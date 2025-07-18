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Индексная книга (каталог) CNews*
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Правительство Москвы Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы Найди меня findme.mos.ru сервис поиска неопознанных пациентов


УПОМИНАНИЯ


18.07.2025 GIS-DOUBLE-X: кибербезопасность на высоких скоростях от компании «Газинформсервис» 1
09.01.2017 Более 3 тыс. пациентов внесены в базу сервиса «Найди меня» 1
06.08.2015 К сервису «Найди меня» подключаются московские центры социальной адаптации 1
13.04.2015 Более 270 неопознанных пациентов были внесены в базу столичного интернет-сервиса «Найди меня» в первом квартале 2015 г. 1
04.09.2013 «Билайн» запустил в Уральском регионе новое решение для обеспечения безопасности детей 1
04.04.2007 Спутниковые телефоны: ненужный хайтек? 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

Правительство Москвы и организации, системы, технологии, персоны:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8973 1
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1413 1
Globalstar - Глобалстар 184 1
Ростелеком - Связьинвест 1708 1
Inmarsat - International Maritime Satellite Organization - Инмарсат 124 1
Transas - Транзас ГК - Транзас Навигатор 153 1
Минтранс РФ - Росморречфлот - Морсвязьспутник ФГУП 28 1
Thuraya - Thuraya Telecommunications - Thuraya Satellite Telecommunications Company - Турайя 76 1
Телематические системы 55 1
ЛизаАлерт ПСО - LizaAlert - Поисково-спасательная организация 52 2
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - ПКБ № 4 им. П. Б. Ганнушкина ДЗМ - Психиатрическая клиническая больница № 4 имени П. Б. Ганнушкина 2 2
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 380 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - ММНКЦ им. С.П. Боткина - Московский многопрофильный научно-клинический центр им. С.П. Боткина - ГКБ им С. П. Боткина - Городская клиническая больница имени С. П. Боткина - Боткинская больница 17 1
Thales - Cobham - Cobham Analytic Solutions - Flight Refuelling Limited, FRL - Thrane & Thrane A/S 13 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1945 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12245 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28424 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13072 2
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2679 2
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4968 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12506 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21360 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11882 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5116 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25075 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5116 1
Картография и навигация - навигатор - электронно-картографические сервисы - навигационный сервис - электронная картография 1438 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9424 1
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9949 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7082 1
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6581 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14169 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4964 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13047 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21334 1
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2541 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24912 1
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 2902 1
Полифония - Polyphony 254 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7675 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4758 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9498 1
Сеть передачи данных - Data transmission network 3846 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11658 1
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 3888 1
Inmarsat BGAN - Broadband Global Area Network - широкополосная спутниковая сеть 16 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1475 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5547 3
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 784 3
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5057 2
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 249 1
Правительство Москвы - Активный гражданин 133 1
Microsoft Outlook 1424 1
Ritlabs - The Bat - почтовый клиент 63 1
IMO GMDSS - Global Maritime Distress and Safety System - ГМССБ - Глобальная морская система связи при бедствии 31 1
Богданов Андрей 42 1
Кусков Денис 221 1
Волков Александр 26 1
Широбоков Сергей 1 1
Чебыкин Дмитрий 2 1
Васюков Григорий 14 1
Салов Андрей 1 1
Непомнящий Роман 1 1
Цуриков Игорь 3 1
Малютин Валентин 1 1
Вырвинский Игорь 1 1
Жерновецкий Феликс 1 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44573 4
Россия - РФ - Российская федерация 151021 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3088 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1642 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2591 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 18048 1
Россия - ДФО - Сахалинская область 935 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3166 1
Земля - планета Солнечной системы 10500 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1913 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2781 1
Россия - Кольский полуостров - Кольский залив - Кольское Заполярье 54 1
Дания - Королевство 1311 1
Россия - СЗФО - Карелия Республика - Карельский перешеек 12 1
Антарктида - Антарктика - Южный континент - Южный полюс - Южная полярная область земного шара, ограниченная с севера антарктической конвергенцией 668 1
Москва - ЮВАО - Люблино 39 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10307 4
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9225 3
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3624 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30650 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5411 1
Аренда 2516 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4564 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2822 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6685 1
Страхование - ОМС - Обязательное медицинское страхование 88 1
Досуг, отдых и развлечения - Рыбалка и охота - рыбная ловля 249 1
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3745 1
Транспорт водный - мореплавание - судоходство - морской транспорт - речной транспорт - гидротехнические сооружения 940 1
Салоны сотовой связи - Сеть салонов связи 500 1
CNews Северо-Запад 24 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8251 1
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 1
Росгидромет - ААНИИ - Арктический и антарктический научно-исследовательский институт 61 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1372722, в очереди разбора - 749223.
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