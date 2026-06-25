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Индексная книга (каталог) CNews*
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Россия СФО Новосибирская область Ордынский район

Россия - СФО - Новосибирская область - Ордынский район

СОБЫТИЯ


25.06.2026 МТС прокачала связь рядом с памятниками кузнецко-алтайской культуры 1
25.07.2025 На берегах Обского моря стал доступен скоростной интернет 1
22.04.2025 Ученые НГУ разработали новую модель дрона-доставщика 1
07.12.2023 Малочисленные села Новосибирской области впервые вышли в сеть 1
25.05.2023 На цифровой карте Новосибирской области «засветятся» 17 малочисленных и удаленных сел 1
29.11.2019 МТС построила в Новосибирской области сотовую сеть на основе аналитики Big Data 1
26.11.2012 «Билайн» модернизировал сеть 3G в Новосибирской области 1

Публикаций - 7, упоминаний - 7

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 10588 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15530 2
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1574 2
Восход ФГБУ НИИ 718 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9458 1
Озеро Карачи - санаторий 4 1
Возрождение - Коммерческий банк 353 1
Международный аэропорт Новосибирск (Толмачёво) имени А.И. Покрышкина - ИАТА: OVB, ИКАО: UNNT 51 1
СУЭК СГК - СИБЭКО - Сибирская энергетическая компания - Новосибирскэнерго - Новосибирское районное энергетическое управление - Сибирьэнерго - Запсибэнерго - Западно-Сибирское районное управление энергетического хозяйства 30 1
Hilton Worldwide - Hilton Hotels & Resorts - Гостиничные Сети Хилтон 69 1
Администрация Новосибирской области - Администрация губернатора Новосибирской области и правительства Новосибирской области 105 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1434 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9339 6
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9144 4
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4339 4
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9994 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64084 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60947 3
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11665 3
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29534 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22718 3
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3623 3
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7783 2
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4169 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 15882 2
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3241 2
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7841 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 21605 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 17941 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26494 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17819 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4970 1
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3612 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35688 1
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7528 1
VoLTE - Voice over LTE - Voice over Long Term Evolution - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 1436 1
2G - 2,5G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 1145 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4666 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 3139 1
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3383 1
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 2012 1
Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Автономное вождение - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы - Автоматизированные транспортные средства - Automated Guided Vehicle, AGV 1289 1
Принтер - 3D печать - 3D принтер - трехмерная печать - Аддитивные технологии - Additive Manufacturing - технологии послойного наращивания и синтеза объектов 734 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4274 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13721 1
3,5G - HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 687 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12059 1
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Радиосвязь и радиовещание - Радиочастота - Радиочастотный спектр - Частотный диапазон - Рефарминг - Refarming 1673 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6178 3
МТС Big Data 321 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5218 1
ВымпелКом - Билайн 2G/3G-сеть 45 1
Цукарь Сергей 38 2
Трофимчук Денис 55 2
Оловянников Дмитрий 76 1
Окунев Алексей 11 1
Гусева Наталья 1 1
Травников Андрей 19 1
Соловенчук Александр 153 1
Пахомов Александр 133 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 2026 7
Россия - СФО - Новосибирск 4838 5
Россия - СФО - Новосибирская область - Венгеровский район - Венгерово 12 3
Россия - СФО - Новосибирская область - Тогучинский район - Тогучин 16 3
Россия - РФ - Российская федерация 164403 3
Россия - СФО - Новосибирская область - Мошковский район - Мошково 29 3
Россия - СФО - Новосибирская область - Баганский район - Баган 10 2
Россия - ЦФО - Воронежская область - Борисоглебск 44 2
Россия - СФО - Новосибирская область - Кочковский район 2 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2805 1
Евразия - Евразийский континент 640 1
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1525 1
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Россия - СФО - Новосибирская область - Доволенский район 4 1
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Дача - Дачный сезон - Дачники 1108 1
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НГАУ - Новосибирский государственный аграрный университет 6 1
РГУ имени А.Н. Косыгина - Российский государственный университет имени А.Н. Косыгина 18 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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