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Россия СФО Новосибирская область Барабинск

Россия - СФО - Новосибирская область - Барабинск

УПОМИНАНИЯ


06.06.2025 МТС отключит в июне-июле 2025 г. сети 3G в девяти городах, в 2025 г. – половину площадок 3G в России 1
22.05.2023 МТС на треть ускорила мобильный интернет в Куйбышеве и Барабинске 3
08.10.2020 МТС ускорила 4G для внедрения умных технологий в городах Новосибирской области 1
31.08.2016 Tele2 запускает сеть 4G в Новосибирской области 2
27.04.2016 МТС назвала самые телеком-активные населенные пункты Новосибирской области 1
08.06.2015 «Ростелеком» реконструировал внутризоновую сеть в Новосибирской области 2
26.03.2014 Количество интернет-пользователей «Ростелекома» в Новосибирской области превысило 200 тыс. 1
20.12.2013 МТС запустила сеть LTE в Новосибирской области 1
05.07.2012 «ТТК-Западная Сибирь» запускает IPTV в шести городах региона 1
16.12.2010 «МегаФон» запустил сеть 3G в 14 районах Новосибирской области 1
19.08.2010 «Сибирьтелеком» планирует довести количество подключенных по технологиям GPON и ETTH домов в Новосибирской области до 2,1 тыс. в 2010 г. 1
15.06.2010 «Сибирьтелеком» расширил сеть ШПД в Новосибирской области 1
19.05.2010 «Билайн» запустил сеть 3G в шести населенных пунктах Сибирского региона 1
02.04.2010 «Билайн» расширил сеть 3G в Сибирском регионе 1
20.08.2009 «Синтерра» расширила пропускную способность сети в Сибирском федеральном округе 1
19.05.2009 «Синтерра» улучшила связность сети в СФО 1

Публикаций - 16, упоминаний - 20

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13279 4
Ростелеком Сибирь - Сибирский макрорегиональный филиал Ростелекома 252 3
Ростелеком - Сибирьтелеком - Wellcom 730 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8909 2
Ростелеком 9953 2
МегаФон - Синтерра - Synterra 801 2
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2059 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2966 1
Т2 - Т2 Мобайл - Tele2 Сибирь макрорегион 3 1
МТС Сибирь макрорегион 48 1
Ростелеком - Сибирьтелеком - Webstream - Вебстрим 27 1
МегаФон 9312 1
BQ - Bright & Quick - Новая линия 395 1
МегаФон Сибирь - МегаФон Сибирский филиал 56 1
Ростех - Росэлектроника - НЗПП Восток - Новосибирский завод полупроводниковых приборов Восток - Изомер ПО 14 1
Энергия НПП 1 1
Наукоград - технопарк 145 1
Тайра - Новосибирский энергомашиностроительный завод 1 1
СУЭК СГК - СИБЭКО - Сибирская энергетическая компания - Новосибирскэнерго - Новосибирское районное энергетическое управление - Сибирьэнерго - Запсибэнерго - Западно-Сибирское районное управление энергетического хозяйства 30 1
Барабинский лесхоз ГАУ НСО - Барабинский лесохимический комплекс 1 1
Пищекомбинат Барабинский 1 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8657 5
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6551 5
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21165 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53108 4
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16422 4
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8151 4
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10938 4
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2145 3
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2126 3
ETTH - Ethernet To The Home - Ethernet до дома 99 3
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9470 3
WDM - Wavelength Division Multiplexing - DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing - CWDM - Coarse Wavelength Division Multiplexing - TWDM - Time and Wavelength Division Multiplexed - Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны 868 3
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8299 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68376 2
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6126 2
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4008 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28298 2
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3684 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3822 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8652 2
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4735 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14110 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24944 2
TDD - Test-driven development - Разработка через тестирование - Software testing - Тестирование ПО 332 1
ВОЛС - FTTH - Fiber To The Home - Fiber To The X или FTTx - оптическое волокно до точки X - оптика в дом 246 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4165 1
Smart City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1474 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9401 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5891 1
Радиосвязь и радиовещание - Радиочастота - Радиочастотный спектр - Частотный диапазон - Рефарминг - Refarming 1533 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5514 1
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2581 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5960 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24746 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8390 1
2G - 2,5G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 1031 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7500 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12415 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21878 1
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3126 1
ВымпелКом - Билайн 2G/3G-сеть 45 1
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 311 1
МТС SIM-карты - МТС Абонент 141 1
МТС Планшет 21 1
МегаФон - Синтерра IP-MPLS телекоммуникационная сеть 12 1
Куприянов Юрий 20 3
Соловенчук Александр 116 2
Соловьев Александр 98 1
Кромский Дмитрий 28 1
Куприянов Юри 3 1
Слизень Виталий 242 1
Титов Алексей 35 1
Пахомов Александр 77 1
Россия - СФО - Новосибирск 4440 12
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1742 12
Россия - СФО - Новосибирская область - Куйбышевский район - Куйбышев 94 10
Россия - СФО - Новосибирская область - Бердск 42 8
Россия - СФО - Новосибирская область - Искитим 44 8
Россия - СФО - Новосибирская область - Карасукский район - Карасук 17 8
Россия - СФО - Новосибирская область - Татарск 17 7
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1586 6
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2571 5
Россия - СФО - Новосибирская область - Каргатский район - Каргат 6 4
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1731 3
Россия - СФО - Кемеровская область - Кемерово 538 3
Россия - СФО - Алтайский край - Барнаул 619 3
Россия - СФО - Алтайский край - Горно-Алтайск 100 3
Россия - СФО - Хакасия Республика - Абакан 175 3
Россия - СФО - Кемеровская область - Новокузнецк - Новокузнецкая агломерация 306 3
Россия - СФО - Новосибирская область - Кольцово 70 2
Россия - РФ - Российская федерация 149451 2
Россия - СФО - Хакасия Республика 528 2
Россия - СФО - Новосибирская область - Черепановский район - Черепаново 13 2
Россия - СФО - Омская область - Омск 1161 2
Россия - СФО - Томская область - Томск 961 2
Россия - СФО - Омская область - Калачинск 10 2
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1447 1
Россия - СФО - Кемеровская область 945 1
Россия - СФО - Алтайский край - Новоалтайск 37 1
Россия - СФО - Республика Тыва 331 1
Россия - Западная Сибирь - Западно-Сибирский регион 298 1
Россия - СФО - Красноярский край - Ачинск 93 1
Европа 24396 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Криводановка 6 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2921 1
Армения - Республика 2325 1
Беларусь - Белоруссия 5846 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44279 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7748 1
Россия - ЦФО - Калужская область 1003 1
Россия - СКФО - РСО-Алания - Северная Осетия-Алания Республика 521 1
Россия - ДФО - Забайкальский край - Забайкалье 608 1
Россия - ЦФО - Тамбовская область 594 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2505 4
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10200 2
Дача - дачники 907 2
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 727 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3707 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9099 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5731 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16743 1
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2123 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2484 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19284 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6567 1
MAU - Monthly Active Users - Ежемесячные активные пользователи 236 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5899 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14166 1
Частный сектор 145 1
Металлы - Медь - Copper 812 1
Статистика - Statistics - статистические данные 1778 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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