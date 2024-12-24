МТС запустит отечественные базовые станции в Новосибирской области

МТС вводит в эксплуатацию на своей действующей сети 200 отечественных базовых станций стандарта LTE, произведённых компанией «Иртея». В начале 2025 г. телеком-оборудование заработает в Чулымском и Венгеровском районах Новосибирской области.

До конца 2024 г. МТС установит и запустит в опытно-коммерческую эксплуатацию большинство из 200 базовых станций LTE 800 и LTE 1800. Они будут работать в 37 регионах — от Дальнего Востока, Крайнего Севера и Сибири до европейской части и юга России. Это первый в России масштабный проект по разработке, производству и запуску в эксплуатацию в реальных условиях базовых станций LTE отечественного производства.

«Запуск в эфир базовых станций отечественного производства — огромный скачок вперед для всей телеком-отрасли страны и важное слагаемое технологического суверенитета России. Вместе с партнерами из «ИРТЕИ» и коллегами из отраслевых институтов мы прошли огромный путь — с начала разработки концепции до выпуска первой промышленной партии оборудования. Этот амбициозный проект удалось реализовать благодаря поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций в рамках дорожной карты "Современные и перспективные сети мобильной связи", — сказал вице-президент по технике МТС Виктор Белов

«Новосибирск считается научной и технологической столицей России. Жители нашей области всегда готовы к внедрению новых технологий, тем более отечественных. Мы рады, что Новосибирск вошёл в число регионов, где запустят первые российские базовые станции. Таким образом, наша область подтвердит статус инновационного региона, а жители одними из первых оценят преимущества внедрения новых технологий в сфере связи», — отметил директор МТС в Новосибирской области Алексей Пахомов.

Оборудование разработано и произведено ООО «Иртея», российским телеком-вендором, 50% акций этой компании принадлежит ПАО «МТС». Новое оборудование будет испытываться в реальных условиях в различных климатических зонах, с его работой ознакомится широкий круг специалистов МТС.