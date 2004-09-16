AT&T Wireless Services создаст устройство специально для SMS Как сообщает USA Today, компания AT&T Wireless Services намерена выпустить устройство, предназначенное сугубо для набора коротких сообщений и электронной почты. При этом аппарат не будет использоваться в качестве трубки для ра

AT&T Wireless ушла с молотка за $46,7 млрд. Cingular Wireless, второй по величине оператор мобильной связи в США, приобретет AT&T Wireless, заплатив $15 за акцию компании. $25 млрд. выплатит SBC, $16 млрд. - BellSouth, акционеры Cingular. В результате этого в США появится новый крупнейший оператор сотовой связи - объ

Vodafone может повысить сумму сделки с AT&T Wireless Vodafone Group может повысить сумму предложения о слиянии с AT&T Wireless до $39,4 млрд. Как сообщает Reuters со ссылкой на источники, близкие к сделке, Vodafone рассматривает возможность предложения $14,5 за акцию. Сегодня компания планирует провести з

Cingular предложил $40,7 млрд. за AT&T Wireless Cingular, второй по величине оператор мобильной связи в США, выиграл борьбу с британской корпорацией Vodafone Group за покупку более мелкого конкурента AT&T Wireless, предложив $15 за акцию компании. В соответствии со стоимостью акций AT&T Wireless на момент закрытия торгов в Нью-Йорке в пятницу, 13 февраля, эта компания оценена примерн

Vodafone главный претендент на AT&T Wireless? ава крупнейшего в мире британского оператора мобильной связи Vodafone отдал распоряжение своим финансовым консультантам подготовить материалы, которые бы убедили инвесторов компании, что приобретение AT&T Wireless является хорошей идеей, написала в воскресенье газета The Observer. На рынке распространяются слухи о том, что Vodafone планирует пожертвовать небольшим пакетом акций в крупнейшем

Deutsche Telekom не интересуется AT&T Wireless Главный исполнительный директор крупнейшего в Европе телекоммуникационного концерна Deutsche Telekom опроверг слухи о намерении компании приобрести американского оператора мобильной связи AT&T Wireless. По мнению Кая-Уве Рике (Kai-Uwe Ricke), подразделение Deutsche Telekom, компания T-Mobile USA, являющаяся самым маленьким из национальных операторов в США, выиграет от консолидац

AT&T Wireless готовится к продаже Совет директоров американского оператора AT&T Wireless одобрил вопрос изучения предложений потенциальных покупателей компании для поиска наиболее выгодного варианта продажи. Среди претендентов на третьего по величине оператора США - м

Слияние Cingular и AT&T Wireless не за горами? Гиганты американской индустрии мобильной связи Cingular и AT&T Wireless могут объявить о слиянии в течение ближайших 30 дней, сообщает издание BusinessWeek Online. Источники, близкие к сделке, оценивают вероятность ее успешного завершения в 75%. Самый

AT&T Wireless сольется с Cingular? Слухи о том, что два крупнейших американских оператора мобильной связи AT&T Wireless и Cingular готовят слияние, циркулируют в деловых кругах США уже около года. Однако вчера, 23 декабря, газета Wall Street Journal сообщила о том, что руководство компаний SBC и Be

AT&T Wireless уволит 3 тыс. сотрудников Американский оператор мобильной связи AT&T Wireless сообщил сегодня о планах по сокращению более 10% своего штата в следующем году. Увольнению подлежат 3000 сотрудников компании, оно вызвано консолидацией операций AT&T Wireless<

AT&T Wireless избавляется от азиатских активов Оператор AT&T Wireless (AT&TW) объявил об успешном завершении первой стадии продажи своего пакета акций тайваньского оператора Far EasTone (FET) и получении разрешения тайваньского правительства на прод

US Cellular обменялся лицензиями с AT&T Wireless В конце прошлой недели американские телекоммуникационные операторы AT&T Wireless и US Cellular (USCC) сообщили о завершении процедуры крупного обмена лицензиями и активами. По условиям сделки, AT&T получил TDMA-сеть USCC и лицензии на диапазон 25 МГц на севере

AT&T Wireless увеличил прибыль на 1000% Прибыль телекоммуникационной компании AT&T Wireless Services во 2 квартале 2003 г. составила $222 млн. (8 центов на акцию), говорит

