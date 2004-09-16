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AT&T Wireless Group AWE AT&T Wireless Services Alaska Native Wireless

СОБЫТИЯ

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16.09.2004 AT&T Wireless Services создаст устройство специально для SMS

Как сообщает USA Today, компания AT&T Wireless Services намерена выпустить устройство, предназначенное сугубо для набора коротких сообщений и электронной почты. При этом аппарат не будет использоваться в качестве трубки для ра
17.02.2004 AT&T Wireless ушла с молотка за $46,7 млрд.

Cingular Wireless, второй по величине оператор мобильной связи в США, приобретет AT&T Wireless, заплатив $15 за акцию компании. $25 млрд. выплатит SBC, $16 млрд. - BellSouth, акционеры Cingular. В результате этого в США появится новый крупнейший оператор сотовой связи - объ
17.02.2004 Vodafone может повысить сумму сделки с AT&T Wireless

Vodafone Group может повысить сумму предложения о слиянии с AT&T Wireless до $39,4 млрд. Как сообщает Reuters со ссылкой на источники, близкие к сделке, Vodafone рассматривает возможность предложения $14,5 за акцию. Сегодня компания планирует провести з
17.02.2004 Cingular предложил $40,7 млрд. за AT&T Wireless

Cingular, второй по величине оператор мобильной связи в США, выиграл борьбу с британской корпорацией Vodafone Group за покупку более мелкого конкурента AT&T Wireless, предложив $15 за акцию компании. В соответствии со стоимостью акций AT&T Wireless на момент закрытия торгов в Нью-Йорке в пятницу, 13 февраля, эта компания оценена примерн
02.02.2004 Vodafone главный претендент на AT&T Wireless?

ава крупнейшего в мире британского оператора мобильной связи Vodafone отдал распоряжение своим финансовым консультантам подготовить материалы, которые бы убедили инвесторов компании, что приобретение AT&T Wireless является хорошей идеей, написала в воскресенье газета The Observer. На рынке распространяются слухи о том, что Vodafone планирует пожертвовать небольшим пакетом акций в крупнейшем
29.01.2004 Deutsche Telekom не интересуется AT&T Wireless

Главный исполнительный директор крупнейшего в Европе телекоммуникационного концерна Deutsche Telekom опроверг слухи о намерении компании приобрести американского оператора мобильной связи AT&T Wireless. По мнению Кая-Уве Рике (Kai-Uwe Ricke), подразделение Deutsche Telekom, компания T-Mobile USA, являющаяся самым маленьким из национальных операторов в США, выиграет от консолидац
22.01.2004 AT&T Wireless готовится к продаже

Совет директоров американского оператора AT&T Wireless одобрил вопрос изучения предложений потенциальных покупателей компании для поиска наиболее выгодного варианта продажи. Среди претендентов на третьего по величине оператора США - м
14.01.2004 Слияние Cingular и AT&T Wireless не за горами?

Гиганты американской индустрии мобильной связи Cingular и AT&T Wireless могут объявить о слиянии в течение ближайших 30 дней, сообщает издание BusinessWeek Online. Источники, близкие к сделке, оценивают вероятность ее успешного завершения в 75%. Самый
24.12.2003 AT&T Wireless сольется с Cingular?

Слухи о том, что два крупнейших американских оператора мобильной связи AT&T Wireless и Cingular готовят слияние, циркулируют в деловых кругах США уже около года. Однако вчера, 23 декабря, газета Wall Street Journal сообщила о том, что руководство компаний SBC и Be
19.11.2003 AT&T Wireless уволит 3 тыс. сотрудников

Американский оператор мобильной связи AT&T Wireless сообщил сегодня о планах по сокращению более 10% своего штата в следующем году. Увольнению подлежат 3000 сотрудников компании, оно вызвано консолидацией операций AT&T Wireless<
27.10.2003 AT&T Wireless избавляется от азиатских активов

Оператор AT&T Wireless (AT&TW) объявил об успешном завершении первой стадии продажи своего пакета акций тайваньского оператора Far EasTone (FET) и получении разрешения тайваньского правительства на прод
04.08.2003 US Cellular обменялся лицензиями с AT&T Wireless

