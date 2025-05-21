SK Group - SK Telecom - South Korea Telecom - SK Broadband - Hanaro Telecom

Крупный сотовый оператор почти три года не замечал вирусы в своих ИТ-системах Вирусы в ИТ-системах SK Telecom Южнокорейская телекоммуникационная компания SK Telecom согласилась с выводами независимых экспертов, что опасный инцидент в сфере кибербезопасности, который мог привести к уте

Южная Корея срочно меняет SIM-карты 25 млн абонентов из-за кибератаки на крупнейшего сотового оператора страны Бесплатная смена SIM-карт Абоненты SK Telecom в Южной Корее массово меняют SIM-карты после кибератаки на оператора, об этом пишет сайт оператора сотовой связи и мобильного интернета SK Telecom. После того, что считается с

SK Telecom и Samsung протестировали сквозное 5G-соединение по технологии New Radio бности до 100 МГц, тогда как максимальная пропускная способность канала для передачи LTE – 20 МГц. «SK Telecom получила все основные технологии, необходимые для коммерциализации 5G с использова

Ericsson, Deutsche Telekom и SK Telecom запустили первую межконтинентальную сеть 5G Ericsson, Deutsche Telekom (DT) и SK Telecom объявили о развертывании межконтинентальной тестовой сети пятого поколения (5G). Как рассказали CNews в компании, сеть на базе платформы 5G компании Ericsson и объединяющей ряд 5G-ре

МТТ обеспечил LTE-роуминг между МТС и SK Telecom ждугородной и международной связи, транзитных и интеллектуальных услуг связи, обеспечил LTE-роуминг между российским оператором мобильной связи МТС и телекоммуникационным провайдером Республики Корея SK Telecom. Благодаря сервису IPX, предоставленному МТТ, МТС стал первым российским оператором связи, обеспечившим своим абонентам возможность использования услуг высокоскоростной передачи данн

Sandisk и SK Telecom запустили новую платформу для мобильного телевидения Корпорация SanDisk совместно с корейским оператором мобильной связи SK Telecom сообщили о завершении работ по созданию нового решения для мобильного телевидения и персональных видеозаписей (personal video recorder, PVR). Благодаря новым картам памяти SanDisk с

Южнокорейская SK Telecom покупает долю в Hanarotelecom за $1,18 млрд. Крупнейший в Южной Корее оператор сотовой связи SK Telecom приобретет долю в 38,9% в южнокорейском провайдере широкополосного доступа в интер

Корейский сотовый оператор помогает ловить рыбу она, второе — представляет собой передатчик в форме поплавка, к которому прикручивается леска с крючком. Во время клева необходимая информация передается на мобильный телефон рыбака. В 2004 году SK Telecom корейский оператор впервые предложил другую оригинальную услугу — при помощи ультракоротких волн отталкивать надоедливых насекомых. Впоследствии данный сервис был введен всеми п

Корейцы решают проблему со связью по-своему Один из жителей Сеула, Южная Корея, оставив тщетные попытки обратить на себя внимание оператора сотовой связи SK Telecom, решил в конечном итоге въехать на принадлежащем другу автомобиле Mercedes S500 в стеклянный вход офиса компании. По словам 47-летнего мужчины, он приобрел в SK Telecom сотовы

RealNetworks купит WiderThan (ringback tones), услуги музыки-по-запросу (music-on-demand) и других мобильных услуг для более 50 операторов беспроводной связи в более 25 странах, включая таких ведущих операторов как южнокорейский SK Telecom, американский Verizon Wireless и индийский Bharti Airtel. За первые шесть месяцев 2006 г. доход WiderThan составил $61.9 млн., что на 39% выше, чем за аналогичный период 2005 г. Чист

SK Telecom скооперируется с China Unicom Южно-корейская компания SK Telecom укрепила свои позиции на китайском быстроразвивающемся рынке беспроводной телефонии, заключив стратегическое партнерство с компанией China Unicom. По словам представителей SK Tele

SK Telecom впервые в мире запускает сеть 3,5G Крупнейший оператор сотовой связи Южной Кореи SK Telecom объявил о запуске первой в мире сети поколения 3,5G. Используя широкополосную технологию беспроводной связи компании LG-Nortel, SK Telecom первоначально планирует охватить сет

SK Telecom запустила первую в мире сеть HSDPA Южнокорейская компания SK Telecom запустила первый в мире полнофункциональный коммерческий сервис HSDPA (High Speed Data Packet Access). Компанией был также анонсирован первый HSDPA-телефон, изготовленный Samsung.

