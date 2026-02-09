Разделы

Оператор связи B2O Business-to-Operator Рынок межоператорских телекоммуникационных услуг связи Система аналитической отчетности по данным межоператорских расчетов

Оператор связи - B2O - Business-to-Operator - Рынок межоператорских телекоммуникационных услуг связи - Система аналитической отчетности по данным межоператорских расчетов

09.02.2026 «Вымпелком» и «Ростелеком» автоматизировали процесс формирования коммерческого предложения 2
09.02.2026 «Ростелеком» и «Вымпелком» автоматизировали процесс формирования коммерческого предложения 1
17.11.2025 «Ростелеком» и Т2 автоматизировали общение с техподдержкой 2
11.06.2025 Сколько заработали МТС, «Билайн», «Мегафон» и «Ростелеком» в 2024 году 1
30.05.2025 «Вымпелком» и «Ростелеком» завершили первый этап интеграции ИТ-платформ для аренды ресурсов 1
30.05.2025 «Вымпелком» и «Ростелеком» завершили первый этап интеграции ИТ-платформ для аренды ресурсов 1
08.10.2024 T2 отменил роуминг в Крыму 1
11.09.2024 «Ростелеком» открыл для партнеров-операторов связи «Онлайн-университет» 1
02.09.2024 «Ростелеком» и «Вайнах Телеком» развивают сотрудничество в области кибербезопасности 1
19.03.2024 «Билайн», МТС, «Мегафон», «Ростелеком». Кто сколько заработал в 2023 году 1
14.09.2023 В России хотят построить аналог Starlink с 900 спутниками и интеграцией с 5G и 6G 1
Рынок ИТ: итоги 2020 1
23.03.2023 Китай раскидывает сети. China Telecom хочет нарастить присутствие в России 1
02.02.2023 Выручка инфраструктурного B2B-оператора связи Net One по итогам 2022 года составила 662,7 млн рублей 1
13.07.2022 МТС и «Казахтелеком» подписали меморандум о сотрудничестве в области сloud-сервисов 1
16.12.2021 В МГТС назначен коммерческий директор 1
15.12.2021 «Ростелеком» презентовал операторам-партнерам сервис для автоматизации служб поддержки 1
21.06.2021 «Ростелеком» сокращает издержки при помощи системы управления проектами 1
25.05.2021 «Ростелеком» внедрил систему анализа данных на базе программного комплекса «Форсайт. Аналитическая платформа» 1
30.03.2021 «Мегафон» назначил коммерческого директора по развитию корпоративного и государственного сегментов 1
01.03.2021 В «Билайне» назначен вице-президент по операторскому бизнесу 1
19.02.2020 «Туннели» выводят на свет: как обеспечить приватность в незащищенном пространстве 1
05.02.2020 «Ростелеком» открыл федеральный центр для операторов связи 1
15.11.2019 «ЭР-Телеком» приобрела телеком-оператора «Айхоум» 2
09.07.2019 «Ростелеком» запустил в промышленную эксплуатацию систему аналитической отчетности 1
31.01.2019 МТТ стал партнером China Mobile по роумингу данных в России 1
27.12.2017 MCN Telecom ввел в эксплуатацию сеть дальней связи в ЮФО 1
02.11.2017 «Ростелеком» обнародует результаты работы за 3 квартал и 9 месяцев 2017 г. 1
03.08.2017 Цифровизация принесла «Ростелекому» рекордный рост выручки 1
31.07.2017 Акадо: Облака и решения NetApp принесут нам рост выручки в 40% 1
20.03.2017 МТТ перешел на омниканальную CRM 1
27.02.2017 «Ростелеком» внедрил скоринговую оценку клиентов 1
09.02.2017 Maykor-GMCS расширила портфель CRM-решений для телеком-компаний 1
08.02.2017 МГТС разогнала интернет до 10 Гбит/с, чтобы МТС запустила 5G 1
30.01.2017 «Мегафон» разместил «якорного» резидента в южном ЦОДе 1
08.12.2016 «Петер-Сервис» и «Ростелеком» завершили проект в области больших данных 1
13.10.2016 «Мегафон» запустил собственный ЦОД в Ростове-на-Дону 1
26.08.2016 «ЭР-Телеком» провел ряд M&A сделок в Санкт-Петербурге и Рязани 1
18.07.2016 МТТ стал поставщиком услуг IPX для МТС 1
06.08.2015 В «Акадо Телеком» произошел ряд кадровых изменений 1

Ростелеком 10409 23
МегаФон 10078 10
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9240 7
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14583 6
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3154 5
МегаФон - Синтерра - Synterra 808 4
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1595 4
ИКС 410 4
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 814 4
Microsoft Corporation 25328 3
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 887 3
МегаФон - Nexign - Нэксайн - Петер-Сервис 307 3
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 865 3
Ростелеком - Синтерра Медиа - Телеком-центр 132 2
Huawei 4279 2
Softline - Софтлайн 3324 2
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2092 2
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 803 2
China Telecom - China Telecommunications Corporation - Чайна Телеком 288 2
Максима ГК - МТ-Интеграция - GMCS 366 2
China Mobile 423 2