В конце прошлой недели американские телекоммуникационные операторы AT&T Wireless и US Cellular (USCC) сообщили о завершении процедуры крупного обмена лицензиями и активами. По условиям сделки, AT&T получил TDMA-сеть USCC и лицензии на диапазон 25 МГц на севере
24.07.2003 AT&T Wireless увеличил прибыль на 1000%

      Прибыль телекоммуникационной компании AT&T Wireless Services во 2 квартале 2003 г. составила $222 млн. (8 центов на акцию), говорит
02.07.2003 AT&T Wireless уволит 1000 сотрудников

В рамках программы по сокращению расходов американский оператор мобильной связи, 3 по величине в стране, AT&T Wireless Services сократит около 1 тыс. рабочих мест (примерно 3% штата компании) в течение этого года, сообщает Wall Street Journal. В прошлом году компания уже избавилась от 2 тыс. лишни
25.06.2003 AT&T Wireless и Dell продвигают мобильный интернет

Американские компании Dell и AT&T Wireless подписали соглашение о совместном продвижении на американском рынке услуг доступа в интернет в сетях мобильной связи стандарта GSM. Dell предлагает своим клиентам трехмодовый бесп
17.02.2003 AT&T Wireless запустил в эксплуатацию сервис передачи MMS-сообщений

Американский оператор мобильной связи AT&T Wireless, запустил в коммерческую эксплуатацию услугу отправки мультимедийных сообщений (MMS), сделав дальнейший шаг в развитии популярной услуги по передаче сообщений с изображениями. Пер
29.01.2003 AT&T Wireless открыл новую услугу общего доступа к WLAN-cетям

Во вторник сотовый оператор AT&T Wireless объявил об открытии серии точек доступа к беспроводной локальной сети (WLAN) для командировочных в отелях и аэропортах. Сервис под названием GoPort не требует специального оборудо
08.01.2003 AT&T Wireless получит налоговую компенсацию за 2001 г. в размере $436 млн.

AT&T Wireless получила возврат налогов за 2001 год в размере $436 млн. Данная выплата не отразится в декларации о доходах компании, однако курс акций AT&T Wireless вырос в связи с опубликованием этой новости на 4,3%. Возврат налогов произведён по причине того, что в 2001 году компания понесла убытки. По итогам 2002 гoда компания также планир
30.12.2002 AT&T Wireless перенес открытие W-CDMA-сети на конец 2004 года

Сотовый оператор из США AT&T Wireless сообщил о переносе открытия сети 3-го поколения стандарта W-CDMA на декабрь 2004 года и сокращении числа городов, где она появится, до четырех - Сан-Франциско, Сан-Диего, Сиэтла и
05.12.2002 Первый WCDMA/UMTS-звонок в сети AT&T Wireless

тами тестирования: "В других частях света мы проводили живое тестирование в 2-гигагерцовом диапазоне. Но это достижение в развитии UMTS/WCDMA на частоте 1900 МГц и это прогресс в Америке". Помимо 3G, AT&T Wireless развертывает Ericsson'овскую систему EDGE - промежуточный этап перехода с GPRS к UMTS. Теоретически, UMTS способна развивать скорость обмена до 2 Гбит/с. Источник: по материалам п
28.10.2002 Reuters: AT&T Wireless сообщает об убытках

Третий по величине американский оператор мобильной связи AT&T Wireless сообщил на прошлой неделе об убытках по результатам 3 финансового квартала, составивших $2,04 млрд. (76 центов на акцию). Этот показатель связан с уменьшением стоимости лицензий и
16.08.2002 "МегаФон" открывает роуминг с AT&T Wireless

Мобильная сеть "МегаФон" открыла роуминг с AT&T Wireless, крупнейшим оператором стандарта GSM в США. Роуминг в США доступен владельцам трехдиапазонных телефонов с поддержкой стандарта GSM1900. Теперь при поездках в США у абонентов "Мега
14.08.2002 NEC будет поставлять мобильные телефоны американской AT&T Wireless

ие доступ в интернет мобильные телефоны (телефоны с поддержкой режима i-mode) американской компании AT&T Wireless Services, передает Dow Jones cо ссылкой на президента компании Кодзи Нишигаки.

