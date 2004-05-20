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Telefonica Telefónica MoviStar, Móviles, Unifón, Movicom BellSouth Spain, Argentina, Chile, Peru, Uruguay, Venezuela, Ecuador, Uruguay, Venezuela, El Salvador Cocelco, CeluMovil Colombia CelularPower Cedetel, Bajacel, Movitel, Norcel, Pegaso

Telefonica - Telefónica - MoviStar, Móviles, Unifón, Movicom BellSouth - Spain, Argentina, Chile, Peru, Uruguay, Venezuela, Ecuador, Uruguay, Venezuela, El Salvador - Cocelco, CeluMovil Colombia - CelularPower - Cedetel, Bajacel, Movitel, Norcel, Pegaso


20.05.2004 Telefonica Moviles захватывает чилийский рынок сотовой связи

тиноамериканский рынок сотовой связи, объявил о намерении приобрести все акции чилийского оператора Telefonica Movil Chile за $1 млрд. Сейчас это совместное предприятие с CTC, в котором испанск
16.04.2004 Telefonica Moviles подключила 2,3 млн. абонентов за квартал

На конец первого квартала 2004 г. количество абонентов мобильной связи компании Telefonica Moviles превысило 54,3 млн. Общее число абонентов, обслуживаемых компанией Telefonica Movi
29.01.2004 Telefonica Moviles увеличила абонентскую базу на 10,5 млн. человек

Испанский оператор мобильной связи Telefonica Moviles на конец 2003 г. насчитал свыше 52 млн. абонентов во всем мире. В течение прошедшего

20.10.2003 Telefonica Moviles расширит свою аргентинскую сеть

Испанский оператор сотовой связи Telefonica Moviles собирается вложить $348-464 млн. в расширение своей аргентинской сети. Эту информацию
16.01.2003 Telefonica Moviles будет продавать e-mail-пейджер BlackBerry в Испании

ор мобильной связи Telefonica Moviles Espana, являющийся подразделением международного конгломерата Telefonica Moviles Group, и канадская компания Research In Motion заключили вчера соглашение

06.11.2002 Квартальная прибыль Telefonica Moviles выросла на 41%

Испанский оператор мобильной связи Telefonica Moviles SA сообщил о увеличении чистой прибыли за 3-й финансовый квартал текущего года нa 41%
09.10.2002 Telefonica Moviles за год увеличила абонентскую базу на 20%

Компания Telefonica Moviles объявила, что в конце сентября она обслуживала свыше 33,4 млн. зарегистрированных кли
29.08.2002 Telefonica Moviles проведет реструктуризацию своего немецкого подразделения

Испанский оператор мобильной связи Telefonica Moviles сообщил o началe реорганизации в компании Group 3G, своем немецком совместном с финск
26.08.2002 Ericsson поставит оборудование cтандарта CDMA2000 1X для BellSouth Panama

Шведский производитель телекоммуникационного оборудования Ericsson сообщил в пятницу, что панамский оператор связи BellSouth Panama выбрал его в качестве основного поставщика оборудования для сети мобильной связи стандарта CDMA2000 1X. Монтаж новой системы для перехода на мобильную телефонию следующего поко
04.06.2002 Nokia поставит Telefonica Moviles оборудование для создания MMS-сервиса

ания Nokia объявилa cегодня о заключении соглашения с испанским оператором сотовой связи Telefonica Moviles, в соответствии с которым Nokia поставит системы MMS (мультимедийных сообщений). Tele
31.05.2002 Telefonica Moviles закончила первый этап строительства 3G-сети в Испании

Компания Telefonica Moviles Espana сообщила, что она закончила монтаж 750 станций своей сети мобильной связи трет
16.05.2002 Квартальная прибыль Telefonica Moviles выросла на 85%

Оператор мобильной связи в Испании и Латинской Америке Telefonica Moviles сообщил о росте прибыли в 1-м квартале на 85% по сравнению с прошлым годом. Эти резул
07.05.2002 Telefonica Moviles приобрела почти все акции мексиканской Pegaso

о оператора Telefonica, договорилось о приобретении 65% акций мексиканской компании мобильной связи Pegaso PCS. Сделка с Leap Wireless, Sprint PCS и другими инвесторами, которым принадлежат в н
14.03.2002 Nortel поставит оборудование для Telefonica Moviles на сумму $250 млн.

