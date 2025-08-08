Получите все материалы CNews по ключевому слову
Россия СФО Новосибирская область Венгеровский район Венгерово
УПОМИНАНИЯ
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|Цукарь Сергей 31 2
|Куприянов Юрий 20 2
|Трофимчук Денис 47 2
|Травников Андрей 17 1
|Белов Виктор 56 1
|Пахомов Александр 86 1
|Быченков Владимир 6 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11340 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1376671, в очереди разбора - 746126.
Создано именных указателей - 180029.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.