AT&T Wireless уволит 1000 сотрудников В рамках программы по сокращению расходов американский оператор мобильной связи, 3 по величине в стране, AT&T Wireless Services сократит около 1 тыс. рабочих мест (примерно 3% штата компании) в течение этого года, сообщает Wall Street Journal. В прошлом году компания уже избавилась от 2 тыс. лишни

AT&T Wireless и Dell продвигают мобильный интернет Американские компании Dell и AT&T Wireless подписали соглашение о совместном продвижении на американском рынке услуг доступа в интернет в сетях мобильной связи стандарта GSM. Dell предлагает своим клиентам трехмодовый бесп

AT&T Wireless запустил в эксплуатацию сервис передачи MMS-сообщений Американский оператор мобильной связи AT&T Wireless, запустил в коммерческую эксплуатацию услугу отправки мультимедийных сообщений (MMS), сделав дальнейший шаг в развитии популярной услуги по передаче сообщений с изображениями. Пер

AT&T Wireless открыл новую услугу общего доступа к WLAN-cетям Во вторник сотовый оператор AT&T Wireless объявил об открытии серии точек доступа к беспроводной локальной сети (WLAN) для командировочных в отелях и аэропортах. Сервис под названием GoPort не требует специального оборудо

AT&T Wireless получит налоговую компенсацию за 2001 г. в размере $436 млн. AT&T Wireless получила возврат налогов за 2001 год в размере $436 млн. Данная выплата не отразится в декларации о доходах компании, однако курс акций AT&T Wireless вырос в связи с опубликованием этой новости на 4,3%. Возврат налогов произведён по причине того, что в 2001 году компания понесла убытки. По итогам 2002 гoда компания также планир

AT&T Wireless перенес открытие W-CDMA-сети на конец 2004 года Сотовый оператор из США AT&T Wireless сообщил о переносе открытия сети 3-го поколения стандарта W-CDMA на декабрь 2004 года и сокращении числа городов, где она появится, до четырех - Сан-Франциско, Сан-Диего, Сиэтла и

Первый WCDMA/UMTS-звонок в сети AT&T Wireless тами тестирования: "В других частях света мы проводили живое тестирование в 2-гигагерцовом диапазоне. Но это достижение в развитии UMTS/WCDMA на частоте 1900 МГц и это прогресс в Америке". Помимо 3G, AT&T Wireless развертывает Ericsson'овскую систему EDGE - промежуточный этап перехода с GPRS к UMTS. Теоретически, UMTS способна развивать скорость обмена до 2 Гбит/с. Источник: по материалам п

Reuters: AT&T Wireless сообщает об убытках Третий по величине американский оператор мобильной связи AT&T Wireless сообщил на прошлой неделе об убытках по результатам 3 финансового квартала, составивших $2,04 млрд. (76 центов на акцию). Этот показатель связан с уменьшением стоимости лицензий и

"МегаФон" открывает роуминг с AT&T Wireless Мобильная сеть "МегаФон" открыла роуминг с AT&T Wireless, крупнейшим оператором стандарта GSM в США. Роуминг в США доступен владельцам трехдиапазонных телефонов с поддержкой стандарта GSM1900. Теперь при поездках в США у абонентов "Мега

NEC будет поставлять мобильные телефоны американской AT&T Wireless ие доступ в интернет мобильные телефоны (телефоны с поддержкой режима i-mode) американской компании AT&T Wireless Services, передает Dow Jones cо ссылкой на президента компании Кодзи Нишигаки.

AT&T Wireless открыла услугу мобильного обмена фотографиями Сотовый оператор из США, компания AT&T Wireless, представила 16 июля новую услугу - "mMode Pix". Абоненты mMode - американского аналога японского мобильного интернета i-Mode, - смогут отправлять друг другу фотографии на мобильн

AT&T Wireless открыла услугу мобильного обмена фотографиями Сотовый оператор из США, компания AT&T Wireless, представила 16 июля новую услугу - "mMode Pix". Абоненты mMode - американского аналога японского мобильного интернета i-Mode, - смогут отправлять друг другу фотографии на мобильн

DoCoMo спишет несколько миллиардов долларов из-за удешевления активов AT&T Wireless Ведущий оператор сотовой связи Японии NTT DoCoMo продолжает терять рыночную стоимость и намерен списать огромныe суммы в связи с удешевлением принадлежащего ему 16%-ного пакета акций AT&T Wireless. DoCoMo приобрел их в прошлом году за $10,2 млрд. Но в мае пакет подешевел на $4,2 млрд., а за последнюю неделю акции упали на $5,01, что означает еще минус $2,4 млрд. В субботу п

