Huawei открывает фирменные сервис-центры в трех городах России

Huawei объявила об официальном открытии трёх фирменных центров обслуживания в Москве, Казани и Нижнем Новгороде 1 декабря 2019 года. Сервисные центры расположены на центральных улицах городов вблизи станций метро.

В фирменных центрах обслуживания пользователи смогут получить полный комплекс услуг по гарантийному и негарантийному ремонту, включая услугу «экспресс-ремонт» продолжительностью 45-120 минут при наличии необходимых запасных частей. Владельцы устройств Huawei и HONOR, которые следят за акциями компании, получат возможность получить скидку на платный ремонт, бесплатно продлить срок гарантии или получить защитную пленку на экран в подарок.

В сервисных центрах оборудованы комфортные места для ожидания с беспроводным интернетом.

Адреса новых фирменных центров обслуживания: Москва, Сухаревская Площадь, д.16/18, стр.2; Казань, ул. Рустема Яхина, д.8; Нижний-Новгород, ул. Максима Горького, д. 160.

Помимо семи фирменных центров обслуживания в крупнейших городах, компания Huawei авторизовала в России уже более 80 сервисных центров, осуществляющих гарантийный и постгарантийный ремонт смартфонов, ноутбуков, планшетов и носимых устройств Huawei и HONOR.

Одна из ключевых составляющих стратегии Huawei — забота о комфорте потребителей на протяжении всего жизненного цикла продуктов. Для пользователей, не имеющих возможности обратиться в сервисный центр лично, организована услуга курьерской доставки. Кроме того, при возникновении вопросов о работе и услугах авторизованных сервисных центров клиенты могут позвонить на горячую линию, написать на электронную почту, в чат или социальные сети. Контактный центр работает с 6.00 до 22.00 ежедневно без выходных.