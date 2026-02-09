Получите все материалы CNews по ключевому слову
Оператор связи B2O Business-to-Operator Рынок межоператорских телекоммуникационных услуг связи Система аналитической отчетности по данным межоператорских расчетов
СОБЫТИЯ
|Крючкова Наталия 19 4
|Mehlhorn Kai-Uwe - Мельхорн Кай-Уве 25 3
|Осеевский Михаил 333 3
|Солодухин Константин 119 3
|Астафьев Александр 2 2
|Ажигиров Андрей 23 2
|Савчук Аурика 8 2
|Барков Алексей 37 2
|Казакова Екатерина 4 2
|Карасев Кирилл 5 2
|Скорута Олег 3 2
|Сиоридзе Андрей 4 2
|Мизбахов Михаил 2 2
|Шадаев Максут 1159 2
|Кузяев Андрей 71 2
|Быков Сергей 28 2
|Басов Алексей 115 1
|Пелевин Алексей 13 1
|Горбунов Андрей 3 1
|Антонян Эмин 12 1
|Величко Валерий 16 1
|Рычков Дмитрий 9 1
|Черноволенко Сергей 34 1
|Носов Сергей 17 1
|Шерстобитов Сергей 57 1
|Боровиков Сергей 32 1
|Медведев Дмитрий 1664 1
|Горьков Игорь 19 1
|Лукутина Елена 13 1
|Иодковский Станислав 100 1
|Исмаилов Анвар 3 1
|Якутин Анатолий 2 1
|Захаров Максим 13 1
|Прохоров Фёдор 83 1
|Черных Сергей 16 1
|Соколенко Юлиана 15 1
|Матюшин Михаил 16 1
|Сивидов Алексей 40 1
|Ткачук Лариса 53 1
|Флорентьева Мария 17 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1417996, в очереди разбора - 726720.
Создано именных указателей - 190304.
