Выручка инфраструктурного B2B-оператора связи Net One по итогам 2022 года составила 662,7 млн рублей

Инфраструктурный B2B-оператор связи Net One сообщил о том, что по итогам 2022 г. его выручка составила 662,7 млн руб.

35,2% или 233,1 млн руб. доходов пришлось на сервисы категории «Инфраструктура и connectivity: каналы, волокна, сети». 302,9 млн руб. Net One заработал по направлению «Доступ в интернет». Рост составил 47,5% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Наибольший рост – 150% – показало направление «Облака и ЦОДы», которое принесло 37 млн руб. выручки. Доход категории «Голосовые сервисы» составил 62,3 млн руб. или 9,4% выручки.

Клиентский портфель оператора связи пополнился 886 компаниями. Net One принял участие в 73 и выиграл 42 тендера. Реализовано 55 последних миль (против 45 в 2021 г.).

Прирост площадей коммерческой недвижимости в портфеле проектов составил 957,6 тыс. кв. м. в абсолютном выражении. Таким образом, по состоянию на начало 2023 г. банк проектов Net One составляет 7,6 млн кв. м. против 6,7 млн кв. м. годом ранее.

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B2O-подразделение Net One реализовало проекты в интересах провайдеров-партнёров: RETN, ТТК, «Ростелеком», МТС, «Чайна телеком», «Оранж бизнес сервисез», МГТС, «Эр-телеком», «Комкор» и других.

По словам технического директора Net One Павла Котова, в 2022 г. проведены работы по расширению возможностей инфраструктуры Net One. В том числе, организованы новые стыки по IP-транзиту 40G/100G. Установлены комплексы технических средств противодействия угрозам. Закуплено и получено оборудование для дальнейшего расширения опорной сети до 100 Гбит/с в 2023 г.