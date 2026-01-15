Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 188642
ИКТ 14600
Организации 11307
Ведомства 1493
Ассоциации 1076
Технологии 3543
Системы 26533
Персоны 81628
География 2997
Статьи 1573
Пресса 1269
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2751
Мероприятия 878

AllianceBernstein Holding AB Bernstein Research Sanford Bernstein Alliance Capital Stanford C. Bernstein & Comnpany

AllianceBernstein Holding - AB - Bernstein Research - Sanford Bernstein - Alliance Capital - Stanford C. Bernstein & Comnpany

СОБЫТИЯ

Опубликовать описание организации — book@cnews.ru


15.01.2026 Трамп ввел пошлины на чипы Nvidia и AMD 2
20.08.2025 Nvidia поднимет цены на 18%, чтобы не терять прибыль из-за поборов, введенных Трампом 1
11.08.2025 Nvidia и AMD будут платить Америке 15% от продаж чипов в Китае 1
02.12.2024 У Google снижается число кликов на рекламу. Доля на рынке поисковой рекламы в США впервые падает ниже 50% 1
06.09.2024 EPAM совершил крупнейшую покупку в истории, чтобы прорваться на новый рынок 2
15.05.2024 Американские инвесторы распродают акции EPAM. После ухода из России у компании упали выручка и прибыль 5
18.08.2023 У EPAM появился новый крупный акционер из США 4
25.01.2023 AMD предрекают проблемы. Intel во вред себе может завалить рынок процессорами по бросовым ценам 1
05.01.2022 Google и Apple грозит насильственное раздробление. Это плата за сговор и монополизацию рынка 1
04.07.2019 Творец чуда AMD пообещал через пять лет поднять Intel с колен 1
16.08.2017 Google платит за поиск в смартфонах Samsung больше, чем в iPhone и iPad 1
27.01.2017 Очень нужны деньги: Toshiba срочно продает производство флеш-памяти 1
28.12.2016 Qualcomm оштрафован почти на $850 млн из-за обид Samsung и LG 1
30.09.2016 На рынке полупроводников произойдет мегапоглощение на $30 млрд 2
15.06.2015 В Cisco полетели головы из-за рухнувших продаж 1
02.03.2015 NXP поглощает Freescale, чтобы стать крупнейшим в мире производителем автомобильных чипов 1
07.11.2011 ИКТ-кадры: отставки и назначения за 24 октября-7 ноября 2011 г. 2
02.11.2011 Новый глава Apple переделывает компанию под себя 2
22.09.2011 Главе HP грозит отставка за отказ от ПК 1
28.06.2011 Аналитики: дешевый iPhone выпустят этой осенью 1
28.03.2011 Блог Сергея Меднова. Яблоко сомнения: выживет ли Apple без Джобса? 1
15.02.2011 Nokia и Windows Phone: акционеры резко против 2
14.07.2010 Отзыв iPhone 4 может стоить Apple $1,5 млрд 1
14.07.2010 Отзыв iPhone 4 может стоить Apple $1,5 млрд 1
31.03.2010 Новый iPhone будет представлен в июне 2
06.08.2009 Apple получила треть прибыли всего рынка мобильных телефонов 1
20.03.2009 Cisco потратит $590 млн на видеокамеры 1
23.12.2008 Google, Microsoft и Yahoo как Ford, GM и Chrysler? 1
10.10.2008 Yahoo рухнул на 5 лет назад 1
07.10.2008 Yahoo может купить AOL уже в октябре 1
23.07.2008 Yahoo потерял меньше, чем ожидалось 1
22.07.2008 CEO Yahoo сохранит свой пост 1
16.06.2008 Новый iPhone 3G: вся правда про очередную икону 2
30.05.2008 Microsoft: СПО страшнее Google 2
23.04.2008 Yahoo впечатлила всех, кроме Microsoft 1
29.01.2008 Каждый четвертый iPhone - нелегальный 1
20.07.2007 Yahoo!: инвесторы требуют план экспансии на рынок интернет-рекламы 1
28.10.2005 Спрос на ПК увеличит продажи Microsoft 2
27.07.2005 IBM представила новые модели мэйнфреймов 1
16.07.2003 Motorola завершила квартал с прибылью 1

Публикаций - 55, упоминаний - 73

AllianceBernstein Holding и организации, системы, технологии, персоны:

