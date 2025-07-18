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|Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1945 1
|Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12245 1
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|AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 1
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