тью $250 млн. на поставку оборудования для доступа к мобильной сети испанскому оператору Telefonica Moviles. Оператор планирует использовать приобретённое оборудование в сетях мобильной связи н
11.03.2002 Telefonica приобрела 65% акций Pegaso PCS

Telefonica объявила о приобретении 65% акций мексиканского оператора мобильной связи Pegaso PCS. По оценкам экспертов, испанский оператор выплатит Leap Wireless, Sprint PCS и дру
04.03.2002 Чистая прибыль Telefonica Moviles в 2001 году выросла на 51%

Испанский оператор сотовой связи Telefonica Moviles заявил о 51%-ном росте чистой прибыли в 2001 г. Компания особо отметила рост прибыли,
19.02.2002 BellSouth Colombia в 2001 г. вдвое сократила свои убытки

Компания BellSouth Colombia, подразделение американской компании BellSouth Corp., в 2001 г. сократила свои убытки до 242,6 млрд. песо ($105 млн.). Для сравнения - в 2000 г. убытки составили 576,3 млрд.

14.01.2002 Количество абонентов Telefonica Moviles превысило 30 млн.

атиноамериканские отделения, включая четырех операторов связи, продающих услуги под торговой маркой Telefonica Moviles Mexico, насчитывали 10,1 активных абонентов на конец 2001 года, с чистым р
11.01.2002 Microsoft будет сотрудничать с Telefonica Moviles в использовании почтовой службы Hotmail

Microsoft обнародовала соглашение с испанским оператором мобильной связи Telefonica Moviles, в результате которого 27,9 млн. абонентов сотовой связи в 14 странах Европы, Африки

29.11.2001 Telefonica CTC Chile выпустит облигации на сумму $145 млн.

роком на 21 год с опционом на обратную продажу облигаций компании по фиксированной цене на шестом году после выпуска. Ежегодный доход по этим облигациям составит 6,5%, срок отсрочки платежей - 7 лет. Telefonica CTC Chile ожидает, что опцион на обратную продажу сделает облигации более привлекательными для инвесторов.
09.11.2001 Чистая прибыль Telefonica Moviles увеличилась на 37,6%

Испанский оператор мобильной связи Telefonica Moviles сообщил, что за 9 месяцев с начала года её чистая прибыль увеличилась на 37,6% и сост
04.10.2001 Количество клиентов компании Telefonica Moviles выросло за год на 30,5%

Компания Telefonica Moviles, отделение беспроводной связи испанского телекоммуникационного гиганта Telefonica, со
14.09.2001 Cделка по приобретению бразильской CRT испанской Telefonica Moviles отложена в связи с событиями в США

Испанская компания Telefonica Moviles, оператор мобильной связи в составе транснациональной Telefonica, акции которой предс
20.06.2001 Microsoft заключила соглашение с Vodafone и Telefonica Moviles по созданию беспроводных почтовых сервисов для корпораций

упнейшим оператором британской компанией Vodafone и испанским оператором мобильной связи Telefonica Moviles, которые начнут предоставлять корпорациям услуги доступа к электронной почте и офисны
10.05.2001 Квартальная прибыль Telefonica Moviles составила 154,7 млн. евро при обороте 1,94 млрд. евро

Компания Telefonica Moviles, отделение беспроводной связи испанской компании Telefonica, сообщила о финансовых ит
20.02.2001 Telefonica Moviles провела первые испытания мобильной связи 3-го поколения

Telefonica Moviles, отделение мобильной связи испанской компании Telefonica, сообщила в понедельник о за
15.01.2001 По мнению главы Telefonica Moviles, UMTS-связь в Испании появится только в 2003 году

Исполнительный директор испанского оператора мобильной связи Telefonica Moviles (отделения компании Telefonica SA Игнасио Альер (Ignacio Aller) сообщил газете Cinco

