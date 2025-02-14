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Горький Максим



14.02.2025 МТС присоединила к сети LTE еще пять населенных пунктов в Омской области 1
08.11.2024 К высокому театральному сезону МТС разогнала мобильный интернет в районе театра юного зрителя в Нижнем Новгороде 1
05.08.2024 «МегаФон» установил телеком-оборудование в соляной столице России 1
28.06.2024 МТС обеспечила высокоскоростным мобильным интернетом жителей поселка Максима Горького Тарского района 1
07.05.2024 К началу навигации «МегаФон» прокачал мобильный интернет у Речного вокзала 1
25.10.2023 В жилых комплексах Ростова-на-Дону «прописался» быстрый мобильный интернет 1
21.03.2023 Учат не только в школе: лучшие Telegram-боты для учебы 1
07.10.2020 Арестованы картины основателей «Техносерва» на десятки миллиардов рублей. Видео 1
18.11.2019 Huawei открывает фирменные сервис-центры в трех городах России 1
22.10.2019 Власти дадут сотовым операторам 3,3 миллиарда на покрытие четырех автодорог 1
31.05.2019 Суд арестовал квартиры, машины, самолеты и картины основателей «Техносерва» на огромную сумму 1
08.06.2018 МТС запускает технологии 5G на действующей сети в городах футбольного турнира 1
21.12.2016 МТС развернул сеть 4G в городе Кудымкар Пермского края 1
09.11.2016 В Центральной городской библиотеке им. В.И. Ленина с помощью «Элар» оцифруют книги и тиражные издания 1
30.01.2013 ТТК завершил первый этап строительства сети ШПД в Камышлове Свердловской области 1
02.04.2010 Выбор ZOOM: лучшие электроплиты со стеклокерамикой 1
29.01.2008 Россия стала почетным гостем XVIII Всемирной книжной ярмарки 1

Публикаций - 17, упоминаний - 17

Горький Максим и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12717 5
МегаФон 8917 4
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1465 2
RedSys - РедСис 74 1
Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 469 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2043 1
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1010 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8764 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2910 1
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 711 1
Huawei 3946 1
Ростелеком 9737 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3003 1
Electrolux AB - Electrolux AEG - Allgemeine Elektrizitäts-Gesellschaft 227 1
Yandex - Яндекс 7402 1
Telegram Group 2014 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 440 3
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 2
ПСБ - Промсвязьбанк 854 2
Promsvyaz Capital B.V. 10 2
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 277 2
Прэктис капитал 2 2
ПСБ менеджмент 2 2
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 926 1
ПромСвязьКапитал 83 1
Международный банк Азербайджана - International Bank of Azerbaijan - МБА-Москва Банк 17 1
Fintailor Investments Limited 4 1
Peters International 4 1
Subaru - Субару Мотор 51 1
Hansa - Ханса 114 1
Beko 71 1
Miele - Миле 134 1
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 359 1
РЖД - Российские железные дороги 1910 1
ЦППК МЦД - Московские центральные диаметры 129 1
Лента - Сеть розничной торговли 2090 1
РЖД МЖД - Московская железная дорога 61 1
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 153 1
Коми-Пермяцкий краеведческий музей им. П.И. Субботина-Пермяка 2 1
Ак Барс Арена - Казань Арена - футбольный стадион 10 1
Парк Победы - Парк культуры и отдыха 39 1
Екатеринбург Арена - футбольный стадион 13 1
Ростов Арена - футбольный стадион Ростов-на-Дону 13 1
Открытие Арена - стадион 21 1
Солидарность Самара Арена - Самара Арена - Космос Арена - футбольный стадион 8 1
РЖД Москва - Белорусский вокзал 2 1
Smeg 18 1
Sotheby's - Сотбис 26 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4771 2
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 995 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 681 1
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 256 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11708 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4987 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 677 1
РЖД ЮУЖД - Южно-Уральская железная дорога 8 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50829 6
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8246 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66516 4
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7744 4
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ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15984 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24242 2
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e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12076 2
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3449 2
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Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 2716 2
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БТиЭ - Гаджеты кухонные - Духовка - Духовой шкаф - Ovens 211 1
Холодильник - Холодильное оборудование - Fridge, refrigerator, cooler, freezer 1052 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8050 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14427 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8594 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4031 1
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 1085 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12796 1
NB-IoT - Narrow Band IoT - Narrowband Internet of things - узкополосный интернет вещей 284 1
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5G - пятое поколение мобильной связи 2193 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19527 1
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Microsoft Office 3742 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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