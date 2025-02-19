Разделы

Росгидромет ААНИИ Арктический и антарктический научно-исследовательский институт

Росгидромет - ААНИИ - Арктический и антарктический научно-исследовательский институт

СОБЫТИЯ


19.02.2025 МТС развернула мобильную связь на антарктических станциях Мирный и Восток

МТС при поддержке Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ) построила базовые станции в Антарктиде на двух полярных станциях — Восток, где находит
23.03.2022 МТС обеспечила интернетом станцию «Новолазаревская» в Антарктиде

ь дистанционное наблюдение за состоянием морских льдов, повысить эффективность научных исследований Арктического и Антарктического научно-исследовательского института и безопасность деятельност
26.05.2021 У России есть древняя ИТ-система слежения за льдами Арктики. Ей потребовалось масштабное обновление

евер» Как выяснил CNews, российский Арктический и антарктический научно-исследовательский институт (ААНИИ) собирается модернизировать автоматизированную систему «Север», предназначенную для мон
21.05.2010 Завершается 55-я сезонная Российская антарктическая экспедиция

лнялся по программе 55-й сезонной Российской антарктической экспедиции (РАЭ), сообщает пресс-служба ААНИИ. Судно находилось в море 201 сутки, за это время оно прошло 42054 морских миль, из них

02.11.2009 Началась 55-я Российская антарктическая экспедиция

Как сообщает пресс-служба ААНИИ, 1 ноября 2009 года от причала Морского торгового порта Санкт-Петербурга в свой тридцат
18.05.2009 Завершается очередная Российская антарктическая экспедиция

Как сообщает пресс-служба ААНИИ, 19 мая в Морской торговый порт Санкт-Петербурга возвращается из очередного антарктичес
11.02.2009 ААНИИ: эвакуация сотрудников антарктической станции "Восток" была плановой

Как сообщает пресс-служба ААНИИ, 5 февраля 2009г. на сайте Арктического и антарктического научно-исследовательского инс
06.11.2008 Научно-экспедиционное судно "Академик Федоров" отправилось в Антарктику

Как сообщает пресс-служба ААНИИ, 5 ноября 2008 года из Санкт-Петербурга в свой очередной рейс отправилось научно-экспед
11.09.2007 Российская Арктика: аномальное потепление

» уходит к приполюсному району, где продолжит поиск ледяного поля для «СП-35». По оценкам экспертов ААНИИ, текущий год по отношению к предыдущим годам вероятно станет в Российской Арктике анома
25.04.2006 Спутники отправят ледоколы на стоянки

фраструктуру системы составили Центр «Север» Петербургского Арктического и Антарктического НИИ (ГУ «ААНИИ»), территориальные центры (Мурманск, Архангельск, Диксон, Якутск, Тикси, Певек), регион
Публикаций - 62, упоминаний - 117