26.12.2000 Telefonica Moviles cнизит цены подключения к своей сети мобильной связи

Компания Telefonica Moviles, ведущий оператор мобильной связи в Испании, cообщила о предстоящем в апреле следующе
07.12.2000 Telefonica Moviles выбрала Lucent поставщиком для германской UMTS-сети

Telefonica Moviles, дочерняя фирма испанской компании Telefonica S.A. [NYSE:TEF], оказывающая услуги моб
21.11.2000 На этой неделе состоятся два крупных первичных размещения акций Telefonica Moviles и Telekom Austria

На этой неделе состоятся два крупных первичных размещения акций европейских компаний. Telefonica Moviles, подразделение беспроводных операций Telefonica, планирует продать 300 млн. акций (90
03.11.2000 Telefonica Moviles cнизила стоимость и число предлагаемых к первичному размещению акций

Испанская компания Telefonica Moviles, отделение мобильной связи компании Telefonica, уменьшила ценовой диапазон для акций

25.10.2000 Telefonica Moviles выбрала компанию Motorola для развертывания UMTS и GPRS в Испании

viles выбрала компанию Motorola для продвижения сети UMTS, а так же, мобильного сервиса GPRS в сети Movistar GSM в Испании. Две компании - Motorola и Cisco - в настоящее время разрабатывают ком
17.10.2000 Microsoft и Telefonica Moviles выпустят ряд продуктов для рынка услуг мобильной телефонии

В понедельник Microsoft Corp. и испанская Telefonica Moviles объявили о предстоящем выпуске ряда продуктов для мобильной телефонии, которые будут

06.10.2000 Telefonica Moviles намерена приобрести мощности беспроводной связи Motorola в пяти странах
02.10.2000 Telefonica Moviles установит GPRS-сеть от Nokia

Nokia установит GPRS-сеть испанскому оператору мобильной связи Telefonica Moviles. Подписание договора сделало Nokia главным поставщиком GPRS-решений для испанской ком
22.09.2000 Alcatel установит беспроводную сеть доступа оператору Movicom BellSouth в Уругвае

Компания Alcatel сообщила о подписании многомиллионного соглашения с уругвайским оператором Movicom BellSouth, согласно которому Alcatel поставит решение LMDS (локальная многоточечная сеть доступа), мультисервисную платформу и системы управления сетью. Решение Alcatel LMDS это беспров
01.08.2000 Telefonica Moviles Espana заключила с Motorola контракт на создание общенациональной сети связи стандарта TETRA в Испании

Ведущий испанский оператор мобильной связи Telefonica Moviles Espana заключила контракт с Motorola Inc. по созданию в Испании первой общенациональн
31.07.2000 Ericsson поставит CDMA оборудование для мексиканского оператора PEGASO на сумму более $200 млн.

Мексиканский оператор PEGASO подписал $200 млн. контракт с корпорацией Ericsson на поставку CDMA оборудования для расширения цифровой сотовой PCS сети. Планируется расширить зону обслуживания в таких городах как Мех
06.07.2000 Telefonica завершила очередные два приобретения в Латинской Америке - TeleSudeste и Telefonica de Argentina

Sao Paulo - Telesp. Telefonica получит 87.5% контроль над компанией. Также произведен обмен акциями Telefonica del Peru (до 5 июля), о результатах которого будет объявлено позднее.
29.06.2000 IBM заключила договор на обслуживание IT-систем Telefonica Argentina, оцениваемый в $252 млн.

IBM получила контракт на предоставление IT-услуг от телекоммуникационной компании Telefonica Argentina. Договор оценивается в $252 млн., и является крупнейшим на сегодня соглашением на аргентинском рынке между двумя частными компаниями. Договор позволит Telefonica Argenti

Публикаций - 167, упоминаний - 314

Telefonica и организации, системы, технологии, персоны:

