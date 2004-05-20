Telefonica - Telefónica - MoviStar, Móviles, Unifón, Movicom BellSouth - Spain, Argentina, Chile, Peru, Uruguay, Venezuela, Ecuador, Uruguay, Venezuela, El Salvador - Cocelco, CeluMovil Colombia - CelularPower - Cedetel, Bajacel, Movitel, Norcel, Pegaso

Telefonica Moviles захватывает чилийский рынок сотовой связи тиноамериканский рынок сотовой связи, объявил о намерении приобрести все акции чилийского оператора Telefonica Movil Chile за $1 млрд. Сейчас это совместное предприятие с CTC, в котором испанск

Telefonica Moviles подключила 2,3 млн. абонентов за квартал На конец первого квартала 2004 г. количество абонентов мобильной связи компании Telefonica Moviles превысило 54,3 млн. Общее число абонентов, обслуживаемых компанией Telefonica Movi

Telefonica Moviles увеличила абонентскую базу на 10,5 млн. человек Испанский оператор мобильной связи Telefonica Moviles на конец 2003 г. насчитал свыше 52 млн. абонентов во всем мире. В течение прошедшего

Telefonica Moviles расширит свою аргентинскую сеть Испанский оператор сотовой связи Telefonica Moviles собирается вложить $348-464 млн. в расширение своей аргентинской сети. Эту информацию

Telefonica Moviles будет продавать e-mail-пейджер BlackBerry в Испании ор мобильной связи Telefonica Moviles Espana, являющийся подразделением международного конгломерата Telefonica Moviles Group, и канадская компания Research In Motion заключили вчера соглашение

Квартальная прибыль Telefonica Moviles выросла на 41% Испанский оператор мобильной связи Telefonica Moviles SA сообщил о увеличении чистой прибыли за 3-й финансовый квартал текущего года нa 41%

Telefonica Moviles за год увеличила абонентскую базу на 20% Компания Telefonica Moviles объявила, что в конце сентября она обслуживала свыше 33,4 млн. зарегистрированных кли

Telefonica Moviles проведет реструктуризацию своего немецкого подразделения Испанский оператор мобильной связи Telefonica Moviles сообщил o началe реорганизации в компании Group 3G, своем немецком совместном с финск

Ericsson поставит оборудование cтандарта CDMA2000 1X для BellSouth Panama Шведский производитель телекоммуникационного оборудования Ericsson сообщил в пятницу, что панамский оператор связи BellSouth Panama выбрал его в качестве основного поставщика оборудования для сети мобильной связи стандарта CDMA2000 1X. Монтаж новой системы для перехода на мобильную телефонию следующего поко

Nokia поставит Telefonica Moviles оборудование для создания MMS-сервиса ания Nokia объявилa cегодня о заключении соглашения с испанским оператором сотовой связи Telefonica Moviles, в соответствии с которым Nokia поставит системы MMS (мультимедийных сообщений). Tele

Telefonica Moviles закончила первый этап строительства 3G-сети в Испании Компания Telefonica Moviles Espana сообщила, что она закончила монтаж 750 станций своей сети мобильной связи трет

Квартальная прибыль Telefonica Moviles выросла на 85% Оператор мобильной связи в Испании и Латинской Америке Telefonica Moviles сообщил о росте прибыли в 1-м квартале на 85% по сравнению с прошлым годом. Эти резул

Telefonica Moviles приобрела почти все акции мексиканской Pegaso о оператора Telefonica, договорилось о приобретении 65% акций мексиканской компании мобильной связи Pegaso PCS. Сделка с Leap Wireless, Sprint PCS и другими инвесторами, которым принадлежат в н

Nortel поставит оборудование для Telefonica Moviles на сумму $250 млн. тью $250 млн. на поставку оборудования для доступа к мобильной сети испанскому оператору Telefonica Moviles. Оператор планирует использовать приобретённое оборудование в сетях мобильной связи н

Telefonica приобрела 65% акций Pegaso PCS Telefonica объявила о приобретении 65% акций мексиканского оператора мобильной связи Pegaso PCS. По оценкам экспертов, испанский оператор выплатит Leap Wireless, Sprint PCS и дру

Чистая прибыль Telefonica Moviles в 2001 году выросла на 51% Испанский оператор сотовой связи Telefonica Moviles заявил о 51%-ном росте чистой прибыли в 2001 г. Компания особо отметила рост прибыли,

BellSouth Colombia в 2001 г. вдвое сократила свои убытки Компания BellSouth Colombia, подразделение американской компании BellSouth Corp., в 2001 г. сократила свои убытки до 242,6 млрд. песо ($105 млн.). Для сравнения - в 2000 г. убытки составили 576,3 млрд.

