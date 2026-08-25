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Россия СФО Омская область Черлакский район Черлак

Россия - СФО - Омская область - Черлакский район - Черлак

СОБЫТИЯ


25.08.2026 В старинном дендропарке под Омском «МегаФон» усилил связь 1
31.03.2025 МТС улучшила покрытие сети LTE в пригороде Омска 1
14.02.2025 МТС присоединила к сети LTE еще пять населенных пунктов в Омской области 1
13.12.2024 В двух районных центрах Омской области «МегаФон» модернизировал сеть 1
04.10.2024 Скоростной интернет «МегаФона» впервые появился в шести омских селах 2
10.09.2024 МТС улучшила связь на въезде в Омск со стороны Черлака 2
12.12.2023 МТС запустила сеть LTE почти в 90 селах Омской области 1
09.06.2022 МТС закрыла «белые пятна» на двух ключевых автотрассах Омской области 1
18.09.2019 МТС в 1,5 раза увеличила скорости в омской 4G-сети 1
03.02.2017 МТС представил итоги развития LTE-сетей в Омской области в 2016 году 1
28.10.2013 МТС расширила покрытие сети 3G в Омской области 2
27.08.2013 Ежемесячный объем передачи данных в сети МТС в Омской области вырос в 2 раза за год 1
05.07.2012 Tele2 расширила покрытие федеральных трасс в России 1
27.03.2012 «Билайн» увеличил зону покрытия 2G и 3G в Омской области 1
21.12.2010 «Билайн» расширил сеть 3G в Омской области 1
27.09.2010 Системы мониторинга и управления транспортом на базе ГЛОНАСС внедрены в шести ДРСУ Омской области 1
28.01.2004 "Сибирьтелеком" планирует ввести 475 тыс. телефонных номеров 1

Публикаций - 17, упоминаний - 20

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15860 9
МегаФон 10799 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9519 2
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3355 1
М2М телематика - НИС М2М 236 1
Ростелеком - Сибирьтелеком - Wellcom 735 1
Россети Ленэнерго 1699 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3074 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 1
Минтранс РФ - Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 161 1
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10220 10
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9563 10
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29753 7
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18099 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26413 5
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7551 5
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22998 5
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4468 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54126 3
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9808 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26386 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6501 2
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4997 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10234 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13695 2
2G - 2,5G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 1158 2
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9426 2
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6268 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24508 2
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2747 2
Телевидение спутниковое - Спутниковое вещание - Satellite television 1408 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12997 2
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5924 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16346 2
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11564 2
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3285 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35226 1
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 1001 1
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 2235 1
VoLTE - Voice over LTE - Voice over Long Term Evolution - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 1765 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11854 1
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1494 1
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3602 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12889 1
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2527 1
Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television - Платное ТВ - Платное телевидение - Pay TV - Pay television 1616 1
HSDPA - High-Speed Downlink Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных от базовой станции к мобильному телефону 685 1
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3431 1
Сеть передачи данных - Data transmission network 4046 1
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 2021 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6304 3
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2978 1
Apple iPhone 5 783 1
Apple iPad mini 430 1
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 341 1
М2М телематика - М2М-Cyber - M2M-Cyber 39 1
Синюгин Михаил 55 5
Сергиенко Андрей 14 2
Беззубкин Игорь 40 2
Полонский Алексей 7 1
Горький Максим 22 1
Мякишев Олег 1 1
Бондарчук Федор 16 1
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Россия - СФО - Омская область 791 16
Россия - СФО - Омская область - Омск 1288 10
Россия - СФО - Омская область - Омский район - Ростовка - Покрово-Иртышское 24 7
Россия - РФ - Российская федерация 166801 5
Россия - ЮФО - Ростовская область - Азов 112 4
Россия - СФО - Омская область - Марьяновский район - Марьяновка 9 3
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2848 3
Россия - ЦФО - Московская область - Пушкино - Пушкинский городской округ 116 3
Россия - СФО - Омская область - Муромцевский район 6 3
Россия - СФО - Омская область - Калачинск 10 3
Россия - СФО - Омская область - Русско-Полянский район - Русская Поляна 6 3
Россия - СФО - Омская область - Называевский район - Называевск 12 3
Армения - Республика 2456 2
Беларусь - Белоруссия 6311 2
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 2071 2
Россия - СФО - Кемеровская область 1071 2
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1556 2
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Казахстан - Республика 6071 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47716 1
Финляндия - Финляндская Республика 3702 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19586 1
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1377 1
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Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1690 1
Россия - СФО - Томская область - Томск 1057 1
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