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U.S. Supreme Court of the United States Верховный суд США

СОБЫТИЯ


16.07.2008 Приватные данные членов верховного суда США можно найти в P2P-сети

Как сообщает издание Washington Post, номер социального страхования члена верховного суда США Стефана Брейера (Stephen Breyer) был опубликован в файлообменной сети LimeWire. Утечку допустила некая фирма Wagner Resource Group, оказывающая различные финансовые услуги в
04.12.2007 Верховный суд США отказал порнокомпании в иске к платежным операторам
22.02.2007 Верховный суд США колеблется с решением по делу AT&T против Microsoft
21.04.2004 Дело Intel и AMD отправляется в Верховный суд США

Жёсткая конкуренция между двумя крупнейшими производителями компьютерных микропроцессоров довела до того, что вчера в европейское антимонопольное расследование был вовлечен Верховный суд США. По мнению аналитиков, это дело незамедлительно повлияет на уровень доходов как Intel, крупнейшего в мире производителя чипов, так и AMD. Решение в пользу ADM может добавить я
28.01.2003 Верховный суд США оставил частотные лицензии за NextWave
15.05.2002 Верховный суд США подтвердил право FCC регулировать тарифы региональных операторов cвязи

Решение Верховного суда США, согласно которому Федеральная комиссия по связи США (FCC) подтвердила свое право на регулирование тарифов, устанавливаемых региональными операторами телефонной связи для ко
23.01.2002 Верховный суд США ограничил плату за использование инфраструктуры коммунальных предприятий для нужд телекоммуникаций
18.01.2002 Верховный Суд США разрешил тарифный спор между энергетиками и ISP-провайдерами
09.11.2001 Федеральный суд США: Yahoo! не будет ограничивать доступ французских граждан к своим сервисам
23.10.2001 FCC и Департамент юстиции просят Верховный суд США пересмотреть дело NextWave

Федеральная комиссия по cвязи (FCC) и Департамент юстиции послали в Верховный суд США прошение о пересмотре решения по делу о продаже компанией NextWave принадлежащих ей лицензий на частоты мобильной связи. В пятницу истекает крайний срок обжалования вынесенног
08.06.2001 Верховный Суд штата Вашингтон поддержал закон о спаме

В четверг Верховный Суд штата Вашингтон единогласно отменил решение суда низшей инстанции, которое запретило принятие штатом закона о спаме, сообщает EcommerceTimes.com. Верховный суд постановил, что еди
28.03.2001 Верховный Суд США решит проблему авторских прав в эпоху мультимедиа

Сегодня Верховный Суд США начнет обсуждать проблему соблюдения авторских прав в эпоху мультимедиа, сообщает Yahoo! Actualites. Суд должен ответить на один-единственный вопрос: является ли нарушением ав
09.01.2001 Верховный Суд США запретил преподавателям смотреть порносайты
01.12.2000 Верховный Суд США освещает в Сети судебные дела, связанные с выборами президента
27.11.2000 Верховный суд США отказался заслушать апелляцию NextWave

В понедельник Верховный Суд США повторно отказался заслушать апелляцию NextWave по поводу лишения ее частот, купленных в 1996 году. Таким образом, федеральная комиссия по коммуникациям (FCC) сможет, как и на
22.09.2000 Верховный суд США будет давать справки о делах в онлайне
29.08.2000 Верховный Суд США отложил рассмотрение апелляции Microsoft

Как сообщил CNET, Верховный Суд США отложил рассмотрение апелляции Microsoft. Однако не исключено, что дело Microsoft будет включено в следующий список процессов, подлежащих рассмотрению, который будет опубликов
21.06.2000 Апелляция Microsoft передана на рассмотрение непосредственно в Верховный Суд США

Во вторник федеральный суд США принял решение о передаче апелляции, поданной Microsoft, из Апелляционного суда в Верховный Суд. Судья Томас Пенфилд Джексон, таким образом, согласился с требованиями правит
11.02.2000 Верховный Суд США пересмотрит правила работы различных агентств с архивными записями

