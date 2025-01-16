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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 166143
ИКТ 12983
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Слукин Алексей



16.01.2025 Российские ИТ-компании повально закрывают вакансии программистов. Это новый многолетний тренд 1
09.12.2024 Государство поддержит производство российских базовых станций 17 миллиардами 1
07.08.2024 Продал «серую» SIM-карту – сел в тюрьму. Сотрудников салонов связи начнут лишать свободы 1
28.06.2024 В России разворачивается новое производство отечественных роутеров с Wi-Fi 1
17.06.2024 В России хотят создать единую платформу для хранения персональных данных 1
06.06.2024 «Мобильному рабству» россиян наступает полный конец. Номера разрешат переносить в другие регионы. Операторы не рады 1
23.10.2023 Власти выписали операторам связи втрое больше штрафов, чем год назад 1
09.08.2023 Госкорпорация вышла из совместного с «Ростелекомом» проекта по строительству волоконно-оптической линии связи 1
23.03.2023 Китай раскидывает сети. China Telecom хочет нарастить присутствие в России 1

Публикаций - 9, упоминаний - 9

Слукин Алексей и организации, системы, технологии, персоны:

Telegram Group 1983 7
МегаФон 8804 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12551 6
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 5
Ростелеком 9700 3
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2893 3
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2039 1
China Telecom - Чайна Телеком 257 1
China Mobile 407 1
China Unicom - Китайская телекоммуникационная компания 279 1
Qtech - Кьютэк 170 1
К2Тех 130 1
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1160 1
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 847 1
WiMark Systems - ВайМарк Системс 6 1
Cisco Systems 5114 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5679 1
Восход ФГБУ НИИ 644 1
ИКС 318 1
МТС - Иртея 31 1
LinkedIn 635 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 916 1
ВЭБ.РФ - ВЭБ Инновации - VEB Ventures - ВЭБ Венчурс - венчурный фонд 91 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 373 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 5
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2736 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2182 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 308 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1085 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 104 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20598 6
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5778 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50398 2
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2139 2
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4751 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19279 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29676 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10961 2
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10135 2
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8123 1
Smart City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1438 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10495 1
Оператор связи - B2O - Business-to-Operator - Рынок межоператорских телекоммуникационных услуг связи - Система аналитической отчетности по данным межоператорских расчетов 40 1
Пропускная способность - Bandwidth 1744 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4665 1
Квантовая сеть - Квантовые коммуникации - Передача квантовых бит - Quantum network - Quantum communications - Transmission of quantum bits 552 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10760 1
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3388 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - РКН ТСПУ - технические средства предотвращения угроз - технические средства противодействия угрозам 68 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27359 1
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2113 1
ЕХД - Единое Хранилище данных - Unified Data Storage 307 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12539 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7547 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15855 1
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 3756 1
Wi-Fi 6 - Gig+ - 802.11ax - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 530 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6643 1
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2514 1
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6399 1
Data Lake - Data Lakehouse - Озеро данных 259 1
Оповещение и уведомление - Notification 4605 1
MNP - Mobile Number Portability - Переносимость телефонных номеров - "Мобильное рабство" 250 1
SDN - Software Defined Networking - Программно-определяемая сеть - SD-LAN - Software-defined local area network 455 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65952 1
5G - пятое поколение мобильной связи 2184 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11944 1
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1644 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13359 1
FreePik 980 4
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 237 2
МегаФон Arctic Connect 7 1
Ростелеком - ТЕА Транзит Европа-Азия ВОЛС - Ростелеком TEA NEXT Транзит Европа-Азия нового поколения - Новая ТрансЕврАзийская магистральная волоконно-оптическая линия связи 23 1
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 322 1
МТС Умный дом 7 1
Шадаев Максут 1008 2
Быков Сергей 20 1
Сиволобов Александр 18 1
Бойко Алексей 51 1
Корягин Владимир 1 1
Григоренко Дмитрий 72 1
Слюсарь Даниил 1 1
Хинштейн Александр 142 1
Рисман Владимир 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 144195 8
Европа 21767 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17025 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14191 2
Азия - Азиатский регион 5528 2
Казахстан - Республика 5525 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43156 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13317 1
Сингапур - Республика 1849 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1574 1
Монголия 347 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 1
Канада 4881 1
Ближний Восток 2943 1
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 745 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверская агломерация - Тверской регион 620 1
Россия - СЗФО - Псковская область 629 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Торжок 20 1
Россия - УФО - Свердловская область 1491 1
Россия - ПФО - Саратовская область 726 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17365 1
Россия - СКФО - РСО-Алания - Северная Осетия-Алания Республика 501 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51002 6
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8036 4
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14315 2
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2265 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3486 1
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 224 1
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 493 1
Федеральный закон 122-ФЗ, 126-ФЗ, 533-ФЗ - О связи 1286 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16300 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29014 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5764 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6121 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2185 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2304 1
ОКВЭД - Общероссийский классификатор видов экономической деятельности 217 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3140 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6397 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24080 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2824 1
Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 251 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13487 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1859 7
Российская газета 270 1
IDC - International Data Corporation 4910 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 979 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 332 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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