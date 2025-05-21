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SK Group SK Telecom South Korea Telecom SK Broadband Hanaro Telecom Powercomm

SK Group - SK Telecom - South Korea Telecom - SK Broadband - Hanaro Telecom - Powercomm

СОБЫТИЯ

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21.05.2025 Крупный сотовый оператор почти три года не замечал вирусы в своих ИТ-системах

Вирусы в ИТ-системах SK Telecom Южнокорейская телекоммуникационная компания SK Telecom согласилась с выводами независимых экспертов, что опасный инцидент в сфере кибербезопасности, который мог привести к уте
06.05.2025 Южная Корея срочно меняет SIM-карты 25 млн абонентов из-за кибератаки на крупнейшего сотового оператора страны

Бесплатная смена SIM-карт Абоненты SK Telecom в Южной Корее массово меняют SIM-карты после кибератаки на оператора, об этом пишет сайт оператора сотовой связи и мобильного интернета SK Telecom. После того, что считается с
30.06.2017 SK Telecom и Samsung протестировали сквозное 5G-соединение по технологии New Radio

бности до 100 МГц, тогда как максимальная пропускная способность канала для передачи LTE – 20 МГц. «SK Telecom получила все основные технологии, необходимые для коммерциализации 5G с использова
21.02.2017 Ericsson, Deutsche Telekom и SK Telecom запустили первую межконтинентальную сеть 5G

Ericsson, Deutsche Telekom (DT) и SK Telecom объявили о развертывании межконтинентальной тестовой сети пятого поколения (5G). Как рассказали CNews в компании, сеть на базе платформы 5G компании Ericsson и объединяющей ряд 5G-ре
10.12.2013 МТТ обеспечил LTE-роуминг между МТС и SK Telecom

ждугородной и международной связи, транзитных и интеллектуальных услуг связи, обеспечил LTE-роуминг между российским оператором мобильной связи МТС и телекоммуникационным провайдером Республики Корея SK Telecom. Благодаря сервису IPX, предоставленному МТТ, МТС стал первым российским оператором связи, обеспечившим своим абонентам возможность использования услуг высокоскоростной передачи данн
12.02.2008 Sandisk и SK Telecom запустили новую платформу для мобильного телевидения

Корпорация SanDisk совместно с корейским оператором мобильной связи SK Telecom сообщили о завершении работ по созданию нового решения для мобильного телевидения и персональных видеозаписей (personal video recorder, PVR). Благодаря новым картам памяти SanDisk с

03.12.2007 Южнокорейская SK Telecom покупает долю в Hanarotelecom за $1,18 млрд.

Крупнейший в Южной Корее оператор сотовой связи SK Telecom приобретет долю в 38,9% в южнокорейском провайдере широкополосного доступа в интер
23.05.2007 Корейский сотовый оператор помогает ловить рыбу

она, второе — представляет собой передатчик в форме поплавка, к которому прикручивается леска с крючком. Во время клева необходимая информация передается на мобильный телефон рыбака. В 2004 году SK Telecom корейский оператор впервые предложил другую оригинальную услугу — при помощи ультракоротких волн отталкивать надоедливых насекомых. Впоследствии данный сервис был введен всеми п
12.04.2007 Корейцы решают проблему со связью по-своему

Один из жителей Сеула, Южная Корея, оставив тщетные попытки обратить на себя внимание оператора сотовой связи SK Telecom, решил в конечном итоге въехать на принадлежащем другу автомобиле Mercedes S500 в стеклянный вход офиса компании. По словам 47-летнего мужчины, он приобрел в SK Telecom сотовы
18.09.2006 RealNetworks купит WiderThan

(ringback tones), услуги музыки-по-запросу (music-on-demand) и других мобильных услуг для более 50 операторов беспроводной связи в более 25 странах, включая таких ведущих операторов как южнокорейский SK Telecom, американский Verizon Wireless и индийский Bharti Airtel. За первые шесть месяцев 2006 г. доход WiderThan составил $61.9 млн., что на 39% выше, чем за аналогичный период 2005 г. Чист
21.06.2006 SK Telecom скооперируется с China Unicom

Южно-корейская компания SK Telecom укрепила свои позиции на китайском быстроразвивающемся рынке беспроводной телефонии, заключив стратегическое партнерство с компанией China Unicom. По словам представителей SK Tele
31.05.2006 SK Telecom впервые в мире запускает сеть 3,5G

Крупнейший оператор сотовой связи Южной Кореи SK Telecom объявил о запуске первой в мире сети поколения 3,5G. Используя широкополосную технологию беспроводной связи компании LG-Nortel, SK Telecom первоначально планирует охватить сет
18.05.2006 SK Telecom запустила первую в мире сеть HSDPA

Южнокорейская компания SK Telecom запустила первый в мире полнофункциональный коммерческий сервис HSDPA (High Speed Data Packet Access). Компанией был также анонсирован первый HSDPA-телефон, изготовленный Samsung.

