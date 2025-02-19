Получите все материалы CNews по ключевому слову
Росгидромет ААНИИ Арктический и антарктический научно-исследовательский институт
СОБЫТИЯ
|19.02.2025
|
МТС развернула мобильную связь на антарктических станциях Мирный и Восток
МТС при поддержке Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ) построила базовые станции в Антарктиде на двух полярных станциях — Восток, где находит
|18.02.2025
|
|18.02.2025
|
МТС развернула мобильную связь на антарктических станциях Мирный и Восток
МТС при поддержке Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ) построила базовые станции в Антарктиде на двух полярных станциях — Восток, где находит
|23.03.2022
|
МТС обеспечила интернетом станцию «Новолазаревская» в Антарктиде
ь дистанционное наблюдение за состоянием морских льдов, повысить эффективность научных исследований Арктического и Антарктического научно-исследовательского института и безопасность деятельност
|26.05.2021
|
У России есть древняя ИТ-система слежения за льдами Арктики. Ей потребовалось масштабное обновление
евер» Как выяснил CNews, российский Арктический и антарктический научно-исследовательский институт (ААНИИ) собирается модернизировать автоматизированную систему «Север», предназначенную для мон
|21.05.2010
|
Завершается 55-я сезонная Российская антарктическая экспедиция
лнялся по программе 55-й сезонной Российской антарктической экспедиции (РАЭ), сообщает пресс-служба ААНИИ. Судно находилось в море 201 сутки, за это время оно прошло 42054 морских миль, из них
|02.11.2009
|
Началась 55-я Российская антарктическая экспедиция
Как сообщает пресс-служба ААНИИ, 1 ноября 2009 года от причала Морского торгового порта Санкт-Петербурга в свой тридцат
|18.05.2009
|
Завершается очередная Российская антарктическая экспедиция
Как сообщает пресс-служба ААНИИ, 19 мая в Морской торговый порт Санкт-Петербурга возвращается из очередного антарктичес
|11.02.2009
|
ААНИИ: эвакуация сотрудников антарктической станции "Восток" была плановой
Как сообщает пресс-служба ААНИИ, 5 февраля 2009г. на сайте Арктического и антарктического научно-исследовательского инс
|06.11.2008
|
Научно-экспедиционное судно "Академик Федоров" отправилось в Антарктику
Как сообщает пресс-служба ААНИИ, 5 ноября 2008 года из Санкт-Петербурга в свой очередной рейс отправилось научно-экспед
|11.09.2007
|
Российская Арктика: аномальное потепление
» уходит к приполюсному району, где продолжит поиск ледяного поля для «СП-35». По оценкам экспертов ААНИИ, текущий год по отношению к предыдущим годам вероятно станет в Российской Арктике анома
|25.04.2006
|
Спутники отправят ледоколы на стоянки
фраструктуру системы составили Центр «Север» Петербургского Арктического и Антарктического НИИ (ГУ «ААНИИ»), территориальные центры (Мурманск, Архангельск, Диксон, Якутск, Тикси, Певек), регион
|25.04.2006
|