Количество абонентов Telefonica Moviles превысило 30 млн. атиноамериканские отделения, включая четырех операторов связи, продающих услуги под торговой маркой Telefonica Moviles Mexico, насчитывали 10,1 активных абонентов на конец 2001 года, с чистым р

Microsoft будет сотрудничать с Telefonica Moviles в использовании почтовой службы Hotmail Microsoft обнародовала соглашение с испанским оператором мобильной связи Telefonica Moviles, в результате которого 27,9 млн. абонентов сотовой связи в 14 странах Европы, Африки

Telefonica CTC Chile выпустит облигации на сумму $145 млн. роком на 21 год с опционом на обратную продажу облигаций компании по фиксированной цене на шестом году после выпуска. Ежегодный доход по этим облигациям составит 6,5%, срок отсрочки платежей - 7 лет. Telefonica CTC Chile ожидает, что опцион на обратную продажу сделает облигации более привлекательными для инвесторов.

Чистая прибыль Telefonica Moviles увеличилась на 37,6% Испанский оператор мобильной связи Telefonica Moviles сообщил, что за 9 месяцев с начала года её чистая прибыль увеличилась на 37,6% и сост

Количество клиентов компании Telefonica Moviles выросло за год на 30,5% Компания Telefonica Moviles, отделение беспроводной связи испанского телекоммуникационного гиганта Telefonica, со

Cделка по приобретению бразильской CRT испанской Telefonica Moviles отложена в связи с событиями в США Испанская компания Telefonica Moviles, оператор мобильной связи в составе транснациональной Telefonica, акции которой предс

Microsoft заключила соглашение с Vodafone и Telefonica Moviles по созданию беспроводных почтовых сервисов для корпораций упнейшим оператором британской компанией Vodafone и испанским оператором мобильной связи Telefonica Moviles, которые начнут предоставлять корпорациям услуги доступа к электронной почте и офисны

Квартальная прибыль Telefonica Moviles составила 154,7 млн. евро при обороте 1,94 млрд. евро Компания Telefonica Moviles, отделение беспроводной связи испанской компании Telefonica, сообщила о финансовых ит

Telefonica Moviles провела первые испытания мобильной связи 3-го поколения Telefonica Moviles, отделение мобильной связи испанской компании Telefonica, сообщила в понедельник о за

По мнению главы Telefonica Moviles, UMTS-связь в Испании появится только в 2003 году Исполнительный директор испанского оператора мобильной связи Telefonica Moviles (отделения компании Telefonica SA Игнасио Альер (Ignacio Aller) сообщил газете Cinco

Telefonica Moviles cнизит цены подключения к своей сети мобильной связи Компания Telefonica Moviles, ведущий оператор мобильной связи в Испании, cообщила о предстоящем в апреле следующе

Telefonica Moviles выбрала Lucent поставщиком для германской UMTS-сети Telefonica Moviles, дочерняя фирма испанской компании Telefonica S.A. [NYSE:TEF], оказывающая услуги моб

На этой неделе состоятся два крупных первичных размещения акций Telefonica Moviles и Telekom Austria На этой неделе состоятся два крупных первичных размещения акций европейских компаний. Telefonica Moviles, подразделение беспроводных операций Telefonica, планирует продать 300 млн. акций (90

Telefonica Moviles cнизила стоимость и число предлагаемых к первичному размещению акций Испанская компания Telefonica Moviles, отделение мобильной связи компании Telefonica, уменьшила ценовой диапазон для акций

Telefonica Moviles выбрала компанию Motorola для развертывания UMTS и GPRS в Испании viles выбрала компанию Motorola для продвижения сети UMTS, а так же, мобильного сервиса GPRS в сети Movistar GSM в Испании. Две компании - Motorola и Cisco - в настоящее время разрабатывают ком

Microsoft и Telefonica Moviles выпустят ряд продуктов для рынка услуг мобильной телефонии В понедельник Microsoft Corp. и испанская Telefonica Moviles объявили о предстоящем выпуске ряда продуктов для мобильной телефонии, которые будут

Telefonica Moviles установит GPRS-сеть от Nokia Nokia установит GPRS-сеть испанскому оператору мобильной связи Telefonica Moviles. Подписание договора сделало Nokia главным поставщиком GPRS-решений для испанской ком

Alcatel установит беспроводную сеть доступа оператору Movicom BellSouth в Уругвае Компания Alcatel сообщила о подписании многомиллионного соглашения с уругвайским оператором Movicom BellSouth, согласно которому Alcatel поставит решение LMDS (локальная многоточечная сеть доступа), мультисервисную платформу и системы управления сетью. Решение Alcatel LMDS это беспров

Telefonica Moviles Espana заключила с Motorola контракт на создание общенациональной сети связи стандарта TETRA в Испании Ведущий испанский оператор мобильной связи Telefonica Moviles Espana заключила контракт с Motorola Inc. по созданию в Испании первой общенациональн

Ericsson поставит CDMA оборудование для мексиканского оператора PEGASO на сумму более $200 млн. Мексиканский оператор PEGASO подписал $200 млн. контракт с корпорацией Ericsson на поставку CDMA оборудования для расширения цифровой сотовой PCS сети. Планируется расширить зону обслуживания в таких городах как Мех

Telefonica завершила очередные два приобретения в Латинской Америке - TeleSudeste и Telefonica de Argentina Sao Paulo - Telesp. Telefonica получит 87.5% контроль над компанией. Также произведен обмен акциями Telefonica del Peru (до 5 июля), о результатах которого будет объявлено позднее.