Maykor - Мэйкор - Сервисная Холдинговая Компания 311 2
Maykor - GMCS 44 2
МТС - GreenBushDC - ГДЦ Энерджи Групп 27 1
Прайм Бизнес Групп - Мастертел - МТ Телеком 78 1
Google LLC 12332 1
Газпром космические системы - ГКС - Gazprom Space Systems - Газком 131 1
Газпром телеком - Газпром связь 11 1
ГПБ - ГС-инвест - Rubytech - Рубитех - ранее ИБС Консалтинг 139 1
ВестКолл - WestCall 90 1
RETN - Real Time Network - Ретннет 21 1
Ctrl2Go - Factory5 27 1
ИКС - Бюро 1440 - Bureau 1440 - МегаФон 1440 63 1
БизнесАвтоматика НПЦ - Научно-производственный центр 47 1
Транснефть Технологии 17 1
Открытые технологии 716 1
Урбантех ГК - МВС Груп 9 1
ЭР-Телеком Холдинг - Айхоум - iHome 4 1
iHome 8 1
ВымпелКом - Билайн - Корбина-Телеком - Corbina Telecom 283 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1524 2
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 188 2
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 549 2
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 264 1
ПраймКонсалт - Прайм консалтинг 7 1
МТС - Экосистема МТС - Urent - Юрент - Юрентбайк.ру - Шеринговые технологии 123 1
Eutelsat - European Telecommunications Satellite Organization - Европейская организация спутниковой связи - Евтелсат Нетворкс 188 1
Marussia Motors - Маруся Моторс 14 1
Восточный Банк - Юниаструм Банк 53 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3023 1
Связной ГК 1384 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2739 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1146 1
VK - ESforce - Исфорс Рус 32 1
Microsoft - LinkedIn 691 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2766 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1133 1
МБРР - Московский банк реконструкции и развития 142 1
СДМ-Банк 66 1
Western Union - Western Union Financial Services - Вестерн Юнион 128 1
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 375 1
Ренова ГК - Ренова холдинг рус - Renova 152 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13024 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2960 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5273 2
ФСТ РФ - Федеральная служба по тарифам 188 1
Правительство Москвы - Развитие человеческого капитала АНО 22 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5778 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3411 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3146 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5037 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3120 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1912 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1457 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2747 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1043 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22004 25
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4954 23
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73756 21
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57460 17
B2C - Business-to-consumer - Business-to-Client - Бизнес для Потребителя 1151 16
B2G - Business-to-government - Бизнес правительству - отношения между бизнесом и государством 379 14
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9611 11
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17183 10
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17167 10
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23035 9
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28945 9
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12073 8
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34028 8
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25550 7
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8470 7
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7657 7
Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television - Платное ТВ - Платное телевидение - Pay TV - Pay television 1600 6
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11472 6
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11193 5
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9443 5
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6211 5
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3979 5
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7450 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23214 5
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9513 4
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3584 4
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4851 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31983 4
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2570 4
