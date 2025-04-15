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Международный аэропорт Южно-Сахалинск имени А.П. Чехова



15.04.2025 Российский энергогигант потратит сотни миллионов на защиту 14 объектов от БПЛА 1
16.01.2025 Теплоэлектростанции из числа крупнейших в России строят защиту от БПЛА за 200 миллионов 1
24.06.2024 Российские аэропорты по примеру Шереметьево стали устанавливать анти-БПЛА системы 5
28.02.2024 Скорость интернета МТС взлетела на новых склонах «Горного воздуха» на Сахалине 1
20.02.2024 CRM-система Talantix от Нh.ru представила инструмент для работодателей Дальнего Востока 1
07.08.2023 МТС оцифровала крупнейший аэровокзал на Дальнем Востоке 1
25.07.2023 «Мегафон» запустил высокоскоростной интернет на крупнейшем аэровокзале Дальнего Востока 1
22.03.2018 КРОК внедрил систему умного видеонаблюдения в Сахалинской области 1
05.04.2017 «Крок» подвел итоги работы в 2016 году 2

Публикаций - 9, упоминаний - 14

Международный аэропорт Южно-Сахалинск имени А.П. Чехова и организации, системы, технологии, персоны:

Крок - Croc 1782 2
8382 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13037 2
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2940 1
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1026 1
МегаФон 9145 1
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 466 1
Huawei 3992 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4996 1
Код Безопасности 640 1
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 459 1
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 282 1
Salesforce.com - Tableau Software 112 1
iSpring Solutions - Академия Айспринг - Институт iSpring 66 1
DJI 75 1
Ростех - Азимут 70 1
HeadHunter Group - HRlink - Инновации в управлении кадрами 140 1
Edstein - Эдштейн 7 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 604 2
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 446 2
Интер РАО Электрогенерация 5 2
ПСБ - Связь-банк АКБ - Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики 160 1
DeLaval - ДеЛаваль 1 1
Алроса АК - Алмазы России — Саха 209 1
Аэроэкспресс - Железнодорожная пассажирская компания 143 1
ОМК - ВМЗ - Выксунский металлургический завод - Альметьевский трубный завод 29 1
ВТБ - ВТБ24 665 1
Юнистрим - Unistream - Международная платежная система денежных переводов 192 1
ФК Краснодар - российский футбольный клуб 9 1
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 460 1
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 170 1
Сафмар - РуссНефть НК - Ульяновскнефть - Нафта-Ульяновск - Белкамнефть 30 1
МТС Трэвел - MTS Travel 287 1
Сбер - Сбербанк Дальневосточный банк 17 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 487 1
Интер РАО ЕЭС ПАО 342 1
БашХим Торговый дом - БСЗ - Березниковский содовый завод 5 1
Международный аэропорт Махачкала (Уйташ) имени дважды Героя Советского Союза Амет-Хана Султана 6 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3187 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 848 1
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства - Официальная гостиница Государственного Эрмитажа 181 1
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 790 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3318 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1920 1
Правительство Москвы - ЦОДД Москвы - Центр организации дорожного движения Правительства Москвы - Безопасный транспорт Инновационный центр - ситуационный центр 45 1
Минприроды РФ - Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 143 1
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан - Президент Республики Татарстан - органы государственной власти 288 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3091 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5542 1
Правительство Сахалинской области - органы государственной власти 66 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6041 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68002 7
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21614 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30277 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52030 3
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5391 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31479 3
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16240 3
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7997 3
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8497 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12653 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4830 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11256 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20957 2
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ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7864 2
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Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1598 2
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Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4742 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29758 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2447 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3543 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2458 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2786 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4202 1
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Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5718 1
Аудит - аудиторский услуги 2760 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8871 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 313 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1934 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 335 1
Росгидромет - ААНИИ - Арктический и антарктический научно-исследовательский институт 59 1
Государственный институт русского языка имени А.С. Пушкина ФГБОУ ВО - Государственный ИРЯ им. А.С. Пушкина - ГИРЯ им.А.С.Пушкина 20 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 868 1
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