлин 717 1
США - Торонто 269 1
Китай - Тайвань 4021 1
Канада 4909 1
Украина - Припять 15 1
AdTech - Баннеры - Баннерная реклама - Banner advertising - Интернет-реклама 1574 7
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5109 5
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16585 4
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2782 3
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14799 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24539 3
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7085 3
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7948 3
Конвергенция - процесс сближения, схождения (в разном смысле), компромиссов 431 3
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2156 2
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7602 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3527 2
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1658 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4741 2
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3670 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48796 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11068 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4516 2
Инвестиции венчурные - Venture investments 2152 2
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2456 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5180 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4928 1
Статистика - Statistics - статистические данные 1761 1
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1225 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6319 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11129 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1803 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6231 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6807 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4937 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6431 1
Донат - Donations - Онлайн-вознаграждение - Безналичные чаевые - Адресные пожертвования 181 1
Индустрия развлечений - Шоу-бизнес - Show business - Концерт 629 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7043 1
Business accelerator - Бизнес акселератор - startup accelerator - seed accelerator - "ускоритель" - социальный институт поддержки стартапов 511 1
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1619 1
Фальсификация - Fake, Фейк - Falsificatio - Подделка - Поддельный предмет, вещь, сообщение, выдаваемое за настоящее - Дезинформация - Недостоверная информация 649 1
Бухгалтерия - Cash Flow - Денежный поток - поток денег - поток платежей - кэш-фло, кэш 346 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5942 4
AppleInsider 396 3
Forbes - Форбс 844 2
WapStart 45 2
Millennial Media 3 2
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1289 1
Bloomberg Businessweek 122 1
FT - Financial Times 1229 1
TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1223 1
NYT - The New York Times 1060 1
News Corp 187 1
New York Post 46 1
AT&T - WarnerMedia - Time Warner - Warner Communications Inc. и Time Inc 607 1
Известия ИД 643 1
Gartner - Гартнер 3566 5
IDC - International Data Corporation 4913 1
ABI Research 234 1
Check Point Threat Intelligence and Research - Check Point Global Threat Index 45 1
comScore 379 1
eMarketer 206 1
NPD Group 140 1
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона - Университет штата Вашингтон 260 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 2
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