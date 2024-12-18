Россия СФО Новосибирская область Черепановский район Черепаново
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11641 1
|Соловенчук Александр 105 4
|Титов Алексей 32 1
|Куприянов Юрий 20 1
|Быченков Владимир 6 1
|Цукарь Сергей 25 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11244 1
|НГАУ - Новосибирский государственный аграрный университет 6 1
|РГУ имени А.Н. Косыгина - Российский государственный университет имени А.Н. Косыгина 14 1
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