Telefonica - Telefónica, S.A. 558 123
Vodafone Group 1384 34
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners 1374 26
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1524 24
Lenovo Motorola 3505 18
Telefonica - O2 UK - Telefonica UK Ltd - BT Cellnet - mmO2 362 17
KPN - Koninklijke KPN N.V. - Royal KPN N.V. 337 17
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5698 13
Telecom Italia - Telecom Italia Mobile - TIM 327 13
Microsoft Corporation 24807 12
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3006 12
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1037 12
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2642 10
E-Plus 83 10
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1445 8
AT&T South - BellSouth 229 8
Wind Telecomunicazioni S.p.A. - Wind Italy 255 8
Altice Europe - Altice Portugal - Portugal Telecom - PT Comunicacoes 52 8
Telefonica - Telefónica Brasil - Vivo Participacoes - Telesp Celular - Telecomunicações de São Paulo S.A. 31 8
Deutsche Telekom 911 7
Samsung Electronics 10358 7
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13116 7
NTT DoCoMo - NTT Mobile Communications Network Inc 1139 7
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8865 6
МегаФон 9196 6
Qualcomm Technologies 1847 6
BT Group - British Telecom Group - British Telecommunications - BT Global Services - British Telecom Global Services 651 6
Bouygues Telecom 64 6
AT&T Inc 1683 5
Nortel Networks Corporation - Northern Telecom 1305 5
AT&T Wireless Group - AWE - AT&T Wireless Services 268 5
Motorola Inc 1148 5
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1585 4
LG Electronics 3635 4
BBK vivo - Vivo Mobile Communications - Vivo Communication Technology 305 4
America Movil 55 4
Mobilcom 91 4
Siemens AG - Siemens Group 2602 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5012 4
Intel Corporation 12290 3
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1958 4
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 4
Enel Group 40 2
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2738 1
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 522 1
Ford 414 1
Рапида НКО - платежные система 145 1
Anytime - Оператор каршеринга 15 1
CK Hutchison Whampoa Limited - HWL 143 1
Mobile Payment Organisation 1 1
Роскосмос - ЦЭНКИ ФГУП - Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры 22 1
Т-Банк - Т-Технологии - Тинькофф ГК - ТКС Холдинг - TCS Group Holding 101 1
NanduQ - Qiwi - ОСМП - Объединённая система моментальных платежей - Группа E-port 258 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7543 1
Альфа-Банк 1792 1
American Express - Amex 331 1
Barclays 121 1
HSBC Holdings - Hongkong and Shanghai Banking Corporation 142 1
Eutelsat - European Telecommunications Satellite Organization - Европейская организация спутниковой связи 176 1
Trans Cosmos 5 1
KDDI Corporation - KDDI Kabushiki Gaisha - Kokusai Denshin Denwa 265 1
Microsoft - LinkedIn 660 1
Morgan Stanley - Морган Стэнли 462 1
Coca-Cola Company 255 1
IKEA - ИКЕА 160 1
Starbucks 89 1
Interbrand Analytics - BrandChannel 32 1
ABN AMRO - ING Barings - Barings Bank 20 1
Lloyds Bank - Lloyds TSB - Lloyds Banking Group 43 1
Draper Fisher Jurvetson Growth 22 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1021 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11969 1
Информика ФГАУ ГНИИ ИТТ - Государственный научно-исследовательский институт информационных технологий и телекоммуникаций 42 1
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 348 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 712 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2203 1
Федеральное правительство Германии - Bundesregierung 124 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6297 17
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1029 3
FreeMove 5 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 529 1
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета - Ассоциация изготовителей сотовых телекоммуникационных 96 1
NORDUnet - National research and education networks 5 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 220 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 458 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28196 90
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21010 43
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24850 30
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum 1398 25
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6510 19
GPRS - General Packet Radio Service - пакетная радиосвязь общего пользования - надстройка над технологией мобильной связи GSM 2261 15
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8610 12
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи - CDMA Development Group 2268 12
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12950 12
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2533 11
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14071 10
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24618 10
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10245 10
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25898 9
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52353 9
