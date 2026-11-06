Индексная книга (каталог) CNews*
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Россия СФО Омская область Калачинск
СОБЫТИЯ
Публикаций - 11, упоминаний - 11
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|Апельсин ТЦ 1 1
|VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3986 1
|Россети Ленэнерго 1699 1
|МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 349 2
|ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6355 1
|Apple iPhone 5 784 1
|Apple iPad mini 435 1
|МегаФон - Синтерра IP-MPLS телекоммуникационная сеть 12 1
|Сергиенко Андрей 14 3
|Полонский Алексей 11 1
|Слизень Виталий 247 1
|Мякишев Олег 1 1
|van Beethoven Ludwig - ван Бетховен Людвиг 22 1
|Арендаренко Андрей 11 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1484230, в очереди разбора - 722474.
Создано именных указателей - 203929.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1484230, в очереди разбора - 722474.
Создано именных указателей - 203929.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.