Apple Inc 12668 17
Microsoft Corporation 25283 15
Cisco Systems 5229 11
Intel Corporation 12560 11
Yahoo! 3711 8
Google LLC 12295 7
Samsung Electronics 10650 6
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2238 6
Amazon Inc - Amazon.com 3147 6
IBM - International Business Machines Corp 9557 6
AMD - Advanced Micro Devices 4481 6
Verizon - WorldCom 496 6
Dell EMC 5099 5
Oracle Corporation 6887 5
AT&T Inc 1697 5
Qualcomm Technologies 1914 4
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 813 4
HP EDS - Electronic Data Systems 237 4
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1584 4
Ciena 207 4
Applied Materials 302 4
Рексофт - RNT Group - РНТ Груп - ЭПАМ Систэмз - ЭПАМ Решения 36 3
Internet Brands - WebMD - Healtheon - CareInsite - Envoy Corp - Medical Manager - OnHealth 51 3
Dell Technologies - Dell Computer 2161 3
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5743 3
Broadcom Inc - Avago Technologies 570 3
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 1032 3
Foxconn Technology Group - Foxconn Industrial Internet - Hon Hai Precision Industry - Hon Hai Technology Group - Hongfujin Precision Electronics 426 3
Lenovo Motorola 3530 3
EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 418 3
Micron Technology - Crucial - Ballistix 349 3
TI - Texas Instruments Incorporated 826 3
Nortel Networks Corporation - Northern Telecom 1310 3
AT&T - SBC Telecom - SBC Communications 229 3
Lumen Technologies - CenturyLink - Level 3 Communications - Global Crossing - Global Crossing North America - Global Crossing Europe - South American Crossing - Atlantic Crossing - Pacific Crossing - Asia Global Crossing - East Asia Crossing 192 3
Vitesse Semiconductor 37 2
Oracle - Retek 35 2
FreeMarkets 42 2
SoundView Technology Group - Wit SoundView 52 2
SAP SE 5446 2
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2764 15
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1967 15
Merrill Lynch 454 8
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 588 4
UBS AG - Union Bank of Switzerland - Warburg Dillon Read - UBS PaineWebber - Brunswick UBS Warburg - Ю Би Эс Секьюритиз - Брансвик Ю Би Эс Варбург Номиниз - Ю Би Эс Номиниз - Ю Би Эс Банк 407 4
Lehman Brothers Holdings - Lehman Brothers Merchant Banking Partners - Lehman Brothers Securities 244 4
Citi - Salomon Brothers - Salomon Smith Barney 222 4
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1504 3
Jefferies Group - Jefferies & Co - Putnam Lovell Securities 82 3
Piper Sandler Companies - U.S. Bancorp Piper Jaffray - Piper Jaffray Inc - Piper Jaffray & Hopwood 163 3
Morgan Stanley - Морган Стэнли 483 3
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 570 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 3
Credit Suisse First Boston - CSFB - Кредит Свисс Ферст Бостон Банк 222 3
Donaldson 14 2
PanAgora Asset Management 2 2
Performance Specialist Group 15 2
Dow Chemical Company - Rohm and Haas 5 2
Gerard Klauer Mattison & Co 21 2
Knight Capital Group - Knight/Trimark Group - Knight Trading Group 5 2
eBay Inc 1632 2
PepsiCo - Pepsi Bottling - Пепсико 207 2
Whirlpool - IHPA - IHP Appliances Sales - Ай Эйч Пи Апплаенсес Сейлс - Вирлпул Рус 88 2
BlackRock 40 2
WCM Investment Management 14 2
DuPont - Дюпон 101 2
Россети Ленэнерго 1699 2
Capital Research Global Investors 14 2
Bank of America Securities - BofA Securities - Bank of America Merrill Lynch - BAML - Bank of America Capital Management 89 2
Enron - Enrongate 122 2
Priceline.com - online travel agency 139 2
Vanguard Group 22 2
State Street Global Advisors 36 2
Amoco 6 1
Donaldson, Lufkin & Jenrette (DLJ) 19 1
Crescendo Ventures 4 1
VPVP - VantagePoint Venture Partners 6 1
Chevron Corporation - Socal - CalSo - Standard Oil Company of California 40 1
Benchmark Capital - Бенчмарк Кэпитал 39 1
Mithras Capital 2 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1041 9
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1360 5
U.S. FFIEC - Federal Financial Institution Examination Council - Federal Reserve Board of Governors, FRB - Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC - National Credit Union Administration, NCUA - Office of the Comptroller of the Currency, OCC 400 4
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5777 2
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 603 2
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 467 1
МВД РФ УВО - Управление вневедомственной охраны 56 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1621 1
Китай - Государственный совет КНР - Государственная канцелярия интернет-информации - Cyberspace Administration of China - Государственное информационное бюро Интернета - State Internet Information Office - Центральная комиссия по делам киберпространства 71 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12933 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3468 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1183 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2259 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1173 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 487 1
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 419 1
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 755 1
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 641 1
U.S. Supreme Court of the United States - Верховный суд США 211 1
ISM - Institute for Supply Management - Институт менеджеров по снабжению 27 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6428 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25683 11
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4514 7
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21807 7
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31983 6
