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Россия СФО Новосибирская область Черепановский район Черепаново

Россия - СФО - Новосибирская область - Черепановский район - Черепаново


18.12.2024 «МегаФон» дотянул мобильную связь до малого села Варваровка 1
23.08.2024 «МегаФон» подключил к сети два поселения в Новосибирской области 2
27.12.2022 МТС обеспечила связью пять малых сел в Новосибирской области 1
24.06.2022 МТС включила LTE-скорости еще в 15 деревнях и поселках Новосибирской области 2
03.12.2021 До Черепаново с комфортом: МТС улучшила качество связи для пассажиров железной дороги 1
14.07.2014 Более 72 тыс. семей в Новосибирске и области стали доступны услуги «Ростелекома» 1
21.06.2013 МТС разогнала мобильный интернет в Сибири до 42 Мбит/с 1
26.11.2012 «Билайн» модернизировал сеть 3G в Новосибирской области 1
16.07.2012 «Ростелеком» запустил GPON в 35 населенных пунктах Сибири 1
22.03.2011 «Билайн» расширяет сеть 3G в Новосибирской области 1
16.12.2010 «МегаФон» запустил сеть 3G в 14 районах Новосибирской области 1
19.05.2010 «Билайн» запустил сеть 3G в шести населенных пунктах Сибирского региона 1
15.01.2004 В Новосибирске завершено строительство ВОЛС протяженностью 470 км 1

Публикаций - 13, упоминаний - 15

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12586 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8748 3
Ростелеком Сибирь - Сибирский макрорегиональный филиал Ростелекома 240 3
Ростелеком 9706 2
МегаФон 8829 2
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3003 1
Dr.Web - Доктор Веб 1255 1
Восход ФГБУ НИИ 644 1
МегаФон Сибирь - МегаФон Сибирский филиал 56 1
Ростелеком - Сибирьтелеком - Wellcom 730 1
ВымпелКом - Билайн Сибирский регион 52 1
РЖД - Российские железные дороги 1904 1
Международный аэропорт Новосибирск (Толмачёво) имени А.И. Покрышкина - ИАТА: OVB, ИКАО: UNNT 48 1
СУЭК СГК - СИБЭКО - Сибирская энергетическая компания - Новосибирскэнерго - Новосибирское районное энергетическое управление - Сибирьэнерго - Запсибэнерго - Западно-Сибирское районное управление энергетического хозяйства 30 1
Озеро Карачи - санаторий 3 1
Hilton Worldwide - Hilton Hotels & Resorts - Гостиничные Сети Хилтон 67 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11641 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7647 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50485 5
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6448 5
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8150 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66058 4
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4666 3
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15887 3
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27866 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24474 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20621 3
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10766 3
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8197 2
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2114 2
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum 1397 2
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6406 2
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2124 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 7998 2
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3402 2
Сеть передачи данных - Data transmission network 3728 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12544 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5781 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21147 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8462 1
HSDPA Dual Carrier 84 1
3,5G - HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 678 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5259 1
Омниканальность - Omni channel - омниканальные коммуникации - многоканальная коммуникации - мультиканальность 1045 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9332 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9372 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13938 1
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 3986 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24156 1
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НГАУ - Новосибирский государственный аграрный университет 6 1
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