AT&T Wireless поможет раскрыть местонахождение вашего друга чета эфирного времени. Если абонент пожелает встретиться со своим другом, система подскажет, где поблизости находятся рестораны, бары и другие заведения в зависимости от цели встречи. Основную заботу AT&T Wireless уделяет, конечно же, конфиденциальности - ведь такая услуга предоставляет неограниченные возможности для слежки. По утверждению компании, абонент имеет полный контроль над списком

Nokia поставит AT&T Wireless оборудование с поддержкой технологии EDGE Nokia Networks объявила о заключении соглашения на поставку оборудования для расширения услуг связи нового поколения с компанией AT&T Wireless. По контракту, стоимость которого не разглашается, Nokia поставит оператору базовые станции UltraSite, поддерживающие работу со стандартами GSM/GPRS/EDGE, а также другие системы м

Ericsson и AT&T Wireless проведут в США испытания сети 3-го поколения Американский оператор мобильной связи AT&T Wireless совместно с Ericsson объявили о намерении запустить тестовую систему мобильной 3G-связи в 4-м квартале текущего года. В г. Даллас (штат Техас) и его пригородной зоне будут запущен

AT&T Wireless и Cingular ведут переговоры о слиянии Как сообщает газета The Boston Globe, американские операторы мобильной связи AT&T Wireless и Cingular ведут переговоры о слиянии. Данные переговоры являются предварительными и сразу не повлекут за собой каких-либо сделок. По мнению аналитиков, слияние будет выгодно для

AT&T Wireless начал предоставлять услуги i-mode в США Третий по величине оператор сотовой связи США AT&T Wireless во вторник начал предоставлять доступ в интернет через мобильные телефоны по технологии японской NTT DoCoMo ("i-mode"). Сервис mMode (под таким названием эта услуга будет предоста

AT&T Wireless запустит американскую версию i-mode в апреле Сотовый оператор США AT&T Wireless введет в действие услугу мобильного доступа в интернет, аналогичную японской i-mode. Услуга будет называться "m-mode" и откроется в апреле. Представитель AT&T Wireless Рич

AT&T Wireless представил TDMA-GSM телефоны с WAP и GPRS Крупный сотовый оператор CША AT&T Wireless наконец-то решил проблему перехода со стандарта TDMA на GSM/GPRS. Уже в марте пользователи смогут купить телефон Siemens S46, работающий как в TDMA, так и в GSM. Это первый телефо

AT&T Wireless снизила показатели финансового прогноза на текущий год Американский оператор мобильной связи AT&T Wireless снизил показатели финансового прогноза на 2002 год, мотивируя данный шаг низким ростом оборота на рынке мобильной связи. Компания ожидает в течение года увеличить свою абонентскую

AT&T Wireless сделала первый UMTS-звонок в США Во вторник AT&T Wireless сообщила о совершении первого голосового звонка по сети мобильной связи 3-го поколения в США. В заявлении по этому поводу AT&T Wireless заявила, что успешное тестирование п

Квартальный доход AT&T Wireless вырос на 19% чётом филиалов и партнёрских компаний, 20,8 млн. человек. Чистый квартальный убыток составил $1,27 млрд. ($0,14 на акцию). В 2000 г. в 4-м квартале была получена прибыль в $369 млн. ($0,18 на акцию). AT&T Wireless объявила в 4-м квартале о намерении уйти с рынка фиксированной беспроводной связи, что повлекло за собой расходы в размере $1,3 млрд. По итогам года оборот компании вырос на 30% и

Абоненты Rogers AT&T Wireless cмогут обмениваться сообщениями с клиентами ICQ Компании Rogers AT&T Wireless, AOL Canada и входящее в состав AOL подразделение ICQ заключили соглашение и открыли новый вид услуг, благодаря которым абоненты канадского оператора мобильной связи Rogers AT&

Rogers AT&T Wireless развернул сеть стандарта GPRS Действующий на территории Канады оператор мобильной связи Rogers AT&T Wireless запустил в коммерческую эксплуатацию сеть стандарта GPRS, зона покрытия которой охватывает 85% территории страны. Посредством данной сети к середине 2002 года компания намерена пр