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9449 9
WAP i-Mode - технология адаптации интернет- контента и услуг для мобильных телефонов 255 9
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16290 8
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Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5700 8
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UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4938 7
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8271 7
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Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13994 6
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30400 6
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8042 6
MMS - Multimedia Messaging Service - Multimedia Message Service - Служба мультимедийных сообщений 1239 5
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10905 5
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3003 5
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7514 5
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Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12564 4
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7406 4
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8275 4
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 1269 4
FinTech - ДБО - Mobile Payment - Услуги мобильной коммерции - Мобильная платежная система - Мобильный платёж - Wireless-based payment system - Система мобильных платежей 861 4
Радиосвязь и радиовещание - радиотелефонная связь - радиофикация - радиотелефон - беспроводная связь - связь на расстоянии - радиосеть 1725 4
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6087 4
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14593 4
Microsoft Windows 2000 8661 10
Nokia Symbian OS 1400 4
Microsoft Outlook 1406 4
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 4
Microsoft Visual Basic - Microsoft VBS - Microsoft VBScript - Microsoft Visual Basic Script Edition - Microsoft VBA - Microsoft Visual Basic for Applications - Язык программирования 293 4
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5018 3
Microsoft Windows 15860 3
Linux OS 10188 2
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2396 2
ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 331 2
RealNetworks RealPlayer - RealAudio Player - RealOne Player 201 2
Apple iPhone 6 4863 2
Lenovo Motorola Droid - Lenovo Motorola Droid RAZR - Motorola Droid Maxx - Motorola Droid Ultra - Motorola Milestone - Motorola MOTOROI Sholes Tablet 352 2
SanDisk TransFlash 45 2
Oracle Java - язык программирования 3127 2
ACCESS PalmSource - Garnet OS - Palm OS 468 2
Apple iPhone - серия смартфонов 7161 2
Google Android 14211 2
ILOVEYOU - LoveLetter - компьютерный вирус 113 2
Apple QuickTime - MOV Motion JPEG 397 1
Microsoft SQL Server - MS SQL 1675 1
Космодром Байконур 1069 1
HPE ProLiant 399 1
Microsoft Windows Media Player - Windows Streaming Media 592 1
Ростех - Росэлектроника - ЦНИИ ЭИСУ - Заря ОС 97 1
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1010 1
Vertcoin - VTC - криптовалюта 2 1
Microsoft Windows Live Hotmail 307 1
Nokia Alcatel-Lucent ASAM - Advanced Services Access Manager 23 1
Nokia Alcatel-Lucent Optics Group 2 1
HP Compaq iPaq Pocket PC 312 1
Qualcomm BREW - Binary Runtime Environment for Wireless 95 1
Nokia N-Gage 73 1
Benefon Dragon 12 1
CBOSS sms - CBOSS smsAPI 21 1
Nokia Terminal Management Server 3 1
Microsoft Mobile Information Server 10 1
Космическая связь - Экспресс-А - серия геостационарных телекоммуникационных спутников 377 1
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1385 1
Везёт ГК - Fasten Russia - Агрегатор такси - Red Taxi (Редтакси), Такси Сатурн, Rutaxi (Рутакси) 102 1
Lada Luis - Лада Луис 2 2
Slim Carlos - Слим Карлос 26 2
Alierta Cesar - Алиерта Сезар 6 2
Cerf Vint - Серф Винт 36 1
Barrett Craig - Барретт Крейг 128 1
Савцов Олег 50 1
Синчуков Алексей 11 1
Бовыкин Сергей 3 1
Kozlowski Dennis - Козловски Деннис 10 1
Twomey Paul - Туми Пол 26 1
Репин Николай 18 1
Sarin Arun - Сарин Арун 19 1
Grenz Thorsten - Гренц Торстен 3 1
Сидоров Василий 52 1
Смирнов Михаил 68 1
Осадчая Екатерина 47 1
Crespo María Antonia - Креспо Мария Антония 1 1
Jin Richard - Цзинь Ричард 2 1
Савин Сергей 95 1
Буланов Николай 16 1
Lescano Yonhy - Лескано Йони 1 1
Свердлов Денис 200 1
Мамут Александр 129 1
Несис Александр 6 1
Анкилов Константин 109 1
Левцов Вениамин 41 1
Федченко Алексей 3 1
Huberty Katy - Хьюберти Кэти 18 1
Corrons Luis - Корронс Луис 106 1
Кондрашин Михаил 22 1
Федосеева Ольга 2 1
Калиниченко Михаил 19 1
Castillo Orlando - Кастиллио Орландо 1 1
Sullivan Jay - Джей Салливан 9 1
Москалев Евгений 9 1
Padinha Francisco - Падинья Франсиско 1 1
Davis Robert - Дэвис Роберт 5 1
Peralta Javier - Перальта Хавьер 2 1
Abril-Martorell Fernando - Абриль-Марторель Фернандо 2 1
Varghese Alan - Вергхис Алан 1 1
Испания - Королевство 3734 108
Европа 21895 41
Германия - Федеративная Республика 12771 36
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52501 25
Италия - Итальянская Республика 4375 25
Америка Латинская 1836 25
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14273 24
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13395 21
