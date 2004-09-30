Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
RCR News
Публикаций - 104, упоминаний - 104
RCR News упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Credit Suisse 103 1
|CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1466 4
|COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1085 1
|Cellular News 218 2
|The Wall Street Journal 1025 1
|The Register 1116 1
|Yankee Group 158 2
|Juniper Research 405 1
|Gartner 3042 1
|ABI Research 223 1
|Dell'Oro Group 30 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.1999 до 11.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1077793, в очереди разбора - 977605.
Создано именных указателей - 48198.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1077793, в очереди разбора - 977605.
Создано именных указателей - 48198.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru