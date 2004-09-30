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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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RCR News



30.09.2004 Vodafone протестирует технологию "бесшовной" передачи MMS 1
29.09.2004 Motorola инвестирует в технологии безопасности мобильной связи 1
29.09.2004 Motorola сокращает штат на тысячу сотрудников 1
23.09.2004 StarHub планирует IPO с результатом $1,5 млрд. капитализации 1
15.09.2004 В Казахстане развернута UMTS-сеть 1
10.08.2004 Nokia займется цифровой музыкой по примеру Motorola 1
29.07.2004 Lucent и NMS улучшат качество голосовой связи 1
27.07.2004 TI будет продавать VoIP-решения Surf Communication 1
26.07.2004 SoundPix выпустил ПО звукового сопровождения изображений для КПК Treo 1
22.07.2004 Samsung и Qualcomm представят новый интерфейс для мобильной графики 1
22.07.2004 Lucent открыл в Польше производство CDMA2000-оборудования 1
21.07.2004 В США снова рассмотрят дела о канцерогенных мобильниках 1
21.07.2004 Суды довели Infineon до квартального убытка 1
21.07.2004 Nokia выпустила миниатюрную базовую станцию WCDMA 1
13.07.2004 Renesas сделает W-CDMA/GSM/GPRS чип для DoCoMo 1
08.07.2004 Nokia лицензировала аудиокодек Coding 1
28.06.2004 GPRS-телефоны есть у трети британцев 1
25.06.2004 Wi-LAN судится с Cisco из-за патентов на Wi-Fi 1
24.06.2004 В США будут представлены 2 стандарта 3G 1
23.06.2004 GSM/CDMA-телефон Samsung будет понимать два языка 1
23.06.2004 Новые технологии в мобильной связи: PTT скрестят с IM 1
23.06.2004 Nortel нашел китайского партнера по 3G-оборудованию 1
22.06.2004 Cisco купит Nortel? 1
21.06.2004 США: распродажа частот сотовой связи состоится в 2005 году 1
16.06.2004 Nokia лицензировала спорную почтовую технологию для интернет-пейджеров 1
24.05.2004 Продажа Microcell отложена советом директоров 1
21.05.2004 МСЭ создал группу для разработки сетевых стандартов ПО 1
20.05.2004 Telefonica Moviles захватывает чилийский рынок сотовой связи 1
17.05.2004 Cingular и AWS убеждают FCC в полезности своего слияния 1
17.05.2004 Nortel получил судебную повестку на выдачу документов 1
17.05.2004 DoCoMo меняет CEO и стратегию 1
13.05.2004 202 млн. человек выбрали стандарт CDMA 1
15.04.2004 Телевидение США к 2009 году перейдет на цифру 1
15.04.2004 Qualcomm ответит за доминирование на рынке CDMA 1
31.03.2004 Deutsche Telekom опасается консолидации рынка мобильной связи США 1
31.03.2004 DoCoMo обещает управление бытовой техникой по телефону 1
31.03.2004 LG выпустит телефоны с уоки-токи для CDMA-сетей 1
19.03.2004 LG выпустит смартфон под управлением Windows 1
18.03.2004 Рынок внутридомовых беспроводных сетей превысит $1 млрд. к 2010 году 1
15.03.2004 Microsoft нашел партнеров на рынке беспроводного видео 1