15.03.2004 SK Telecom запустил DBM-спутник

спутника системы цифрового мультимедийного вещания (digital multimedia broadcasting, DMB), обеспечивающей качественную передачу потокового видео и аудио, осуществил корейский оператор мобильной связи SK Telecom совместно с японской корпорацией Mobile Broadcasting Corporation (MBCo). Спутник под названием Hanbyol (вес 1760 кг) был запущен 14 марта с космодрома во Флориде. Он оборудован 40 тр
15.03.2004 Сторожевой робот от SK Telecom будет управляться с мобильника

Южнокорейский оператормобильной связи SK Telecom планирует выпустить на рынок домашнего сторожевого робота с возможностью управления через мобильный телефон. Новая услуга появится в сети уже этой весной. "Сервис домашней сети" пред
20.01.2004 Samsung получил контракт на развертывание 3G-сети SK Telecom

Мобильный оператор SK Telecom заключил контракт с Samsung Electronics на поставку сетевого оборудования следующего поколения для центра обработки данных своей CDMA-сети. В своё время этот оператор, в качестве узл
18.09.2003 Alcatel будет разрабатывать мобильные приложения совместно с SK Telecom

Французский производитель телекоммуникационного оборудования Alcatel и южнокорейский оператор мобильной связи SK Telecom подписали меморандум о взаимопонимании в области совместной разработки и продажи приложений мобильной связи на мировом рынке. Обе стороны будут разрабатывать и продавать интегрирован
11.08.2003 Число 3G-абонентов SK Telecom превысило 1 млн. человек

Крупнейший в Южной Корее оператор мобильной связи SK Telecom сообщил сегодня, что число обслуживаемых им абонентов сервиса мобильной связи трет
05.08.2003 LG Telecom может остаться без бизнеса проводной связи

нференции в конце прошлой недели, - сообщила сегодня корейская газета Maeil Business. Тем временем, SK Telecom, Samsung Electronics и другие мажоритарные акционеры Hanaro Telecom пока не коммен
12.05.2003 SK Telecom снижает тарифы и увеличивает доходы

Южнокорейская компания SK Telecom Co. объявила о результатах финансовой деятельности в первом квартале 2003 г. Чиста
26.03.2003 China Unicom и SK Telecom создали совместное предприятие

Компания China Unicom заключила соглашение с южнокорейской компанией SK Telecom о создании совместного предприятия по предоставлению услуг беспроводного доступа в интернет в сетях сотовой связи стандарта CDMA. По условиям соглашения зарегистрированный капитал со
18.02.2003 SK Telecom дешевеет на глазах

Акции ведущего сотового оператора Кореи, SK Telecom, упали за последние две недели почти на 30%, удешевив компанию на $4,2 млрд. Причиной этому стали неудовлетворительные финансовые показатели четвертого квартала и сообщения о проблем
12.02.2003 SK Telecom может отложить запуск 3G-сети

Исполнительный директор ведущего корейского сотового оператора SK Telecom Пьо Мун-су (Pyo Moon-soo) заявил на встрече с инвесторами о том, что компания может перенести сроки запуска своей 3G-сети в зависимости от экономической ситуации. По его словам, у ко
07.02.2003 SK Telecom укрепляет свое лидерство на корейском рынке сотовой связи

Оператор SK Telecom в январе подключил 145 тысяч абонентов, доведя свою клиентскую базу до 17,36 млн. человек. Это 53,6% корейского рынка сотовой связи, на 0,4% больше, чем оператор занимал в начале янв
27.01.2003 У SK Telecom ожидается плохой год

Крупнейший оператор мобильной связи Южной Кореи SK Telecom ожидает ухудшения своего экономического положения в этом году. Все началось с разочаровывающего финансового отчета за четвертый квартал, после которого акции SK упали, а местные и ин
22.01.2003 SK Telecom представил квартальный и годовой финансовые отчеты

