Google и Apple грозит насильственное раздробление. Это плата за сговор и монополизацию рынка

Против Google и Apple подан антимонопольный иск за сговор, касающийся использования поисковика Google в качестве системы поиска по умолчанию на устройствах Apple. Корпорации обвиняются в антиконкурентном поведении, и за это им может грозить разделение на множество небольших компаний. Этого добивается и конгресс США.

Новый антимонопольный скандал

Google и Apple оказались в центре антимонопольного скандала. Компании обвиняются в сговоре, касающемся поискового сервиса Google и устройств Apple. Теперь над ними нависла угроза раздробления на небольшие фирмы.

Как пишет портал PRNewsWire, о факте сговора между американскими ИТ-гигантами говорится в антимонопольном иске против них, поданном учебным заведением California Crane School. Истец утверждает, что Apple получает немалых размеров компенсации за использование Google в iPhone, iPad и других гаджетах компании в качестве поисковика по умолчанию. Также Google якобы регулярно перечисляет Apple вознаграждение за ее отказ от разработки собственного сервиса поиска информации в интернете.

В исковом заявлении указано, что Apple получает отчисления в виде части прибыли, приносимой Google ее онлайн-поиском. Документ также содержит информацию о регулярных секретных встречах бывших глав корпораций и неоднократные попытки подавления и поглощения более мелких конкурентов.

Истец утверждает, что Google заплатила Apple свыше $50 млрд лишь только за то, чтобы она не выводила на рынок свой собственный поисковик. Также интернет-гигант обвиняется в злоупотреблении своим доминирующим положением в данном сегменте. В документе приведена статистика за сентябрь 2020 г., согласно которой Google удерживал 94% и 82% мировых рынков мобильных и настольных поисковых систем соответственно.

Многолетнее сотрудничество двух гигантов может привести к их краху

По информации StatCounter, за прошедшее время Google укрепила свои позиции в обоих сегментах. На декабрь 2021 г. ее доли в них составляли 94,87% и 86,22% соответственно.

Все началось со Стива Джобса

По оценке California Crane School, сговор между Google и Apple существует около 20 лет. В своем иске юристы учебного заведения утверждают, что основы «сотрудничества» заложили еще бывший глава Google Эрик Шмидт (Eric Schmidt) и основатель Apple Стив Джобс (Steve Jobs), ушедший из жизни в октябре 2011 г.

Юристы заявляют, что Шмидт и Джобс провели несколько тайных встреч, в ходе которых и был разработан план взаимовыгодного сотрудничества двух ИТ-корпораций. Тогда же были выработаны и условия такого партнерства – Google отчисляет Apple часть средств с заработка от рекламного трафика в своем поисковике, а та в свою очередь ставит Google поисковиком по умолчанию на своих устройствах.

Истец уверен, что в 2021 г. размер выплат составил в пределах $15 млрд. О точно такой же сумме еще в августе 2021 г. говорил и аналитик исследовательской компании Bernstein Research Тони Сакконаги (Toni Sacconaghi). С его слов, это в полтора раза больше отчислений за 2020 г.

Нет компаний – нет проблемы

По мнению юристов California Crane School, сговор Apple и Google привел, по меньшей мере, к росту цен на онлайн-рекламу. Подавление конкуренции путем вытеснения с рынка более мелких компаний – одна из причин этого.

Истец в лице California Crane School требует от компаний многомиллиардной компенсации ущерба в размере всех выплат, произведенных в рамках многолетнего соглашения. Также он хочет запретить Apple и Google заключать договор о неконкуренции и перечислении части прибыли Google с онлайн-рекламы на счет Apple.

В дополнение к этому истец призывает уничтожить и Google, и Apple как целостные корпорации путем их разделения на более мелкие фирмы. В качестве примера они привели нефтяную компанию Standard Oil, которая в начале XX века сформировала на рынке полноценную нефтяную монополию. Она использовала различные антиконкурентные методы борьбы за рынок, но поплатилась за это принудительным раздроблением на небольшие компании.

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Такой вердикт в 1911 г. вынес Верховный суд США. В результате Standard Oil была разделена на 34 компании, включая Exxon, Socony, Conoco, Amoco и др. Следует отметить, что Exxon и Socony, переименовавшаяся в Mobil, в 1999 г. вновь объединилась с Exxon. Новая компания в настоящее время известна как ExxonMobil.

Угроза разделения реальна

Вероятность удовлетворения требования истца по разделению Apple и Google на небольшие компании не просто отлична от нуля – она довольно велика. Конгресс США тоже добивается этого – еще в октябре 2020 г. он опубликовал почти 450-страничный документ, в котором подробно объяснил, почему их нужно раздробить.

Вкратце – избавиться от гигантских корпораций на рынке Конгресс хочет из антимонопольных соображений. Разделены могут быть не только Apple и Google, но также Facebook, с октября 2021 г. известная как Meta, и Amazon.

И если California Crane School в качестве примера разделения монополии привела в пример нефтяную компанию, то Конгресс США упомянул компанию, напрямую связанную с ИТ-рынком. Речь о крупном американском операторе связи AT&T, который был признан монополией в 1982 г. Расследование было инициировано Министерством юстиции США в 1974 г. и продлилось восемь лет

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Разделение состоялось 1 января 1984 г., когда AT&T был разделен на AT&T Communications (предоставляет услуги междугородней связи) и целых семь региональных телефонных компаний. В результате активы компании сократились приблизительно в пять раз.

Не все так однозначно

Apple, которую обвиняют в получении отступных за отказ от создания собственного интернет-поисковика, на деле неоднократно пыталась выйти на этот рынок. К примеру, в начале XXI века компания вела разработку соответствующих технологий и нанимала в свой штат специалистов в этой сфере. Однако в итоге все ограничилось появлением Spotlight – внутренней системы поиска файлов в macOS, а позже – и в iOS. Впервые она заработала в 2006 г. на macOS 10.4 Tiger.

В 2009 г. появились сведения о второй попытке Apple создать свой онлайн-поисковик. Слухи оказались верны лишь наполовину – Apple действительно работала над системой поиска информации. Однако вместо веб-сервиса она создала внутренний поиск в iTunes и фирменном магазине приложений App Store для iPhone, iPad, а затем и Mac.

В августе 2020 г. CNews писал, что Apple снова трудится над онлайн-поисковиком. На это указывало сразу несколько фактов, среди которых была полная независимость Apple от денег Google. И тогда, и сейчас Apple является самой дорогой компанией в мире, и роялти Google – это не основной ее заработок, а лишь источник дополнительного дохода.

Тем не менее, по прошествии почти полутора лет с того момента Apple так и не запустила собственный веб-поиск. Нет информации, продолжает ли она работу в этом направлении, или же ее полностью устраивает сотрудничество с Google.