17.07.2002 AT&T Wireless открыла услугу мобильного обмена фотографиями

Сотовый оператор из США, компания AT&T Wireless, представила 16 июля новую услугу - "mMode Pix". Абоненты mMode - американского аналога японского мобильного интернета i-Mode, - смогут отправлять друг другу фотографии на мобильн
17.07.2002 AT&T Wireless открыла услугу мобильного обмена фотографиями

Сотовый оператор из США, компания AT&T Wireless, представила 16 июля новую услугу - "mMode Pix". Абоненты mMode - американского аналога японского мобильного интернета i-Mode, - смогут отправлять друг другу фотографии на мобильн
08.07.2002 DoCoMo спишет несколько миллиардов долларов из-за удешевления активов AT&T Wireless

Ведущий оператор сотовой связи Японии NTT DoCoMo продолжает терять рыночную стоимость и намерен списать огромныe суммы в связи с удешевлением принадлежащего ему 16%-ного пакета акций AT&T Wireless. DoCoMo приобрел их в прошлом году за $10,2 млрд. Но в мае пакет подешевел на $4,2 млрд., а за последнюю неделю акции упали на $5,01, что означает еще минус $2,4 млрд. В субботу п
01.07.2002 Новая биллинговая платформа AT&T Wireless позволит провайдерам беспроводного доступа в интернет учитывать стоимость контента
28.06.2002 AT&T Wireless поможет раскрыть местонахождение вашего друга

чета эфирного времени. Если абонент пожелает встретиться со своим другом, система подскажет, где поблизости находятся рестораны, бары и другие заведения в зависимости от цели встречи. Основную заботу AT&T Wireless уделяет, конечно же, конфиденциальности - ведь такая услуга предоставляет неограниченные возможности для слежки. По утверждению компании, абонент имеет полный контроль над списком
17.06.2002 Nokia поставит AT&T Wireless оборудование с поддержкой технологии EDGE

Nokia Networks объявила о заключении соглашения на поставку оборудования для расширения услуг связи нового поколения с компанией AT&T Wireless. По контракту, стоимость которого не разглашается, Nokia поставит оператору базовые станции UltraSite, поддерживающие работу со стандартами GSM/GPRS/EDGE, а также другие системы м
06.06.2002 Ericsson и AT&T Wireless проведут в США испытания сети 3-го поколения

Американский оператор мобильной связи AT&T Wireless совместно с Ericsson объявили о намерении запустить тестовую систему мобильной 3G-связи в 4-м квартале текущего года. В г. Даллас (штат Техас) и его пригородной зоне будут запущен
18.04.2002 AT&T Wireless и Cingular ведут переговоры о слиянии

Как сообщает газета The Boston Globe, американские операторы мобильной связи AT&T Wireless и Cingular ведут переговоры о слиянии. Данные переговоры являются предварительными и сразу не повлекут за собой каких-либо сделок. По мнению аналитиков, слияние будет выгодно для

18.04.2002 AT&T Wireless начал предоставлять услуги i-mode в США

Третий по величине оператор сотовой связи США AT&T Wireless во вторник начал предоставлять доступ в интернет через мобильные телефоны по технологии японской NTT DoCoMo ("i-mode"). Сервис mMode (под таким названием эта услуга будет предоста
28.03.2002 AT&T Wireless запустит американскую версию i-mode в апреле

Сотовый оператор США AT&T Wireless введет в действие услугу мобильного доступа в интернет, аналогичную японской i-mode. Услуга будет называться "m-mode" и откроется в апреле. Представитель AT&T Wireless Рич

25.03.2002 AT&T Wireless представил TDMA-GSM телефоны с WAP и GPRS

Крупный сотовый оператор CША AT&T Wireless наконец-то решил проблему перехода со стандарта TDMA на GSM/GPRS. Уже в марте пользователи смогут купить телефон Siemens S46, работающий как в TDMA, так и в GSM. Это первый телефо
06.03.2002 AT&T Wireless снизила показатели финансового прогноза на текущий год

Американский оператор мобильной связи AT&T Wireless снизил показатели финансового прогноза на 2002 год, мотивируя данный шаг низким ростом оборота на рынке мобильной связи. Компания ожидает в течение года увеличить свою абонентскую
21.02.2002 AT&T Wireless сделала первый UMTS-звонок в США

Во вторник AT&T Wireless сообщила о совершении первого голосового звонка по сети мобильной связи 3-го поколения в США. В заявлении по этому поводу AT&T Wireless заявила, что успешное тестирование п
30.01.2002 Квартальный доход AT&T Wireless вырос на 19%