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 5688 4
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7105 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14901 3
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11591 3
Carrier grade - Carrier class - CGN, CGNAT - Carrier-grade NAT - системы операторского класса высокого уровня надёжности 740 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10145 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18694 3
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг/сервиса/обслуживания 2137 3
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6276 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31991 3
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 2970 3
Ростелеком - B2O CRM-система 2 2
Microsoft Outlook 1429 2
Microsoft Dynamics CRM 546 2
Microsoft Dynamics 1185 2
Steepler - Dendy - Денди - игровая приставка 60 1
Microsoft Windows 2000 8679 1
БизнесАвтоматика НПЦ - Visary - Визари АИС 39 1
Роскосмос Марафон-IoT - Спутниковая система 6 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1064 1
Правительство Москвы - Моя улица - Программа комплексного благоустройства улиц Москвы 10 1
Элвис НПЦ - Скиф - мобильный процессор 168 1
МегаФон - Nexign Peter-Service ITC 13 1
Баррикады ИЦ - Горизонт-ВС ПАК 20 1
Сбер - Sber AI - Kandinsky - Нейросеть Кандинский 207 1
МТС - МТТ Телефон VoIP-платформа 7 1
МТС RED Security - МТС Кибербезопасность - МТС RED Security SOC 182 1
СХД - Дедупликация - deduplicatio - устранение дубликатов 227 1
FreePik 1496 1
Газпром космические системы - Ямал - серия геостационарных телекоммуникационных спутников 119 1
Linux OS 11011 1
Apple macOS 2283 1
Microsoft Windows 16430 1
МТС Cloud - CloudMTS - Облако МТС 320 1
Oracle E-Business Suite - OEBS - Oracle EBS 608 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru Бизнес 148 1
Apple iPhone 6 4861 1
Microsoft Exchange - MS Exchange 1789 1
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 323 1
Космическая связь - Экспресс-РВ - Система спутников на высокоэллиптических орбитах 34 1
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 270 1
OpenVPN 77 1
GetFinance - Единая факторинговая онлайн‑платформа 7 1
Авантаж ЦОД 12 1
Яндекс.Директ - Yandex Direct 328 1
Depositphotos - фотобанк 403 1
МТС - МТТ Бизнес ВАТС - Виртуальная АТС - Unified Communications 32 1
Gen Digital - Avast SecureLine VPN 5 1
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1013 1
BeiDou - BDS - Бэйдоу - Китайская спутниковая система навигации 266 1
Казахтелеком ЦОД 2 1
Крючкова Наталия 19 4
Mehlhorn Kai-Uwe - Мельхорн Кай-Уве 25 3
Осеевский Михаил 333 3
Солодухин Константин 119 3
Астафьев Александр 2 2
Ажигиров Андрей 23 2
Савчук Аурика 8 2
Барков Алексей 37 2
Казакова Екатерина 4 2
Карасев Кирилл 5 2
Скорута Олег 3 2
Сиоридзе Андрей 4 2
Мизбахов Михаил 2 2
Шадаев Максут 1159 2
Кузяев Андрей 71 2
Быков Сергей 28 2
Басов Алексей 115 1
Пелевин Алексей 13 1
Горбунов Андрей 3 1
Антонян Эмин 12 1
Величко Валерий 16 1
Рычков Дмитрий 9 1
Черноволенко Сергей 34 1
Носов Сергей 17 1
Шерстобитов Сергей 57 1
Боровиков Сергей 32 1
Медведев Дмитрий 1664 1
Горьков Игорь 19 1
Лукутина Елена 13 1
Иодковский Станислав 100 1
Исмаилов Анвар 3 1
Якутин Анатолий 2 1
Захаров Максим 13 1
Прохоров Фёдор 83 1
Черных Сергей 16 1
Соколенко Юлиана 15 1
Матюшин Михаил 16 1
Сивидов Алексей 40 1
Ткачук Лариса 53 1
Флорентьева Мария 17 1
Россия - РФ - Российская федерация 158259 30
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46076 9
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18353 5
Европа 24678 4
Азия - Азиатский регион 5764 4
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3207 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53571 3
Беларусь - Белоруссия 6075 3
Россия - ЮФО - Севастополь 584 3
Узбекистан - Республика 1890 3
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1457 3
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3246 3
Россия - ЮФО - Ростовская область 1690 2
Казахстан - Республика 5839 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13585 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2439 2
Армения - Республика 2381 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18787 2
Сингапур - Республика 1915 2
Россия - УФО - Екатеринбург 4321 2
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2708 2
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1459 2
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2698 2
Южная Осетия - Государство Алания 117 2
Россия - СКФО - Северо-Кавказский федеральный округ 725 2
Россия - ЮФО - Адыгея Республика - Майкоп 101 1