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16677 5
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8391 5
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25554 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18397 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12026 4
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5146 4
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28945 4
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5405 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73522 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57449 3
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9720 3
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 3088 2
Антенна - Antenna - наземная антенная система - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 2351 2
Компьютеризация - компьютерные комплектующие - аксессуары - accessories 1393 2
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 3110 2
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14991 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27173 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5950 2
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8183 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13017 2
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7743 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5677 2
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12724 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23040 2
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 5680 2
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8181 2
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2644 2
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6638 2
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4016 2
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17839 1
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5793 1
Nettop - InterNET+deskTOP - Неттоп 179 1
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4664 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14901 1
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2713 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22002 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7385 12
Apple iPad 3943 4
Apple iPhone 4 791 4
Apple iPhone 3 - Apple iPhone 3GS 450 4
Apple Mac - Apple Macintosh 3053 3
Microsoft Windows 16380 3
Apple - App Store 3015 3
Google Chrome - браузер 1653 2
Google YouTube - Видеохостинг 2901 2
Google Android 14744 2
Apple iOS 8282 2
Linux OS 10958 2
Microsoft Office 3971 2
StatCounter 455 2
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1635 2
Apple iPod 1550 2
Apple iPod Touch 747 2
Apple iTunes Store 1115 2
Oracle PeopleSoft 418 2
Google Search - Googlearchy - Гугл Поиск - Гуглеархия 481 2
Fujitsu ISM - Fujitsu Software Infrastructure Manager 97 2
Apple iWork 79 2
Apple macOS Tiger 3 1
Apple Books - Apple iBooks - Apple Books Store - Apple iBooks Store 62 1
Yahoo! 360 7 1
OpenAI - ChatGPT 550 1
Nokia Plan B 3 1
Intel Core - Intel Raptor Lake 72 1
Microsoft Windows Live Mesh 6 1
ByteDance - TikTok 321 1
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1628 1
Apple macOS 2263 1
Nokia Symbian OS 1403 1
Samsung Galaxy Note 697 1
Samsung Galaxy 997 1
Google Cloud Platform - GCP 346 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2896 1
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2105 1
Apple MacBook Air - Ноутбук 481 1
Google Gmail 990 1
Sacconaghi Toni - Саччонаги Тони 14 10
Jobs Steve - Джобс Стив 1023 6
Lindsay Jeffrey - Линдсэй Джеффри 6 5
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 395 5
Yang Jerry - Янг Джерри 96 4
Chambers John - Чемберс Джон 123 4
Stevens Joseph - Стевенс Жозеф 20 3
Selkin Donald - Селкин Дональд 40 3
Добкин Аркадий 81 3
Hogan Art - Хоган Арт 47 2
Icahn Carl - Икан Карл 15 2
Peters Edgar - Питерс Эдгар 2 2
Kumar Ashok - Кумар Ашок 17 2
Bayer Kari - Байер Кари 7 2
Dwyer Tony - Дуайер Тони 6 2
Munster Gene - Манстер Джин 60 2
Ruane Matt - Руэн Мэтт 17 2
Benton Jeffrey - Бентон Джеффри 6 2
Franco Lynn - Франко Линн 4 2
Meckler Rick - Меклер Рик 3 2
Bush George - Буш Джордж 334 2
Trump Donald J. - Трамп Дональд 617 2
Icahn Carl - Айкан Карл 67 2
Munster Gene - Мюнстер Джин 67 2
Greenspan Alan - Гринспен Алан 102 2
Listwin Don - Листуин Дон 7 1
Whitmore Chris - Витмор Крис - Уитмор Крис 5 1
Blodget Henry - Блоджет Генри 33 1
Bernstein Richard - Бернстайн Ричард 9 1
Ильичев Роман 2 1
Спивак Иван 2 1
Емельянова Галина 4 1
Zafirovski Mike - Зафировски Майк 27 1
Шкот Олег 3 1
Каменова Мария 3 1
Gillis Colin - Джиллис Коллин - Гиллис Колин 7 1
Isaacson Walter - Исааксон Уолтер - Айзексон Уолтер 28 1
Devine Paul - Девайн Пол 8 1
Gonzalez Fernando - Гонзалес Фернандо 1 1
Johnson Ron - Джонсон Рон 9 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53503 28
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18293 10
Россия - РФ - Российская федерация 157622 8
Южная Корея - Республика 6866 6
Европа 24655 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13572 5
США - Нью-Йорк 3153 5
Канада 4988 4
Украина 7802 4
Ирак - Республика 700 4
Азия - Азиатский регион 5753 3
Япония 13555 3
Беларусь - Белоруссия 6048 3
Индия - Bharat 5710 3
Германия - Федеративная Республика 12945 3
Франция - Французская Республика 7984 3
США - Калифорния 4777 3
Нидерланды 3638 3
США - Калифорния - Купертино 276 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45913 2
Бельгия - Королевство 1171 2
Африка - Африканский регион 3574 2
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1781 2
Китай - Тайвань 4138 2
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1435 2
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1397 2