чётом филиалов и партнёрских компаний, 20,8 млн. человек. Чистый квартальный убыток составил $1,27 млрд. ($0,14 на акцию). В 2000 г. в 4-м квартале была получена прибыль в $369 млн. ($0,18 на акцию). AT&T Wireless объявила в 4-м квартале о намерении уйти с рынка фиксированной беспроводной связи, что повлекло за собой расходы в размере $1,3 млрд. По итогам года оборот компании вырос на 30% и
22.01.2002 Абоненты Rogers AT&T Wireless cмогут обмениваться сообщениями с клиентами ICQ

Компании Rogers AT&T Wireless, AOL Canada и входящее в состав AOL подразделение ICQ заключили соглашение и открыли новый вид услуг, благодаря которым абоненты канадского оператора мобильной связи Rogers AT&
18.01.2002 Rogers AT&T Wireless развернул сеть стандарта GPRS

Действующий на территории Канады оператор мобильной связи Rogers AT&T Wireless запустил в коммерческую эксплуатацию сеть стандарта GPRS, зона покрытия которой охватывает 85% территории страны. Посредством данной сети к середине 2002 года компания намерена пр
16.01.2002 AT&T Wireless продала технологию широкополосного мобильного доступа в интернет

Производитель систем высокоскоростного мобильного доступа в интернет компания Netro Corporation приобрела все активы подразделения широкополосной связи оператора мобильной связи AT&T Wireless, уплатив за них сумму в $45 млн. наличными и ценными бумагами. Инвестиции AT&T в разработки технологий мобильного широкополосного доступа в интернет превысили $1 млрд. Данный шаг


Публикаций - 272, упоминаний - 291

AT&T Wireless Group и организации, системы, технологии, персоны:

