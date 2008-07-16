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U.S. Supreme Court of the United States Верховный суд США
СОБЫТИЯ
|16.07.2008
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Приватные данные членов верховного суда США можно найти в P2P-сети
Как сообщает издание Washington Post, номер социального страхования члена верховного суда США Стефана Брейера (Stephen Breyer) был опубликован в файлообменной сети LimeWire. Утечку допустила некая фирма Wagner Resource Group, оказывающая различные финансовые услуги в
|04.12.2007
|Верховный суд США отказал порнокомпании в иске к платежным операторам
|22.02.2007
|Верховный суд США колеблется с решением по делу AT&T против Microsoft
|21.04.2004
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Дело Intel и AMD отправляется в Верховный суд США
Жёсткая конкуренция между двумя крупнейшими производителями компьютерных микропроцессоров довела до того, что вчера в европейское антимонопольное расследование был вовлечен Верховный суд США. По мнению аналитиков, это дело незамедлительно повлияет на уровень доходов как Intel, крупнейшего в мире производителя чипов, так и AMD. Решение в пользу ADM может добавить я
|28.01.2003
|Верховный суд США оставил частотные лицензии за NextWave
|15.05.2002
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Верховный суд США подтвердил право FCC регулировать тарифы региональных операторов cвязи
Решение Верховного суда США, согласно которому Федеральная комиссия по связи США (FCC) подтвердила свое право на регулирование тарифов, устанавливаемых региональными операторами телефонной связи для ко
|23.01.2002
|Верховный суд США ограничил плату за использование инфраструктуры коммунальных предприятий для нужд телекоммуникаций
|18.01.2002
|Верховный Суд США разрешил тарифный спор между энергетиками и ISP-провайдерами
|09.11.2001
|Федеральный суд США: Yahoo! не будет ограничивать доступ французских граждан к своим сервисам
|23.10.2001
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FCC и Департамент юстиции просят Верховный суд США пересмотреть дело NextWave
Федеральная комиссия по cвязи (FCC) и Департамент юстиции послали в Верховный суд США прошение о пересмотре решения по делу о продаже компанией NextWave принадлежащих ей лицензий на частоты мобильной связи. В пятницу истекает крайний срок обжалования вынесенног
|08.06.2001
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Верховный Суд штата Вашингтон поддержал закон о спаме
В четверг Верховный Суд штата Вашингтон единогласно отменил решение суда низшей инстанции, которое запретило принятие штатом закона о спаме, сообщает EcommerceTimes.com. Верховный суд постановил, что еди
|28.03.2001
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Верховный Суд США решит проблему авторских прав в эпоху мультимедиа
Сегодня Верховный Суд США начнет обсуждать проблему соблюдения авторских прав в эпоху мультимедиа, сообщает Yahoo! Actualites. Суд должен ответить на один-единственный вопрос: является ли нарушением ав
|09.01.2001
|Верховный Суд США запретил преподавателям смотреть порносайты
|01.12.2000
|Верховный Суд США освещает в Сети судебные дела, связанные с выборами президента
|27.11.2000
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Верховный суд США отказался заслушать апелляцию NextWave
В понедельник Верховный Суд США повторно отказался заслушать апелляцию NextWave по поводу лишения ее частот, купленных в 1996 году. Таким образом, федеральная комиссия по коммуникациям (FCC) сможет, как и на
|22.09.2000
|Верховный суд США будет давать справки о делах в онлайне
|29.08.2000
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Верховный Суд США отложил рассмотрение апелляции Microsoft
Как сообщил CNET, Верховный Суд США отложил рассмотрение апелляции Microsoft. Однако не исключено, что дело Microsoft будет включено в следующий список процессов, подлежащих рассмотрению, который будет опубликов
|21.06.2000
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Апелляция Microsoft передана на рассмотрение непосредственно в Верховный Суд США
Во вторник федеральный суд США принял решение о передаче апелляции, поданной Microsoft, из Апелляционного суда в Верховный Суд. Судья Томас Пенфилд Джексон, таким образом, согласился с требованиями правит
|11.02.2000
|Верховный Суд США пересмотрит правила работы различных агентств с архивными записями
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