Бразилия - Федеративная Республика 2388 19
Россия - РФ - Российская федерация 148100 15
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1375 15
Япония 13353 13
Аргентина - Аргентинская Республика 590 13
Франция - Французская Республика 7894 12
Нидерланды 3555 12
Австрия - Австрийская Республика 1315 12
Перу - Республика 280 11
Финляндия - Финляндская Республика 3623 11
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2500 10
Америка - Американский регион 2172 9
Чили - Республика 475 9
Канада 4916 9
Азия - Азиатский регион 5604 8
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44002 7
Южная Корея - Республика 6718 7
Швеция - Королевство 3641 7
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14229 7
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17388 6
Ирландия - Республика 1018 6
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3546 5
Португалия - Португальская Республика 926 5
Норвегия - Королевство 1812 5
Бельгия - Королевство 1157 5
Африка - Африканский регион 3512 4
Греция - Греческая Республика 985 4
Гватемала - Республика 58 4
Китай - Тайвань 4034 4
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1753 4
Израиль 2747 4
Украина 7658 4
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16644 13
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7619 11
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48994 11
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6143 10
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5884 8
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6535 8
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3593 6
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24664 6
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52321 6
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4528 6
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10136 6
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 1993 5
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6245 5
Английский язык 6728 4
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7064 4
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1663 4
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3677 3
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1824 3
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1600 3
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2792 3
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1276 3
Кредитование - Сrediting - Заём 6835 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29939 2
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2328 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8192 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7125 2
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3728 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6009 2
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5147 2
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2285 2
Конвергенция - процесс сближения, схождения (в разном смысле), компромиссов 431 2
Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1201 2
Дивидендная политика - Дивиденды - Dividend Policy 1168 2
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 434 2
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4996 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4961 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6079 2
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3496 2
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5052 2
Финансовые показатели - Financial indicators 2550 2
Total Telecom 613 12
Telecom.paper 194 8
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5946 6
RCR News 107 5
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11295 3
FT - Financial Times 1233 3
Cinco Dias 7 3
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1290 2
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 640 2
Cellular News 234 2
Forbes - Форбс 850 2
pressetext.europe 52 2
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 654 1
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News 286 1
Vivendi SA - Vivendi Universal 330 1
Telecom Today - Today in Telecom 138 1
GlobeNewswire - Global Wireless News 125 1
Dow Jones Business News 88 1
MSNBC - телеканал 89 1
Известия ИД 649 1
AP - Associated Press 2006 1
Yahoo! News - Yahoo! Actualites 852 1
Faulkner Information Services 100 1
HPC.ru 117 1
EcomWorld 31 1
Warner Bros. - Cartoon Network 23 1
Walt Disney Company - ESPN 56 1
Wikipedia - Википедия 530 1
MacRumors 137 1
The Next Web 84 1
Al Jazeera - Аль-Джазира 51 1
ВГТРК - Карусель - Бибигон - Теленяня - Российский детско-юношеский государственный телеканал 24 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 993 2
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8196 1
Gartner - Гартнер 3569 1
ABI Research 234 1
Forrester Research 822 1
Gartner - Dataquest 353 1
Moody's Investors Service 136 1
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 1
IDC - International Data Corporation 4916 1
Thomson Financial - Thomson First Call 384 1
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 153 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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