SK Telecom запустил DBM-спутник спутника системы цифрового мультимедийного вещания (digital multimedia broadcasting, DMB), обеспечивающей качественную передачу потокового видео и аудио, осуществил корейский оператор мобильной связи SK Telecom совместно с японской корпорацией Mobile Broadcasting Corporation (MBCo). Спутник под названием Hanbyol (вес 1760 кг) был запущен 14 марта с космодрома во Флориде. Он оборудован 40 тр

Сторожевой робот от SK Telecom будет управляться с мобильника Южнокорейский оператормобильной связи SK Telecom планирует выпустить на рынок домашнего сторожевого робота с возможностью управления через мобильный телефон. Новая услуга появится в сети уже этой весной. "Сервис домашней сети" пред

Samsung получил контракт на развертывание 3G-сети SK Telecom Мобильный оператор SK Telecom заключил контракт с Samsung Electronics на поставку сетевого оборудования следующего поколения для центра обработки данных своей CDMA-сети. В своё время этот оператор, в качестве узл

Alcatel будет разрабатывать мобильные приложения совместно с SK Telecom Французский производитель телекоммуникационного оборудования Alcatel и южнокорейский оператор мобильной связи SK Telecom подписали меморандум о взаимопонимании в области совместной разработки и продажи приложений мобильной связи на мировом рынке. Обе стороны будут разрабатывать и продавать интегрирован

Число 3G-абонентов SK Telecom превысило 1 млн. человек Крупнейший в Южной Корее оператор мобильной связи SK Telecom сообщил сегодня, что число обслуживаемых им абонентов сервиса мобильной связи трет

LG Telecom может остаться без бизнеса проводной связи нференции в конце прошлой недели, - сообщила сегодня корейская газета Maeil Business. Тем временем, SK Telecom, Samsung Electronics и другие мажоритарные акционеры Hanaro Telecom пока не коммен

LG усиливает присутствие на телекоммуникационном рынке Кореи онтроль над оператором и станет третьей по величине национальной телекоммуникационной группой после SK Telecom и KT Corp. Источник: по материалам Dow Jones Business News.

SK Telecom снижает тарифы и увеличивает доходы Южнокорейская компания SK Telecom Co. объявила о результатах финансовой деятельности в первом квартале 2003 г. Чиста

China Unicom и SK Telecom создали совместное предприятие Компания China Unicom заключила соглашение с южнокорейской компанией SK Telecom о создании совместного предприятия по предоставлению услуг беспроводного доступа в интернет в сетях сотовой связи стандарта CDMA. По условиям соглашения зарегистрированный капитал со

SK Telecom дешевеет на глазах Акции ведущего сотового оператора Кореи, SK Telecom, упали за последние две недели почти на 30%, удешевив компанию на $4,2 млрд. Причиной этому стали неудовлетворительные финансовые показатели четвертого квартала и сообщения о проблем

SK Telecom может отложить запуск 3G-сети Исполнительный директор ведущего корейского сотового оператора SK Telecom Пьо Мун-су (Pyo Moon-soo) заявил на встрече с инвесторами о том, что компания может перенести сроки запуска своей 3G-сети в зависимости от экономической ситуации. По его словам, у ко

SK Telecom укрепляет свое лидерство на корейском рынке сотовой связи Оператор SK Telecom в январе подключил 145 тысяч абонентов, доведя свою клиентскую базу до 17,36 млн. человек. Это 53,6% корейского рынка сотовой связи, на 0,4% больше, чем оператор занимал в начале янв

