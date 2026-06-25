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Россия СФО Новосибирская область Ордынский район
СОБЫТИЯ
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|МегаФон 10588 3
|МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15530 2
|Yota - Скартел - WiMAX Holding 1574 2
|Восход ФГБУ НИИ 718 1
|ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9458 1
|Цукарь Сергей 38 2
|Трофимчук Денис 55 2
|Оловянников Дмитрий 76 1
|Окунев Алексей 11 1
|Гусева Наталья 1 1
|Травников Андрей 19 1
|Соловенчук Александр 153 1
|Пахомов Александр 133 1
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