Южнокорейский оператор телекоммуникаций SK Telecom Co. представил предварительные годовой и квартальный финансовые отчёты. Квартальны
21.01.2003 SK Telecom создал совместное предприятие с China Unicom

Крупнейший оператор сотовой связи Южной Кореи SK Telecom подписал соглашение с китайским China Unicom по созданию в Китае совместного предприятия по предоставлению беспроводного доступа в интернет. SK назвал это "большим шагом на китайский
11.12.2002 SK Telecom изменит подход к продвижению на рынок своей непопулярной 3G-сети

Крупнейший сотовый оператор Кореи SK Telecom решил пересмотреть стратегию продвижения своей 3G-сети CDMA2000 1X EV-DO, открытие которой закончилось провалом. Вместо рассказов о том, как хороша технология EV-DO, компания решила

05.12.2002 Корейский Hanaro Telecom заказал у Cisco оборудование для городской сети

Корейский оператор Hanaro Telecom подписал контракт с Cisco Systems на поставку оборудования для городских Ether
27.11.2002 В сети SK Telecom 1,5 млн. клиентов используют индивидуальные мелодии звонков другим абонентам

Более полутора миллионов абонентов корейского сотового оператора SK Telecom подписались за первый месяц на услугу "Цветные мелодии", позволяющую звонить на мобильник другого своим собственным звонком. За определенную абонентскую плату абонент может выбрать м
31.10.2002 SK Telecom поделится опытом развития услуг беспроводного доступа в интернет

Южнокорейский оператор мобильной связи SK Telecom ведёт предварительные переговоры с Vodafone и Telefonica по поводу консультирования этих компаний относительно ведения дел в сфере услуг беспроводного подключения к интернету.Свою за
03.10.2002 Hanaro Telecom поможет China Unicom в развитии широкополосного интернета в Китае

. Согласно документу, компании будут совместно работать на рынке широкополосного интернета в Китае. Hanaro обеспечит China Netcom техническими и маркетинговыми ноу-хау. Кроме скоростного доступ
02.10.2002 Alcatel усовершенствует оптоволоконную сеть корейского оператора Powercomm

ью 2,5 Гбит/с на юге Кореи. Кроме Powercomm, Alcatel также работает с другим корейским оператором - SK Telecom. Источник: пресс-релиз Alcatel
17.09.2002 Hanaro Telecom станет четвертым оператором международной телефонии в Корее

Вслед за KT, Dacom и Onse Telecom, корейский провайдер широкополосного доступа в интернет Hanaro Telecom скоро выйдет на местный рынок междугородной и международной телефонной связи.

09.09.2002 KEPCO выбрала Hanaro Telecom в качестве покупателя cвоего отделения Powercomm

мпания KEPCO (Korea Electric Power Corporation) сообщила о выборе консорциума во главе с оператором Hanaro Telecom в качестве главного претендента на покупку своего подразделения Powercomm. Дал
28.08.2002 Правительство Кореи запретило SK Telecom заниматься банковским бизнесом

Попытка корейского оператора SK Telecom заняться бизнесом операций с кредитными карточками закончилась провалом. Правительство страны запретило компании покупку соответствующего подразделения провинциального банка Jeonbuk.
08.07.2002 Корейская Thrunet продала часть мощностей SK Global

Один из крупнейших корейских провайдеров широкополосного доступа в интернет - компания Thrunet - продает часть арендуемых каналов, включая местную оптоволоконную сеть, нью-йоркской фирме SK Global за $295 млн. SK Global - торговое подразделение южнокорейского конгломерата SK Grou
07.06.2002 SK Telecom намерена расширять услуги беспроводной связи для пользователей КПК

Ведущий сотовый оператор Кореи SK Telecom (ей принадлежит 52% рынка мобильной связи в стране), заявил о курсе на расширение беспроводных услуг для пользователей КПК и о помощи провайдерам соответствующего контента. Для этого
06.06.2002 SKTelecom намерен развивать сервис мобильных платежей

Крупнейший южнокорейский оператор мобильной связи SK Telecom ведёт переговоры с банком Jeonbuk о создании совместного предприятия либо приобретении подразделения по работе с кредитными картами. Абонентская база SK составляет около 16 млн. чело
22.04.2002 SK Telecom откроет китайское подразделение в июне