У SK Telecom ожидается плохой год Крупнейший оператор мобильной связи Южной Кореи SK Telecom ожидает ухудшения своего экономического положения в этом году. Все началось с разочаровывающего финансового отчета за четвертый квартал, после которого акции SK упали, а местные и ин

SK Telecom представил квартальный и годовой финансовые отчеты Южнокорейский оператор телекоммуникаций SK Telecom Co. представил предварительные годовой и квартальный финансовые отчёты. Квартальны

SK Telecom создал совместное предприятие с China Unicom Крупнейший оператор сотовой связи Южной Кореи SK Telecom подписал соглашение с китайским China Unicom по созданию в Китае совместного предприятия по предоставлению беспроводного доступа в интернет. SK назвал это "большим шагом на китайский

SK Telecom изменит подход к продвижению на рынок своей непопулярной 3G-сети Крупнейший сотовый оператор Кореи SK Telecom решил пересмотреть стратегию продвижения своей 3G-сети CDMA2000 1X EV-DO, открытие которой закончилось провалом. Вместо рассказов о том, как хороша технология EV-DO, компания решила

Корейский Hanaro Telecom заказал у Cisco оборудование для городской сети Корейский оператор Hanaro Telecom подписал контракт с Cisco Systems на поставку оборудования для городских Ether

В сети SK Telecom 1,5 млн. клиентов используют индивидуальные мелодии звонков другим абонентам Более полутора миллионов абонентов корейского сотового оператора SK Telecom подписались за первый месяц на услугу "Цветные мелодии", позволяющую звонить на мобильник другого своим собственным звонком. За определенную абонентскую плату абонент может выбрать м

SK Telecom поделится опытом развития услуг беспроводного доступа в интернет Южнокорейский оператор мобильной связи SK Telecom ведёт предварительные переговоры с Vodafone и Telefonica по поводу консультирования этих компаний относительно ведения дел в сфере услуг беспроводного подключения к интернету.Свою за

Hanaro Telecom поможет China Unicom в развитии широкополосного интернета в Китае . Согласно документу, компании будут совместно работать на рынке широкополосного интернета в Китае. Hanaro обеспечит China Netcom техническими и маркетинговыми ноу-хау. Кроме скоростного доступ

Hanaro Telecom станет четвертым оператором международной телефонии в Корее Вслед за KT, Dacom и Onse Telecom, корейский провайдер широкополосного доступа в интернет Hanaro Telecom скоро выйдет на местный рынок междугородной и международной телефонной связи.

KEPCO выбрала Hanaro Telecom в качестве покупателя cвоего отделения Powercomm мпания KEPCO (Korea Electric Power Corporation) сообщила о выборе консорциума во главе с оператором Hanaro Telecom в качестве главного претендента на покупку своего подразделения Powercomm. Дал

Правительство Кореи запретило SK Telecom заниматься банковским бизнесом Попытка корейского оператора SK Telecom заняться бизнесом операций с кредитными карточками закончилась провалом. Правительство страны запретило компании покупку соответствующего подразделения провинциального банка Jeonbuk.

Корейская Thrunet продала часть мощностей SK Global Один из крупнейших корейских провайдеров широкополосного доступа в интернет - компания Thrunet - продает часть арендуемых каналов, включая местную оптоволоконную сеть, нью-йоркской фирме SK Global за $295 млн. SK Global - торговое подразделение южнокорейского конгломерата SK Grou

SK Telecom намерена расширять услуги беспроводной связи для пользователей КПК Ведущий сотовый оператор Кореи SK Telecom (ей принадлежит 52% рынка мобильной связи в стране), заявил о курсе на расширение беспроводных услуг для пользователей КПК и о помощи провайдерам соответствующего контента. Для этого

SK Telecom откроет китайское подразделение в июне Крупнейший корейский оператор мобильной связи SK Telecom сообщил о планах по открытию китайского филиала - SK Telecom China - в июне