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 712 2
Канада - Монреаль 72 2
Ирак - Багдад 55 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1874 1
Ирландия - Республика 1026 1
Дания - Королевство 1318 1
Норвегия - Королевство 1833 1
Швеция - Королевство 3716 1
Финляндия - Финляндская Республика 3658 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18689 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8174 1
Сингапур - Республика 1909 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3595 1
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1370 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 23
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6499 18
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51312 9
Финансовые показатели - Financial indicators 2703 6
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4915 5
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7795 5
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4767 5
Фондовая биржа - Blue chips - Голубые фишки - акции крупнейших компаний 534 4
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1709 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26005 4
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7595 4
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2590 3
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 811 3
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2328 3
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5908 3
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8908 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55057 3
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4674 3
Ирак - Война в Персидском заливе 223 2
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3685 2
Логистика сбытовая - Сбыт 2501 2
Химическая промышленность - Chemical industry 290 2
AdTech - Баннеры - Баннерная реклама - Banner advertising - Интернет-реклама 1655 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8241 2
Федеральный закон 173-ФЗ - О валютном регулировании и валютном контроле - Валютный контроль - Валютное регулирование 200 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6676 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20407 2
Торговля розничная - Чёрная пятница (распродажи) 339 2
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5977 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15190 2
ISDEX интернет-индекс 250 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8372 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31952 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2068 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5970 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6370 1
Энергетика - Energy - Energetically 5528 1
Фондовая биржа - Strong Buy - тип рекомендации на покупку акций 60 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8539 1
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1827 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - CNN Money - CNNfn 934 12
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1323 9
Dow Jones - MarketWatch 333 8
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6028 7
Bloomberg 1424 3
AppleInsider 398 3
NYT - The New York Times 1090 2
Известия ИД 712 2
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - Time Warner - Warner Communications Inc - Time Inc 607 2
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - AOL TW - AOL Time Warner 552 2
Вебпланета 4 1
AllThingsDigital - AllThingsD - All Things Digital 201 1
Tom’s Hardware 527 1
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1268 1
CNBC - Consumer News and Business Channel 226 1
Engadget - Блог о технологиях 425 1
WCCFTech - Издание 88 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 667 1
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 538 1
The Washington Post 343 1
AP - Associated Press 2006 1
Fortune 210 1
Commercial Times 104 1
Times 644 1
PR Newswire 57 1
Internet Stock Report 994 14
S&P 500 562 5
IDC - International Data Corporation 4943 4
Bear Stearns 79 4
Conference Board - Conference Board's Consumer Research Center 75 4
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 3
CIBC World Markets 41 2
Gartner - Гартнер 3615 2
Moody's Investors Service 136 2
Consumer Reports 40 2
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1058 1
Fortune Global 500 288 1
TrendForce 144 1
Strategy Analytics 284 1
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 1
California Crane School 2 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1279 1
НИУ ВШЭ - МИЭМ - Московский институт электроники и математики имени А.Н. Тихонова 75 1
СПбГЭТУ ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 132 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 4
День молодёжи - 27 июня 1002 1
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 175 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2590 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1412388, в очереди разбора - 730328.
Создано именных указателей - 188642.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Обзор умных часов Amazfit T-Rex 3 Pro 44 мм: компактные, мощные и неубиваемые

7 способов восстановить удаленные фото и видео на Android

Cамые интересные нейросети для развлечений: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Когда-то рядом с Землей вращалась другая планета Солнечной системы — именно поэтому у нас есть Луна

Инструменты возрастом 2,75 миллиона лет переписывают всю историю развития технологий человечества

Обнаружены строительные блоки жизни во льду за пределами Млечного Пути — живые существа могут быть разбросаны по всему космосу
Показать еще