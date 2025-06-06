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Россия СФО Новосибирская область Барабинск
УПОМИНАНИЯ
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|ВымпелКом - Билайн 2G/3G-сеть 45 1
|МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 311 1
|МТС SIM-карты - МТС Абонент 141 1
|МТС Планшет 21 1
|МегаФон - Синтерра IP-MPLS телекоммуникационная сеть 12 1
|Куприянов Юрий 20 3
|Соловенчук Александр 116 2
|Соловьев Александр 98 1
|Кромский Дмитрий 28 1
|Куприянов Юри 3 1
|Слизень Виталий 242 1
|Титов Алексей 35 1
|Пахомов Александр 77 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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