Россия СФО Новосибирская область Венгеровский район Венгерово

Россия - СФО - Новосибирская область - Венгеровский район - Венгерово

УПОМИНАНИЯ


08.08.2025 МТС присоединила к сети еще 15 сел в Новосибирской области 1
24.12.2024 МТС запустит отечественные базовые станции в Новосибирской области 1
07.12.2023 Малочисленные села Новосибирской области впервые вышли в сеть 2
25.05.2023 На цифровой карте Новосибирской области «засветятся» 17 малочисленных и удаленных сел 2
08.06.2015 «Ростелеком» реконструировал внутризоновую сеть в Новосибирской области 1
26.11.2012 «Билайн» модернизировал сеть 3G в Новосибирской области 1
29.11.2010 «Билайн» расширил сеть 3G в Новосибирской области 1
14.07.2009 «Сибирьтелеком» построил новую ВОЛС в Новосибирской области 1
28.01.2004 "Сибирьтелеком" планирует ввести 475 тыс. телефонных номеров 1
15.01.2004 В Новосибирске завершено строительство ВОЛС протяженностью 470 км 1

Публикаций - 10, упоминаний - 12

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком - Сибирьтелеком - Wellcom 730 3
МегаФон 9477 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8997 2
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1507 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13540 1
Ростелеком 10068 1
Восход ФГБУ НИИ 667 1
BQ - Bright & Quick - Новая линия 397 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3017 1
Ростелеком Сибирь - Сибирский макрорегиональный филиал Ростелекома 255 1
ВымпелКом - Билайн Сибирский регион 52 1
МТС - Иртея 74 1
Возрождение - Коммерческий банк 347 1
Международный аэропорт Новосибирск (Толмачёво) имени А.И. Покрышкина - ИАТА: OVB, ИКАО: UNNT 51 1
СУЭК СГК - СИБЭКО - Сибирская энергетическая компания - Новосибирскэнерго - Новосибирское районное энергетическое управление - Сибирьэнерго - Запсибэнерго - Западно-Сибирское районное управление энергетического хозяйства 30 1
Hilton Worldwide - Hilton Hotels & Resorts - Гостиничные Сети Хилтон 68 1
Озеро Карачи - санаторий 4 1
Администрация Новосибирской области - Администрация губернатора Новосибирской области и правительства Новосибирской области 100 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12326 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54453 5
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21420 5
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4767 4
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3795 4
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11014 4
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8834 3
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8339 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69856 2
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4020 2
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6586 2
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7839 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28483 2
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3011 2
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7583 2
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3060 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16495 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 6063 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6169 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24980 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16645 1
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum 1405 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13094 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21581 1
2G - 2,5G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 1052 1
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3049 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2149 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10986 1
Омниканальность - Omni channel - омниканальные коммуникации - многоканальная коммуникации - мультиканальность 1145 1
WDM - Wavelength Division Multiplexing - DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing - CWDM - Coarse Wavelength Division Multiplexing - TWDM - Time and Wavelength Division Multiplexed - Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны 871 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3814 1
3,5G - HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 679 1
ВОЛС - STM - Synchronous Transport Module - волоконно-оптический сетевой стандарт передачи 92 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14147 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 10775 1
Сеть передачи данных - Data transmission network 3860 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9440 1
Радиосвязь и радиовещание - Радиочастота - Радиочастотный спектр - Частотный диапазон - Рефарминг - Refarming 1568 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5582 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1893 1
ВымпелКом - Билайн 2G/3G-сеть 45 1
Цукарь Сергей 31 2
Куприянов Юрий 20 2
Трофимчук Денис 47 2
Травников Андрей 17 1
Белов Виктор 56 1
Пахомов Александр 86 1
Быченков Владимир 6 1
Россия - СФО - Новосибирск 4509 8
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1787 8
Россия - СФО - Новосибирская область - Мошковский район - Мошково 22 5
Россия - РФ - Российская федерация 151746 3
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2595 3
Россия - СФО - Новосибирская область - Баганский район - Баган 8 3
Россия - СФО - Новосибирская область - Бердск 43 2
Россия - СФО - Новосибирская область - Искитим 44 2
Россия - ЦФО - Воронежская область - Борисоглебск 42 2
Россия - СФО - Новосибирская область - Черепановский район - Черепаново 13 2
Россия - СФО - Новосибирская область - Маслянинский район - Маслянино 8 2
Россия - СФО - Новосибирская область - Куйбышевский район - Куйбышев 94 2
Европа 24468 1
Россия - СФО - Алтайский край - Барнаул 624 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2788 1
Евразия - Евразийский континент 620 1
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1378 1
Россия - СФО - Омская область 710 1
Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 930 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1471 1
Россия - СФО - Кемеровская область 960 1
Россия - СФО - Томская область - Томск 971 1
Россия - СФО - Иркутская область 1184 1
Россия - Крайний Север 302 1
Россия - ДФО - Бурятия Республика 642 1
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1361 1
Россия - СФО - Хакасия Республика 532 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Кольцово 74 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Барабинск 16 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Татарск 17 1
Россия - СФО - Алтайский край - Рубцовск 43 1
Россия - ДФО - Забайкальский край - Читинская область 114 1
Россия - СФО - Алтайский край - Кулунда 14 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Доволенский район 4 1
Россия - Молчановский район - Молчаново 7 1
Россия - Юдино 5 1
Россия - СФО - Алтайский край - Славгород 27 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Ордынский район 2 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Каргатский район - Каргат 6 1
Россия - СФО - Омская область - Калачинск 10 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19638 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53481 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10305 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30793 2
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1298 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25175 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1788 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5436 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16945 1
Аренда 2525 1
Оптимизация затрат - Cost optimization 890 1
Геодезия - Топографо-геодезические работы - Геодезические системы 120 1
Санаторно-курортное лечение - Санатории - Курорты 287 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11340 1
НГАУ - Новосибирский государственный аграрный университет 6 1
РГУ имени А.Н. Косыгина - Российский государственный университет имени А.Н. Косыгина 16 1