Публикаций - 212, упоминаний - 227

U.S. Supreme Court of the United States и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 46
Google LLC 12690 31
Intel Corporation 12811 20
Apple Inc 13156 16
Yahoo! 3726 14
Meta Platforms - Facebook 4621 11
IBM - International Business Machines Corp 9699 10
Oracle Corporation 7074 10
Grokster 39 9
Verizon Communications - Bell Atlanitic 1031 8
Samsung Electronics 11065 8
Cisco Systems 5372 8
Amazon Inc - Amazon.com 3277 8
AMD - Advanced Micro Devices 4641 7
NextWave 44 6
AT&T Inc 1726 6
Verizon Wireless - Cellco Partnership 432 5
Dell EMC 5180 5
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 5
Sony 6739 5
StreamCast Networks - MusicCity 22 4
Dell Technologies - Dell Computer 2219 4
Lenovo Motorola 3566 4
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 4
AOL Inc - America Online 1883 4
AT&T Wireless Group - AWE - AT&T Wireless Services - Alaska Native Wireless 272 3
Yahoo! Inktomi - WebSpective Software 118 3
Meta Platforms 180 3
LG Electronics 3735 3
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 3
Toshiba Corporation 2980 3
Microsoft Corporation - GitHub 1075 3
Fujitsu 2105 3
Red Hat 1378 3
Verisign 362 3
Heartland Payment Systems 17 3
DP Technology - Hexagon - Intergraph 91 2
Verizon - WorldCom 501 2
AT&T Mobility - The American Telephone and Telegraph Mobility - Cingular Wirelss 277 2
Motorola Solutions - Psion 127 2
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 10
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 5
eBay Inc 1640 4
Visa International 1993 3
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 3
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 575 3
Warner Bros. International Television Distribution 289 3
Merrill Lynch 454 3
MGM - Metro-Goldwyn-Mayer - Метро-Голдвин-Майер 81 2
Citi - Salomon Brothers - Salomon Smith Barney 222 2
Credit Suisse First Boston - CSFB - Кредит Свисс Ферст Бостон Банк 223 2
Warner 540 2
7-Eleven - SEI - Seven-Eleven 23 2
Performance Specialist Group 15 2
Kratos Defense & Security Solutions - Wireless Facilities Incorporated 8 2
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 595 2
Walt Disney Company 647 2
Ford 435 2
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 479 2
NanduQ - Qiwi - ОСМП - Объединённая система моментальных платежей - OSMP - Группа E-port 266 2
Dyson 157 1
Sony BMG 187 1
Leonardo S.p.A. - Telespazio 246 1
Kirkland & Ellis LLP 7 1
Lehman Brothers Holdings - Lehman Brothers Merchant Banking Partners - Lehman Brothers Securities 245 1
CK Hutchison Whampoa Limited - HWL 145 1
Enron - Enrongate 122 1
Bertelsmann 195 1
Ford Motor Company - Форд Мотор Компании 192 1
IAI - Israel Aerospace Industries - Israel Aircraft Industry 51 1
Daewoo 104 1
Резонанс НПП 407 1
TASE - Tel Aviv Stock Exchange - Тель-Авивская фондовая биржа 5 1
EMI Group 60 1
AllianceBernstein Holding - AB - Bernstein Research - Sanford Bernstein - Alliance Capital - Stanford C. Bernstein & Comnpany 55 1
Amoco 7 1
Abbott Laboratories 12 1
Greylock Capital Management 2 1
Мастер-Банк 35 1
Eutelsat - European Telecommunications Satellite Organization - Европейская организация спутниковой связи - Евтелсат Нетворкс 201 1
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 778 96
Судебная власть - Judicial power 2500 60
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U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 9
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U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 632 6
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 647 6
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U.S. PTO - USPTO - the United States Patent and Trademark Office - Ведомство по патентам и товарным знакам США 217 5
U.S. Department of Justice - United States Attorney, Federal prosecutor - Прокуратура США - Федеральный прокурор США - NAAG - National Association of Attorneys General - НААГ - Национальная ассоциация генеральных прокуроров 70 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 3
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 453 3
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EPO - European Patent Office - Европейское патентное ведомство 27 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 2
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 2
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INPI - Instituto Nacional da Propriedade Industrial - National Industrial Property Institute - Португальский институт промышленной собственности 1 1
ФСБ РФ - ФПС РФ - Федеральная пограничная служба Российской Федерации 46 1
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Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 480 1
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ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 344 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 583 1
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 306 1
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент США 551 1
МРАА - Motion Picture Association of America - Американская ассоциация кинокомпаний - Ассоциация кинопроизводителей Америки - Американская Киноассоциация 102 5
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 259 5
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 4
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 121 3
ACLU - The American Civil Liberties Union - Американский союз гражданских свобод 53 2
Apache Software Foundation - ASF 231 2
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 52 1
IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм - Международная федерация индустрии фонограмм 131 1
NLRB - National Labor Relations Board - Национальный совет по трудовым отношениям США 5 1
СРП - Союз Российских Писателей 6 1
Video Software Dealers Association - Ассоциация дилеров видео ПО 3 1
NCTA - The Internet Television Association - Национальная кабельная и телекоммуникационная ассоциация США 9 1
НАУФОР - Национальная ассоциация участников фондового рынка 47 1
LICRA - International League Against Racism and Anti-Semitism - Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme - Международная Лига Противников Расизма и Антисемитизма 12 1
ESA - Entertainment Software Association - IDSA - Interactive Digital Software Association - Ассоциация электронных развлечений 23 1
NMPA - National Music Publishers' Association - Национальная ассоциация музыкальных издателей 18 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
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