AT&T Inc 1726 111
AT&T Mobility - The American Telephone and Telegraph Mobility - Cingular Wirelss 277 77
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners - NeoWorld Communications 1422 62
NTT DoCoMo - NTT Mobile Communications Network Inc 1160 53
Verizon Communications - Bell Atlanitic 1031 43
Verizon Wireless - Cellco Partnership 432 38
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 30
Deutsche Telekom - T-Mobile USA - VoiceStream Wireless - Omnipoint Corporation - Aerial Communications 169 26
Microsoft Corporation 25775 25
Vodafone Group 1412 25
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 24
Lenovo Motorola 3566 22
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1453 21
Intel Corporation 12811 18
AT&T - SBC Telecom - SBC Communications 232 16
AT&T South - BellSouth 234 15
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1575 15
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 15
KPN - Koninklijke KPN N.V. - Royal KPN N.V. 341 15
Deutsche Telekom 954 13
Nortel Networks - Northern Telecom 1329 13
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 12
Verizon - WorldCom 501 12
Siemens AG - Siemens Group 2673 11
IBM - International Business Machines Corp 9699 11
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 10
AOL Inc - America Online 1883 10
HPE Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1966 10
JDSU - JDS Uniphase 219 9
МегаФон 10742 9
Cisco Systems 5372 9
Amazon Inc - Amazon.com 3277 9
Oracle Corporation 7074 9
Telefonica - Telefónica, S.A. 578 9
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус 1268 9
KG Telecom - KG Telecommunications 25 8
Qualcomm Technologies 1974 8
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1053 8
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1783 8
AT&T - TeleCorp PCS 8 7
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 28
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 25
Merrill Lynch 454 13
Expedia Group 136 7
Citi - Salomon Brothers - Salomon Smith Barney 222 6
NBC Universal Media - USA Network - Ticketmaster - Ticketmaster Entertainment - Ticketmaster Online-CitySearch - TicketWeb 50 6
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 575 6
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 6
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 595 5
Lehman Brothers Holdings - Lehman Brothers Merchant Banking Partners - Lehman Brothers Securities 245 4
KDDI Corporation - KDDI Kabushiki Gaisha - Kokusai Denshin Denwa 272 4
Mercedes-Benz Group - Daimler AG - Даймлер АГ - Daimler-Benz - Даймлер-Бенц АГ - Daimler-Chrysler - ДаймлерКрайслер Автомобили РУС 251 4
ExxonMobil - Exxon Neftegas Limited (ENL) - Эксон Нефтегаз Лимитед (ЭНЛ) 91 4
Bank of America Securities - BofA Securities - Bank of America Merrill Lynch - BAML - Bank of America Capital Management 89 4
Credit Suisse First Boston - CSFB - Кредит Свисс Ферст Бостон Банк 223 3
CK Hutchison Whampoa Limited - HWL 145 3
JPX - Japan Exchange Group - TSE - Tokyo Stock Exchange - Токийская фондовая биржа 121 3
Morgan Stanley - Морган Стэнли 495 3
Gardia - Гардия - AIG - American International Group - AIG Insurance - АИГ страховая компания - Чартис 57 3
Charles Schwab 89 2
Federated Hermes - Federated Investors 57 2
Южное КБ имени М.К. Янгеля - Южное НПО - Южное Конструкторское бюро - ОКБ-586 33 2
Cowen - SG Cowen 66 2
Bharti Enterprises Group 57 2
Global Partners Securities 42 2
Piper Sandler Companies - U.S. Bancorp Piper Jaffray - Piper Jaffray Inc - Piper Jaffray & Hopwood 163 2
Bristol-Myers Squibb Company - Bristol Myers Squibb (BMS) 21 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 2
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 2
Johnson & Johnson - J&J - Джонсон энд Джонсон 128 2
DuPont - Дюпон 101 2
Citi - Citigroup - Citigroup Global Markets - 321 2
Honda Motor Company - HND 240 2
PMI - Philip Morris International - ФМИ - Филип Моррис Интернэшнл - ФМСМ - Филип Моррис Сэйлз энд Маркетинг 91 2
Mobil - Мобил 52 2
Caterpillar - 93 2
Enron - Enrongate 122 1
Warner 540 1
Airbus EADS Astrium ST - Astrium Space Transportation - Daimler Chrysler Aerospace AG, DASA 170 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 21
U.S. FFIEC - Federal Financial Institution Examination Council - Federal Reserve Board of Governors, FRB - Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC - National Credit Union Administration, NCUA - Office of the Comptroller of the Currency, OCC 401 8
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 778 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 3
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 632 3
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 3
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 3
U.S. Congress House of Representatives - Конгресс США - Палата представителей 288 3
U.S. Supreme Court of the United States - Верховный суд США 212 3
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 2
U.S. Fed - Federal Reserve System - Федеральная резервная система, ФРС США 72 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 2
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 439 2
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 647 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 721 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1209 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 1
Benelux - Бенилюкс - Межправительственная организация Бельгии, Нидерландов и Люксембурга 68 1
Петербургский метрополитен ГУП 150 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - Главный центр специальной связи - Служба специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации 240 1
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 514 1
Минобороны РФ - ГРУ РФ - Главное разведывательное управление 32 1
Информика ФГАУ ГНИИ ИТТ - ГосНИИ ИТТ - Государственный научно-исследовательский институт информационных технологий и телекоммуникаций 44 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 47
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 5
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 211 4
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета - Ассоциация изготовителей сотовых телекоммуникационных 96 3
Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 92 3
OMA - Open Mobile Alliance - OMA SpecWorks 31 3
NAPM - National Association of Purchasing Management - Национальная ассоциация менеджеров по закупкам 67 2
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 120 2
Liberty Alliance - Identity and Access Management Federation 36 1
NORDUnet - National research and education networks 6 1
COAI - Cellular Operators Association of India - Ассоциация операторов связи Индии 5 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 1
FIDO Alliance - Fast IDentity Online 38 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 127
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 60
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 52
GPRS - General Packet Radio Service - пакетная радиосвязь общего пользования - надстройка над технологией мобильной связи GSM 2280 44
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 35
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10744 27
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи - CDMA Development Group 2303 23
WAP i-Mode - технология адаптации интернет- контента и услуг для мобильных телефонов 258 20
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 20
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 19
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 18
TDMA - Time Division Multiple Access - TDM - Time Division Multiplexing - Мультиплексирование с разделением - Множественный доступ с разделением по времени - способ использования радиочастот 293 16
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5920 16
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 15
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 14
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4780 12
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 12
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6852 12
WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 1531 12
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 11
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 11
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13250 10
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