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Индексная книга (каталог) CNews*
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Россия СФО Омская область Калачинск

Россия - СФО - Омская область - Калачинск

СОБЫТИЯ


06.11.2026 Сеть 4G стала быстрее в Крутинке, Кормиловке и Калачинске 1
18.09.2019 МТС в 1,5 раза увеличила скорости в омской 4G-сети 1
02.08.2016 Точки обслуживания МТС появились в 120 населенных пунктах Омской области 1
29.06.2016 МТС разогнала сеть 3G в 80 населенных пунктах Сибири 1
22.03.2016 МТС запустила первую в Сибири «технейтральную» сеть LTE 1
25.02.2016 МТС: Омская область стала лидером среди регионов Сибири по росту 4G-трафика 1
21.12.2010 «Билайн» расширил сеть 3G в Омской области 1
17.11.2009 «Синтерра» построила новую линию Омск – Новосибирск 1
20.08.2009 «Синтерра» расширила пропускную способность сети в Сибирском федеральном округе 1
19.05.2009 «Синтерра» улучшила связность сети в СФО 1
28.01.2004 "Сибирьтелеком" планирует ввести 475 тыс. телефонных номеров 1

Публикаций - 11, упоминаний - 11

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16326 5
МегаФон - Синтерра - Synterra 818 3
Samsung Electronics 11191 1
Ростелеком 11100 1
Huawei 4743 1
Apple Inc 13348 1
LG Electronics 3752 1
BQ - Bright & Quick - Новая линия 419 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5827 1
ZTE Corporation 803 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9600 1
Sony - Sony Group Corporation 6765 1
HTC Corporation 1425 1
МТС Розничная сеть - РТК - РусТелКом - Русская Телефонная Компания 549 1
Ростелеком - Сибирьтелеком - Wellcom 735 1
Апельсин ТЦ 1 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3986 1
Россети Ленэнерго 1699 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1700 1
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10491 5
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9812 5
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18449 4
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 5044 4
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23352 4
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11688 4
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7568 3
WDM - Wavelength Division Multiplexing - DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing - CWDM - Coarse Wavelength Division Multiplexing - TWDM - Time and Wavelength Division Multiplexed - Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны 929 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 27337 2
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8651 2
Smartphone LTE - Smartphone 4G - Смартфоны 4G - LTE-оборудование 265 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26735 2
Пропускная способность - Bandwidth 1950 2
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4967 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4250 1
VPN - MPLS - MultiProtocol Label Switching - Многопротокольная коммутация пакетов в многопротокольных сетях по меткам 737 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 13268 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8786 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 27304 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Дистанционный формат работы - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10420 1
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 - Wireless Interoperable Metropolitan Area Exchange - WMAN - Wireless Metropolitan Area Network - WiMAN - Wireless Metropolitan Area Network 1291 1
2G - 2,5G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 1171 1
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9749 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13182 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 12014 1
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7600 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4586 1
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) электроэнергии, СНЭ - Energy storage - Battery Management System, BMS 10919 1
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2548 1
Утилизация мусора - Переработка отходов - Waste disposal - Рециклинг - Recycling - Нулевое захоронение - Сортировка бытовых отходов - Вторичное сырьё, вторсырьё - Утилизационный сбор, утильсбор 1281 1
Сеть передачи данных - Data transmission network - ТСПД - технологическая сеть передачи данных 4096 1
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 2070 1
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7985 1
Доступ в интернет - Internet access - Интернет-соединение - Internet connection 300 1
Радиосвязь и радиовещание - Радиочастота - Радиочастотный спектр - Частотный диапазон - Рефарминг - Refarming 1722 1
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 349 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6355 1
Apple iPhone 5 784 1
Apple iPad mini 435 1
МегаФон - Синтерра IP-MPLS телекоммуникационная сеть 12 1
Сергиенко Андрей 14 3
Полонский Алексей 11 1
Слизень Виталий 247 1
Мякишев Олег 1 1
van Beethoven Ludwig - ван Бетховен Людвиг 22 1
Арендаренко Андрей 11 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 1318 9
Россия - СФО - Омская область 809 6
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1733 5
Россия - СФО - Новосибирск 4981 4
Россия - СФО - Омская область - Называевский район - Называевск 12 3
Россия - СФО - Омская область - Черлакский район - Черлак 17 3
Россия - СФО - Омская область - Марьяновский район - Марьяновка 9 3
Россия - СФО - Алтайский край - Барнаул 668 3
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2935 3
Россия - СФО - Томская область - Томск 1067 3
Россия - СФО - Новосибирская область - Татарск 19 3
Россия - СФО - Омская область - Тюкалинск 10 3
Россия - СФО - Омская область - Омский район - Ростовка - Покрово-Иртышское 24 2
Россия - СФО - Новосибирская область - Коченёво 34 2
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1962 2
Россия - СФО - Кемеровская область - Кемерово 579 2
Россия - СФО - Алтайский край - Горно-Алтайск 112 2
Россия - СФО - Новосибирская область - Барабинск 20 2
Россия - СФО - Хакасия Республика - Абакан 197 2
Россия - СФО - Новосибирская область - Каргатский район - Каргат 7 2
Россия - СФО - Новосибирская область - Карасукский район - Карасук 25 1
Россия - СФО - Хакасия Республика - Аскизский район - Аскиз 26 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Баганский район - Баган 11 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Венгеровский район - Венгерово 13 1
Россия - СФО - Томская область - Колпашевский район - Колпашево 24 1
Россия - СФО - Кемеровская область - Мариинск 22 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Купинский район - Купино 14 1
Россия - СФО - Омская область - Саргатский район 5 1
Россия - РФ - Российская федерация 169631 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 2125 1
Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 1056 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1726 1
Россия - СФО - Кемеровская область 1093 1
Россия - СФО - Иркутская область - Приангарье 1399 1
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 1040 1
Россия - ДФО - Бурятия Республика 765 1
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1583 1
Россия - ДФО - Бурятия Республика - Улан-Удэ 290 1
Россия - СФО - Хакасия Республика 624 1
Россия - ДФО - Забайкальский край - Читинский район - Чита 429 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5897 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27840 2
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2797 2
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 2194 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 803 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16480 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 11046 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3905 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18527 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6897 1
Оптимизация затрат - Cost optimization 993 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2895 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1679 1
ОмГУ - ОмскГУ - Омский государственный университет имени Ф. М. Достоевского 20 1
ОмГТУ - Омский государственный технический университет 42 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
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