Росгидромет и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14695 10
Scanex - Сканэкс НТЦ - Инженерно-технологический центр 257 5
Inmarsat - International Maritime Satellite Organization - Инмарсат 125 4
Transas - Транзас ГК - Транзас Навигатор - Транзас Технологии - Транзас Экспресс - Транзас Вижн - Transas Marine - Transas Mediterranean 164 3
9121 2
China Mobile 424 2
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 582 2
Telefonica - Telefónica, S.A. 570 2
Globalstar - Глобалстар 185 2
Telefonica - Telefónica - MoviStar, Móviles, Unifón, Movicom BellSouth - Spain, Argentina, Chile, Peru, Uruguay, Venezuela, Ecuador, Uruguay, Venezuela, El Salvador - Cocelco, CeluMovil Colombia - CelularPower - Cedetel, Bajacel, Movitel, Norcel, Pegaso 168 2
Deutsche Telekom - T-Mobile USA - VoiceStream Wireless - Omnipoint Corporation - Aerial Communications 167 2
Сатис-ТЛ-94 3 2
Моринтех - Морские информационные технологии 5 1
Vodafone Group - Vodacom Group - Vodacom Congo - Vodacom Tanzania 13 1
RedBees - Ред Бис 4 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3166 1
HP Inc. 5777 1
НИС ГЛОНАСС - Навигационно-информационные системы 143 1
Крок - Croc 1822 1
МТС Линк - Vinteo - Винтео - АльтерСвязь 110 1
DEPO Computers - Депо Электроникс 668 1
Рексофт - Reksoft 437 1
Ростелеком - Связьинвест 1714 1
China Unicom - Китайская телекоммуникационная компания 289 1
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1087 1
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1416 1
Zabbix SIA - Заббикс 137 1
LWCOM - ЛВКОМ Проект 25 1
Thuraya - Thuraya Telecommunications - Thuraya Satellite Telecommunications Company - Турайя 76 1
Vodafone India - Vodafone Essar - Hutchison Essar 29 1
Минтранс РФ - Росморречфлот - Морсвязьспутник ФГУП 28 1
Bharti Tele-Ventures - BTVL - Bharti Mobile - Bharti Airtel - Bharti Telesonic - IndiaOne - Bharti Cellular Limited, BCL - Bharti Infratel - Bharti Broadband Networks - Bharti Teletech - Celtel - MSI Cellular Investments 121 1
Интерспутник - Исател 18 1
Телематические системы 56 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 570 3
Балтика - пивоваренная компания - Baltika Breweries 219 2
Большой порт Санкт-Петербург - Морской порт Санкт-Петербург 26 2
Минтранс РФ - Росморречфлот - Росморпорт ФГУП - АМП Приморского края и Восточной Арктики - Администрация морских портов Приморского края и Восточной Арктики - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Порт Восточный 7 1
Bharti Enterprises Group 56 1
Thales - Cobham - Cobham Analytic Solutions - Flight Refuelling Limited, FRL - Thrane & Thrane A/S 13 1
Арктикуголь ГТ ФГУП 2 1
Росатом - Гидрографическое предприятие ФГБУ 5 1
Jacobs Douwe Egberts - JDE - Якобс Рус - Якобс Дау Эгбертс Рус 4 1
Газпром ПАО 1428 1
Роснефть НК - нефтяная компания 538 1
Boeing 1020 1
Алроса АК - Алмазы России — Саха 268 1
Аэроэкспресс - Железнодорожная пассажирская компания 151 1
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 180 1
ОМК - ВМЗ - Выксунский металлургический завод - Альметьевский трубный завод 30 1
ВТБ - ВТБ24 669 1
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 390 1
ПСБ - Связь-банк АКБ - Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики 160 1
Юнистрим - Unistream - Международная платежная система денежных переводов 194 1
ФК Краснодар - российский футбольный клуб 10 1
ExxonMobil - Exxon Neftegas Limited (ENL) - Эксон Нефтегаз Лимитед (ЭНЛ) 90 1
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 690 1
Минтранс РФ - Росморречфлот - Росморпорт ФГУП 79 1
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 461 1
DeLaval - ДеЛаваль 1 1
Международный аэропорт Южно-Сахалинск имени А.П. Чехова 9 1
IAI - Israel Aerospace Industries - Israel Aircraft Industry 49 1
Резонанс НПП 388 1
ПМГРЭ ФГУНПП - Полярная морская геологоразведочная экспедиция 2 1
Сафмар - РуссНефть НК - Ульяновскнефть - Нафта-Ульяновск - Белкамнефть 33 1
Росатом Атомфлот ФГУП - Росатомфлот 28 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 665 1
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 219 15
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1912 4
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3434 3
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1413 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3128 2
Петербургский метрополитен ГУП 144 2
Минприроды РФ - Роснедра - Федеральное агентство по недропользованию - Роскомнедра 39 2
U.S. Department of Defense - NGA - National Geospatial-Intelligence Agency - Национальное агентство геопространственной разведки - Агентство военной картографии - National Imagery and Mapping Agency, NIMA - Агентство по спутниковому зондированию и картогр 70 2
Минтранс РФ - Росморречфлот - Морспасслужба ФГБУ - Морская спасательная служба - Госмортспасслужба России ФГУ 5 1
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды - Гидрометцентр России - Гидрометеорологический научно-исследовательский центр Российской Федерации 30 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13072 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3429 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3485 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 722 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6355 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2019 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5283 1
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 296 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 920 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1281 1
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 752 1
Минприроды РФ - Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 156 1
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 836 1
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан - Президент Республики Татарстан - органы государственной власти 298 1
Парк Зарядье 43 1
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства - Официальная гостиница Государственного Эрмитажа 188 1
Правительство Москвы - ЦОДД Москвы - Центр организации дорожного движения Правительства Москвы - Безопасный транспорт Инновационный центр - ситуационный центр 52 1
