Россия СФО Новосибирская область Маслянинский район Маслянино


09.07.2025 4G в Новосибирской глубинке: «МегаФон» цифровизировал более 50 малых сел 1
01.03.2024 МТС присоединила к сети 110 сел в Новосибирской области 1
30.05.2019 МТС и правительство Новосибирской области обеспечат спутниковым ТВ жителей районов «вне цифры» 1
16.11.2015 Каждому второму жителю Сибири доступен 4G-интернет от МТС 1
07.02.2013 В Новосибирской области появились мобильные МФЦ 1
16.12.2010 «МегаФон» запустил сеть 3G в 14 районах Новосибирской области 1
29.11.2010 «Билайн» расширил сеть 3G в Новосибирской области 1
30.03.2010 «Сибирьтелеком» организует каналы передачи данных для ГУВД по Новосибирской области 1
15.01.2004 В Новосибирске завершено строительство ВОЛС протяженностью 470 км 1

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13543 3
Ростелеком - Сибирьтелеком - Wellcom 730 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8998 1
МегаФон 9479 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3017 1
ВымпелКом - Билайн Сибирский регион 52 1
Ростелеком Сибирь - Сибирский макрорегиональный филиал Ростелекома 255 1
МегаФон Сибирь - МегаФон Сибирский филиал 56 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3394 1
Администрация Новосибирской области - Администрация губернатора Новосибирской области и правительства Новосибирской области 100 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69872 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54468 3
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8342 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25127 2
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6586 2
Телевидение спутниковое - Спутниковое вещание - Satellite television 1386 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21425 2
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4768 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8836 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13017 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3866 1
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum 1405 1
Омниканальность - Omni channel - омниканальные коммуникации - многоканальная коммуникации - мультиканальность 1145 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9440 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12048 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7097 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14189 1
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 2906 1
Аналоговые технологии 2809 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8542 1
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3049 1
ВОЛС - STM - Synchronous Transport Module - волоконно-оптический сетевой стандарт передачи 92 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11015 1
Сеть передачи данных - Data transmission network 3861 1
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1554 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5666 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22216 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11800 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13095 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16650 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28485 1
Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television - Платное ТВ - Платное телевидение - Pay TV - Pay television 1589 1
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3011 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6003 1
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2596 1
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3796 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5583 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1480 1
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 318 1
Ford Transit - Малотоннажный грузовой автомобиль 18 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС KION - МТС ТВ IPTV - МТС СТВ - МТС Спутниковое ТВ - МТС ТВ Домашнее цифровое интерактивное 108 1
Соловенчук Александр 121 2
Дюбанов Анатолий 95 1
Машанов Владимир 3 1
Быченков Владимир 6 1
Титов Алексей 36 1
Струков Алексей 3 1
Пахомов Александр 86 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1787 8
Россия - СФО - Новосибирск 4512 5
Россия - СФО - Новосибирская область - Мошковский район - Мошково 22 3
Россия - РФ - Российская федерация 151772 3
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2597 2
Россия - СФО - Новосибирская область - Татарск 17 2
Россия - СФО - Новосибирская область - Черепановский район - Черепаново 13 2
Россия - СФО - Новосибирская область - Карасукский район - Карасук 17 2
Россия - СФО - Новосибирская область - Венгеровский район - Венгерово 10 2
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1471 1
Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 930 1
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1361 1
Россия - СФО - Омская область 710 1
Россия - СФО - Алтайский край - Бийский район - Бийск 116 1
Россия - Бородино 44 1
Россия - СФО - Красноярский край - Енисейск 29 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Криводановка 7 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1599 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Искитим 44 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Бердск 43 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Куйбышевский район - Куйбышев 94 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Каргатский район - Каргат 6 1
Россия - СФО - Алтайский край - Тальменский район - Тальменка 18 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Барабинск 16 1
Россия - СФО - Алтайский край - Заринск 31 1
Беларусь - Белоруссия 5914 1
Армения - Республика 2344 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Баганский район - Баган 8 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53489 3
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5925 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10307 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2543 1
ГСМ - Горюче-смазочные материалы 242 1
Геодезия - Топографо-геодезические работы - Геодезические системы 120 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6626 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30802 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49940 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2215 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11340 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 423 1
ВГТРК - Россия 24 - телеканал 114 1