Россия - СКФО - Дагестан Республика - Махачкала - Махачкалинская городская агломерация 260 1
Россия - СКФО - КБР - Нальчик 123 1
Россия - ЮФО - Калмыкия Республика - Элиста 115 1
Россия - СКФО - Ингушетия Республика - Магас 31 1
Россия - СКФО - Чечня - Грозненский район - Грозный 252 1
Россия - СКФО - Карачаево-Черкесская Республика (КЧР) - Карачаево-Черкесия - Черкесск 83 1
Земля - Северное полушарие 151 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4116 1
Земля - планета Солнечной системы 10692 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8218 1
Европа Восточная 3124 1
Америка - Американский регион 2191 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1819 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1364 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55060 20
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51315 13
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 6
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4915 5
Аренда 2581 5
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3685 4
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8383 4
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7358 4
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 472 4
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 768 4
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7806 4
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20408 4
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5977 3
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2959 3
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1564 3
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8240 3
Доходность - ставка доходности - Rate of return 704 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11782 3
MBA - Master of Business Administration - Магистр бизнес-администрирования - EMBA, Executive MBA 492 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4676 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31951 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8144 2
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2068 2
CRM - Клиентоориентированность - Клиентоориентированный сервис - Клиентоцентричность 359 2
Аудит - аудиторский услуги 3114 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4264 2
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2305 2
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 459 2
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1553 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26006 2
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6785 2
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 1076 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - ЦОС - Цифровая образовательная среда - ГИС СЦОС - Современная цифровая образовательная среда 321 1
ММБ - малый бизнес и микробизнес 1073 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1956 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15244 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10536 1
Поколение Z - Generation Z- зумеры - Homelanders, Homeland Generation, Zoomers или New Silent Generation - поколение людей, родившихся со второй половины 1990х по первую половину 2010х (с 1996 по 2010 года) 270 1
Английский язык 6889 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7596 1
TAdviser - Центр выбора технологий 432 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2204 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8411 3
Директ Инфо 9 1
Global Market Insights 15 1
Orbis Research 4 1
Global Web Index 2 1
РАЭК - Экономика Рунета 19 1
Market Research Future 10 1
IndustryArc 1 1
Reports and Data 4 1
CNews Рынок ИТ-услуг 170 1
Top10VPN 6 1
Мировой ИТ-рынок - Мировой рынок информационных технологий 144 1
IDC - International Data Corporation 4944 1
Juniper Research 552 1
Gartner - Гартнер 3621 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1066 1
Research and Markets 26 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3761 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 351 1
НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 83 1
CNews Fast рейтинг 54 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1660 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 325 1
МЭСИ - Московский государственный университет экономики, статистики и информатики 71 1
Сколково - МШУ - Московская школа управления 68 1
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 260 1
Цифровой прорыв - ИТ-конкурс 30 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 727 1
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 225 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 1