Крупнейший корейский оператор мобильной связи SK Telecom сообщил о планах по открытию китайского филиала - SK Telecom China - в июне

Публикаций - 236, упоминаний - 303

SK Group и организации, системы, технологии, персоны:

KT Corporation - Korea Telecom - Telecoms Korea - KTF - KT Freetel - Korea Telecom Freetel - KTFT - KTF Technologies - KT ICOM 267 61
LG Electronics 3745 48
Samsung Electronics 11125 46
NTT DoCoMo - NTT Mobile Communications Network Inc 1162 31
LG Telecom 46 29
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16024 21
Vodafone Group 1413 21
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners - NeoWorld Communications 1424 20
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5821 18
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 18
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9547 17
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1578 17
МегаФон 10902 16
AT&T Inc 1726 16
China Unicom - China United Network Communications Group - China Netcom Group Corporation Limited - Чайна Юником - Китайская телекоммуникационная компания 336 15
Qualcomm Technologies 1988 14
Deutsche Telekom 956 14
Verizon Wireless - Cellco Partnership 432 12
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 12
Telefonica - Telefónica, S.A. 578 12
Verizon Communications - Bell Atlanitic 1032 11
Apple Inc 13259 11
Lenovo Motorola 3570 10
China Mobile - China Mobile Communications Group - China Mobile System Integration 439 9
Huawei 4704 8
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1784 8
Google LLC 12771 8
Microsoft Corporation 25851 7
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1428 7
Nortel Networks - Northern Telecom 1329 6
Intel Corporation 12862 6
Brightcom Group - Lycos - Lycos Network 294 5
SingTel Mobile - Singapore Telecommunications 159 5
Cisco Systems 5378 5
ZTE Corporation 801 5
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1053 5
China Telecom - China Telecommunications Corporation - Чайна Телеком 296 5
Telefonica - O2 UK - Telefonica UK Ltd - BT Cellnet - mmO2 374 5
AT&T Wireless Group - AWE - AT&T Wireless Services - Alaska Native Wireless 272 4
Pantech Group - Pantech&Curitel Communications 153 4
SK Group 18 6
KDDI Corporation - KDDI Kabushiki Gaisha - Kokusai Denshin Denwa 272 6
SoftBank Group 287 6
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 6
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2794 4
Евросеть 1421 4
Hyundai Motor Company 439 3
Visa International 1996 3
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 531 3
Radisson Hotel Group - RHG - Radisson Hotels & Resorts - гостиничная сеть 50 3
Radisson Blu Slavyanskaya Hotel and Business Centre - Отель Рэдиссон Славянская 308 3
Gardia - Гардия - AIG - American International Group - AIG Insurance - АИГ страховая компания - Чартис 57 2
Private Media Group 10 2
POSCO - POSCO E&C - POSCO Engineering Solution Center - Posco Future M - Pohang Iron and Steel Company 14 2
Связной ГК 1401 2
НСПК - Национальная система платежных карт 955 2
Россети Ленэнерго 1699 2
Finnair - Финнэйр - Авиакомпания 34 1
Роскосмос - ЦЭНКИ ФГУП - Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры 22 1
Dixis - Диксис - Dиксис 371 1
Bertelsmann 195 1
AllianceBernstein Holding - AB - Bernstein Research - Sanford Bernstein - Alliance Capital - Stanford C. Bernstein & Comnpany 55 1
Некстер ИК 33 1
Горбушкин Двор ТЦ - Дворец культуры имени Горбунова - ДК Горбунова - гипермолл 84 1
MBank - КБ Кыргызстан - Коммерческий банк Кыргызстан 12 1
Beiten Burkhardt - Байтен Буркхардт 72 1
Newbridge Capital 4 1
ФЭП - Фонд эффективной политики 21 1
РЖД - Российские железные дороги 2106 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8986 1
eBay Inc 1642 1
Платина КБ - CyberPlat - КиберПлат 342 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1905 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1543 1
Альфа-Банк 1988 1
KIA Motors - KIA Motors RUS - КИА Моторс Россия 185 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 957 1
X5 Group - Перекрёсток 644 1
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Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 6001 2
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ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28498 11
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ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54554 10
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Харламова Ольга 5 1
Калинин Роман 4 1
Ястржембский Сергей 4 1
Чунихин Павел 4 1
Ravencraft Jeff - Рейвенкрафт Джефф 3 1
Vestberg Hans - Вестберг Ханс 33 1
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Болдырев Семен 3 1
Kozlowski Dennis - Козловски Деннис 10 1
Житнюк Ася 3 1
Южная Корея - Республика 7092 205
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55009 46
Япония 13845 36
Россия - РФ - Российская федерация 167809 35
Европа 25017 27
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19315 26
Германия - Федеративная Республика 13286 15
Южная Корея - Сеул 376 15
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47942 14
Канада 5093 13
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13857 12
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19702 10
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1837 10