Росрыболовство - Федеральное агентство по рыболовству - Госкомрыболовство - Государственный комитет Российской Федерации по рыболовству 78 1
Минобрнауки РФ - Рособразование - Федеральное агентство по образованию 222 1
ФСБ РФ - ФПС РФ - Федеральная пограничная служба Российской Федерации 46 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6429 5
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - 77 1
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи - Intersputnik Holding 56 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7206 19
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 74085 11
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23357 11
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28987 11
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57741 10
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14963 10
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4043 8
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25602 8
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10072 8
Ледокол - Icebreaker - суда ледового класса 59 8
NB-IoT - Narrow Band IoT - Narrowband Internet of things - узкополосный интернет вещей 308 7
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22055 7
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 2975 6
Картография и навигация - ГИС - ДЗЗ - Дистанционное зондирование Земли - цифровые карты, геоданные - неогеография - космическая съемка (космомониторинг) - геозоны, geo-fence - Remote Sensing Data, RSD - гиперспектрометр - ортофотоплан - аэрофото 1192 5
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8852 5
Антенна - Antenna - наземная антенная система - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 2356 5
РЛС - Радиолокационная станция - Радар детектор - радарные системы - радарные комплексы - radio detection and ranging - радиообнаружение и измерение дальности - Радиопеленгация 417 5
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34130 4
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 2096 4
Сеть передачи данных - Data transmission network 3931 4
Радиосвязь и радиовещание - радиотелефонная связь - радиофикация - радиотелефон - беспроводная связь - связь на расстоянии - радиосеть 1830 4
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6242 3
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8484 3
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3578 3
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6721 3
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8970 3
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8533 3
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2572 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23106 3
ЭКНИС - Электронная картографическая навигационно-информационная система - Electronic Chart Display and Information System, ECDIS - компьютерная навигационная система, соответствующая требованиям Международной морской организации 32 3
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 3946 3
Транспорт - Вертолёт - Helicopter - винтокрылый летательный аппарат вертикального взлёта и посадки 677 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17230 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9005 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17228 2
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6719 2
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4073 2
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9619 2
2G - 2,5G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 1104 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32057 2
РАЭ - Российская Антарктическая экспедиция - Академик Фёдоров - научно-экспедиционное судно 30 22
Росатом - Северный морской путь - Севморпуть - СМП - Северный морской коридор - ЕПЦС СМП - Единая платформа цифровых сервисов - ЦЭС СМП - Цифровая экосистема Северного морского пусти 144 7
CSA RADARSAT - канадский спутник дистанционного зондирования Земли 99 6
ESA Envisat - Environmental Satellite 82 5
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 993 3
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2906 3
ESA - ERS - European Remote-Sensing Satellite - спутник дистанционного зондирования Земли 20 2
Ростех - ОАК - АК имени С.В. Ильюшина - Ил-76 - тяжёлый транспортный самолёт 68 2
Red Hat WildFly - Keycloak 55 1
Open Source Geospatial Foundation - GDAL - Geospatial Data Abstraction Library 3 1
Scanex - Сканэкс НТЦ - Алиса-СК АПК 15 1
Роснефть - РН-Сахалинморнефтегаз - Сахалин-1 11 1
Apache HTTP Server - Apache Web Server 609 1
Red Hat - CentOS Project Linux - Community ENTerprise Operating System 349 1
Microsoft Outlook 1431 1
Docker - Платформа распределённых приложений 447 1
МТС Венчурный фонд - МТС Инвестиции - МТС Центр инноваций - MTS StartUp Hub 80 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2462 1
Node.js Foundation - Node JS framework - Node.js - программная платформа - Express.js 142 1
МТС M2M-NB-IoT-сеть - MTS IoT HUВ - МТС IoT Connected Car - платформа интернета вещей - Цельсиум Интеллектуальная система - Энергосбыт-сервис 90 1
Крок ЦОД Компрессор- 26 1
Крок VR - Croc VR - Центр Виртуальной Реальности 12 1
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Телемост - Yandex Telemost 257 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5143 1
Orange Maritime VSAT 8 1
Ritlabs - The Bat! - почтовый клиент 65 1
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Найди меня - findme.mos.ru - сервис поиска неопознанных пациентов 6 1
Scanex Web GeoMixer 12 1
Ростех - Калашников ГК - Молния НПО - Энергия-Буран - космическая программа советской многоразовой транспортной космической системы (МТКС 56 1
SUSE Rancher 25 1
Metabase 12 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1573 1
IMO GMDSS - Global Maritime Distress and Safety System - ГМССБ - Глобальная морская система связи при бедствии 31 1
Макаров Александр 46 5
Соловенчук Александр 145 5
Папанин Иван 2 1
Быченков Юрий 1 1
Карпинский Александр 1 1
Туркеев Алексей 1 1
Бобровников Борис 104 1
Кусков Денис 221 1
Коротин Павел 31 1
Клепиков Александр 1 1
Волков Александр 26 1
Богданов Андрей 45 1
Сигарев Андрей 1 1
Гименез Вероника 9 1
Федоров Евгений 18 1
Корчагин Павел 17 1
Аветисян Армен 47 1
