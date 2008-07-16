U.S. Supreme Court of the United States

Дело Intel и AMD отправляется в Верховный суд США Жёсткая конкуренция между двумя крупнейшими производителями компьютерных микропроцессоров довела до того, что вчера в европейское антимонопольное расследование был вовлечен Верховный суд США. По мнению аналитиков, это дело незамедлительно повлияет на уровень доходов как Intel, крупнейшего в мире производителя чипов, так и AMD. Решение в пользу ADM может добавить я