Америка Северная - Североамериканский регион 3420 9
Корея полуостров - Корейский полуостров 110 8
Азия - Азиатский регион 5947 8
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3670 8
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14844 8
Испания - Королевство 3846 8
Швеция - Королевство 3792 7
Финляндия - Финляндская Республика 3705 7
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8654 7
Франция - Французская Республика 8195 7
Америка - Американский регион 2208 6
Африка - Африканский регион 3648 6
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Солнце - звезда Солнечной системы 5513 5
Сингапур - Республика 1961 5
Индия - Bharat 5901 5
США - Нью-Йорк 3189 5
Италия - Итальянская Республика 4517 4
Испания - Каталония - Барселона 752 4
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1151 4
Нидерланды 3766 4
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Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1887 3
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3367 3
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2886 3
Китай - Тайвань 4284 3
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ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 779 7
Английский язык 7065 6
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3897 6
Логистика сбытовая - Сбыт 2580 6
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Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5892 6
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5831 6
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Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6853 5
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Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11743 3
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CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5797 3
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Total Telecom 613 14
Korea Times 132 11
Maeil Business Newspaper 91 9
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6123 9
FT - Financial Times 1302 4
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 550 4
Korea Herald 48 4
Dow Jones Business News 88 3
Nikkei BP - Nikkei Business Publications - Nikkei Business Daily 91 3
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News - Телеком Дейли 315 3
Yahoo! News - Yahoo! Actualites 856 2
News Corp - News Corporation 221 2
Newsbytes News Network 379 2
RCR News 107 2
Playboy 51 2
CNET Networks - CNET News 1643 2
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2735 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11586 2
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1345 2
SlashGear 134 2
AP - Associated Press 2008 2
Paramount Skydance - Paramount Media Networks - Paramount Network - Nashville Network - National Network - New TNN - Viacom Media Networks - Spike TV - MTV Networks - MTV Entertainment Group 273 2
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - Time Warner - Warner Communications Inc - Time Inc 609 1
Electronista 166 1
InformationWeek 241 1
NE Asia Online 313 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - AOL TW - AOL Time Warner 555 1
Vivendi SA - Vivendi Universal 332 1
GlobeNewswire - Global Wireless News 125 1
InterNetNews - InternetNews.com 218 1
Cellular News 234 1
USA Today 154 1
SiliconValley.com - SV.com 239 1
allNetDevices 160 1
CNews Северо-Запад 24 1
Росбалт ИА 60 1
Computer.Tradeshow.Ru 59 1
Сellular News 31 1
Informa PLC - Informa Telecoms & Media 69 1
Walt Disney Company - ESPN 56 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1088 8
IDC - International Data Corporation 4998 4
Gartner - Гартнер 3669 4
Strategy Analytics 285 4
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ABI Research 236 3
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 2
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 2
Juniper Research 131 2
Forrester Research 837 2
Informa - Ovum - Omdia 156 2
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 861 1
Bain Group - Kantar Group - TNS Kantar - Taylor Nelson Sofres 35 1
Gartner - Dataquest 353 1
Moody's Investors Service 136 1
IMS Research 31 1
Disruptive Analysis 5 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 365 1
Forrester Wave 46 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 376 1
Рустелеком ТК 305 1
Frost & Sullivan 207 1
Samsung Research 20 1
Analysys Mason - Mason Communications 27 1
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 554 1
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 123 2
CAICT - China Academy of Information and Communications Technology - Китайская академия информационных и коммуникационных технологий 3 1
Beijing University - Peking University - БэйДа - Пекинский университет 48 1
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Государственный Русский музей 53 1
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Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 248 1
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 182 1
ВятГУ - Вятский государственный университет - Политехнический институт - Кировский политехнический институт - ВятГГУ, ВГГУ, Вятский государственный гуманитарный университет - 37 1
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