Публикаций - 104, упоминаний - 104

RCR News упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Lenovo Motorola 3126 13
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Bell Labs - Western Electric 1231 9
Vodafone Group 1172 9
NTT DoCoMo 985 8
AT&T Wireless Services 252 8
Nokia Corporation 4961 7
Qualcomm Technologies 1460 6
AT&T Mobility - The American Telephone and Telegraph Mobility - Cingular Wirelss 259 6
Verizon Wireless - Cellco Partnership 414 6
Nortel Networks 1188 6
Cisco Systems 4398 4
Microsoft Corporation 19789 4
Samsung Electronics 8366 3
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1361 3
Siemens AG - Сименс Россия 2074 3
Orange S.A. 853 3
HP - palmOne - Handspring 269 3
Intel Corporation 9950 3
LG Electronics 2880 3
ACCESS PalmSource 79 3
TI - Texas Instruments Incorporated 709 2
SEC Consult Services 1259 2
Nokia Alcatel-Lucent 1350 2
TELUS 36 1
Apple Inc - Эппл Рус 9467 1
Vivo 138 1
AT&T BellSouth 176 1
Oracle Corporation 5540 1
Cable & Wireless 123 1
Infineon Technologies 343 1
RealNetworks 258 1
Verizon - WorldCom 414 1
Fujitsu 1413 1
Proximus Group - BICS - Belgacom ICS - Belgacom International Carrier Services 60 1
Entel - Боливийская государственная телекоммуникационная компания 11 1
KDDI Corporation 214 1
Ericsson 2185 1
SK Telecom 180 1
Orange France Télécom 614 1
Verizon 818 1
Credit Suisse 103 1
FCC USA - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 479 3
Securities and Exchange Commission - SEC - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 485 3
Конгресс США - Сенат - the United States Senate 242 1
Пентагон - Министерство обороны США 767 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 229 3
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2372 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1666 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 350 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 155 1
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи 709 13
WCDMA - W-CDMA - Wideband Code Division Multiple Access - Широкополосный множественный доступ с кодовым разделением 559 9
CDMA EV-DO - EVDO, Evolution-Data Only, Evolution-Data Optimized - технология передачи данных, используемая в сетях сотовой связи стандарта CDMA 225 7
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 1114 7
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 9214 5
3G - Стандарт мобильной связи 4839 4
HSDPA - High-Speed Downlink Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных от базовой станции к мобильному телефону 475 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 3849 2
WLAN - Wireless LAN - Wireless Local Area Network - Беспроводная локальная сеть 454 2
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 940 2
UWB - Ultra-Wide Band - Технология сверхширокополосной связи 61 1
HLR - Home Location Register - Регистр положения домашних абонентов 42 1
USIM-карта - Universal Subscriber Identity Module - расширенный стандарт SIM-карты 47 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 10521 1
WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 927 1
SAFT - Safe Agreement for Future Tokens - модель безопасного соглашения на будущие токены 5 1
IrDA - Infrared Data Association - ИК‑порт - инфракрасный порт - ИК-датчик 476 1
DAS - Direct Attached Storage - Системы хранения данных с прямым подключением 60 1
MMS - Multimedia Messaging Service - Служба мультимедийных сообщений 386 1
GAAP - Generally Accepted Accounting Principles - ОПБУ - Общепринятые принципы бухгалтерского учёта - Национальные стандарты бухгалтерского учёта 793 1
MMC - MultiMedia Card - RSMMC - Reduced Size Multimedia Card - eMMC - embedded Multimedia Memory Card 482 1
Edge computing - Edge Cloud - Периферийные вычисления - Граничные вычисления 619 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 2467 1
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2951 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1411 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 5586 1
Nokia Alcatel-Lucent SA 1106 7
Java - Язык программирования 2243 3
ACCESS PalmSource - Palm OS 368 3
AWS - Amazon Web Services 579 2
Microsoft Windows 10 9698 1
Symbian OS 1213 1
Apple iTunes Store 937 1
NTP - Network Time Protocol - Cетевой протокол синхронизации внутренних часов компьютера с использованием сетей 50 1
Cisco Jabber - Мессенджер 121 1
Microsoft MSN - Microsoft Network 565 1
Nokia Alcatel-Lucent Mobility Solutions 3 1
Microsoft Skype - Microsoft Windows Live Messenger - MSN Messenger 170 1
Jackson Thomas Penfield - Джексон Томас Пенфилд 17 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 27809 31
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 9279 7
Южная Корея - Республика 2814 5
Япония 6597 4
Канада 2274 3
Северная Америка 2331 3
США - Нью-Йорк 2251 3
Индия - Республика 3404 3
США - Джорджия - Атланта 156 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 10419 3
Азия - Азиатский регион 2825 3
Финляндия - Финляндская Республика 1386 2
Латинская Америка 1251 2
Великобритания - Лондон 1575 2
Европа Восточная 2677 2
США - Калифорния 2268 2
США - Нью-Джерси 209 2
Европа 6391 2
Германия - Федеративная Республика 6668 2
Франция - Французская Республика 4024 2
Ирак - Республика 349 1
США - Калифорния - Сан-Диего 201 1
США - Лос-Анджелес 552 1
Казахстан - Алматы 428 1
США - Техас 573 1
Китай - Пекин 664 1
Канада - Монреаль 57 1
США - Техас - Даллас 88 1
Япония - Осака 90 1
США - Мичиган - Детройт 29 1
США - Флорида - Майами 140 1
США - Миннесота - Миннеаполис 50 1
США - Невада 132 1
США - Северная Каролина 157 1
Греция - Греческая Республика 533 1
Чили - Республика 246 1
Япония - Токио 754 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 880 1
США - Калифорния - Сан-Франциско 1189 1
Испания - Королевство 2199 1
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1466 4
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1085 1
Cellular News 218 2
The Wall Street Journal 1025 1
The Register 1116 1
Yankee Group 158 2
Juniper Research 405 1
Gartner 3042 1
ABI Research 223 1
Dell'Oro Group 30 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.1999 до 11.2021 годы.
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