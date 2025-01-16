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Чехов Антон



16.01.2025 Теплоэлектростанции из числа крупнейших в России строят защиту от БПЛА за 200 миллионов 1
24.06.2024 Российские аэропорты по примеру Шереметьево стали устанавливать анти-БПЛА системы 1
25.01.2024 «МегаФон» разогнал интернет в городах Ростовской области до рекордных скоростей 1
05.12.2023 В преддверии Нового года МТС запустила цифровой гид для гостей Москвы 1
25.08.2022 МТС запустила в Таганроге цифровой аудиогид по музеям Чехова 1
01.04.2021 REG.RU показал как выглядели бы бизнес-сайты писателей-классиков 2
28.03.2013 «Логика бизнеса 2.0» помогла НИИАС создать процессную модель единой интеллектуальной системы управления ж/д транспортом 1
16.08.2011 Prestigio анонсировала ридер со книгами из школьной программы 1
16.02.2011 Бизнес-анализ стал доступным для СМБ-компаний 1
20.01.2010 Юрий Гагарин остается главным русским кумиром ХХ века 1
29.01.2008 Россия стала почетным гостем XVIII Всемирной книжной ярмарки 1

Публикаций - 11, упоминаний - 12

Чехов Антон и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12551 2
Рунити - REG.ru - Рег.ру - хостинг-провайдер и регистратор доменов 299 1
ASBIS Prestigio Solutions - Prestigio International 226 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3901 1
X Corp - Twitter 2845 1
SAP SE 5276 1
SAP CIS - САП СНГ 854 1
АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - ранее БОСС Референт 240 1
Meta Platforms - Facebook 4438 1
Softkey - Софткей 210 1
Software AG & IDS Scheer 199 1
МегаФон 8804 1
DJI 73 1
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 277 1
Ростех - Азимут 65 1
Связной ГК 1369 1
РЖД - Российские железные дороги 1903 1
МТС Трэвел - Броневик - Bronevik 126 1
МТС Трэвел - MTS Travel 287 1
Государственный литературно-мемориальный музей-заповедник А.П. Чехова ГАУК 2 1
Международный аэропорт Южно-Сахалинск имени А.П. Чехова 7 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 437 1
БашХим Торговый дом - БСЗ - Березниковский содовый завод 5 1
Интер РАО Электрогенерация 4 1
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 256 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4955 1
Московский Кремль ГМЗ - Государственный Кремлёвский дворец - Красная площадь - Государственный историко-культурный музей-заповедник - музейный комплекс 142 1
Парк Зарядье 40 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1019 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65952 5
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15855 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50398 3
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12009 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27844 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29676 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30684 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11121 2
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8123 2
Кибербезопасность - SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 965 1
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6041 1
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер - Облачный сервер 1180 1
Web development - Веб-разработка 265 1
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 2913 1
BookReader - Букридер - Электронная книга (устройство) - цифровые книги 1477 1
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1202 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4006 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4670 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4861 1
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12483 1
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1224 1
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1453 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4606 1
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 1604 1
Наушники - Headphones 3999 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8555 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24120 1
Web Interface - Веб-интерфейс 1683 1
CMS - Content Management System - Система управления содержимым-сайтами (контентом) 763 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11944 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10075 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5308 1
Accelerometer - Акселерометр 372 1
Принтер - Картридж - Тонер-картридж - Cartridge 1326 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3528 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21134 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8457 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5778 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5249 1
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2537 1
МТС Медиа - МТС Энтертейнмент - МТС Live App 71 2
WordPress Foundation - WordPress 223 1
StatOnline.ru - Статистический справочник Рунета 78 1
Google Play - Google Store - Android Market 3291 1
Apple - App Store 2890 1
Google YouTube - Видеохостинг 2747 1
Linux OS 9936 1
Software AG - ARIS Platform 177 1
Microsoft Windows 15656 1
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 769 1
SAP BO - SAP BusinessObjects - SAP BOBJ - SAP BObjects 241 1
SAP BO - SAP BusinessObjects BI - Xcelsius 14 1
Software AG - ARIS Business Architect - ARIS IT Architect 19 1
Software AG - ARIS UML Designer 2 1
МТС Медиа - МТС KION - МТС Кион - онлайн-кинотеатр 195 1
Яндекс.Лавка 231 1
Рунити - REG.ru - Рег.сайт - REG.Site - сервис создания сайтов на базе Wordpress 11 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3216 1
Толстой Лев 49 3
Горький Максим 16 1
Пушкин Александр 24 1
Орлова Любовь 6 1
Жуков Георгий 2 1
Сталин Иосиф Виссарионович (Джугашвили) 17 1
Репин Илья 6 1
Гагарин Юрий 88 1
Высоцкий Владимир 21 1
Коптелов Андрей 109 1
Солженицын Александр 12 1
Лисогор Дмитрий 17 1
Марьясов Игорь 35 1
Шолохов Михаил 7 1
Сахаров Андрей 8 1
Горбачев Михаил 33 1
Миронов Андрей 14 1
Булгаков Михаил 10 1
Шостакович Дмитрий 1 1
Ленин (Ульянов) Владимир Ильич 8 1
Сегет Денис 1 1
Сологуб Федор 1 1
Липовенко Елизавета 1 1
Бродскоий Иосиф 4 1
Шаляпин Федор 5 1
Яшин Лев 2 1
Короленко Владимир 1 1
Страхова Лидия 6 1
Роднина Ирина 1 1
Тимченко Антон 1 1
Филин Артем 28 1
Тургенев Иван 1 1
Достоевский Федор 6 1
Карамзин Николай 2 1
Плисецкая Майя 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 144195 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43156 3
Беларусь - Белоруссия 5638 2
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Россия - ЮФО - Ростовская область 1518 2
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СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 1
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Армения - Республика 2280 1
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Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17365 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2720 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1562 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 1952 1
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 934 1
Россия - ДФО - Сахалинская область - Южно-Сахалинск 324 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1003 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10956 4
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6152 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13487 2
Туризм - Экскурсии - Экскурсионные туры - Аудиоэкскурсии 587 2
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2388 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7834 2
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1513 2
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1629 2
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 4990 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7595 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18452 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29014 1
Английский язык 6634 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5764 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24080 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 1
DNS - Регистратор доменов - Регистратор доменных имён - Domain Name Registrar 131 1
Транспорт - Автосервис - Станция технического обслуживания транспорта - СТО - ремонт автотранспортного средства 149 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 2925 1
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1720 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5746 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2639 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4970 1
Зоология - Животные - Птицы - Birds - Орнитология 726 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5653 1
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1072 1
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1688 1
МТС Трэвел - Тонкости туризма 54 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1859 1
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 223 1
РЖД НИИАС - Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте 41 1
День молодёжи - 27 июня 896 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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