Васюков Григорий 14 1
Гершензон Ольга 14 1
Салов Андрей 1 1
Непомнящий Роман 1 1
Цуриков Игорь 3 1
Малютин Валентин 1 1
Вырвинский Игорь 1 1
Жерновецкий Феликс 1 1
Ширшов Петр 1 1
Лукин Валерий 5 1
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 835 54
Россия - РФ - Российская федерация 158807 51
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18844 31
Антарктида - Антарктика - Южный континент - Южный полюс - Южная полярная область земного шара, ограниченная с севера антарктической конвергенцией 677 26
Арктика - Северный полюс 180 24
Земля - планета Солнечной системы 10701 16
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46192 13
Канада 5000 12
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53623 10
Россия - СЗФО - Мурманская область - Мурманск 646 10
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2722 8
Россия - Заполярье 130 8
Северный Ледовитый океан 122 8
Россия - ДФО - Чукотка - Чукотский автономный округ (ЧАО) - остров Врангеля 11 7
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3004 5
Россия - СЗФО - Архангельская область - Архангельск 458 5
Россия - СФО - Новосибирск 4721 4
ЮАР - Южно-Африканская Республика 585 4
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3251 4
Земля - Полюсы холода 18 4
ЮАР - Кейптаун 46 4
Европа 24698 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13595 3
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3062 3
Атлантический океан - Атлантика - Атлантический регион 314 3
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1727 3
Россия - СЗФО - Республика Коми 814 3
Россия - ДФО - Сахалинская область 1019 3
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1459 3
Россия - ДФО - Чукотка - Чукотский автономный округ (ЧАО) 443 3
Россия - ДФО - Якутия - Якутск 527 3
США - Аляска 244 3
Атлантический океан - Балтийское море - Финский залив 107 3
Мировой океан - World Ocean 523 3
Россия - ДФО - Якутия - Мирнинский район - Мирный 65 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18401 2
Южная Корея - Республика 6887 2
Азия - Азиатский регион 5772 2
Беларусь - Белоруссия 6088 2
Дания - Королевство 1319 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 32065 41
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6397 20
Международный полярный год - IPY - International Polar Year 22 13
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4345 10
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5984 9
Транспорт водный - мореплавание - судоходство - морской транспорт - речной транспорт - гидротехнические сооружения 977 8
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3776 7
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1936 6
Экология и охрана окружающей среды - Парниковый эффект - оранжерейный или тепличный эффект - Киотский протокол - Greenhouse effect - Парниковый газ - Greenhouse gas - Углеродный след - Carbon footprint - Декарбонизация 877 6
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1246 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55201 5
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6299 5
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8189 5
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1567 5
Нефтегазовый сектор экономики - Дизель - дизельная энергетика - дизельное топливо - солярка 443 4
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9729 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20472 3
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11466 3
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2595 3
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7019 3
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1833 3
Геология - Ледник - Glacier 217 2
Физика Земли - Геофизика - Geophysics 139 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7383 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26100 2
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6800 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8924 2
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5982 2
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1659 2
Энергетика - Energy - Energetically 5542 2
Аренда 2583 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10791 2
Металлы - Никель - Nickel 347 2
Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС ) 1335 2
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2395 1
Экология и охрана окружающей среды - Природные ресурсы - природопользование 430 1
Досуг, отдых и развлечения - Рыбалка и охота - рыбная ловля 264 1
Здравоохранение - Скорая медицинская помощь - травмпункт - травматология 178 1
Салоны сотовой связи - Сеть салонов связи 517 1
Образование в России 2578 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11453 4
CNews RND - R&D.CNews 2274 2
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 322 1
CNews Северо-Запад 24 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8435 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 351 1
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 1
РАЭ - Российская Антарктическая экспедиция - Станция Беллинсгаузен - Станция Прогресс - Станция Новолазаревская - Станция Восток 43 27
U.S. NOAA - National Oceanic and Atmospheric Administration - National Oceanographic and Atmospheric Administration - Национальное управление океанических и атмосферных исследований 146 3
РАН - Российская академия наук 2040 2
NASA JPL - Jet Propulsion Laboratory - Лаборатория реактивного движения 259 2
University of Kansas - Kansas State University - Канзасский университет 27 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1665 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1305 1
ЦНИИ РТК - ЦНИИ робототехники и технической кибернетики - Центральный научно-исследовательский и опытно-конструкторский институт робототехники и технической кибернетики 17 1
Санкт-Петербург - Петропавловская крепость - памятник архитектуры 21 1
Государственный институт русского языка имени А.С. Пушкина ФГБОУ ВО - Государственный ИРЯ им. А.С. Пушкина - ГИРЯ им.А.С.Пушкина 21 1
РАН ИО - Институт океанологии имени П.П. Ширшова 20 1
День молодёжи - 27 июня 1009 4
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 2
Земля из космоса 50 1
