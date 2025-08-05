Получите все материалы CNews по ключевому слову
Современные и перспективные сети мобильной связи Дорожная карта
УПОМИНАНИЯ
Современные и перспективные сети мобильной связи и организации, системы, технологии, персоны:
|Белов Виктор 56 9
|Лаконцев Дмитрий 23 4
|Бойко Алексей 85 3
|Путин Владимир 3282 2
|Мишустин Михаил 707 2
|Черепенников Антон 84 2
|Бекиров Руслан 52 2
|Папкин Игорь 1 1
|Хасьянова Гульнара 148 1
|Чернышенко Дмитрий 574 1
|Лысенко Эдуард 310 1
|Чемезов Сергей 145 1
|Усманов Алишер 301 1
|Krishna Arvind - Кришна Арвинд 46 1
|Шпак Василий 248 1
|Кулешов Александр 27 1
|Шелобков Алексей 37 1
|Фролов Алексей 23 1
|Шульга Антон 7 1
|Алексеев Сергей 10 1
|Сысоева Евгения 88 1
|Кайгородова Оксана 65 1
|Пахомов Александр 86 1
|Шамалов Кирилл 3 1
|Боярков Федор 25 1
|Быков Алексей 50 1
|Тиунов Леонид 34 1
|Фомичев Дмитрий 25 1
|Овчинников Василий 17 1
|Шуба Виталий 6 1
|Зимин Константин 67 1
|Рего Андрей 7 1
|Кузьменко Александр 4 1
|Сахнов Константин 5 1
|Богданова Екатерина 3 1
|Слукин Алексей 13 1
|Кононенко Андрей 9 1
|Газизов Рафаил 1 1
|Марченко Константин 5 1
|Кулагина Наталья 1 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3388 3
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8272 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1377709, в очереди разбора - 743169.
Создано именных указателей - 180678.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.