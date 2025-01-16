Теплоэлектростанции из числа крупнейших в России строят защиту от БПЛА за 200 миллионов

«Интер РАО» устанавливает анти-БПЛА системы на две крупные ГРЭС в Оренбургской Области и в Республике Коми. Суммарно на закупку выделили 215,4 млн руб.



Противодействие дронам

Как выяснил CNews, крупный производитель электроэнергии «Интер РАО-электрогенерация» устанавливает анти-БПЛА системы для двух своих ГРЭС. Защитное оборудование будет развернуто на «Печорской» ГРЭС в Республике Коми и «Ириклинской» ГРЭС в Оренбургской области.

Обозначение ГРЭС (государственная районная электростанция) традиционно применяется к крупным теплоэлектростанциям со времен СССР, хотя нынешние ГРЭС обычно не находятся в государственной собственности.

Для справки, «Ириклинская» ГРЭС входит в топ-10 крупнейших тепловых электростанции России в рейтинге газеты «Коммерсант», ее мощность — 2,4 ГВт. А мощность «Печорской» ГРЭС — 1 ГВт.



Тендер на закупку анти-БПЛА систем для «Печорской» электростанции «Интер РАО-электрогенерация» опубликовала 27 декабря 2024 г. на сайте госзакупок. Подрядчика выберут 11 февраля 2025 г. На проведение всех работ выделили 79,7 млн руб.

Закупку оборудования для «Ириклинской» ГРЭС опубликовали на той же торговой площадке 28 декабря 2024 г. Победителя электронного аукциона выберут 6 марта 2025 г., за работу подрядчику заплатят 135,7 млн руб., если начальная сумма тендера не изменится при проведении торгов.

Паблик ВКонтакте «Ириклинской» ГРЭС В двух крупных ГРЭС установят защиту от БПЛА

«Причина выполнения данных мероприятий возникла в связи с применением вооруженными силами Украины БПЛА с взрывчатыми веществами по энергообъектам России в республике Крым, Краснодарском крае, Белгородской и Курской областях» — указала компания в документах к тендеру.

«Интер РАО» — диверсифицированный энергетический холдинг, присутствующий в различных сегментах электроэнергетической отрасли в России и за рубежом. Компания занимает лидирующие позиции в России в области экспорта-импорта электроэнергии, наращивает присутствие в сегментах генерации и сбыта, а также развивает новые направления бизнеса. Установленная мощность электростанций, входящих в состав Группы «Интер РАО» составляет 30,8 ГВт.

Подробности проектов

В документах компания не раскрыла конкретные названия устанавливаемых анти-БПЛА систем. Однако известно, что для выполнения проекта закупаются устройства пассивного действия.

Пассивные устройства противодействия БПЛА — это системы защиты от беспилотных летательных аппаратов, которые не предполагают вмешательство в их работу. Устройства часто включают специальные сетки из проволоки, которые устанавливаются для защиты различных объектов, таких как инфраструктура, производства, склады и хранилища. Акустические и радарные датчики фиксируют радиоволны и звуковые сигналы, излучаемые летящими дронами. Также используется системы с инфракрасными и тепловизионными IP-камерами, которые улавливают тепловые сигналы, возникающие во время полета дронов.

Кроме того, существуют системы на основе пассивного оптического обнаружения. Например комплексы «Миран БПЛА ФСК-40» или «Миран БПЛА ФСК-60». Они способны улавливать сигналы от дронов и идентифицировать малоразмерные объекты.

Работы по развертыванию защитных систем планируется закончить в кратчайшие сроки. Для «Ириклинской» ГРЭС в течение 45 дней с момента заключения контракта. Для «Печорской» в течение 90 дней.

Массово защищаются от дронов

В июне 2024 г. CNews писал, что международный аэропорт Южно-Сахалинска имени Антона Чехова выделил 294,6 млн руб. на внедрение аппаратно-программный комплекс обнаружения и противодействия дронам. В его состав вошли радиолокационная станция «Енот» и анти-БПЛА комплекс «Поляна». В 2023 г. точно такой же комплекс установил себе аэропорт Шереметьево. В конце ноября 2024 г. Аэропорт «Махачкалы» выделил 12 млн руб. на установку защиты от дронов. Также CNews удалось обнаружить тендер, опубликованный «Березниковским содовым заводом» на монтаж систем противодействия БПЛА.

В конце октября предыдущего года. «Лукойл» выделил 4 млн руб. на разработку проектной документации по подключению ее предприятий к системе защиты от БПЛА. А первого ноября антидроновыми сетками огородили крупный нефтеперерабатывающий завод в Москве.

Также стоит упомянуть, что Федеральный бюджет России отказался финансировать защиту гражданских аэропортов от БПЛА. Ранее государство планировало за два года выделить на защиту от дронов 11 государственных и частных аэропортов более 11 млрд руб. Теперь этими вопросами будут заниматься военные и сами аэропорты.